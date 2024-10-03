Di MGID, kami bangga memperkenalkan metode pelacakan baru yang dirancang untuk meningkatkan presisi dalam manajemen kampanye dan menyederhanakan cara Anda mengoptimalkan upaya periklanan. Dalam bagian berikut, kami akan menjelaskan lebih detail tentang apa yang bisa dilakukan Integrasi Native untuk Anda dan strategi Anda.

Apa Itu Integrasi Native?

Integrasi Native adalah cara yang intuitif dan sempurna untuk mengatur pelacakan konversi langsung di dalam dasbor MGID Ads. Dengan memanfaatkan metode ini, Anda dapat menghubungkan kampanye Anda ke platform pihak ketiga populer hanya dalam beberapa klik — tidak perlu lagi pengaturan pelacakan manual, kode yang rumit, atau alat eksternal. Semuanya dirancang untuk membuat pengalaman Anda lebih lancar dan efisien.

Jadi, mengapa ini penting? Integrasi Native membawa banyak keuntungan yang menjadikannya revolusi bagi para pengiklan:

Efisiensi: Menyederhanakan proses pelacakan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pengaturan dan meminimalkan risiko kesalahan. Anda bisa lebih fokus mengoptimalkan kampanye daripada mengelola detail teknis.

Menyederhanakan proses pelacakan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pengaturan dan meminimalkan risiko kesalahan. Anda bisa lebih fokus mengoptimalkan kampanye daripada mengelola detail teknis. Sederhana: Proses integrasi dirancang agar ramah pengguna tanpa memerlukan coding yang rumit atau alat tambahan. Semua yang Anda butuhkan dapat ditemukan langsung di dasbor MGID Ads.

Proses integrasi dirancang agar ramah pengguna tanpa memerlukan coding yang rumit atau alat tambahan. Semua yang Anda butuhkan dapat ditemukan langsung di dasbor MGID Ads. Akurasi yang ditingkatkan: Dengan menghilangkan pelacakan manual, integrasi native mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian pelacakan, memastikan data Anda akurat dan dapat diandalkan.

Dengan menghilangkan pelacakan manual, integrasi native mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian pelacakan, memastikan data Anda akurat dan dapat diandalkan. Konektivitas mulus: Dengan beberapa klik, Anda dapat menghubungkan kampanye Anda ke platform pihak ketiga, meningkatkan kemampuan Anda untuk memantau dan mengoptimalkan kinerja.

Integrasi Native dengan Voluum

Kami juga sangat senang mengumumkan bahwa integrasi pertama yang tersedia di bawah Integrasi Native adalah dengan Voluum, platform pelacakan terkemuka. Dengan integrasi ini, Anda dapat dengan mudah menghubungkan kampanye MGID Anda ke Voluum, memungkinkan pelacakan yang presisi dan sinkronisasi data konversi khusus — semuanya dengan pengaturan manual yang minimal.

Keuntungan utama:

Pengaturan di dasbor: Hubungkan MGID ke Voluum langsung dari dasbor MGID Ads Anda.

Hubungkan MGID ke Voluum langsung dari dasbor MGID Ads Anda. Pelacakan akurat: Pastikan data konversi yang presisi dan andal, yang sangat penting untuk mengoptimalkan kampanye Anda.

Pastikan data konversi yang presisi dan andal, yang sangat penting untuk mengoptimalkan kampanye Anda. Proses yang disederhanakan: Kurangi upaya manual, sehingga Anda bisa lebih fokus pada penyempurnaan strategi periklanan.

Untuk mulai menggunakan Integrasi Native, navigasikan ke bagian "Conversion Tracking" di dasbor MGID Ads Anda dan pilih metode pelacakan "Native Integration." P roses pengaturan yang intuitif akan membimbing Anda untuk menghubungkan akun Anda.

Langkah-langkah pengaturan integrasi Voluum:

1. Buat kunci API di Voluum: Anda akan memerlukan kunci ini saat pertama kali mengaktifkan integrasi Voluum. Setelah disimpan, kunci ini akan tersedia untuk digunakan di masa mendatang.

2. Tambahkan Integrasi di MGID: Saat membuat atau mengedit kampanye, pergi ke "Tracking" > "Native Integration" > "Add Integration" dan pilih Voluum.

3. Masukkan kredensial API: Masukkan kredensial API dari Voluum untuk mengatur integrasi.

4. Pilih kampanye Voluum: Pilih kampanye Voluum yang ingin Anda hubungkan dengan kampanye MGID Anda.

5. Konfigurasi tujuan konversi: Anda dapat memilih dan menyinkronkan hingga tiga tujuan konversi khusus dari kampanye Voluum Anda ke kampanye MGID Anda.

6. Simpan kampanye: Setelah semuanya disiapkan, simpan kampanye Anda dan integrasi selesai!

Catatan: Tiga langkah pertama ini hanya diperlukan saat pertama kali menghubungkan platform pihak ketiga ke kampanye MGID Anda. Setelah pengaturan awal ini selesai, koneksi di masa mendatang akan lebih mudah tanpa perlu melakukan semua langkah ini.

Integrasi ini dirancang untuk membuat proses pelacakan Anda semulus mungkin. Dengan menggabungkan kemampuan MGID dengan pelacakan canggih dari Voluum, Anda akan memiliki rangkaian alat yang kuat di tangan Anda. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pengalaman periklanan Anda, jadi pantau terus untuk lebih banyak integrasi dan fitur yang akan menyederhanakan serta mengoptimalkan manajemen kampanye Anda.

Kami selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan alat pihak ketiga untuk menciptakan solusi yang lebih sesuai. Baik Anda adalah platform atau klien, jangan ragu untuk menghubungi Manajer Akun Anda dengan permintaan untuk integrasi native. Tim kami berkomitmen untuk mewujudkan kemitraan ini dan terus meningkatkan pengalaman Anda.