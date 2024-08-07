Conosciamo tutti questa sensazione: hai investito tempo, denaro e sforzi per impostare la tua campagna Google Ads, aspettando con ansia un'ondata di conversioni. E invece ci si ritrova con un pugno di mosche. O ancora, i tuoi annunci prima davano buoni risultati, ma ora le conversioni si sono esaurite. È frustrante, vero? Fidati di noi quando diciamo che ci siamo passati tutti.

La buona notizia è che non si è soli e sono disponibili molti strumenti per risolvere i problemi e ottimizzare le campagne e far sì che le conversioni tornino a crescere. Questo articolo ti aiuterà a individuare cosa sta andando storto e come risolverlo. Passeremo in rassegna le 10 principali ragioni per cui i tuoi annunci Google potrebbero non convertire e forniremo soluzioni efficaci per rilanciare la tua strategia PPC.

Quindi, rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare. La tua storia di successo su Google Ads è tutta da scrivere!

1. È troppo presto per vedere i risultati

Hai lanciato la tua campagna Google Ads solo di recente e non hai ancora visto le conversioni? Niente panico! Se i tuoi annunci sono nuovi, potrebbero aver bisogno di un po' di tempo in più per raccogliere i dati di cui hanno bisogno per dare il meglio di sé.

Quando si avvia una nuova campagna, Google Ads attraversa una fase di apprendimento dell'algoritmo. Durante questa fase, la piattaforma impara chi è più propenso a interagire con i tuoi annunci analizzando il modo in cui gli utenti interagiscono con essi. Questo processo richiede una certa quantità di dati per essere efficace, quindi è normale che all'inizio le conversioni siano basse.

Come risolvere:

Avere pazienza - A volte, tutto ciò di cui ha bisogno la tua campagna è un po' di tempo in più per raccogliere dati e ottimizzare.

- A volte, tutto ciò di cui ha bisogno la tua campagna è un po' di tempo in più per raccogliere dati e ottimizzare. Aumentare il budget - Aumenta il budget per accelerare il processo di raccolta dei dati, che aiuta Google ad apprendere più velocemente.

- Aumenta il budget per accelerare il processo di raccolta dei dati, che aiuta Google ad apprendere più velocemente. Espandere il targeting - Ampliare il pubblico in modo che gli annunci raggiungano più persone, accelerando così la fase di apprendimento.

2. Scarsa conoscenza del marchio

Uno dei motivi per cui i tuoi annunci Google potrebbero non convertire è la scarsa notorietà del tuo marchio. Anche se l'annuncio appare in cima ai risultati di ricerca, gli utenti sono meno propensi a cliccare se non riconoscono il tuo marchio. La notorietà del marchio gioca un ruolo importante nell'influenzare i tassi di clic e le conversioni. Quando gli utenti non conoscono un marchio, è più probabile che optino per un concorrente che conoscono e di cui si fidano.

La costruzione della brand awareness è fondamentale per stabilire la fiducia e incoraggiare gli utenti a interagire con i tuoi annunci. Senza questo, anche gli annunci meglio ottimizzati possono avere difficoltà a convertire.

Come risolvere:

Sfruttare il marketing multicanale - Esporre il pubblico al tuo marchio attraverso i social media, gli annunci della Rete Display di Google e altre piattaforme insieme agli annunci di ricerca per aumentare la notorietà del marchio.

- Esporre il pubblico al tuo marchio attraverso i social media, gli annunci della Rete Display di Google e altre piattaforme insieme agli annunci di ricerca per aumentare la notorietà del marchio. Investire in annunci display - Utilizzare annunci display visivamente accattivanti per creare una prima consapevolezza, incrementare le prestazioni degli annunci di ricerca correlati e aumentare le probabilità di conversione.

- Utilizzare annunci display visivamente accattivanti per creare una prima consapevolezza, incrementare le prestazioni degli annunci di ricerca correlati e aumentare le probabilità di conversione. Utilizzare altre strategie di marketing - Integra il PPC con l'email marketing e la SEO per mantenere il tuo marchio al centro dell'attenzione e garantire la visibilità nei risultati di ricerca organici, rafforzando il messaggio del tuo marchio e aumentando la fiducia.

3. Budget non sufficiente

Una delle ragioni più comuni per cui i tuoi annunci Google potrebbero non convertire è che un budget troppo limitato. Anche con gli annunci e il targeting migliori, se il tuo budget non è sufficiente per competere, potresti perdere preziose opportunità.

Nel competitivo mondo degli annunci Google, non si è i soli a fare offerte per quei preziosi spazi pubblicitari. Un budget limitato potrebbe non bastare ad aggiudicarsi un numero sufficiente di aste per far apparire i tuoi annunci davanti a potenziali clienti. In effetti, Google potrebbe persino ridurre le offerte o smettere di mostrare gli annunci una volta esaurito il budget, il che significa che non si sta ottenendo la visibilità necessaria.

Come risolvere:

Aumentare il budget - Fare una valutazione e prendere in considerazione un aumento del budget giornaliero o mensile per consentire una maggiore visibilità degli annunci e un maggior numero di clic.

- Fare una valutazione e prendere in considerazione un aumento del budget giornaliero o mensile per consentire una maggiore visibilità degli annunci e un maggior numero di clic. Rivedere i limiti di budget - Fai attenzione alle notifiche "limitate dal budget" in Google Ads per assicurarti che il tuo budget non stia limitando le prestazioni degli annunci.

- Fai attenzione alle notifiche "limitate dal budget" in Google Ads per assicurarti che il tuo budget non stia limitando le prestazioni degli annunci. Usare le metriche delle offerte - Esaminare le stime delle offerte nella parte superiore della pagina per comprendere gli aggiustamenti di budget necessari per il posizionamento di annunci competitivi.

4. Aspettative troppo alte

I tuoi annunci su Google convertono, ma non quanto speravi? Potrebbe essere il momento di rivedere le proprie aspettative. Molti inserzionisti cadono nella trappola di aspettarsi tassi di conversione altissimi fin dall'inizio, ma la realtà è spesso diversa.

I diversi settori hanno tassi di conversione medi variabili e quello che potrebbe essere un ottimo tasso di conversione per un settore potrebbe essere considerato basso per un altro. Per esempio, un tasso di conversione del 2,53% nel campo degli arredi è normale, mentre una campagna per medici e chirurghi potrebbe avere un tasso di conversione medio dell'11,08%. È importante fissare obiettivi realistici basati sui benchmark del proprio settore specifico piuttosto che sulla media generale.

Come risolvere:

Ricerca dei benchmark di settore - Conoscere i tassi medi di conversione del proprio settore per stabilire aspettative realistiche.

- Conoscere i tassi medi di conversione del proprio settore per stabilire aspettative realistiche. Confrontare le mele con le mele - Ricorda che alcune azioni (come la prenotazione di una consulenza) sono più facili da compiere per i clienti rispetto ad altre (come l'acquisto). Adegua gli obiettivi in base alla complessità della conversione desiderata.

- Ricorda che alcune azioni (come la prenotazione di una consulenza) sono più facili da compiere per i clienti rispetto ad altre (come l'acquisto). Adegua gli obiettivi in base alla complessità della conversione desiderata. Ridefinire gli obiettivi - Invece di puntare subito alla luna, fissa obiettivi incrementali su cui basarti man mano che raccoglierai più dati e ottimizzerai le tue campagne.

5. Monitoraggio delle conversioni non efficace

L'assenza di conversioni o i cali improvvisi nella propria campagna Google Ads potrebbero indicare un problema nel tracciamento delle conversioni. È fondamentale che il monitoraggio sia impostato correttamente, poiché anche piccoli errori possono portare a dati imprecisi e a opportunità mancate.

Il monitoraggio delle conversioni aiuta a misurare l'efficacia dei tuoi annunci registrando le azioni che gli utenti compiono dopo aver interagito con i tuoi annunci. Se non correttamente impostato, è possibile che si ricevano conversioni senza saperlo. I problemi di tracciamento possono essere dovuti a una serie di motivi, come l'installazione errata dei codici di tracciamento, le modifiche alla struttura del sito web o gli aggiornamenti delle impostazioni di Google Ads.

Come risolvere:

Verificare la cronologia delle modifiche - Se prima si vedevano conversioni e ora non se ne vedono più, controlla la cronologia delle modifiche nel proprio account Google Ads. Cerca eventuali modifiche recenti che potrebbero aver interrotto il tracciamento.

- Se prima si vedevano conversioni e ora non se ne vedono più, controlla la cronologia delle modifiche nel proprio account Google Ads. Cerca eventuali modifiche recenti che potrebbero aver interrotto il tracciamento. Verificare l'installazione dei codici di tracciamento -Controlla che i codici di tracciamento siano installati correttamente sul tuo sito web.

-Controlla che i codici di tracciamento siano installati correttamente sul tuo sito web. Utilizzare Google Tag Assistant - Utilizza strumenti come Google Tag Assistant per risolvere i problemi e assicurarti il corretto funzionamento dei tag.

6. Targeting di localizzazione impreciso

Se i tuoi annunci Google non convertono, potrebbe essere perché il targeting della posizione non è impostato correttamente. Il targeting per località garantisce che gli annunci raggiungano il pubblico giusto. Di conseguenza, un'impostazione errata può far sì che gli annunci vengano mostrati a persone che non si trovano nella tua area di destinazione, con conseguente spreco della spesa pubblicitaria e tassi di conversione più bassi.

Quando si imposta il targeting per località, si hanno due opzioni:

Presenza o interesse: Questa opzione si rivolge alle persone che si trovano, con regolarità o che hanno mostrato interesse per la località target.

Questa opzione si rivolge alle persone che si trovano, con regolarità o che hanno mostrato interesse per la località target. Presenza: Questa opzione si rivolge alle persone che si trovano attualmente o regolarmente nella località target.

Google utilizza per default l'impostazione "Presenza o interesse", che potrebbe non essere ideale per tutte le attività. Ad esempio, chi cerca la tua città perché ha intenzione di visitarla potrebbe non essere interessato a servizi locali come un parrucchiere o una clinica veterinaria.

Come risolvere:

Controllare le impostazioni della localizzazione - Assicurati che il targeting della localizzazione sia impostato su "Presenza" se si desidera rivolgersi solo a coloro che si trovano fisicamente nell'area specificata.

- Assicurati che il targeting della localizzazione sia impostato su "Presenza" se si desidera rivolgersi solo a coloro che si trovano fisicamente nell'area specificata. Regolare il raggio di targeting - Controlla che il raggio impostato copra effettivamente la tua area di riferimento senza essere troppo ampio.

- Controlla che il raggio impostato copra effettivamente la tua area di riferimento senza essere troppo ampio. Analizzare il pubblico - Esamina i dati della tua campagna per vedere da dove provengono i tuoi clic. Se molti non rientrano nell'area di destinazione, è il momento di modificare le impostazioni.

7. Calo stagionale della performance

Non tutte le fluttuazioni delle prestazioni di Google Ads sono legate a problemi con le campagne. A volte, un calo delle conversioni fa semplicemente parte di un andamento stagionale. Gli annunci possono subire picchi e cali in base al periodo dell'anno, alle festività o anche alle tendenze mensili.

Ad esempio, se si gestisce un negozio di e-commerce, si possono notare tassi di conversione più elevati durante le festività e periodi più tranquilli nei mesi che precedono le festività. Allo stesso modo, le aziende di alcuni settori potrebbero registrare cali nei periodi di minor traffico o nei mesi estivi.

Come risolvere:

Identificare i modelli - Tracciare i dati di conversione nel tempo per individuare le tendenze stagionali. Utilizzare i dati passati o monitorare le campagne per stabilire un punto di riferimento.

- Tracciare i dati di conversione nel tempo per individuare le tendenze stagionali. Utilizzare i dati passati o monitorare le campagne per stabilire un punto di riferimento. Regolare le offerte e il budget - Utilizza gli insight per regolare le offerte e i budget, aumentandoli nei periodi di picco e riducendoli nei periodi di rallentamento.

- Utilizza gli insight per regolare le offerte e i budget, aumentandoli nei periodi di picco e riducendoli nei periodi di rallentamento. Pianificare in anticipo - Prepararsi ai periodi di rallentamento previsti con promozioni o modificando la messaggistica pubblicitaria per essere sempre rilevanti.

8. Pagine di destinazione non ottimizzate

Se i tuoi annunci Google attirano clic ma non riescono a convertire, il problema potrebbe essere nelle tue landing page. Una landing page efficace è fondamentale per trasformare i clic in conversioni effettive. Se la tua pagina di destinazione non è all'altezza, può avere un serio impatto sui tuoi tassi di conversione.

Come si ottimizza una landing page?

Tempi di caricamento rapidi

Mobile-friendly

Design chiaro e mirato

La tua pagina di destinazione dovrebbe includere:

Titolo Sottotitolo Pulsante di invito all'azione (CTA) Proposta di valore Hero image o video Vantaggi o caratteristiche Prova social o testimonianze Indicatori di fiducia (ad esempio, badge di sicurezza, garanzie). Modulo di cattura dei contatti Dettagli di supporto o FAQ

Come risolvere:

Controllare la velocità di caricamento - Assicurati che la tua landing page si carichi rapidamente su tutti i dispositivi utilizzando strumenti come Google PageSpeed Insights per identificare e risolvere i problemi.

- Assicurati che la tua landing page si carichi rapidamente su tutti i dispositivi utilizzando strumenti come Google PageSpeed Insights per identificare e risolvere i problemi. Ottimizzare per i dispositivi mobili - Testa la tua landing page su diverse dimensioni di schermo per verificare che la visualizzazione sia perfetta e funzioni bene sui dispositivi mobili.

- Testa la tua landing page su diverse dimensioni di schermo per verificare che la visualizzazione sia perfetta e funzioni bene sui dispositivi mobili. Semplificare il design - Punta a un design pulito e intuitivo, eliminando gli elementi non necessari e facendo in modo che la CTA risalti e sia facile da trovare.

9. Copy pubblicitario poco efficace

Un'altra ragione comune per cui i tuoi annunci Google potrebbero non convertire è che il tuo copy dell'annuncio non sta colpendo nel segno. Anche con il miglior targeting, se il testo dell'annuncio non è convincente, si rischia di perdere preziosi clic e conversioni.

Il copy dell'annuncio è la prima interazione che i potenziali clienti hanno con il tuo marchio. Se è troppo generico o non risponde direttamente alle loro esigenze, potrebbero scorrere senza pensarci due volte. Creare un testo che catturi l'attenzione e risuoni con il pubblico è fondamentale per favorire le conversioni.

Come risolvere:

Prequalificare il pubblico - Fai in modo che il tuo annuncio attragga utenti realmente interessati, includendo dettagli come i prezzi o i target di riferimento.

- Fai in modo che il tuo annuncio attragga utenti realmente interessati, includendo dettagli come i prezzi o i target di riferimento. Utilizzare parole chiave pertinenti - Includere parole chiave mirate nella copy dell'annuncio per migliorare la pertinenza della ricerca ed evidenziare i propri punti di vendita unici per distinguersi dalla concorrenza.

- Includere parole chiave mirate nella copy dell'annuncio per migliorare la pertinenza della ricerca ed evidenziare i propri punti di vendita unici per distinguersi dalla concorrenza. Creare titoli accattivanti - Utilizza un linguaggio orientato all'azione e metti in evidenza i vantaggi o i problemi che il tuo prodotto o servizio risolve per catturare l'attenzione degli utenti e favorire i clic.

Combinazioni di titoli di annunci di ricerca reattivi

Formula Esempio Parola chiave + Vantaggio + Feeling CTA "Scarpe da ginnastica leggere come piuma per il massimo comfort, comprale ora!" Vantaggio + CTA + Brand Messaging "Approfitta della spedizione gratuita, acquista ora per la qualità di cui ti fidi" Caratteristiche + CTA + Differenziatore di prezzo "Scarpe da ginnastica leggere a $49,99, la scelta migliore per i corridori" Parola chiave + Offerta + Urgenza CTA "Scarpe da corsa al 20% di sconto, offerta a tempo limitato!" Vantaggio + Marchio + CTA "Prova un comfort superiore, solo con [marchio], acquista ora!" Caratteristica + Segnale di fiducia + CTA “Scarpe da ginnastica durevoli con migliaia di recensioni, acquistale ora” Parola chiave + Soluzione + CTA “Le migliori scarpe da ginnastica per risolvere il dolore ai piedi, ordina oggi”. Prezzo + Vantaggio + CTA “Scarpe da ginnastica convenienti con il massimo comfort, comprale subito”

10. Intento delle parole chiave non in sintonia

Anche se i tuoi annunci e le tue pagine di destinazione sono perfettamente in linea con le parole chiave che hai scelto, potresti comunque mancare il bersaglio delle conversioni. Questo accade spesso quando l'intento dietro le parole chiave non corrisponde a ciò che il tuo annuncio offre. Se le parole chiave attirano clic da utenti che non sono disposti a convertire, si sta essenzialmente sprecando la spesa pubblicitaria.

La comprensione dell'intento delle parole chiave è fondamentale. Gli utenti cercano informazioni o sono intenzionati ad acquistare? Se i tuoi annunci vengono visualizzati per ricerche informative quando invece hai bisogno di un intento transazionale, i tuoi tassi di conversione ne risentiranno.

Come risolvere:

Target dell'intento commerciale - Fai offerte su parole chiave che segnalano la disponibilità all'acquisto, come “comprare”, “economico” e “confrontare”.

- Fai offerte su parole chiave che segnalano la disponibilità all'acquisto, come “comprare”, “economico” e “confrontare”. Utilizzare parole chiave a coda lunga - Utilizzare parole chiave specifiche a coda lunga per attirare traffico più pertinente e pronto all'acquisto e ridurre i costi.

- Utilizzare parole chiave specifiche a coda lunga per attirare traffico più pertinente e pronto all'acquisto e ridurre i costi. Aggiungere parole chiave negative - Monitorare i rapporti sui termini di ricerca e aggiungere parole chiave negative per escludere le query irrilevanti e migliorare la pertinenza degli annunci.

Tipologia di intenti delle parole chiave

Informativo

Essenza: Ottenere risposte

Ottenere risposte Obiettivo: Fornire informazioni dettagliate e utili

Fornire informazioni dettagliate e utili Parole chiave appropriate: come fare, cos'è, consigli per, modi migliori per, guida per

come fare, cos'è, consigli per, modi migliori per, guida per Esempio: come scegliere le scarpe da ginnastica

Commerciale

Essenza: Confrontare le opzioni

Confrontare le opzioni Obiettivo: Aiutare gli utenti a valutare i prodotti

Aiutare gli utenti a valutare i prodotti Parole chiave appropriate: migliore, top, recensioni, confronto, vantaggi

migliore, top, recensioni, confronto, vantaggi Esempio: migliori scarpe da corsa

Transazionale

Essenza: Completare un'azione

Completare un'azione Obiettivo: Facilitare un acquisto o un'azione specifica

Facilitare un acquisto o un'azione specifica Parole chiave appropriate: comprare, acquistare, sconto, offerte, ordine

comprare, acquistare, sconto, offerte, ordine Esempio: acquistare scarpe da ginnastica

Navigazione

Essenza: Andare a un sito specifico

Andare a un sito specifico Obiettivo: Indirizzare gli utenti verso un sito o una pagina specifica

Indirizzare gli utenti verso un sito o una pagina specifica Parole chiave appropriate: nome del marchio, nome dell'azienda, nome del sito web, nome del prodotto

nome del marchio, nome dell'azienda, nome del sito web, nome del prodotto Esempio: https://sneakers.com/

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Utilizziamo una sofisticata IA per abbinare i tuoi annunci agli utenti più pertinenti. Questo approccio personalizzato aumenta le possibilità di conversione, rispondendo agli interessi e alle esigenze degli utenti. Ottimizzazione del rendimento: La nostra intelligenza artificiale ottimizza i formati degli annunci per massimizzare le entrate degli editori, migliorando al contempo l'esperienza degli utenti con contenuti mirati. Questo significa risultati migliori sia per gli inserzionisti che per gli editori.

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