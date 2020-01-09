MGID, perusahaan periklanan global, telah meluncurkan dasbor baru untuk MGID Ads yang berisikan perencanaan kampanye dan eksekusi iklan self-service. Platform baru ini memberikan pengguna antarmuka baru yang lebih intuitif dan canggih yang juga memanfaatkan berbagai fitur berbasis AI, mempercepat persiapan kampanye hingga 2x lipat.

Pengguna akan dipandu melalui MGID Ads dengan tooltips informatif di seluruh proses pembuatan kampanye, mulai dari pembuatan iklan hingga penempatan iklan, memanfaatkan analitik data demi mendapatkan performa maksimal berdampingan dengan fitur penghitungan CPC, penyiapan pelacakan, dan iklan Ai-generated.

Dasbor baru ini telah meningkatkan metrik-metrik kampanye dari 9 menjadi 27 dan selain itu, 100 iklan sekarang dapat diluncurkan bersamaan dalam waktu yang sama untuk meluncurkan satu iklan sebelumnya. Validasi asinkron juga memberitahu pengguna secara instan jika ada potensial eror, dengan deskripsi terperinci tentang bagaimana menyelesaikan masalahnya.

“Pengiklan selalu memiliki banyak hal yang dilakukan dan tidak ada orang yang cukup untuk melakukannya, jadi kami merombak MGID Ads untuk mempermudah mereka bekerja secara efisien dengan iklan native.,” kata Yaroslav Dhyskant, MGID SEA Regional Head.