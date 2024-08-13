MGID, piattaforma pubblicitaria globale, chiude il primo semestre dell’anno con ottimi risultati a livello commerciale grazie ai costanti investimenti in personale, tecnologia e partnerships, nonche’ alla continua espansione internazionale. L’ingresso in nuovi mercati in Nord e Sud America, Europa ed Asia ha consentito all'azienda di proseguire il trend quinquennale di crescita a due cifre anno su anno, aiutando i propri clienti a prosperare nel difficile ambiente pubblicitario digitale odierno.

Nel primo semestre MGID ha registrato un aumento del 18% dell'organico, che ha raggiunto le 800 unità, con grandi benefici operativi in tutto il mondo. L'azienda ha inoltre aperto il suo 18° ufficio nel mondo a Barcellona, in Spagna. Anche il management team e’ stato ulteriormente rinforzato in previsione della crescita futura, con l'ingresso di Guillaume Cribier in qualità di Head of Global Publisher Success.

MGID continua a puntare sull'evoluzione della propria offerta, per consentire ai propri clienti di accedere ai migliori strumenti disponibili sul mercato e ad un pubblico di 1 miliardo di utenti unici mensili. Investimenti strategici e partnerships hanno permesso a MGID di sviluppare un ambiente AI completo, in grado di automatizzare ed ottimizzare l'intero processo pubblicitario, dallo sviluppo delle creativita’ al posizionamento degli annunci. Attraverso un'approfondita analisi dei dati, MGID e’ in grado di assistere i propri clienti nell’ottimizzazione del reach, dell'engagement e delle prestazioni delle campagne pubblicitarie.

Tutti questi sviluppi hanno portato ad un aumento del CTR in tutti i paesi in cui MGID e’ operativa. Oltre ai mercati in via di sviluppo (tra cui la Tailandia e l'India, dove si sono registrati tassi di crescita del CTR rispettivamente del 139% e del 133%), si registrano crescite sostanziali anche nei mercati consolidati, quali la Germania e gli USA - che hanno registrato incrementi pari a rispettivamente il 67% ed il 74%.

Sergii Denysenko, CEO di MGID, ha commentato: