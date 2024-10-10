Kami dengan senang hati mengumumkan pembaruan penting pada antarmuka Selective Bidding kami. Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan MGID untuk meningkatkan transparansi dan memberikan Anda kendali yang lebih baik atas kampanye iklan Anda, kami beralih dari menampilkan widget UID menjadi menampilkan sumber traffic. Perubahan ini mencakup domain, nama aplikasi, dan pengidentifikasi traffic relevan lainnya. Tujuannya adalah untuk memberi Anda pemahaman yang lebih jelas tentang dari mana traffic Anda berasal dan membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat saat menyesuaikan pengganda CPC atau mengaktifkan/nonaktifkan sumber lalu lintas tertentu.

Apa yang Berubah?

Sebelumnya, antarmuka kami menampilkan sumber lalu lintas menggunakan widget UID — pengenal numerik seperti 14971149. Pengidentifikasi ini, meskipun berguna untuk kontrol teknis, sering kali terasa terpisah dari lingkungan nyata tempat iklan Anda ditampilkan, baik di situs web, aplikasi seluler, atau platform lainnya. Sekarang, kami beralih ke menampilkan sumber traffic, seperti nama domain atau aplikasi.

Perubahan ini tidak hanya memberikan pandangan yang lebih jelas tentang penempatan iklan Anda, tetapi juga memberi Anda wawasan baru tentang pemirsa Anda. Dengan melihat sumber lalu lintas secara lebih transparan, Anda akan lebih siap untuk memahami siapa yang berinteraksi dengan iklan Anda dan menyesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan. Tidak hanya bereaksi terhadap angka dan pengenal, Anda kini dapat mendekati kampanye dengan kesadaran lebih mendalam tentang pemirsa di balik sumber-sumber tersebut.

Mengapa Ini Penting

Peralihan dari widget UID ke sumber traffic menandai peningkatan signifikan dalam transparansi dan kejelasan dari upaya periklanan Anda. Anda tidak lagi mengelola tawaran (pengganda CPC) berdasarkan pengenal anonim dan abstrak. Sebagai gantinya, Anda bekerja dengan sumber traffic yang dapat dikenali, sehingga lebih mudah untuk melacak, menilai, dan mengoptimalkan kinerja.

Lebih penting lagi, perubahan ini memungkinkan Anda untuk fokus pada pemirsa yang diwakili oleh setiap sumber lalu lintas. Anda tidak lagi hanya mengoptimalkan berdasarkan nama situs atau pengenal aplikasi, tetapi menggunakan transparansi ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang siapa yang dijangkau iklan Anda. Data ini memberi Anda kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, menyesuaikan tawaran (pengganda CPC) dan konten berdasarkan perilaku, minat, dan pola keterlibatan pemirsa yang berinteraksi dengan kampanye Anda.

Cara Kerjanya

Menavigasi antarmuka yang diperbarui tetap intuitif, dengan satu peningkatan besar: Tidak perlu lagi melihat widget UID, Anda sekarang akan melihat sumber traffic langsung di antarmuka. Ini berarti semua tindakan Anda — melihat statistik, menyesuaikan pengganda CPC, dan mengaktifkan atau menonaktifkan sumber traffic — sekarang langsung terkait dengan sumber-sumber tersebut, menjadikan keseluruhan proses lebih ramah pengguna dan transparan.

Untuk memfasilitasi peningkatan ini, kami memperkenalkan bagian baru dalam kampanye Anda yang disebut Sources Optimization. Di sini Anda akan menemukan semua alat yang Anda butuhkan untuk mengelola sumber lalu lintas dengan visibilitas yang lebih baik. Di bagian ini, Anda dapat:

Melihat statistik terperinci untuk setiap sumber lalu lintas (domain, nama aplikasi, dll.), memungkinkan Anda memantau kinerja dengan lebih efektif;

untuk setiap sumber lalu lintas (domain, nama aplikasi, dll.), memungkinkan Anda memantau kinerja dengan lebih efektif; Menyesuaikan pengganda CPC berdasarkan kinerja sumber traffic, memberi Anda kontrol lebih besar atas tempat iklan Anda muncul dan jumlah yang Anda ingin tawarkan untuk traffic dari sumber tertentu;

berdasarkan kinerja sumber traffic, memberi Anda kontrol lebih besar atas tempat iklan Anda muncul dan jumlah yang Anda ingin tawarkan untuk traffic dari sumber tertentu; Mengaktifkan atau menonaktifkan sumber lalu lintas tertentu, memungkinkan kontrol granular atas tempat iklan Anda ditampilkan.

Memulai dengan Antarmuka Baru

Antarmuka Sources Optimization baru tersedia secara eksklusif di MGID Ads dan tidak didukung di dasbor lama. Secara default, ketika Anda menavigasi ke salah satu kampanye aktif yang ada, Anda akan melihat baik antarmuka Widget Optimization tradisional (dikenal sebagai Selective Bidding di dasbor lama) maupun antarmuka Sources Optimization baru.

Untuk kampanye iklan yang sudah ada:

Skenario pertama: Antarmuka Widget Optimization diaktifkan secara default untuk kampanye iklan yang sudah ada, ini berarti Anda dapat mengoptimalkan kampanye iklan dengan mengatur pengganda berdasarkan ID widget. Antarmuka Source Optimization baru tersedia dalam mode hanya-baca, yang berarti Anda dapat melihat kinerja domain yang berbeda tetapi tidak dapat menyesuaikan tawaran.

Antarmuka Widget Optimization diaktifkan secara default untuk kampanye iklan yang sudah ada, ini berarti Anda dapat mengoptimalkan kampanye iklan dengan mengatur pengganda berdasarkan ID widget. Antarmuka Source Optimization baru tersedia dalam mode hanya-baca, yang berarti Anda dapat melihat kinerja domain yang berbeda tetapi tidak dapat menyesuaikan tawaran. Skenario kedua: Untuk menggunakan Source Optimization, Anda perlu memulai migrasi ke antarmuka ini. Anda dapat melakukannya langsung di dasbor. Migrasi hanya memakan waktu dua menit, setelah itu Anda akan dapat menggunakan semua fitur Source Optimization dan tab Widget Optimization akan menghilang.

Untuk kampanye iklan baru:

Skenario pertama: Untuk kampanye baru, selama proses pengaturan di MGID Ads, Anda akan menemukan opsi di blok pertama yang berjudul Sources Optimization . Ini diaktifkan secara default, dan jika Anda memilih untuk melanjutkan ini, antarmuka “Sources Optimization” akan sepenuhnya aktif, sehingga Anda dapat melihat dan mengelola sumber lalu lintas berdasarkan domain. Antarmuka Widget Optimization tradisional dengan widget UID tidak akan ditampilkan; Anda akan bekerja secara eksklusif dengan antarmuka baru.

Untuk kampanye baru, selama proses pengaturan di MGID Ads, Anda akan menemukan opsi di blok pertama yang berjudul . Ini diaktifkan secara default, dan jika Anda memilih untuk melanjutkan ini, antarmuka “Sources Optimization” akan sepenuhnya aktif, sehingga Anda dapat melihat dan mengelola sumber lalu lintas berdasarkan domain. Antarmuka Widget Optimization tradisional dengan widget UID tidak akan ditampilkan; Anda akan bekerja secara eksklusif dengan antarmuka baru. Skenario kedua: Jika Anda memilih untuk tidak mengaktifkan Sources Optimization untuk kampanye baru, antarmuka akan kembali ke tab Widget Optimization tradisional, di mana Anda dapat secara aktif menyesuaikan pengganda berdasarkan widget UID. Antarmuka Sources Optimization masih akan tersedia, tetapi dalam mode read-only. Pengaturan ini memberi Anda fleksibilitas untuk memilih cara Anda ingin mengelola kampanye, apakah dengan melanjutkan antarmuka berbasis ID widget yang sudah dikenal atau dengan mengadopsi Sources Optimization berbasis domain baru untuk transparansi dan kontrol yang lebih besar. Anda dapat memilih untuk bermigrasi ke antarmuka Sources Optimization baru kapan saja.

Kesimpulan: Kendalikan Kampanye Anda Hari Ini

Peralihan dari widget UID ke sumber lalu lintas mewakili langkah maju yang signifikan dalam cara Anda mengelola kampanye iklan Anda. Dengan transparansi yang lebih besar, kontrol yang ditingkatkan, dan wawasan yang lebih dalam tentang lalu lintas Anda, Anda sekarang dapat mengoptimalkan dengan presisi dan membuat keputusan berdasarkan data yang lebih cerdas. Baik Anda menyempurnakan tawaran atau menargetkan pemirsa tertentu, pembaruan ini memberi Anda kekuatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan memaksimalkan ROI Anda.

Jangan menunggu — mulailah menggunakan antarmuka Source Optimization baru hari ini dan buka potensi penuh kampanye Anda. Masuk ke MGID Ads, inisiasi migrasi, dan rasakan perbedaannya secara langsung!