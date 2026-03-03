Atualizado em agosto de 2026

Nota do editor: este artigo foi escrito por Matthew Villa, Head of Sales da MGID para os EUA, que acompanha de perto o que faz as campanhas de afiliados escalarem e onde as margens delas são espremidas.

Digamos que você já tenha ouvido falar de todos os benefícios da publicidade nativa. Agora vem a pergunta prática: quanto custa a publicidade nativa em 2026?

Lá vem a resposta que ninguém quer ouvir quando pergunta um preço: depende. Não é satisfatória, eu sei, mas na publicidade nativa não existe mesmo uma etiqueta de preço universal. O custo da publicidade nativa varia conforme o seu setor, a GEO, a segmentação, a concorrência e os objetivos da campanha, e o CPC e o CPM podem mudar bastante de um mercado para outro.

Como essa é uma pergunta muito frequente dos anunciantes, vamos destrinchar os números que importam: como os anúncios nativos são precificados, o que influencia o custo deles, quanto de orçamento você pode precisar para começar e onde dá para evitar gastos desnecessários.

Quanto custa a publicidade nativa?

A publicidade nativa costuma ser precificada em um de dois modelos: Custo Por Clique (CPC) ou Custo Por Mil (CPM).

No CPC, você paga cada vez que alguém clica no seu anúncio. No CPM, você paga a cada 1.000 impressões do anúncio. Qual modelo faz mais sentido depende em grande parte do que você quer da campanha: cliques e conversões, alcance e awareness ou uma combinação dos dois.

O quanto é isso, na prática?

Os benchmarks do mercado podem ser um bom ponto de partida, desde que você não os confunda com uma tabela de preços. Custos e desempenho da publicidade nativa variam bastante de uma plataforma, mercado e campanha para outra, mas faixas amplas pelo menos dão uma ideia do que esperar.

Benchmarks de custo da publicidade nativa

Veja como estão hoje os benchmarks do mercado em linhas gerais.

Métrica Faixa típica CPC US$ 0,20 a US$ 0,50 CPM US$ 5 a US$ 15 CTR 0,30 a 0,60%

Para dar um pouco mais de contexto, a EMARKETER considera um CTR acima de 0,4% sinal de desempenho sólido da publicidade nativa em 2026.

Encare esses números como pontos de referência, e não como promessas. São benchmarks amplos do mercado, e não valores da MGID, e o seu CPC, CPM e CTR reais podem ser bem diferentes, dependendo da plataforma, da GEO, da vertical, da segmentação e da concorrência.

Agora, vamos ser um pouco mais específicos.

Quanto custa começar a anunciar na MGID?

O MGID Ads usa principalmente um modelo de CPC baseado em leilão, o que significa que não existe um preço fixo único por clique. Os CPCs variam de acordo com fatores como GEO, concorrência e configurações da campanha. A precificação por CPM também está disponível para formatos de anúncio específicos.

Antes de lançar, tenha em mente estes números-chave:

Métrica Ponto de partida na MGID Orçamento mínimo da campanha US$ 50 diário ou total Depósito mínimo na conta US$ 100 Depósito inicial recomendado US$ 650+ Volume de teste recomendado 5.000 a 10.000 cliques

Uma distinção importante: a recomendação de US$ 650 não é um preço fixo de campanha nem uma taxa para acessar a MGID. Pense nela como um depósito inicial sugerido, que dá à sua campanha espaço suficiente para coletar dados, testar o tráfego e otimizar o desempenho.

Ao definir o orçamento da campanha, você pode escolher entre um limite Diário e um Total. O limite diário define quanto a campanha pode gastar por dia, enquanto o total estabelece um orçamento global para um período definido e ajusta automaticamente o ritmo do gasto ao longo dos dias restantes.

O seu orçamento de teste também pode ser estimado com base no CPC disponível para a sua campanha:

Orçamento de teste estimado = CPC × número de cliques desejado

Por exemplo, as recomendações de campanha da MGID usam um CPC ideal de US$ 0,12 para ilustrar o cálculo: com esse CPC, 5.000 cliques exigiriam aproximadamente US$ 600. Veja como a mesma fórmula funciona em diferentes níveis de CPC:

CPC 5.000 cliques 10.000 cliques US$ 0,05 US$ 250 US$ 500 US$ 0,10 US$ 500 US$ 1.000 US$ 0,12 US$ 600 US$ 1.200 US$ 0,20 US$ 1.000 US$ 2.000

Estes são cálculos ilustrativos, e não benchmarks de CPC da MGID. Os valores de CPC mostram como diferentes taxas afetam o orçamento de teste, enquanto os CPCs reais dependerão da sua campanha e do seu mercado.

Então, sim, tecnicamente dá para começar com um orçamento relativamente pequeno. Mas “Qual o menor valor com que consigo começar?” provavelmente não é a melhor pergunta a fazer. A mais útil talvz seja: “Quanto eu preciso para testar minha campanha direito?” E isso depende de mais do que só o CPC.

✔️ Dica profissional #1: Se você decidir dar uma chance à MGID, terá um Account Manager sem nenhum custo adicional. Depois que você compartilhar os objetivos do seu negócio e os detalhes da campanha, ele poderá ajudar a estimar seus custos e sugerir um orçamento realista para começar com anúncios nativos.

Quais fatores afetam o custo da publicidade nativa?

Já ficou claro que não existe um preço único para a publicidade nativa. Felizmente, isso não significa que o orçamento da sua campanha seja um jogo de adivinhação. Vários fatores têm impacto direto em quanto você pode precisar dar de lance e, no fim das contas, até onde o seu orçamento pode te levar.

Vamos ver os que mais importam.

Setor e concorrência

O que você anuncia importa. Cada vertical traz níveis diferentes de concorrência, tamanho de público e retorno das conversões, e tudo isso pode influenciar a forma como os anunciantes lidam com lances e orçamento.

Um produto de eCommerce de consumo em massa, por exemplo, pode oferecer um público potencial muito maior do que uma oferta financeira ou de luxo altamente especializada. Ao mesmo tempo, uma vertical popular, com muitos anunciantes disputando o mesmo tráfego, pode exigir lances mais altos.

Na prática, algumas verticais são mais disputadas do que outras. Categorias como suplementos, finanças e relacionamentos podem atrair uma demanda forte dos anunciantes, o que pode exigir lances mais competitivos. Categorias mais amplas, como eCommerce de consumo em massa e conteúdo/mídia, por outro lado, podem oferecer públicos maiores e mais espaço para escalar, embora os custos reais ainda dependam do mercado e da configuração da campanha.

Resumindo: não existe vertical “barata” ou “cara” de forma universal. O que importa é a combinação entre tamanho do público, concorrência entre anunciantes e rentabilidade da sua oferta.

GEO

O lugar onde você anuncia pode fazer uma diferença considerável no custo da sua publicidade nativa.

Concorrência, tráfego disponível e demanda dos anunciantes variam de um país para outro. Por isso, até campanhas da mesma vertical podem exigir CPCs diferentes ao segmentar GEOs diferentes. Mesma oferta, mesmo criativo, outro país, e contas bem diferentes.

É também por isso que pode ser útil separar as campanhas por GEO, em vez de aplicar a mesma estratégia de lances e orçamento em vários mercados.

✔️ Dica profissional #2: Os CPCs necessários podem variar bastante conforme a GEO. Use as estimativas de tráfego e alcance da MGID ao planejar as campanhas, em vez de presumir que um CPC que funciona em um mercado vai funcionar igualmente bem em outro.

Segmentação de público

A segmentação dá a você controle sobre quem pode ver os seus anúncios, mas cada restrição adicional também altera o volume de tráfego disponível para a sua campanha.

Uma segmentação ampla deixa mais tráfego disponível para o sistema, enquanto uma combinação muito específica de localização, dispositivo, navegador, interesses ou outros parâmetros de segmentação pode reduzir bastante o seu alcance potencial.

Isso não quer dizer que você deve segmentar tudo e torcer para dar certo. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre ter tráfego suficiente para coletar dados significativos e manter esse tráfego alinhado à sua oferta.

Formato do anúncio

O formato que você escolhe também pode afetar a forma como você paga pela publicidade nativa. O CPC é o principal modelo de precificação no MGID Ads, enquanto o CPM está disponível para formatos específicos.

Por isso, é importante avaliar os custos no contexto do objetivo da campanha. Uma campanha voltada para cliques e conversões não deve ser medida exatamente da mesma forma que uma pensada principalmente para alcance e impressões.

Sazonalidade

A concorrência e a demanda por tráfego mudam ao longo do ano. Feriados, grandes períodos de compras e picos específicos de cada setor podem trazer mais anunciantes para o leilão, o que pode afetar os lances e os custos da campanha.

Mas a sazonalidade não afeta todas as verticais e GEOs da mesma maneira. A Black Friday é um campo de batalha óbvio para o eCommerce, mas diz pouco sobre a dinâmica sazonal de uma campanha de viagens ou finanças. Cada vertical tem os seus próprios picos, e cada mercado tem a sua versão deles.

Dica profissional #3: O ✔️ Reachmeter da MGID estima as impressões visíveis diárias potenciais com base nas configurações da sua campanha e em dados históricos. Use-o antes do lançamento e ao ajustar a segmentação para ver como as suas escolhas podem afetar o tráfego disponível para a campanha.

Publicidade nativa vs. Google Ads vs. Meta Ads: como os custos se comparam?

Em algum momento, essa pergunta costuma surgir: “Certo, mas a publicidade nativa realmente é mais barata do que Google ou Meta Ads?”

Seria ótimo poder responder com um sim ou um não bem direto. Infelizmente, comparar canais de publicidade apenas pelo CPC está longe de ser suficiente.

Um clique mais barato não é necessariamente um clique melhor, e um mais caro não é necessariamente um mau negócio. O que importa é como esse tráfego se encaixa no objetivo da sua campanha e, no fim das contas, quanto você paga pelo resultado que de fato interessa.

Esta é uma forma mais útil de olhar para as diferenças:

Critério Publicidade nativa Google Search Ads Meta Ads Precificação comum CPC / CPM Principalmente CPC CPM / CPC Como as pessoas descobrem os anúncios Enquanto consomem conteúdo Enquanto buscam ativamente Enquanto navegam por conteúdo social Principais fatores de custo GEO, concorrência, segmentação, formato Palavras-chave, concorrência, qualidade do anúncio Público, concorrência, posicionamentos Onde se encaixa Descoberta, aquisição guiada por conteúdo e performance Captura de demanda de busca já existente Descoberta social, prospecção e retargeting

Para ter uma noção de custo, os benchmarks de 2026 da WordStream colocam o Google Search Ads em cerca de US$ 5,42 por clique e o Meta Ads em cerca de US$ 0,78, contra a faixa de CPC de US$ 0,20 a US$ 0,50 frequentemente citada para a publicidade nativa. Mas diferença reflete mais do que preço, reflete a busca captura uma intenção ativa, enquanto o nativo costuma alcançar as pessoas mais cedo na jornada.

É por isso também que não é aconselhável escolher entre esses canais só com base no CPC. Compare o que acontece depois do clique: taxa de conversão, CPA, receita e ROAS. Um clique de US$ 0,20 que nunca converte pode acabar custando mais do que um clique de US$ 1 que converte.

Não existe regra dizendo que você precisa escolher só um. Nativo, busca e social podem exercer papéis muito diferentes no mesmo mix de mídia.

Como economizar nos custos da publicidade nativa?

Vamos ser sinceros: a publicidade nativa pode sair cara. E, nessas horas, reduzir o CPC parece a solução mais óbvia. Mas não se apresse.

Um clique barato que não leva a lugar nenhum continua sendo dinheiro jogado fora. Se você realmente quer gastar menos com publicidade nativa, o objetivo não é perseguir o menor CPC possível. É tirar mais valor do orçamento que você já tem.

Se a dúvida é por onde começar, o ideal é priorizar o seguinte:

Não se deixe enganar por um CTR alto

Já vi muitos anunciantes criarem anúncios com cara de clickbait com um único objetivo: conseguir o máximo de cliques possível. E, sim, essa abordagem pode render um CTR lindo.

Mas de que adianta um CTR lindo se ninguém converte?

Olhe além do clique. Compare o seu CTR com o que acontece depois: conversões, CPA, receita e ROAS. Se as pessoas clicam, mas somem em algum ponto entre o anúncio e a conversão, é aí que você deve começar a procurar o desperdício.

A pergunta que eu faria é simples: “Quem está clicando neste anúncio é o meu público-alvo ou qualquer pessoa?”

Dê uma chance justa aos seus testes

Ninguém gosta de ver o orçamento sendo consumido enquanto a campanha ainda está em fase de testes. Depois de um ou dois dias decepcionantes, a vontade de pausar tudo é grande.

O problema é que otimizar com poucos dados pode te levar na direção errada.

Dê às suas campanhas espaço suficiente para mostrar quais criativos, públicos e fontes de tráfego realmente funcionam. Um orçamento de teste não é dinheiro para queimar. É o orçamento de que você precisa para reunir informação suficiente e tomar a próxima decisão com alguma segurança.

Em vez de contar dias, olhe para os dados que você coletou. A MGID recomenda buscar entre 5.000 e 10.000 cliques, para que você tenha tráfego suficiente para identificar padrões relevantes antes de tomar decisões de otimização.

Acompanhe o que acontece depois do clique

Esta parece óbvia. Ainda assim, eu não lançaria uma campanha de performance sem um rastreamento de conversões adequado.

O MGID Ads atualmente oferece suporte a várias opções, incluindo MGID Pixel, Google Tag Manager, Postback, Webhook e Native Integration. Você também pode configurar uma meta de conversão principal e duas metas adicionais para ver o que acontece em diferentes pontos do funil.

Por exemplo, uma compra pode ser a sua meta principal, enquanto eventos de adição ao carrinho e de cadastro mostram o que aconteceu antes dela.

Quanto mais dessa jornada você enxerga, mais fácil fica identificar onde o seu orçamento está de fato funcionando e onde ele está escoando sem ninguém perceber.

✔️ Dica profissional #4: Configure o rastreamento de conversões antes do lançamento, e não depois de começar a se perguntar para onde o dinheiro foi. O você do futuro agradece.

Deixe a automação cuidar de parte dos lances

Você não precisa necessariamente ajustar cada CPC manualmente.

Em campanhas focadas em conversão, o CPA Tune da MGID usa a probabilidade de conversão prevista para ajustar os lances de CPC automaticamente. Você pode otimizar para um CPA-alvo ou usar o MaxConversions quando a prioridade é obter o maior número possível de conversões dentro do orçamento diário.

Isso quer dizer que dá para ligar e esquecer a campanha? Quem dera.

Você ainda precisa de criativos sólidos, dados de conversão suficientes e um orçamento realista. Mas o lance automatizado pode tirar parte do achismo na hora de decidir quanto ofertar em cada oportunidade.

Não esqueça das pessoas que já conhecem você

Nem todo mundo converte depois de ver ou clicar em um anúncio uma vez. Isso não significa necessariamente que a oportunidade acabou.

O retargeting permite criar públicos a partir de pessoas que já interagiram com o seu site ou com anúncios da MGID e alcançá-las de novo com uma mensagem mais relevante. No MGID Ads, os públicos podem ser criados com sinais como atividade no site, cliques em anúncios, visualizações de anúncios e metas de conversão.

Isso traz algo valioso: em vez de começar do zero toda vez, você pode usar o que já aprendeu sobre o seu público para decidir quem merece mais uma impressão e mais uma fatia do seu orçamento.

Perguntas frequentes sobre o custo da publicidade nativa

Qual é o custo por clique da publicidade nativa?

Não existe um CPC único na publicidade nativa. Os custos variam conforme GEO, concorrência, segmentação e configuração da campanha. Na MGID, o CPC é baseado em leilão, com lances sugeridos de acordo com as condições específicas da sua campanha.

Qual é um bom orçamento para anúncios nativos?

Um bom orçamento é aquele que dá tráfego suficiente para testar e otimizar a sua campanha direito. Na MGID, você pode começar com um orçamento de campanha de US$ 50, diário ou total, e um depósito mínimo de US$ 100, enquanto US$ 650+ é o depósito inicial recomendado para um teste mais representativo.

Por quanto tempo testar uma campanha de publicidade nativa?

Não há um número fixo de dias, já que o volume de tráfego e a entrega variam de campanha para campanha. Um parâmetro melhor é a quantidade de dados coletados. A MGID recomenda buscar entre 5.000 e 10.000 cliques, para dar à sua campanha tráfego suficiente para decisões de otimização relevantes.

O que afeta o custo da publicidade nativa?

Os principais fatores são GEO, concorrência entre anunciantes, segmentação, formato do anúncio e sazonalidade. A sua vertical também pesa, já que o tamanho do público e a concorrência podem variar bastante de uma categoria para outra.

A publicidade nativa é mais barata do que o Google Ads?

Pode ser, mas um CPC menor não significa necessariamente um custo-benefício melhor. A comparação mais útil é o que acontece depois do clique, incluindo taxa de conversão, CPA, receita e ROAS.

De onde vêm estes números

Os benchmarks deste artigo se baseiam em fontes de mercado de terceiros, incluindo dados de benchmarks do setor e os relatórios de 2026 da EMARKETER, enquanto os números específicos da MGID vêm das nossas recomendações de campanha e da nossa documentação de preços. Os números do Google e da Meta têm como base os benchmarks de 2026 da WordStream. Vamos atualizar esta página à medida que dados mais recentes estiverem disponíveis.

Afinal, quanto investir em publicidade nativa?

Se você esperava encontrar um número mágico, a má notícia é que a publicidade nativa continua longe de ser simples assim.

A boa notícia é que você não precisa disso. Um orçamento realista começa por saber o que você quer atingir, de quanto tráfego precisa para testar direito e que CPC faz sentido para o seu mercado. A partir daí, o segredo é acompanhar o que acontece depois do clique e colocar mais do seu orçamento no que realmente funciona.

Se você está considerando a MGID, pode ver uma prévia dos anúncios nativos para conferir como ficam os diferentes formatos antes de lançar uma campanha. Quando estiver pronto para entrar nos números de verdade, o seu Account Manager pode ajudar a estimar os custos e o orçamento inicial com base nos objetivos e na configuração da sua campanha.

Que este artigo ajude você a não gastar dinheiro só para descobrir o que não funciona.