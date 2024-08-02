Il ritorno a scuola è ormai imminente e non c'è momento migliore per immergersi in uno degli aspetti più interessanti del marketing: la conoscenza e il targeting delle diverse generazioni. Per gli operatori del marketing, questo periodo dell'anno rappresenta un'opportunità d'oro per entrare in contatto con studenti desiderosi e con le loro famiglie.

Ma ecco il punto cruciale: il marketing per le diverse generazioni - in questo caso, gli studenti della Gen Z e i genitori Millennial - non è un approccio uguale per tutti. Ogni generazione ha caratteristiche, preferenze e comportamenti unici.

In questo articolo esploreremo le principali differenze nelle strategie di marketing per la Gen Z e i Millennial durante la stagione del back-to-school. Comprendere queste sfumature permetterà di realizzare campagne più mirate, d'impatto ed efficaci. Pronto a migliorare il tuo marketing per il ritorno a scuola? Cominciamo!

Il divario generazionale: Gen Z vs. Millennials

Iniziamo definendo i nostri due gruppi target:

Gen Z - Nati tra il 1997 e il 2012, questi nativi digitali si trovano attualmente ad affrontare le scuole superiori e l'università.

- Nati tra il 1997 e il 2012, questi nativi digitali si trovano attualmente ad affrontare le scuole superiori e l'università. Millennials - Nati tra il 1981 e il 1996, questa generazione si trova a conciliare carriera e, spesso, genitorialità con figli in età scolare.

Sembrerebbe che la differenza tra le generazioni sia minima, ma se si guarda con attenzione, ci sono molte caratteristiche uniche e preferenze legate alla generazione che giocano un ruolo chiave nel targeting corretto. Vediamole insieme.

Comunicazione

La generazione Z desidera l'autenticità e la comunicazione istantanea. Conoscono bene i social media, con una particolare affinità per piattaforme come TikTok, Instagram e Snapchat. Preferiscono interazioni rapide e in tempo reale e si trovano a loro agio con un linguaggio informale e abbreviato, utilizzando spesso emoji, GIF e meme per trasmettere i loro messaggi.

I millennial apprezzano una forma di comunicazione intensa e profonda. Sono cresciuti con l'avvento di Internet e apprezzano sia le interazioni digitali che quelle di persona. Facebook e Instagram sono le loro piattaforme di social media preferite e rispondono bene a contenuti dettagliati e informativi che aggiungono valore alla loro vita. Le e-mail e i messaggi di testo rimangono i metodi preferiti per le interazioni personali e professionali.

Preferenze di acquisto

Lo shopping online è una prerogativa della Gen Z. Sono fortemente influenzati dalle tendenze dei social media e dalle raccomandazioni degli influencer. Prediligono i gadget tecnologici, la moda di tendenza e i prodotti sostenibili, facendo spesso acquisti impulsivi in base a ciò che è di tendenza. Lo shopping sui social attraverso piattaforme come Instagram e TikTok è particolarmente popolare.

Pur amando lo shopping online, i Millennials apprezzano anche un buon mix di esperienze in negozio. Apprezzano la convenienza e la praticità, e spesso cercano qualità e durata nei loro acquisti. Come genitori, fanno spesso acquisti per i loro figli, concentrandosi su prodotti educativi e di prima necessità. Questa generazione si affida spesso alle recensioni online e a ricerche approfondite prima di effettuare un acquisto.

Sensibilità tecnologica

I Millennials sono stati testimoni dell'ascesa di Internet, dei social media e degli smartphone. Sono spesso definiti “pionieri digitali ” perché sono stati la prima generazione a crescere con la tecnologia digitale integrata nella loro vita. Questa esposizione li ha resi altamente adattabili alle nuove tecnologie, ma anche più cauti e riflessivi sulla loro presenza online. I Millennial apprezzano l'autenticità e tendono a utilizzare i social media per scopi professionali e per fare networking.

Al contrario, la generazione Z non ha mai conosciuto un mondo senza Internet. Sono “nativi digitali ” e integrano perfettamente la tecnologia in ogni aspetto della loro vita. La Gen Z è più a suo agio con i rapidi cambiamenti tecnologici e preferisce la comunicazione visiva attraverso TikTok e Instagram. Sono anche più propensi a usare la tecnologia per l'intrattenimento e l'espressione di sé, spesso confondendo i confini tra la propria identità online e offline.

Atteggiamento riguardo al lavoro e alla carriera

I millennial cercano uno scopo e un significato nelle loro carriere. Apprezzano l'equilibrio tra lavoro e vita privata e sono attratti da aziende con forti standard etici e un impegno nella responsabilità sociale. I Millennial sono anche noti per la loro fedeltà: una volta trovato un posto di lavoro in linea con i loro valori, è più probabile che rimangano a lungo termine.

La Gen Z, invece, privilegia la flessibilità e le opportunità imprenditoriali. È meno probabile che si impegnino con un unico datore di lavoro e sono più inclini a cercare lavori nella gig economy, lavori freelance e iniziative imprenditoriali. Questa generazione apprezza il lavoro che consente la crescita personale e la flessibilità, preferendo spesso opzioni di lavoro a distanza e percorsi di carriera non tradizionali.

Impegno politico e sociale

I millennial sono noti per le loro idee progressiste in campo sociale e politico. Sono cresciuti durante importanti cambiamenti della società, come la legalizzazione del matrimonio omosessuale e l'ascesa dei movimenti di giustizia sociale. Di conseguenza, tendono a essere più attivisti e a sostenere le politiche che promuovono l'uguaglianza e la sostenibilità.

La generazione Z è ancora più inclusiva e pragmatica nelle sue prospettive sociali e politiche. Sono cresciuti in un mondo più diversificato e connesso a livello globale, che li porta a dare valore all'inclusività e all'intersezionalità. La generazione Z è più propensa a sostenere soluzioni pragmatiche ai problemi sociali e a considerare prioritari i cambiamenti climatici e la consapevolezza della salute mentale.

Comportamento del consumatore

I millennial sono noti per la loro fedeltà al marchio e per fare affidamento sulle recensioni online. Sono disposti a pagare di più per prodotti e servizi che riflettono i loro valori, come la sostenibilità e la produzione etica. Questa generazione fa spesso ricerche approfondite prima di effettuare un acquisto, apprezzando la qualità e l'autenticità.

La Gen Z, invece, è più orientata al valore e influenzata dalle tendenze dei social media. Preferisce i marchi che offrono un buon rapporto qualità-prezzo ed è molto influenzata dalle raccomandazioni dei coetanei e dai consensi degli influencer. Questa generazione è anche più propensa a fare shopping tramite i social, utilizzando Instagram e TikTok per scoprire e acquistare prodotti.

Categoria Gen Z Millennials Comunicazione Cerca l'autenticità, utilizza una comunicazione informale come emojis/memes, preferisce TikTok, Instagram e Snapchat Apprezza una comunicazione profonda, utilizza Facebook, Instagram, email e testi Preferenze di acquisto Preferisce lo shopping online, influenzato dalle tendenze dei social media e dagli influencer, ama gli acquisti d'impulso Preferisce un mix di shopping online e in negozio, apprezza la qualità e la praticità, si affida a recensioni e ricerche Consapevolezza tecnologica Nativi digitali, integrazione tecnologica perfetta, preferiscono la comunicazione visiva (TikTok, Instagram) Pionieri digitali, si adattano ma sono cauti, usano la tecnologia per fare networking e per scopi professionali Attitudini verso il lavoro e la carriera Apprezzano la flessibilità e le opportunità imprenditoriali, preferiscono la gig economy e il lavoro da remoto Cercano uno scopo e un equilibrio tra lavoro e vita privata, sono fedeli alle aziende etiche, apprezzano il lavoro a lungo termine Posizioni sociali e politiche Inclusivi e pragmatici, danno priorità al cambiamento climatico e alla consapevolezza della salute mentale Progressisti e attivisti, sostengono l'uguaglianza e la sostenibilità Comportamento del consumatore Orientato al valore, influenzato dalle tendenze dei social media e dalle raccomandazioni dei coetanei, amanti dello shopping tramite social Fedeli al marchio, apprezza le recensioni online, disposti a pagare di più per prodotti sostenibili ed etici

Catturare l'attenzione della generazione Z: Strategie vincenti

Vuoi sapere qual è il segreto per catturare l'attenzione della Gen Z in un mondo che trabocca di contenuti? Basta raggiungerli dove sono e parlare la loro lingua. Questa generazione è esperta di tecnologia, orientata al valore e sempre a caccia della prossima grande tendenza. Per entrare in contatto con loro, il tuo approccio deve essere originale, coinvolgente e autentico. Vediamo quindi come ottenere un impatto duraturo con questa coorte dinamica che si sta preparando per il nuovo anno scolastico.

Comprendere il comportamento di acquisto della Gen Z

Innanzitutto, ricapitoliamo brevemente i tratti chiave dei consumatori della Gen Z descritti in precedenza.

Indipendenza e competenza tecnologica

Nata in un mondo caratterizzato dal commercio digitale, la generazione Z è abituata a sfogliare, confrontare e valutare i prodotti da sola. Questa indipendenza, combinata con l'influenza tecnologica, modella il loro comportamento d'acquisto. Sono intraprendenti, autosufficienti e attenti ai prezzi: il 60% di loro sceglie i marchi in base al prezzo.

Tendenza all'acquisto d'impulso

Nonostante la loro inclinazione alla navigazione, i consumatori della Gen Z sono meno propensi a pianificare gli acquisti in anticipo. Questo li rende più inclini all'acquisto d'impulso. Ad esempio, il 28% degli acquirenti della Gen Z compra spontaneamente ciò di cui ha bisogno in qualsiasi negozio si trovi. I rivenditori dovrebbero essere preparati con promozioni pop-up e offerte in tempo reale per catturare queste decisioni d'impulso.

Interesse limitato per vantaggi a lungo termine

La generazione Z è meno motivata dai programmi di fidelizzazione a lungo termine rispetto alle generazioni precedenti. Meno della metà è propensa a prendere decisioni di acquisto sulla base di programmi di fidelizzazione, preferendo la gratificazione immediata ai benefici a lungo termine. I brand dovrebbero prendere in considerazione l'offerta di promozioni a bassa soglia e facili da riscuotere, che forniscano un valore immediato.

Passiamo ora ad alcune strategie e raccomandazioni.

Focus sui social media

La generazione Z trascorre una quantità significativa di tempo sui social media, rendendoli un canale privilegiato per l'engagement. Ecco come ottimizzare la tua strategia sui social media per le campagne del back-to-school.

1. Piattaforme: TikTok, Instagram, Snapchat

TikTok: I contenuti video di breve durata di questa piattaforma si allineano perfettamente con la passione della generazione Z per i media veloci e divertenti. Partecipa ai trending challenge, agli hashtag e alla musica popolare di TikTok per creare contenuti virali e coinvolgenti incentrati sui temi del back-to-school.

I contenuti video di breve durata di questa piattaforma si allineano perfettamente con la passione della generazione Z per i media veloci e divertenti. Partecipa ai trending challenge, agli hashtag e alla musica popolare di TikTok per creare contenuti virali e coinvolgenti incentrati sui temi del back-to-school. Instagram: La narrazione visiva con foto, storie e filmati rende Instagram un successo per la generazione Z. Punta su immagini di alta qualità, contenuti dietro le quinte e funzionalità interattive come sondaggi e sessioni di domande e risposte che mettano in evidenza i preparativi per il ritorno a scuola.

La narrazione visiva con foto, storie e filmati rende Instagram un successo per la generazione Z. Punta su immagini di alta qualità, contenuti dietro le quinte e funzionalità interattive come sondaggi e sessioni di domande e risposte che mettano in evidenza i preparativi per il ritorno a scuola. Snapchat: Conosciuto per i suoi contenuti fugaci, Snapchat è ideale per le promozioni a tempo, i dietro le quinte esclusivi e i contenuti interattivi con lenti e filtri adatti alla stagione del back-to-school.

2. Stile dei contenuti: Video brevi, contenuti generati dagli utenti, meme

Video brevi: Mantieni i tuoi video brevi e piacevoli. I video rapidi e d'impatto hanno maggiori probabilità di essere condivisi e ricordati dalla Gen Z. Usa TikTok e Instagram Reels per creare contenuti brevi ma accattivanti che mettano in evidenza la personalità del tuo marchio.

Mantieni i tuoi video brevi e piacevoli. I video rapidi e d'impatto hanno maggiori probabilità di essere condivisi e ricordati dalla Gen Z. Usa TikTok e Instagram Reels per creare contenuti brevi ma accattivanti che mettano in evidenza la personalità del tuo marchio. Contenuti generati dagli utenti (UGC): Incoraggia il pubblico a creare e condividere contenuti con il tuo marchio. Gli UGC creano una comunità e fungono da autentici testimonial. Realizza campagne che invitino gli utenti a mostrare come utilizzano il tuo prodotto o servizio per le loro esigenze di rientro a scuola.

Incoraggia il pubblico a creare e condividere contenuti con il tuo marchio. Gli UGC creano una comunità e fungono da autentici testimonial. Realizza campagne che invitino gli utenti a mostrare come utilizzano il tuo prodotto o servizio per le loro esigenze di rientro a scuola. Meme: I meme sono molto apprezzati dalla generazione Z per il loro umorismo e per la loro capacità di comunicare con gli altri. Usa i meme di tendenza per entrare in contatto con il tuo pubblico, ma assicurati che siano in linea con il messaggio del tuo marchio per evitare di sembrare fuori luogo.

3. Collaborazioni con influencer: Collaborare con micro-influencer e personalità di YouTube

Micro-influencer: Questi influencer possono avere un seguito minore, ma i loro follower sono molto coinvolti. I micro-influencer hanno un legame più stretto con il loro pubblico, che porta a una maggiore fiducia e autenticità. La collaborazione con i micro-influencer può tradursi in endorsement autentici e d'impatto.

Questi influencer possono avere un seguito minore, ma i loro follower sono molto coinvolti. I micro-influencer hanno un legame più stretto con il loro pubblico, che porta a una maggiore fiducia e autenticità. La collaborazione con i micro-influencer può tradursi in endorsement autentici e d'impatto. Personaggi di YouTube: Collabora con i creatori di YouTube che sono in linea con i valori del tuo marchio e con il tuo pubblico di riferimento. Queste partnership possono includere recensioni di prodotti, unboxing, tutorial e vlog che integrano perfettamente il tuo prodotto nei contenuti dell'influencer, sottolineandone la sua importanza per il nuovo anno scolastico.

4. Contenuti interattivi e coinvolgenti: Utilizzo di sondaggi, quiz e annunci interattivi

Sondaggi e quiz: I contenuti interattivi come i sondaggi e i quiz possono aumentare significativamente l'engagement. Utilizza le Instagram Stories o i sondaggi di Twitter per porre domande, raccogliere opinioni e creare esperienze divertenti e interattive. Questo non solo coinvolge il pubblico, ma fornisce anche preziose informazioni sulle sue preferenze.

I contenuti interattivi come i sondaggi e i quiz possono aumentare significativamente l'engagement. Utilizza le Instagram Stories o i sondaggi di Twitter per porre domande, raccogliere opinioni e creare esperienze divertenti e interattive. Questo non solo coinvolge il pubblico, ma fornisce anche preziose informazioni sulle sue preferenze. Annunci interattivi: Realizza annunci interattivi che incoraggino la partecipazione. Ad esempio, utilizzando annunci riproducibili sulle piattaforme di gioco o post shoppabili su Instagram. Questi annunci non solo catturano l'attenzione, ma spingono anche ad azioni dirette, come visite al sito web o acquisti di prodotti, perfetti per lo shopping in occasione del ritorno a scuola.

Per riassumere il tutto, ecco i nostri consigli chiave per realizzare pubblicità rivolte alla Gen Z in questo periodo di rientro a scuola e non solo.

Puntare sull'autenticità: La Gen Z apprezza l'autenticità e la trasparenza. Adotta una comunicazione genuina ed evita contenuti troppo curati o dal sapore aziendale. Mostra l'umanità del tuo marchio attraverso filmati dietro le quinte e storie di vita reale.

La Gen Z apprezza l'autenticità e la trasparenza. Adotta una comunicazione genuina ed evita contenuti troppo curati o dal sapore aziendale. Mostra l'umanità del tuo marchio attraverso filmati dietro le quinte e storie di vita reale. Garantire inclusività: Fai in modo che i tuoi contenuti siano diversificati e inclusivi. La generazione Z è la più eterogenea in assoluto e apprezza i marchi che rappresentano diversi background, culture e prospettive.

Fai in modo che i tuoi contenuti siano diversificati e inclusivi. La generazione Z è la più eterogenea in assoluto e apprezza i marchi che rappresentano diversi background, culture e prospettive. Passare al mobile: La generazione Z accede a Internet principalmente tramite dispositivi mobili. Assicurati che il tuo sito web, i contenuti e gli annunci pubblicitari siano ottimizzati per la visualizzazione da mobile, per offrire un'esperienza senza interruzioni.

La generazione Z accede a Internet principalmente tramite dispositivi mobili. Assicurati che il tuo sito web, i contenuti e gli annunci pubblicitari siano ottimizzati per la visualizzazione da mobile, per offrire un'esperienza senza interruzioni. Essere di tendenza: Gli interessi e le tendenze della Gen Z si evolvono rapidamente. Cerca di adattarti alle tendenze emergenti e di essere pronto a coglierle al volo. Utilizza gli strumenti di social listening per monitorare gli argomenti di tendenza e gli hashtag per mantenere i tuoi contenuti pertinenti e attuali.

Gli interessi e le tendenze della Gen Z si evolvono rapidamente. Cerca di adattarti alle tendenze emergenti e di essere pronto a coglierle al volo. Utilizza gli strumenti di social listening per monitorare gli argomenti di tendenza e gli hashtag per mantenere i tuoi contenuti pertinenti e attuali. Offrire valore reale: Concentrati sulla creazione di contenuti che forniscano valore, siano essi educativi, di intrattenimento o di ispirazione. Questo aiuta a creare una connessione più profonda con il pubblico e a qualificare il tuo marchio come una risorsa preziosa.

Coinvolgere i Millennial: Strategie vincenti

Come attirare l'attenzione dei Millennial? Non è solo questione di essere esperti di tecnologia digitale; si tratta di rivolgersi a una generazione che apprezza l'autenticità, l'esperienza e l'impatto sociale. Questi pionieri sono stati plasmati dall'ascesa dei social media, dalla gig economy e da un panorama culturale in continua evoluzione. Se si vuole coinvolgere questo gruppo influente, è necessario qualcosa di più di annunci appariscenti. Ecco un approfondimento sulle strategie, i consigli e le raccomandazioni che ti aiuteranno a entrare in sintonia con i Millennial in modo più profondo. Sei pronto a metterti in gioco? Iniziamo!

Comprendere il comportamento dei Millennials negli acquisti

Come per la Gen Z, metteremo in evidenza alcuni aspetti importanti del comportamento d'acquisto dei Millennial.

Fedeltà al marchio e attenzione al valore

I Millennials sono noti per la loro fedeltà ai marchi, ma sono anche attenti ai prezzi. Cercano marchi che offrano valore e qualità. Questa fedeltà si costruisce attraverso esperienze positive, pratiche trasparenti e allineamento con i valori personali. I Millennial fanno spesso ricerche sui prodotti e confrontano i prezzi prima di fare un acquisto, quindi offrire un valore costante è fondamentale, soprattutto per gli articoli per il rientro a scuola, per i quali cercano qualità e convenienza.

Acquisti pianificati e acquisti d'impulso

Sebbene i Millennials tendano a pianificare i loro acquisti, trovano comunque il tempo di fare acquisti spontanei, soprattutto se accompagnati da offerte allettanti. Apprezzano le offerte e le promozioni che si avvicinano ai loro interessi e valori. La realizzazione di campagne che combinano offerte mirate e tempistiche strategiche può catturare efficacemente la loro attenzione, in particolare con i saldi del ritorno a scuola e le offerte a tempo limitato.

Preferenze di acquisto online e in negozio

I Millennials si muovono senza problemi tra acquisti online e in negozio. Apprezzano un'esperienza completa e flessibile, in cui la ricerca online si affianca alle visite in negozio. Fare in modo che i negozi online e fisici forniscano informazioni coerenti e dettagliate e un'esperienza d'acquisto omogenea può accrescere il loro impegno durante la corsa agli acquisti per il ritorno a scuola.

Focus sui social media

La crescita dei Millennials è avvenuta di pari passo con l'evoluzione dei social media, che hanno reso queste piattaforme una parte essenziale della loro vita quotidiana. Per fare breccia su di loro, bisogna capire dove bazzicano e come interagiscono.

1. Piattaforme: Facebook, Instagram, LinkedIn

Facebook: Ancora un punto di riferimento per molti Millennials, Facebook è ottimo per tutto, dai gruppi della community alle promozioni di eventi. Utilizzalo per condividere aggiornamenti interessanti, pubblicare annunci mirati e partecipare alle discussioni che li vede coinvolti. Promuovi gli eventi, le promozioni e i contenuti educativi del back-to-school per tenerli impegnati.

Ancora un punto di riferimento per molti Millennials, Facebook è ottimo per tutto, dai gruppi della community alle promozioni di eventi. Utilizzalo per condividere aggiornamenti interessanti, pubblicare annunci mirati e partecipare alle discussioni che li vede coinvolti. Promuovi gli eventi, le promozioni e i contenuti educativi del back-to-school per tenerli impegnati. Instagram: Qui le immagini regnano sovrane. I Millennial amano le immagini di alta qualità e le Storie coinvolgenti. Pensa a retroscena, sondaggi interattivi e contenuti autentici che facciano emergere la personalità del tuo marchio. Condividi consigli visivi per il rientro a scuola, vetrine di prodotti e suggerimenti per la vita degli studenti, per entrare in sintonia con loro.

Qui le immagini regnano sovrane. I Millennial amano le immagini di alta qualità e le Storie coinvolgenti. Pensa a retroscena, sondaggi interattivi e contenuti autentici che facciano emergere la personalità del tuo marchio. Condividi consigli visivi per il rientro a scuola, vetrine di prodotti e suggerimenti per la vita degli studenti, per entrare in sintonia con loro. LinkedIn: Per i Millennial in carriera, LinkedIn è fondamentale. Condividi articoli interessanti, consigli professionali e notizie di settore per entrare in contatto con loro più seriamente. Si tratta di aggiungere valore alla loro vita professionale, ad esempio consigli su come conciliare lavoro e formazione continua o opportunità di avanzamento di carriera legate al periodo del ritorno a scuola.

2. Stile dei contenuti: Valore, autenticità, tocco personale

Contenuti orientati al valore: Offri loro qualcosa che possano sfruttare. Che si tratti di consigli utili, di guide utili o di storie stimolanti, è importante che i tuoi contenuti valorizzino il tempo dei Millennial. Apprezzano i marchi che offrono valore reale e consigli pratici.

Offri loro qualcosa che possano sfruttare. Che si tratti di consigli utili, di guide utili o di storie stimolanti, è importante che i tuoi contenuti valorizzino il tempo dei Millennial. Apprezzano i marchi che offrono valore reale e consigli pratici. Autenticità: Sii onesto con loro. I Millennial sanno riconoscere un falso a un miglio di distanza, quindi è bene essere genuini. Condividi storie oneste di esperienze reali di studenti e di preparativi per il rientro a scuola, mostra i veri tratti del tuo marchio senza timore di essere un po' stravagante.

Sii onesto con loro. I Millennial sanno riconoscere un falso a un miglio di distanza, quindi è bene essere genuini. Condividi storie oneste di esperienze reali di studenti e di preparativi per il rientro a scuola, mostra i veri tratti del tuo marchio senza timore di essere un po' stravagante. Personalizzazione: Adatta i tuoi contenuti ai diversi gusti degli studenti. Utilizza le informazioni che possiedi sul tuo pubblico per realizzare messaggi e offerte che risultino creati apposta per loro. Più il messaggio è personale, meglio è.

Costruire una community: Promuovere il senso di appartenenza

Partecipare alle conversazioni: I Millennials apprezzano i marchi che li coinvolgono direttamente. Rispondi ai commenti, partecipa alle discussioni e sii presente nei loro spazi sui social media. La costruzione di una community intorno al tuo marchio può favorire la fidelizzazione e legami più profondi, in particolare per quanto riguarda le esperienze e le sfide condivise durante il back-to-school.

I Millennials apprezzano i marchi che li coinvolgono direttamente. Rispondi ai commenti, partecipa alle discussioni e sii presente nei loro spazi sui social media. La costruzione di una community intorno al tuo marchio può favorire la fidelizzazione e legami più profondi, in particolare per quanto riguarda le esperienze e le sfide condivise durante il back-to-school. Sostenere cause: Appoggia le cause che stanno a cuore ai Millennial. Che si tratti di sostenibilità, giustizia sociale o sostegno alla comunità, dimostra che il tuo marchio non punta solo ai profitti. Questa generazione dà valore alle cause e preferisce sostenere i marchi che abbiano un impatto positivo. Promuovi le iniziative legate al back-to-school e il contributo del tuo marchio ai programmi di istruzione e per la comunità.

Esperienza del cliente: Assistenza ed Engagement eccezionali

Un servizio clienti eccezionale : i Millennial si aspettano un servizio clienti rapido, efficiente e disponibile. Accertati che il marchio sia disponibile e reattivo su più canali, dai social media alla chat live sul sito web.

: i Millennial si aspettano un servizio clienti rapido, efficiente e disponibile. Accertati che il marchio sia disponibile e reattivo su più canali, dai social media alla chat live sul sito web. Programmi di fidelizzazione: Offri programmi di fidelizzazione che forniscano un valore reale. I Millennial sono più propensi a rimanere fedeli ai marchi che li premiano per la loro fedeltà con sconti, offerte esclusive e vantaggi personalizzati.

In sintesi, ecco i consigli più importanti per conquistare il mercato dei Millennial.

Mostra che ti importa: I millennial amano i marchi che fanno la differenza. Metti in luce i tuoi sforzi in materia di sostenibilità, forniture etiche e responsabilità sociale. Cerca di essere onesto sulle tue pratiche e condividi il tuo percorso per rendere il mondo un posto migliore.

I millennial amano i marchi che fanno la differenza. Metti in luce i tuoi sforzi in materia di sostenibilità, forniture etiche e responsabilità sociale. Cerca di essere onesto sulle tue pratiche e condividi il tuo percorso per rendere il mondo un posto migliore. Costruisci una community: Crea un senso di comunità intorno al tuo marchio. Entra in contatto con il tuo pubblico sui social media, avvia programmi di fidelizzazione e organizza eventi (sia online che offline). Fai in modo che si sentano parte di qualcosa di più grande e che la loro voce è ascoltata.

Crea un senso di comunità intorno al tuo marchio. Entra in contatto con il tuo pubblico sui social media, avvia programmi di fidelizzazione e organizza eventi (sia online che offline). Fai in modo che si sentano parte di qualcosa di più grande e che la loro voce è ascoltata. Sfrutta le prove social: i millennial guardano con fiducia alle recensioni, alle testimonianze e alle raccomandazioni dei coetanei. Mostra le recensioni positive dei clienti, inserisci contenuti generati dagli utenti e collabora con personalità autorevoli del tuo settore per costruire credibilità e fiducia.

i millennial guardano con fiducia alle recensioni, alle testimonianze e alle raccomandazioni dei coetanei. Mostra le recensioni positive dei clienti, inserisci contenuti generati dagli utenti e collabora con personalità autorevoli del tuo settore per costruire credibilità e fiducia. Offri un eccellente servizio clienti: Un eccellente servizio clienti è assolutamente necessario. È necessario essere disponibili su più canali, come i social media, l'e-mail e la live chat. Risposte rapide e utili possono fare un'enorme differenza e favorire la fidelizzazione.

Un eccellente servizio clienti è assolutamente necessario. È necessario essere disponibili su più canali, come i social media, l'e-mail e la live chat. Risposte rapide e utili possono fare un'enorme differenza e favorire la fidelizzazione. Investi in contenuti profondi: A differenza della Gen Z, i Millennial amano i contenuti più lunghi. Investi in blog, podcast e webinar che approfondiscano gli argomenti. Questo non solo fa apparire il tuo marchio come autorevole, ma fornisce loro anche preziose nozioni e conoscenze.

Differenze di creatività: Esempi di pubblicità per entrambe le generazioni

E ora, immergiamoci nell'emozionante mondo della pubblicità! Pronto a scoprire che tipo di pubblicità riescono a conquistare la Gen Z e i Millennials? Scopriamolo con alcuni visual dinamici e CTA efficaci che catturano la loro attenzione.

Preferenze pubblicitarie della Gen Z

La Gen Z preferisce contenuti concisi, visivamente accattivanti e umoristici. Apprezzano i meme, le sfide e le campagne interattive che li vedono protagonisti con la possibilità di condividere i propri contenuti.

Visual Tono Call-to-action Scegli colori vivaci e movimenti dinamici. Per catturare l'attenzione del pubblico, utilizza colori vibranti e animazioni vivaci. Ad esempio, considera un annuncio di TikTok dal ritmo incalzante, con articoli scolastici colorati al neon che volano via dagli scaffali. L'umorismo è fondamentale! Utilizza meme e un linguaggio ironico per intrattenerli. Pensa a un divertente Instagram Reel su come “sopravvivere al primo giorno di scuola” con il prodotto del tuo brand come protagonista. Utilizza CTA dirette e incisive per stimolare l'azione. Frasi come “Scorri verso l'alto per ottenere gli accessori più cool” o “Tocca ora per migliorare il tuo look per il ritorno a scuola” funzionano bene. Meglio essere diretti e convincenti!

Ecco un paio di esempi di annunci che hanno saputo intercettare la generazione Z.

Elementi dinamici con colori vivaci: Immagina un video TikTok vibrante e dal ritmo incalzante che mostra un gruppo di studenti che si preparano per la scuola. Gli studenti utilizzano i tuoi nuovi zaini alla moda e gli articoli di cancelleria in un montaggio vivace di colori e tagli rapidi. Il video si conclude con un divertente pop-up che dice: “Preparati per la scuola! Scorri verso l'alto per acquistare il look!”.

Immagina un video TikTok vibrante e dal ritmo incalzante che mostra un gruppo di studenti che si preparano per la scuola. Gli studenti utilizzano i tuoi nuovi zaini alla moda e gli articoli di cancelleria in un montaggio vivace di colori e tagli rapidi. Il video si conclude con un divertente pop-up che dice: “Preparati per la scuola! Scorri verso l'alto per acquistare il look!”. Scenari credibili con umorismo: Può trattarsi di un Instagram Reel che ritrae con umorismo l'epica lotta di uno studente per trovare il materiale scolastico mancante. Il video potrebbe mostrare momenti divertenti ed esagerati di panico e concludersi con lo studente che scopre lo zaino ultra-organizzato del tuo marchio. La CTA potrebbe essere del tipo: “Non fartelo scappare - tocca per acquistare i nostri imperdibili articoli per la scuola!”.

Ora includeremo alcune idee creative del team MGID per la tua campagna back-to-school.

Per catturare l'attenzione della generazione Z, abbiamo inserito tra gli elementi creativi l'iconico meme del criceto triste. Questo meme, un caposaldo della cultura internet contemporanea, cattura rapidamente la loro attenzione e stimola la loro curiosità nei confronti dell'annuncio.

Per questa campagna abbiamo scelto un noto influencer popolare tra i giovani che ha un forte impatto sulla generazione Z. Dal momento che questa generazione ripone una grande fiducia nei propri beniamini, è più probabile che notino l'annuncio e si lascino convincere dai loro consigli e promozioni.

Preferenze pubblicitarie dei Millennials

I Millennial rispondono bene a messaggi informativi e nostalgici che fanno leva sul loro desiderio di qualità e affidabilità. Apprezzano l'umorismo e la narrazione di storie che si ricollegano alle loro esperienze di vita.

Visual Tono Call-to-action Opta per immagini di alta qualità e dedicate allo stile di vita. Pensa a momenti in famiglia o ad avventure di vita quotidiana. Ad esempio, uno scatto ben fatto di una famiglia che fa i bagagli per andare a scuola con i vostri prodotti. Offrite informazioni e affidabilità. Fornisci vantaggi chiari e approfondimenti onesti. Immagina un annuncio a carosello su Instagram in cui ogni diapositiva spiega come il tuo prodotto aiuta la famiglia a prepararsi per il ritorno a scuola. Utilizza CTA che forniscano valore e contesto. Non limitarti a "Acquista ora", ma aggiungi frasi come "Trova gli elementi essenziali per il rientro a scuola" o "Scopri come i nostri prodotti possono renderti più semplice la vita a scuola".

Ecco un paio di esempi di pubblicità che hanno una certa risonanza tra i Millennials.

Immagini di alta qualità e lifestyle: Immagina un'inserzione su Facebook ben realizzata con una famiglia che acquista materiale per il rientro a scuola. Le immagini mostrano un genitore e un bambino che scelgono tra una serie di articoli scolastici pratici ed eleganti. Il testo dell'annuncio può essere così: "Preparati per l'anno scolastico con le nostre migliori scelte di materiale per la scuola, elegante e pratico. Acquista ora e rendi i preparativi per il ritorno a scuola un gioco da ragazzi!”.

Immagina un'inserzione su Facebook ben realizzata con una famiglia che acquista materiale per il rientro a scuola. Le immagini mostrano un genitore e un bambino che scelgono tra una serie di articoli scolastici pratici ed eleganti. Il testo dell'annuncio può essere così: "Preparati per l'anno scolastico con le nostre migliori scelte di materiale per la scuola, elegante e pratico. Acquista ora e rendi i preparativi per il ritorno a scuola un gioco da ragazzi!”. Contenuto informativo con valore: Crea un post carosello Instagram dettagliato che mostri i diversi articoli essenziali per il rientro a scuola, dai gadget tecnologici agli strumenti organizzativi. Ogni diapositiva fornisce suggerimenti su come questi oggetti possono rendere la vita scolastica più organizzata. La diapositiva finale potrebbe contenere una CTA del tipo: “Trova le soluzioni perfette per il rientro a scuola per la tua famiglia. Clicca per scoprire i nostri consigli migliori!"

Dai un'occhiata a queste creazioni pubblicitarie del team MGID, realizzate per catturare l'attenzione dei Millennial per la tua campagna back-to-school.

Per i Millennial, un annuncio efficace deve essere visivamente pulito e minimalista, mostrando il prodotto da vicino e comunicandone chiaramente i vantaggi. Il nostro esempio centra perfettamente questo obiettivo, incarnando praticità, semplicità e chiarezza. Questo approccio garantisce una buona risonanza dell'annuncio con le preferenze dei Millennial.

Questa pubblicità mette in risalto la convenienza presentando tutto l'occorrente per la scuola in un unico punto, consentendo ai clienti di acquistare tutto ciò di cui hanno bisogno in una sola volta. Questo approccio pratico non solo fa risparmiare tempo, ma offre anche un valore eccellente. Risuona fortemente con i Millennials, che apprezzano l'efficienza e la semplicità della loro esperienza di acquisto.

La campanella suona: Conclusioni

Ed ecco fatto! Abbiamo affrontato diversi spunti su come catturare l'attenzione sia della Gen Z che dei Millennial. È chiaro che la comprensione del pubblico di riferimento è fondamentale per creare annunci che abbiano una reale risonanza. Sia che si tratti di un approccio deciso e basato sui meme per la Gen Z, sia che si tratti di uno stile raffinato e orientato ai valori per i Millennial, adattare la propria strategia è fondamentale per il successo.

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