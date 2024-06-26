MGID, platform periklanan global, hari ini meluncurkan solusi penilaian kampanye pre-flight inovatif yang dikembangkan dalam kolaborasi dengan mitra strategis Memorable — pemimpin dalam analisis kreatif cerdas.

Di-hosting oleh platform MGID yang berkembang pesat, Fitur Performance Prediction baru akan menggunakan model kecerdasan buatan (AI) dari Memorable untuk memperkirakan dampak iklan sesuai dengan pengaturan kampanye unik dan desain iklan. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang kemungkinan efektivitas, solusi ini akan memudahkan pengiklan untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan pemborosan pengeluaran.

Peluncuran ini merupakan bagian dari misi berkelanjutan MGID untuk membantu brand mempertahankan keunggulan kompetitif yang kuat melalui iklan native yang menarik dan efisien. Setelah pengembangan terbaru dari penciptaan gambar AI self-service, investasi terbaru dalam kemampuan prediktif ini akan memfasilitasi analisis terperinci dari iklan yang dibuat dengan bantuan teknologi untuk menentukan varian mana yang harus disajikan dan bagaimana perubahan salinan dan judul akan mempengaruhi kinerja secara positif atau negatif.

Berdasarkan data tentang iklan di seluruh jaringan iklan MGID yang luas, evaluasi akan segera mempertimbangkan ratusan parameter — termasuk susunan iklan, target pemirsa, lokasi geografis, dan jenis perangkat — untuk meramalkan apakah dampak iklan akan buruk, sedang, baik, atau luar biasa dengan tingkat akurasi prediksi untuk iklan berkinerja tinggi lebih dari 90%. Melakukan analisis komprehensif ini selama pengujian akan berarti pengiklan dapat secara proaktif mengidentifikasi konsep iklan terbaik mereka, menerapkan optimasi berdasarkan wawasan, dan menguji ulang pesan menggunakan data yang diperbarui secara dinamis.

“Penambahan terbaru dalam kotak peralatan periklanan kami adalah bukti dari fokus MGID pada pemenuhan kebutuhan klien yang terus berkembang,” komentar Oleksii Borysov, WP Produk di MGID. “Seiring dengan alat AI yang menjadi bagian integral dari produksi iklan, semakin jelas bahwa pengujian yang lebih cerdas, lebih terukur, dan lebih akurat diperlukan untuk memastikan keuntungan efisiensi berkelanjutan di semua tahap — dengan penilaian cepat, pengiklan dapat menyortir iklan yang efektif dari yang tidak efektif terlebih dahulu sebelum ditayangkan. Setelah pengembangan intensif dengan Memorable, kami bangga dengan hasil kolaboratif ini dan menantikan kemana kemitraan ini akan berkembang selanjutnya.”