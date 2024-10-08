Kami dengan senang hati mengumumkan peluncuran Versi 1 dari fitur Pelaporan Granular kami — sebuah alat canggih yang dirancang untuk memusatkan semua kebutuhan pelaporan Anda dalam satu antarmuka yang mudah digunakan dengan fitur-fitur baru yang kuat yang membuat pelaporan lebih cepat dan fleksibel dari sebelumnya.

Inilah yang menjadikannya pengubah permainan dalam proses pelaporan Anda.

Laporan Khusus

Anda kini dapat membuat laporan khusus yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilih filter dimensi dan metrik yang tepat untuk membuat laporan yang sesuai dengan tujuan kampanye Anda dan memberikan wawasan yang tepat.

Pelaporan All-in-One

Tidak perlu lagi menjelajahi berbagai platform! Semua alat pelaporan data dan opsi ekspor ada dalam satu antarmuka yang efisien. Dengan Pelaporan Granular, Anda akan menghemat waktu dan tenaga dengan memiliki semua pelaporan di satu tempat.

Pelaporan Tingkat Akun

Tidak seperti laporan sebelumnya yang hanya fokus pada kampanye individual, Pelaporan Granular memungkinkan Anda menghasilkan wawasan di tingkat akun. Artinya, Anda dapat menganalisis tren dan kinerja di seluruh kampanye untuk wawasan yang lebih luas dan keputusan yang lebih tepat.

Analisis Multidimensi:

Menyelam lebih dalam ke data Anda dengan kemampuan untuk menerapkan hingga tiga dimensi di setiap laporan. Sehingga Anda dapat menganalisis kinerja dari sudut yang berbeda dan mengungkap wawasan yang sebelumnya tidak terlihat.

Filter dan Metrik Fleksibel:

Pilih dari berbagai filter dan metrik untuk laporan yang dapat disesuaikan. Melihat klik, konversi, atau tayangan, fitur Pelaporan Granular memberi Anda kendali penuh atas cara Anda melihat dan menganalisis data kampanye Anda. Ingat bahwa menambahkan metrik tayangan mungkin memengaruhi kecepatan pemuatan.

Kecepatan dan Opsi Penyimpanan yang Ditingkatkan

Kami tahu bahwa kecepatan sangat penting, terutama ketika berurusan dengan kumpulan data besar. Pelaporan Granular telah dioptimalkan untuk pemrosesan data yang lebih cepat sehingga Anda dapat mendapatkan wawasan dengan cepat. Selain itu, Anda dapat menyimpan laporan khusus atau laporan template yang telah dimodifikasi untuk diakses kemudian, memastikan bahwa pengaturan data Anda selalu siap digunakan.

Laporan yang Dapat Dibagikan

Perlu membagi wawasan Anda? Dengan Versi 1 Anda dapat menyalin dan membagikan tautan laporan dalam akun Anda, membuatnya lebih mudah untuk berkolaborasi dengan tim Anda dan memastikan semua orang berada pada halaman yang sama.

Template yang Telah Ditentukan

Untuk akses cepat dan mudah ke data, Versi 1 memperkenalkan template laporan yang telah ditentukan. Template ini dirancang untuk laporan rutin sehingga Anda dapat memilih template, melakukan penyesuaian yang diperlukan, dan mulai menganalisis dengan segera!

Deskripsi dan Penggunaan Template Laporan yang Tersedia

1. Laporan Kampanye Agregat Berdasarkan Tanggal

Template ini menyediakan tampilan agregat dari semua kampanye berdasarkan dimensi tanggal yang dipilih (misalnya, per hari). Dengan begini, pengguna dapat melacak kinerja kampanye selama seluruh periode dengan menganalisis tren, puncak, dan penurunan dalam aktivitas kampanye.

Nama Template: Tinjauan Kampanye Berdasarkan Tanggal

Tinjauan Kampanye Berdasarkan Tanggal Tujuan: Melacak tren kinerja dari waktu ke waktu (misalnya, harian)

Melacak tren kinerja dari waktu ke waktu (misalnya, harian) Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Paling baik digunakan untuk memahami tren harian, mengidentifikasi hari dengan kinerja tinggi dan rendah

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: Tanggal (Hari)

Tanggal (Hari) Pengurutan: Tanggal (Menurun)

Tanggal (Menurun) Interval grafik: Harian

2. Laporan Kampanye Agregat Berdasarkan Widget/Sumber

Template ini mengagregatkan semua kampanye berdasarkan ID Widget atau Sumber, memberikan pengguna wawasan tentang bagaimana berbagai sumber atau widget berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan. Laporan ini sangat penting untuk mengidentifikasi sumber dengan kinerja terbaik dan mengambil keputusan tentang alokasi sumber daya.

Nama Template: Kinerja Kampanye Berdasarkan Widget/Sumber

Kinerja Kampanye Berdasarkan Widget/Sumber Tujuan: Mengidentifikasi sumber atau widget dengan kinerja terbaik yang paling berkontribusi pada kampanye Anda

Mengidentifikasi sumber atau widget dengan kinerja terbaik yang paling berkontribusi pada kampanye Anda Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Bagus untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan berfokus pada sumber yang berkinerja tinggi

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: ID Widget/Sumber

ID Widget/Sumber Pengurutan: Klik (Menurun)

Klik (Menurun) Interval grafik: Harian

3. Laporan Kampanye Agregat Berdasarkan Jam

Template laporan ini mengagregatkan data kampanye berdasarkan jam, memberikan wawasan mendetail tentang bagaimana kampanye berkinerja di berbagai waktu sepanjang hari. Sangat berguna untuk mengoptimalkan jadwal kampanye dan strategi penawaran.

Nama Template: Wawasan Kampanye Berdasarkan Jam

Wawasan Kampanye Berdasarkan Jam Tujuan: Menunjukkan bagaimana kampanye berkinerja di berbagai waktu sepanjang hari

Menunjukkan bagaimana kampanye berkinerja di berbagai waktu sepanjang hari Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Ideal untuk mengoptimalkan jadwal kampanye dan strategi penawaran berdasarkan pola kinerja per jam

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: Jam

Jam Pengurutan: Klik (Menurun)

Klik (Menurun) Interval grafik Per jam

4. Laporan Kampanye Agregat Berdasarkan Negara

Template ini mengagregatkan semua kampanye berdasarkan negara, membantu pengguna mengidentifikasi tren geografis dalam kinerja kampanye. Sehingga pemasar dapat melihat negara mana yang memberikan keterlibatan dan konversi terbanyak.

Nama Template: Rincian Kampanye Berdasarkan Negara

Rincian Kampanye Berdasarkan Negara Tujuan: Menganalisis kinerja kampanye berdasarkan negara untuk mengidentifikasi wilayah teratas

Menganalisis kinerja kampanye berdasarkan negara untuk mengidentifikasi wilayah teratas Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Berguna untuk menyesuaikan strategi penargetan geografis dalam kampanye global

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: Negara

Negara Pengurutan: Klik (Menurun)

Klik (Menurun) Interval grafik: Harian

5. Laporan Kampanye Agregat Berdasarkan Iklan

Template ini mengagregatkan kampanye berdasarkan aset iklan, memberikan wawasan tentang iklan mana yang paling menarik minat pemirsa. Pengguna dapat membandingkan kinerja berbagai iklan untuk menyempurnakan strategi iklannya.

Nama Template: Kinerja Berdasarkan Iklan

Kinerja Berdasarkan Iklan Tujuan: Membandingkan kinerja berbagai iklan untuk menyempurnakan strategi pesan

Membandingkan kinerja berbagai iklan untuk menyempurnakan strategi pesan Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Cocok untuk mengoptimalkan iklan dengan memahami pesan atau visual mana yang paling menarik bagi pemirsa Anda

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: ID Iklan

ID Iklan Pengurutan: Klik (Menurun)

Klik (Menurun) Interval grafik: Harian

6. Laporan Kampanye Agregat Berdasarkan Platform

Template laporan ini mengagregatkan semua kampanye berdasarkan platform (misalnya, mobile, desktop) yang memungkinkan pengguna melihat platform mana yang paling efektif untuk kampanyenya. Laporan ini dapat memberi informasi tentang strategi penargetan spesifik perangkat.

Nama Template: Keberhasilan Kampanye Berdasarkan Platform

Keberhasilan Kampanye Berdasarkan Platform Tujuan: Menganalisis kinerja kampanye di berbagai platform (misalnya, mobile, desktop)

Menganalisis kinerja kampanye di berbagai platform (misalnya, mobile, desktop) Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Ideal untuk mengoptimalkan penargetan spesifik perangkat dan memastikan kampanye berkinerja baik di berbagai platform

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: Platform

Platform Pengurutan: Klik (Menurun)

Klik (Menurun) Interval grafik: Harian

7. Laporan Kampanye Agregat Berdasarkan Platform dan Sistem Operasi

Template laporan ini menyediakan analisis yang lebih mendalam dengan mengagregatkan kampanye terlebih dahulu berdasarkan platform dan kemudian sistem operasi (OS). Artinya, pengguna dapat memahami bagaimana performa OS spesifik dalam platform, yang sangat penting untuk mengoptimalkan kampanye di berbagai lingkungan.

Nama Template: Kinerja Berdasarkan Platform dan OS

Kinerja Berdasarkan Platform dan OS Tujuan: Mengevaluasi kinerja kampanye di seluruh platform dan sistem operasi

Mengevaluasi kinerja kampanye di seluruh platform dan sistem operasi Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Penting bagi pemasar aplikasi atau kampanye lintas platform untuk mengoptimalkan penargetan di platform dan sistem operasi spesifik

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: Platform

Platform Dimensi sekunder: OS

OS Pengurutan: Klik (Menurun)

Klik (Menurun) Interval grafik: Harian

8. Laporan Kampanye Agregat Berdasarkan Browser

Template laporan ini mengagregatkan kampanye berdasarkan browser, memberikan wawasan tentang bagaimana performa kampanye di berbagai browser. Laporan ini membantu mengidentifikasi masalah spesifik browser atau peluang optimisasi.

Nama Template: Keterlibatan Kampanye Berdasarkan Browser

Keterlibatan Kampanye Berdasarkan Browser Tujuan: Membandingkan kinerja kampanye di berbagai browser web

Membandingkan kinerja kampanye di berbagai browser web Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Berguna untuk mengatasi masalah spesifik browser dan mengoptimalkan kampanye agar memberikan pengalaman pengguna terbaik di berbagai browser

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: Browser

Browser Pengurutan: Klik (Menurun)

Klik (Menurun) Interval grafik: Harian

9. Laporan Agregat Berdasarkan Tipe Kampanye

Template laporan ini mengumpulkan data berdasarkan tipe kampanye, memberikan pengguna wawasan tentang bagaimana tipe kampanye yang berbeda (misalnya, produk, konten) berkinerja relatif satu sama lain. Berguna untuk mengoptimalkan strategi kampanye dan memahami dampak dari berbagai tujuan kampanye.

Nama Template: Analisis Berdasarkan Tipe Kampanye

Analisis Berdasarkan Tipe Kampanye Tujuan: Menganalisis kinerja berbagai jenis kampanye untuk mengoptimalkan strategi

Menganalisis kinerja berbagai jenis kampanye untuk mengoptimalkan strategi Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Ideal untuk membandingkan dan mengevaluasi efektivitas berbagai format kampanye seperti kampanye berbasis produk vs. berbasis konten

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: Tipe Kampanye

Tipe Kampanye Pengurutan: Klik (Menurun)

Klik (Menurun) Interval grafik: Harian

10. Laporan Agregat Berdasarkan Widget dan ID Kampanye

Template ini mengagregatkan data terlebih dahulu berdasarkan ID Widget dan kemudian berdasarkan ID Kampanye, memberikan pandangan yang sangat rinci tentang bagaimana widget spesifik berkontribusi pada kinerja kampanye individual. Ini berguna untuk mengidentifikasi sumber spesifik yang mendorong kesuksesan kampanye.

Nama Template: Laporan Spesifik Widget dan Kampanye

Laporan Spesifik Widget dan Kampanye Tujuan: Memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana widget spesifik berkontribusi pada keberhasilan kampanye individual

Memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana widget spesifik berkontribusi pada keberhasilan kampanye individual Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Penting untuk analisis kinerja mendalam ketika beberapa kampanye berjalan di widget yang sama

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: ID Widget

ID Widget Dimensi sekunder: ID Kampanye

ID Kampanye Pengurutan: Klik (Menurun)

Klik (Menurun) Interval grafik: Harian

11. Laporan Agregat Berdasarkan Widget/Sumber dan ID Iklan

Template laporan ini mengumpulkan data berdasarkan ID Widget atau Sumber dan kemudian ID Iklan, menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana iklan spesifik berkinerja di berbagai widget atau sumber. Agregasi ganda ini memungkinkan pengguna mengidentifikasi kombinasi widget/sumber dan iklan yang memberikan hasil terbaik.

Nama Template: Laporan Kinerja Widget dan Iklan

Laporan Kinerja Widget dan Iklan Tujuan: Memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana widget spesifik berkontribusi pada keberhasilan kampanye individual

Memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana widget spesifik berkontribusi pada keberhasilan kampanye individual Metrik Grafik: Klik, Biaya

Kasus penggunaan:

Penting bagi pemasar yang ingin mengoptimalkan kombinasi iklan dengan sumber atau widget spesifik, membantu menyempurnakan strategi berdasarkan penempatan dan kinerja iklan

Konfigurasi:

Rentang tanggal: Bulan lalu

Bulan lalu Dimensi utama: ID Widget/Sumber

ID Widget/Sumber Dimensi sekunder: ID Iklan

ID Iklan Pengurutan: Klik (Menurun)

Klik (Menurun) Interval grafik: Harian

Maksimalkan Potensi Kampanye Anda dengan Wawasan Data

Dalam pemasaran digital, memahami kinerja kampanye Anda adalah kunci kesuksesan. Dengan wawasan yang jelas tentang apa yang berhasil dan di mana perbaikan diperlukan — dari sumber dan iklan yang berkinerja terbaik hingga waktu dan platform terbaik untuk ditargetkan — Anda dapat membuat keputusan berbasis data yang meningkatkan hasil kampanye.

Di MGID, kami percaya pada kekuatan data. Pertajam strategi Anda dan tingkatkan kampanye Anda semua dalam satu antarmuka yang kuat. Mulai sekarang untuk membuat periklanan Anda lebih efektif dan berdampak! Kami berharap dapat melihat bagaimana Anda akan menggunakannya untuk mengoptimalkan kampanye dan menemukan tren berharga

Tetap pantau pembaruan di masa mendatang saat kami terus memperluas rangkaian fitur dan membuat Pelaporan Granular menjadi lebih kuat!