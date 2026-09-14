Saat cuaca berubah, minat pemirsa juga berubah. Semuanya bisa tetap sama, tetapi pemirsa yang sama akan memiliki keinginan dan kebutuhan berbeda yang secara mengejutkan selaras dengan prakiraan cuaca lokal tujuh hari ke depan. Inilah tepatnya yang ingin ditangkap oleh penargetan cuaca.

Cuaca ternyata bisa menjadi tenaga penjualan yang sangat baik. Satu sore yang panas dapat meningkatkan penjualan es krim, minuman dingin, dan tabir surya, sementara malam yang hujan dapat membuat pesan-antar makanan dan streaming terlihat seperti pilihan yang sangat menarik.

Hal ini menjadikan cuaca sebagai sinyal real-time tentang apa yang mungkin diinginkan orang selanjutnya. Bagi pengiklan iklan native, menangkap momen tersebut dapat menjadi pembeda antara iklan yang terasa acak dan iklan yang muncul pada waktu yang tepat.

Apa Itu Penargetan Cuaca?

💡 Penargetan cuaca adalah cara untuk menyesuaikan penayangan iklan berdasarkan kondisi cuaca saat ini atau prakiraan cuaca di lokasi tertentu. Misalnya suhu, hujan, salju, angin, kelembapan, tingkat UV, atau kondisi lain yang sedang terjadi di luar.

Logika dasarnya sederhana:

Cuaca berubah → kebutuhan atau perilaku orang berubah → iklan berubah

Misalnya, meningkatkan kampanye es kopi di area dengan suhu di atas 30°C adalah penargetan cuaca. Ini jelas berbeda dengan mempromosikan es kopi yang sama di seluruh Spanyol selama musim panas (itu adalah penargetan geografis + musiman).

Penargetan cuaca juga dapat digunakan jauh lebih luas daripada sekadar mencocokkan produk dengan kondisi cuaca. Malam yang hujan dapat memicu kampanye pesan-antar makanan. Akhir pekan hangat pertama di musim semi dapat mengaktifkan iklan perlengkapan berkebun atau furnitur luar ruangan. Prakiraan gelombang panas dapat mengarahkan kampanye iklan native peritel ke kipas angin, pakaian musim panas, atau produk pendingin bahkan sebelum suhu mencapai puncaknya.

Intinya adalah menargetkan momen yang diciptakan oleh cuaca.

Penargetan Cuaca Lebih dari Sekadar Panas, Dingin, dan Hujan

Suhu dan hujan mendapat perhatian paling besar, tetapi cuaca mencakup jauh lebih banyak dari itu. Kelembapan dapat merusak tatanan rambut, tingkat UV yang tinggi dapat membuat tabir surya tiba-tiba terasa mendesak, dan janji hari Sabtu yang kering akhirnya dapat mengubah “kita harus memperbaiki taman” menjadi perjalanan belanja sungguhan.

Bagi pengiklan, kondisi apa pun dapat menjadi sinyal jika ada hubungan yang masuk akal antara cuaca dan tindakan yang kemungkinan dilakukan orang selanjutnya.

Sinyal cuaca Apa yang dapat berubah Peluang periklanan Suhu Apa yang dikenakan, dimakan, diminum, dan dilakukan orang di luar ruangan Pakaian, minuman, HVAC, perjalanan Hujan Rencana perjalanan, aktivitas luar ruangan, keinginan untuk tetap di rumah Pesan-antar makanan, streaming, ride-hailing Salju & es Mobilitas, keselamatan, perjalanan Ban, layanan otomotif, perlengkapan musim dingin Indeks UV Waktu di luar ruangan dan kebutuhan perlindungan Tabir surya, perawatan kulit, kacamata Kelembapan Kenyamanan dan kebutuhan perawatan diri Perawatan rambut, perawatan kulit, produk pendingin Angin Rencana dan aktivitas luar ruangan Perjalanan, acara, rumah & taman Tingkat serbuk sari Kenyamanan di luar ruangan bagi penderita alergi Produk dan layanan terkait alergi Prakiraan mendatang Apa yang direncanakan orang untuk dilakukan atau dibeli nanti Perjalanan, pakaian, bahan makanan, produk luar ruangan

Sinyal cuaca terakhir sangat menarik. Penargetan cuaca tidak harus menunggu cuaca benar-benar terjadi. Misalnya, jika akhir pekan diperkirakan jauh lebih hangat dari biasanya, orang mungkin mulai mencari perlengkapan barbeque, furnitur taman, atau liburan singkat bahkan sebelum kursi santai pertama dibuka.

Terkadang, cuaca besok merupakan sinyal periklanan yang lebih baik daripada cuaca hari ini.

📚 Mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya bisa sama berharganya dengan mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang. Pelajari bagaimana analitik prediktif membantu pemasar mengantisipasi perilaku pelanggan dan mengubah data menjadi keputusan kampanye yang lebih cerdas.

Bagaimana Cara Kerja Penargetan Cuaca?

Untungnya, tidak ada yang perlu duduk di dekat jendela, melihat awan hujan, lalu menyalakan kampanye secara manual.

Penargetan cuaca menghubungkan data cuaca dengan aturan kampanye: **titik data (seperti hujan) dikaitkan dengan lokasi, yang menyalakan pemicu, lalu pemicu tersebut mendorong keputusan iklan. **

Misalnya, pengiklan layanan pesan-antar makanan menetapkan aturan berikut:

JIKA diprakirakan hujan lebat

DAN waktunya antara pukul 17.00 dan 21.00

DAN pengguna berada dalam area pengiriman

MAKA aktifkan kampanye malam hujan

Data cuaca dapat mencakup kondisi saat ini, prakiraan, atau pola historis. Pemicu kemudian dapat mengubah apakah sebuah iklan berjalan, seberapa agresif kampanye melakukan bid, produk mana yang dipromosikan, atau materi iklan mana yang ditampilkan.

Selain itu, data cuaca juga dapat digunakan untuk memahami pemirsa dengan lebih baik. The Weather Company, misalnya, menyatakan bahwa solusi penargetannya menggunakan data cuaca historis dan prakiraan bersama kumpulan data lain untuk memahami bagaimana kondisi tertentu memengaruhi perilaku konsumen.

Mengapa Penargetan Cuaca Dapat Meningkatkan Performa Iklan Native?

Penargetan cuaca tidak akan membuat iklan biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Namun, penargetan cuaca dapat membuat iklan lebih relevan dengan momen ketika seseorang melihatnya.

Untuk iklan native, yang sering kali bertujuan mendapatkan perhatian alih-alih mengganggunya, waktu dan konteks dapat memberikan perbedaan yang berarti.

Menangkap Minat di Tengah Perubahan Kondisi Cuaca

Sebagian besar sinyal penargetan memberi tahu pengiklan sesuatu yang relatif stabil: tempat seseorang tinggal, apa yang mereka baca, atau hal yang pernah mereka tunjukkan minatnya sebelumnya.

Namun, cuaca berbeda. Cuaca dapat berubah dalam hitungan jam. Bersamaan dengan itu, minat juga berubah.

Seseorang yang sama sekali tidak tertarik memesan makan malam pukul 16.00 bisa berubah pikiran ketika hujan deras mulai turun pukul 19.00. Bahkan, eksperimen lapangan yang dipublikasikan di Frontiers in Psychology menemukan bahwa kondisi cuaca yang tidak menyenangkan meningkatkan efektivitas periklanan terhadap pengeluaran konsumen untuk pesanan pesan-antar makanan.

Memberi Iklan Native Alasan yang Lebih Kuat untuk Muncul

Iklan native sudah mendapatkan manfaat dari konteks karena muncul di lingkungan yang dirancang untuk penemuan konten. Cuaca dapat menambahkan lapisan lain, yaitu kondisi dunia nyata, di atas konteks tersebut.

Bayangkan Anda melihat dua judul berikut pada hari Kamis:

Rencanakan Liburan Akhir Pekan Anda Berikutnya

Dan

Hujan Sepanjang Akhir Pekan? 6 Destinasi Cerah yang Hanya Berjarak Penerbangan Singkat

Iklan kedua belum tentu menargetkan orang yang berbeda, tetapi memberikan jawaban yang lebih baik untuk “Mengapa saya harus peduli dengan ini sekarang?”

Di feed yang padat, alasan tambahan untuk peduli tersebut dapat memberikan dampak besar.

Membantu Membelanjakan Tayangan Saat Paling Berarti

Jika permintaan terhadap suatu produk meningkat dalam kondisi cuaca tertentu, menjalankan kampanye dengan intensitas yang sama persis di semua tempat tidak selalu merupakan penggunaan anggaran yang paling cerdas.

Sinyal cuaca dapat membantu pengiklan mengaktifkan kampanye atau menyesuaikan penayangan saat kondisi tersebut muncul. Gagasannya adalah “menampilkan iklan ketika iklan tersebut memiliki lebih banyak pekerjaan untuk dilakukan.”

Ada beberapa bukti eksperimental yang mendukung gagasan ini. Salah satu studi lapangan tentang periklanan online menemukan bahwa CTR 40% lebih tinggi dalam kondisi hujan dan 34% lebih tinggi dalam kondisi dingin dibandingkan kelompok cuaca baik, meskipun peserta melihat iklan banner yang sama. Para penulis mencatat bahwa implikasinya dapat meluas melampaui produk yang jelas bergantung pada cuaca.

Ide Penargetan Cuaca Berdasarkan Industri

Beberapa produk seolah sudah memiliki prakiraan cuacanya sendiri: tabir surya menyukai sinar matahari, sup cocok untuk malam yang dingin, dan payung, tidak mengejutkan, sangat cocok dengan hujan. Peluang yang lebih menarik muncul ketika hubungannya tidak terlalu jelas.

Industri Momen cuaca Apa yang berubah Sudut iklan native Pesan-antar makanan Malam dingin dan hujan Keluar rumah menjadi kurang menarik Hujan di Luar? Makan Malam Bisa Datang kepada Anda Fashion Penurunan suhu mendadak Orang menyadari pakaian mereka terlalu optimistis menghadapi cuaca Minggu Dingin di Depan? 7 Lapisan yang Layak Ditambahkan Sekarang Perjalanan Prakiraan akhir pekan yang buruk Liburan ke tempat cerah menjadi lebih menggoda Langit Kelabu di Rumah? Pilih Liburan yang Cerah Otomotif Salju atau suhu beku Keselamatan dan perawatan menjadi lebih mendesak Berkendara di Musim Dingin: 5 Hal yang Harus Diperiksa Sebelum Salju Turun Rumah & taman Akhir pekan hangat dan kering Proyek luar ruangan naik dalam daftar tugas Cuaca Bagus, Akhirnya: 6 Proyek Halaman Belakang untuk Akhir Pekan Ini Hiburan Akhir pekan hujan Lebih banyak waktu dihabiskan di dalam ruangan Terjebak di Dalam? 8 Tayangan yang Layak Menghabiskan Akhir Pekan Anda Kecantikan & perawatan kulit UV tinggi atau kelembapan tinggi Perlindungan dan kenyamanan menjadi lebih relevan UV Tinggi Hari Ini? Ini yang Sebenarnya Dibutuhkan Kulit Anda Ritel Gelombang panas mendekat Permintaan beralih ke produk yang relevan dengan cuaca Perlengkapan Gelombang Panas yang Akan Membuat Anda Senang Membelinya Lebih Awal

Terkadang Pemicu Terbaik Terjadi di Tempat Lain

Perjalanan adalah contoh yang baik. Resor pantai tidak selalu perlu menargetkan orang karena cuaca di destinasi sedang bagus; resor tersebut bisa menargetkan mereka karena cuaca di rumah sedang buruk. Prakiraan hujan di Manchester yang dipasangkan dengan cuaca cerah di Barcelona menciptakan proposisi yang sangat berbeda dibandingkan sekadar mengiklankan “Penerbangan ke Barcelona”.

Logika yang sama dapat bekerja sebaliknya. Layanan pesan-antar makanan peduli pada hujan di tempat pelanggan berada, sementara peritel mungkin peduli pada suhu besok di lokasi tokonya.

Jadi, sebelum memilih pemicu cuaca, tanyakan cuaca siapa yang mendorong keputusan — pelanggan, toko, atau destinasi?

Produk Tidak Harus Bergantung pada Cuaca

Streaming, gaming, dan belanja online tidak memiliki persyaratan meteorologis. Netflix tetap berfungsi sempurna saat langit cerah.

Namun, perilaku di sekitar produk-produk tersebut tetap dapat dipengaruhi cuaca. The Weather Company mencakup sinyal terkait aktivitas seperti belanja online, kunjungan restoran, aktivitas luar ruangan, dan hiburan di rumah, alih-alih membatasi penargetan cuaca pada kondisi literal seperti hujan atau suhu.

AccuWeather memiliki pandangan serupa melalui produk AccuWeatherIQ, yang menggabungkan prakiraan proprietari dengan data pemirsa untuk membangun segmen yang dapat digunakan baik di dalam maupun di luar platform AccuWeather sendiri. Pemicunya mencakup beberapa kategori, termasuk yang berfokus pada gaya hidup, berbasis dampak, berbasis RealFeel, dan kondisi cuaca standar. AccuWeather memperlakukan cuaca sebagai sinyal perilaku, bukan sekadar angka pada termometer. Hal ini secara signifikan memperluas daftar brand yang memiliki alasan untuk memeriksa prakiraan cuaca.

Cara Menyesuaikan Iklan Native dengan Cuaca

Pemicu cuaca dapat mengatur waktu iklan Anda dengan tepat tanpa Anda harus terus mengamati langit. Namun, Anda tetap perlu membuat materi iklan yang dinamis dan relevan.

Kabar baiknya: materi iklan yang responsif terhadap cuaca tidak perlu meneriakkan suhu kepada orang-orang.

Mulai dari Momennya, Bukan Prakiraannya

Pertimbangkan sebuah kampanye perbaikan rumah. Versi generiknya mungkin seperti ini:

Tingkatkan Rumah Anda Akhir Pekan Ini

Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi juga sangat mudah dilupakan.

Sekarang bayangkan akhir pekan yang cerah akan datang. Judulnya bisa menjadi:

Akhir Pekan Cerah di Depan? 7 Peningkatan Halaman Belakang yang Layak Dilakukan Sekarang

Sebaliknya, jika hari Sabtu tampaknya akan dilanda hujan deras dan banjir, Anda dapat menulis ulang judul agar selaras dengan perubahan cuaca tersebut:

Akhir Pekan Terlihat Gagal Total? 7 Proyek Dalam Ruangan yang Akhirnya Bisa Anda Kerjakan

Kategori produknya tidak berubah. Pemirsa mungkin juga tidak berubah. Yang berubah adalah **alasan untuk peduli sekarang. **

Rumus untuk iklan yang responsif terhadap cuaca sederhana. Mulailah dari apa yang membuat orang inginkan akibat kondisi cuaca.

Misalnya:

Kondisi Momen konsumen Sudut iklan native Gelombang panas Mencari kesejukan 7 Cara Mudah Menjaga Rumah Lebih Sejuk Minggu Ini Hujan Rencana berpindah ke dalam ruangan Akhir Pekan Hujan adalah Alasan Sempurna untuk Mencoba Ini… Gelombang dingin pertama Musim dingin tiba-tiba terasa nyata Sudah Dingin? Ini yang Harus Diperiksa Sebelum Musim Dingin Benar-Benar Dimulai Akhir pekan cerah Lebih banyak waktu di luar ruangan Manfaatkan Sinar Matahari: 6 Ide untuk Akhir Pekan Ini Prakiraan salju Persiapan menjadi mendesak Salju Akan Turun: 5 Hal yang Layak Dilakukan Sebelum Tiba

Gunakan Cuaca Hanya Saat Menambah Relevansi

Ada godaan dalam penargetan cuaca untuk menyebutkan cuaca di setiap judul hanya karena Anda bisa. Anda tidak harus melakukannya.

“Suhu di area Anda 31°C!” membuktikan bahwa penargetan bekerja. Namun, hal itu belum tentu membuat iklan berguna. Sering kali, materi iklan yang lebih baik merespons konsekuensi dari cuaca:

Terlalu Panas untuk Memasak? Coba Menu Musim Panas Cepat Ini

alih-alih:

**Hari Ini Panas! Beli Bahan Makanan! **

Yang satu terasa tepat waktu, sementara yang lain terasa seperti kulkas Anda sudah belajar menggunakan notifikasi push.

Iklan responsif cuaca terbaik tidak melaporkan cuaca. Iklan tersebut merespons perubahan yang disebabkan cuaca.

Lihat Lebih Jauh dari Hal yang Jelas

Judul adalah tempat paling jelas untuk memulai, tetapi bukan satu-satunya elemen yang dapat beradaptasi.

Sinyal cuaca dapat memengaruhi:

**Gambar: ** Sesuaikan visual dengan situasi, mulai dari makan malam nyaman di dalam ruangan pada malam hujan hingga teras cerah pada hari yang hangat.

**Produk: ** Tampilkan yang paling relevan saat ini, baik itu pakaian hujan, sandal, maupun tabir surya.

**Manfaat: ** Ubah nilai jual sesuai cuaca: kemudahan saat hujan lebat, kesejukan selama gelombang panas, atau keselamatan saat salju akan turun.

**CTA: ** Sesuaikan tindakan dengan waktu. Pesan untuk Malam Ini dapat bekerja lebih efektif daripada Belanja Sekarang yang generik saat hujan deras pada malam hari.

**Halaman arahan: ** Lanjutkan logikanya setelah klik. Jika iklan menjanjikan kebutuhan untuk hari hujan, arahkan orang langsung ke produk tersebut.

Penargetan Cuaca di Dunia Nyata: Apakah Benar-Benar Berfungsi?

Sejauh ini, penargetan cuaca terdengar sangat logis. Hari panas, minuman dingin. Malam hujan, pesan-antar makanan. Salju, sepatu bot musim dingin. Marketing jarang mendapatkan hubungan sebab-akibat serapi ini. Namun, logika yang rapi tidak otomatis berarti performa yang lebih baik.

Pertanyaannya adalah apakah kampanye benar-benar membaik ketika cuaca dimasukkan ke dalam perhitungan. Beberapa contoh dunia nyata menunjukkan bahwa hal itu bisa terjadi.

Lipton Meningkatkan Iklan Saat Suhu Naik

Untuk kampanye Lipton Ice Tea di Vietnam, data cuaca real-time dari OpenWeatherMap digunakan untuk memicu iklan YouTube ketika kondisi membuat minuman dingin menjadi sangat relevan.

Kampanye tersebut menjangkau 3,8 juta calon pelanggan dan menghasilkan 13 juta tayangan selesai. Lebih penting lagi, Lipton melaporkan peningkatan CTR sebesar 153% dan peningkatan volume penjualan sebesar 18%. Tidak buruk untuk sekadar memberi termometer peran dalam pembelian media.

Dulux Menjadikan Cuaca Bagian dari Materi Iklan

Brand cat Dulux mengambil pendekatan berbeda di Australia. Kampanyenya menggunakan kondisi cuaca lokal untuk beralih di antara materi iklan yang dibuat berdasarkan matahari, angin, dan badai, dengan menampilkan pesan relevan tentang ketahanan Dulux Weathershield. Kampanye juga menargetkan layar di dekat toko yang menjual produk tersebut. Menurut Vistar Media, kampanye tersebut menghasilkan peningkatan kunjungan toko sebesar 130%.

Hal yang membuat contoh ini sangat berguna adalah cuaca mengubah argumen materi iklan. Banyak sinar matahari? Bicarakan perlindungan UV. Badai akan datang? Bicarakan daya tahan. Cat yang sama, alasan berbeda untuk peduli.

America Today Membiarkan Hujan Memilih Produk

Peritel Belanda America Today menguji iklan dinamis yang berubah secara otomatis berdasarkan kondisi cuaca lokal. Ketika hujan mulai turun di area tertentu, pengguna di sana dapat melihat materi iklan yang berfokus pada jas hujan alih-alih versi standar.

Iklan jas hujan yang dipicu cuaca mencatat CTR 1,3% dibandingkan 1,1% untuk materi iklan netral, sementara CPA turun 35% dan ROAS 58% lebih tinggi. Dalam perbandingan tahun ke tahun, perusahaan melaporkan ROAS 52% lebih tinggi untuk pendekatan berbasis cuaca.

Ini mungkin ilustrasi paling jelas tentang tujuan penargetan cuaca. **Jangan meyakinkan semua orang bahwa mereka membutuhkan produk. Temukan momen ketika produk tersebut menjadi jauh lebih masuk akal. **

Satu Pemeriksaan Realitas yang Penting

Contoh-contoh ini menjanjikan, tetapi tidak boleh dibaca sebagai “tambahkan penargetan cuaca, dapatkan +58% ROAS.” Hasil kampanye bergantung pada produk, materi iklan, pemirsa, channel, lokasi, dan bagaimana eksperimen dirancang. Banyak studi kasus Ide Penargetan Cuaca Berdasarkan Industri yang dipublikasikan juga berasal dari perusahaan yang terlibat dalam menjalankan kampanye tersebut, sehingga angkanya lebih tepat diperlakukan sebagai contoh daripada tolok ukur universal. Terkadang, cuaca juga bukan sinyal terkuat.

Dalam eksperimen Lipton lainnya, PepsiCo menguji materi iklan cerah dan hujan dibandingkan iklan non-cuaca di Facebook dan Instagram. Iklan yang relevan dengan cuaca meningkatkan CTR, tetapi tim juga menemukan bahwa **lokasi geografis tampaknya memiliki dampak lebih besar terhadap performa daripada perbedaan antara materi iklan cerah dan hujan. **

Hal ini memunculkan pertanyaan berikutnya: **ketika penjualan bergerak mengikuti cuaca, seberapa besar kontribusi yang sebenarnya layak diberikan kepada iklan? **

Cara Mengukur Penargetan Cuaca Tanpa Memberikan Semua Kredit kepada Cuaca

Hal rumitnya adalah cuaca dapat meningkatkan penjualan bahkan ketika iklan Anda sama sekali tidak melakukan apa pun. Jika penjualan es krim melonjak selama gelombang panas, apakah penyebabnya kampanye dengan penargetan cuaca? Atau apakah orang memang kepanasan dan tetap akan membeli es krim?

Itulah sebabnya melihat performa kampanye sebelum dan sesudah peristiwa cuaca saja tidak cukup.

Mulai dari Metrik yang Sudah Anda Pedulikan

Tidak ada “KPI penargetan cuaca” khusus yang tersembunyi di dashboard Anda. Bergantung pada tujuan kampanye, Anda dapat melacak metrik yang biasa digunakan:

CTR dan CPC

conversion rate

CPA

ROAS

pendapatan

kunjungan toko atau foot traffic

engagement pada halaman arahan

Namun, perlu diingat bahwa angka-angka tersebut baru bermakna setelah Anda memiliki perbandingan yang tepat.

Berikan Lawan yang Adil untuk Kampanye Anda

Salah satu pendekatan sederhana adalah membagi pemirsa serupa yang terpapar kondisi cuaca yang sama menjadi dua kelompok:

Jika Anda ingin menguji… Ubah Pertahankan Penayangan berbasis cuaca Kapan iklan berjalan Materi iklan Materi iklan yang disesuaikan dengan cuaca Judul/gambar/pesan Kondisi penayangan Strategi cuaca penuh Penayangan + materi iklan Kampanye kontrol yang sebanding

✔️ Ubah satu variabel jika memungkinkan. Jika tidak, Anda bisa merayakan kemenangan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya menyebabkannya.

Pengaturan seperti ini telah digunakan dalam kampanye nyata. Dalam salah satu eksperimen Rumah & Taman di Inggris dan Jerman, MTA Digital menjalankan kampanye yang diaktifkan oleh cuaca bersama versi standar always-on. Yang penting, mereka mempertahankan materi iklan yang identik sehingga dapat menguji efek penayangan berbasis cuaca itu sendiri, bukan efek judul atau gambar yang berbeda.

Kampanye berbasis cuaca menghasilkan tingkat konversi 76,17% lebih tinggi di Inggris dan 28,37% lebih tinggi di Jerman dibandingkan kampanye standar. Di Inggris, CPA juga turun 39,32%.

Anda dapat menjalankan jenis eksperimen berbeda jika ingin menguji materi iklan itu sendiri. Misalnya, ketika hujan mulai turun, satu kelompok tetap melihat iklan biasa ** “Pesan Makan Malam Online” **, sementara kelompok lain melihat ** “Malam Hujan? Biarkan Makan Malam Datang kepada Anda.” **

Tujuannya adalah mendapatkan **incremental lift. ** Ini adalah hasil tambahan yang diciptakan oleh iklan setelah memperhitungkan permintaan yang mungkin sudah tercipta akibat cuaca.

Pisahkan Hasil Berdasarkan Pemicu

Jangan masukkan setiap hari cerah, badai salju, dan awan yang tampak mencurigakan ke dalam satu kelompok laporan. Bandingkan aktivasi berdasarkan hujan, panas, dingin, dan prakiraan secara terpisah. Lalu, uraikan lagi berdasarkan market, materi iklan, atau produk jika Anda memiliki cukup data.

Anda mungkin menemukan bahwa hujan merupakan sinyal kuat sementara suhu hampir tidak berdampak, atau satu pemicu meningkatkan CTR tanpa meningkatkan konversi. Semua insight ini berguna. Bahkan, hal tersebut menunjukkan bahwa sinyal cuaca tidak harus memenangkan setiap pengujian untuk memberi tahu Anda sesuatu tentang pemirsa.

Jangan Berhenti pada Klik

Judul yang responsif terhadap cuaca dapat menjadi clickbait yang sangat efektif dalam arti paling literal. Namun, seperti clickbait, itu tidak berarti judul tersebut menghasilkan permintaan yang menguntungkan.

Jika CTR naik sementara tingkat konversi turun, Anda mungkin menciptakan rasa ingin tahu, bukan minat. Jika ROAS membaik tetapi penjualan memang akan naik, Anda mungkin lebih banyak mengukur cuaca daripada iklannya.

Ikuti sinyal sejauh mungkin ke bawah funnel sesuai kemampuan data Anda untuk membangun business case. Karena “Orang lebih banyak mengklik saat hujan” memang menarik, tetapi “Kami menghasilkan pendapatan incremental saat hujan” jauh lebih meyakinkan.

Cara Membangun Kampanye Iklan Native dengan Penargetan Cuaca

Siap menggunakan penargetan cuaca? Bangun kampanye berdasarkan lima keputusan.

1. Tentukan Perilaku yang Ingin Anda Tangkap

Mulailah dari apa yang berubah bagi pelanggan Anda ketika hujan, panas, atau dingin.

Lengkapi kalimat berikut:

Saat ___ terjadi, pemirsa kami lebih cenderung untuk ___, yang menciptakan peluang untuk ___.

Jika Anda tidak dapat mengisi ketiga bagian kosong tanpa memaksakan logikanya, sinyal cuaca tersebut mungkin tidak cukup kuat.

2. Ubah Menjadi Pemicu yang Presisi

Ubah hipotesis tersebut menjadi aturan yang benar-benar dapat digunakan kampanye Anda. Tetapkan ambang batas, lokasi, rentang waktu, dan apakah pemicu menggunakan kondisi saat ini atau prakiraan.

Misalnya:

Prakiraan hujan ≥ X mm + pukul 17.00–21.00 + area pengiriman → aktifkan kampanye malam hujan

Buat ambang batas tetap lokal. Misalnya, 18°C dapat terasa hangat di satu market dan cukup dingin di market lain, sehingga angka yang sama tidak seharusnya otomatis memicu kampanye yang sama di semua tempat.

Buat sesederhana yang memungkinkan sesuai business case.

3. Tentukan Apa yang Diubah oleh Pemicu

Sinyal cuaca tidak harus bekerja seperti sakelar lampu: menyala untuk semua orang dan mati untuk semua orang lainnya. Tentukan secara tepat apa yang terjadi ketika pemicu aktif:

Lever Contoh Penayangan Aktifkan kampanye Anggaran Tingkatkan pengeluaran saat kondisi dengan minat tinggi Bid Lakukan bid lebih agresif Produk Beralih dari sneakers ke pakaian hujan Materi iklan Tampilkan judul dan gambar untuk hari hujan Halaman arahan Kirim traffic ke koleksi yang relevan dengan cuaca

Anda dapat menggabungkan beberapa lever, tetapi pastikan Anda mengetahui mana yang sedang diuji.

4. Buat Strategi Cadangan

Cuaca berubah, dan kampanye Anda perlu tahu apa yang harus dilakukan saat itu terjadi. Untuk setiap pemicu, tentukan:

Pemicu terpenuhi → strategi cuaca berjalan

→ strategi cuaca berjalan Pemicu tidak lagi terpenuhi → strategi evergreen kembali berjalan

Dan sebagai pengingat! Periksa hal-hal membosankan yang menjadi sangat menarik ketika terjadi masalah. Ini mencakup stok, kapasitas pengiriman, anggaran kampanye, dan ketersediaan geografis. Tidak banyak manfaat dari memprediksi gelombang panas dengan sempurna lalu mengirim semua orang ke kipas angin yang sudah habis terjual.

5. Tentukan Pengujian Sebelum Peluncuran

Tentukan apa arti keberhasilan sebelum melihat hasilnya. Kemudian rangkum seluruh pengaturan dalam satu brief kampanye singkat:

Perilaku: Hujan membuat tinggal di rumah menjadi lebih menarik Pemicu: Prakiraan hujan selama jam malam Pemirsa: Pengguna dalam area pengiriman Tindakan: Aktifkan kampanye selama kondisi malam hujan Cadangan: Kembali ke kampanye evergreen ketika pemicu berakhir Kontrol: Kampanye standar always-on menggunakan materi iklan yang sama **Metrik keberhasilan: ** Konversi incremental dengan CPA yang sama atau lebih rendah

Jika tujuh baris tersebut jelas, Anda memiliki sebuah kampanye. Jika tidak, lebih banyak data cuaca mungkin tidak akan memperbaiki prakiraan kampanye Anda.

Apakah Penargetan Cuaca Layak Digunakan untuk Kampanye Anda?

Beberapa kampanye memiliki hubungan alami dengan cuaca. Kampanye lainnya tidak begitu.

Mungkin layak diuji Mungkin tidak layak Permintaan berubah secara nyata mengikuti cuaca Cuaca hampir tidak berhubungan dengan minat pembelian Waktu penting bagi pembelian Siklus pembelian panjang dan sebagian besar tidak terpengaruh kondisi jangka pendek Kondisi berbeda membuat produk berbeda menjadi relevan Anda tetap akan menampilkan produk dan pesan yang sama Anda dapat menyesuaikan penayangan, bid, atau materi iklan ketika pemicu aktif Tidak ada yang benar-benar berubah dalam kampanye Anda memiliki volume yang cukup untuk membandingkan hasil Pemicu akan membuat pemirsa terlalu kecil untuk mempelajari sesuatu yang berguna Anda dapat mengukur performa terhadap baseline yang bermakna Anda tidak memiliki cara untuk memisahkan dampak iklan dari permintaan alami yang didorong cuaca

Buat Prakiraan Cuaca Layak Mendapat Tempat dalam Media Plan Anda

Cuaca adalah salah satu dari sedikit sinyal penargetan yang dapat berubah sebelum sarapan, merusak rencana saat makan siang, dan menciptakan permintaan saat makan malam. Tidak heran pengiklan terus memeriksa prakiraan cuaca.

Bagian menariknya dimulai ketika media plan juga ikut memeriksanya.