Di masa lalu, mesin pencari internet dianggap sebagai pengubah permainan dalam penemuan konten; namun, dengan pencarian generatif, permainannya telah naik ke level yang sama sekali berbeda! Untuk mengikuti perkembangan ini, banyak pemasar afiliasi mencari opsi terbaik untuk generative engine optimization dalam AI.

Sebelum membahas alat-alat yang dapat membantu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu generative engine optimization (GEO). Dengan memiliki pengetahuan yang kuat tentang cara kerja GEO, Anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memaksimalkan semua sumber daya (termasuk alat!) yang Anda miliki. Kami telah mendedikasikan sisa teks ini untuk memberikan dasar-dasar agar Anda bisa langsung memulai.

Apa Itu Generative Engine Optimization (GEO)?

Generative engine optimization mengacu pada pengoptimalan konten Anda agar memiliki peluang lebih tinggi untuk muncul di mesin pencari yang menggunakan AI, seperti ChatGPT, Gemini, dan Google AI Overviews. Namun, definisi generative engine optimization ini tidak hanya sebatas membuat konten Anda terlihat.

Tujuan Anda juga adalah untuk menyediakan konten yang kaya secara kontekstual agar mudah diproses oleh AI. Jadi, saat melakukan generative engine optimization terbaik dalam AI, buatlah konten Anda semudah mungkin untuk dipahami agar mesin bisa menyampaikannya kepada pihak lain.

Bagaimana Cara Kerja Generative Engine Optimization

Ada beberapa praktik yang bisa Anda terapkan agar konten siap untuk mesin generatif AI, tetapi untuk saat ini, mari kita fokus pada bagaimana GEO bekerja.

Seorang pengguna mengajukan pertanyaan atau memasukkan kueri. AI memproses semua informasi yang tersedia dan memutuskan apa yang paling relevan dengan kueri pengguna. AI memberikan respons berdasarkan pertanyaan tersebut.

Jadi, dengan memahami bagaimana generative engine optimization bekerja dan memanfaatkan solusi terbaik untuk visibilitas AI dan generative engine optimization yang akan Anda pelajari di sini, Anda dapat memastikan konten Anda masuk ke langkah ketiga. Pada akhirnya, kunci keberhasilan Anda dengan GEO adalah persiapan.

Prinsip Inti GEO: Solusi Generative Engine Optimization untuk Pencarian Modern

AI generatif tidak akan berhenti di level ini: kemajuannya tak terhindarkan. Oleh karena itu, penting untuk tidak terpaku pada cara lama. Sebaliknya, Anda harus memahami inti dari generative engine optimization terbaik untuk AI.

Dengan pengetahuan ini, Anda dapat:

Menyederhanakan strategi Anda untuk mendapatkan hasil lebih baik dengan upaya yang lebih sedikit;

Menerapkan GEO secara konsisten di berbagai format konten;

Melihat melampaui teknologi dan fokus pada kemampuan beradaptasi jangka panjang.

Karena tindakan Anda akan dipandu oleh prinsip inti dari generative engine optimization, Anda akan mampu melampaui teknologi.

Konten Berbasis Niat

Ini sesuatu yang tidak akan diminta oleh alat generative engine optimization terbaik untuk AI: memenuhi konten Anda dengan kata kunci.

Sebaliknya, fokusnya adalah pada merespons niat pencarian. Apa yang sebenarnya ingin diketahui oleh pengguna? Itulah yang harus dijawab oleh konten Anda — secara jelas dan langsung.

Untuk melakukannya secara efektif:

Strukturkan konten Anda berdasarkan kueri nyata dan relevan dari pengguna;

Hindari penjelasan panjang yang tidak menambah nilai;

Berikan jawaban yang sederhana, langsung, dan mudah dipahami.

Intinya: Lupakan kepadatan kata kunci. GEO adalah tentang memberikan jawaban yang jelas dan sesuai dengan niat.

Kesiapan Percakapan

Anda tidak perlu alat generative engine optimization paling direkomendasikan sekalipun untuk mencapai kesiapan percakapan. Apakah Anda membuat konten yang tidak terdengar kaku dan robotik? Maka, selamat! Anda sudah berada di jalur yang benar.

Namun, ada lapisan kedua: keterbacaan mesin. Mesin generatif memproses konten dengan cara berbeda, jadi kejelasan adalah kuncinya.

Praktik terbaik meliputi:

Gunakan bahasa alami dan percakapan yang juga tepat;

Hindari ambiguitas — ungkapan Anda harus jelas dan tidak membingungkan;

Tulis dengan konteks agar AI dapat mengambil dan menerapkan konten Anda secara akurat.

Intinya: Konten Anda harus terdengar manusiawi dan ramah AI — jelas, tidak ambigu, dan peka konteks.

Otoritas Topik

Ada konten di luar sana untuk hampir setiap topik. Jadi, mengapa AI generatif harus memilih konten Anda? Di sinilah otoritas topik berperan. Dengan generative engine optimization, Anda dapat menerapkannya dengan:

Membangun konten relevan dan saling terhubung di dalam niche Anda untuk membentuk keahlian;

Menyertakan brand, bio, dan kredensial untuk membangun reputasi situs atau perusahaan Anda;

Memastikan bahwa konten mencerminkan pengalaman langsung untuk meningkatkan kepercayaan.

Untuk upaya generative engine optimization Anda, rujuk kembali ke pedoman E-E-A-T Google. Poin-poin ini membantu membangun otoritas tidak hanya di mata pemirsa Anda, tetapi juga di mata mesin generatif AI.

Intinya: AI menyukai suara ahli. Bangun kepercayaan dengan menunjukkan pengetahuan dan pengalaman nyata dalam niche Anda.

Mengapa Generative Engine Optimization Penting bagi Pemasar

Tidak ada tanda-tanda bahwa search engine optimization akan hilang; namun, Anda sebaiknya tidak meremehkan kekuatan generative engine optimization. Seperti yang mungkin telah Anda temukan, upaya ini tidak selalu saling bertentangan, jadi Anda tidak perlu memulai dari awal.

Baik Anda memilih untuk menggunakan alat AI terbaik untuk generative engine optimization atau tidak, GEO jelas akan tetap ada. Jika Anda tidak mengoptimalkan untuk mesin generatif, Anda sudah tertinggal.

Mesin Generatif Membentuk Perilaku Penemuan Pemirsa

Pencarian tradisional bukan lagi satu-satunya jalur menuju visibilitas. Mesin generatif, seperti Google’s Search Generative Experience (SGE) atau asisten AI, kini menjadi andalan untuk jawaban cepat dan jelas.

Jangan salah, kata kunci masih berperan dalam mencapai halaman pertama Google. Namun, semakin sedikit orang yang mungkin melihat hasil tersebut. Banyak orang kini mengandalkan:

Ringkasan yang dibuat oleh AI alih-alih menjelajah SERP;

Jawaban langsung dibandingkan dengan daftar panjang;

Rekomendasi kontekstual berdasarkan perilaku sebelumnya.

GEO memperluas visibilitas Anda di mana SEO tradisional berakhir — di dalam jawaban yang diberdayakan AI.

Pemirsa Semakin Mengandalkan Ringkasan, Rekomendasi, dan Jawaban dari AI

Pemirsa online kini semakin nyaman menggunakan respons buatan AI karena:

Lebih mudah , karena risetnya sudah dilakukan untuk Anda;

, karena risetnya sudah dilakukan untuk Anda; Mereka puas dengan jawabannya , karena sebagian besar dianggap andal dan komprehensif;

, karena sebagian besar dianggap andal dan komprehensif; Responsnya sangat personal, menyediakan informasi yang disesuaikan berdasarkan interaksi sebelumnya.

Pemirsa kini beralih dari “cari dan klik” menjadi “tanya dan terima.” Jika konten Anda tidak dioptimalkan agar bisa muncul di mesin generatif, kemungkinan besar konten Anda tidak akan pernah terlihat.

Jika Konten Anda Tidak Dioptimalkan untuk Visibilitas AI, Anda Berisiko Tidak Terlihat

Fakta pahitnya? Jika konten Anda tidak dioptimalkan dengan GEO, maka berisiko tidak terlihat.

Apakah Anda menyadari bahwa AI semakin baik dalam memenuhi kebutuhan Anda? Generative engine optimization semakin relevan seiring waktu. Semakin banyak orang menyadari betapa mudahnya hidup mereka dengan bantuan AI generatif, semakin sedikit mereka bergantung pada tautan biru saat mencari jawaban.

Oleh karena itu, jika Anda belum mulai mengalibrasi ulang strategi Anda, Anda mungkin ingin berkonsultasi dengan perusahaan terbaik dalam generative engine optimization untuk AI. Semuanya akan melibatkan pembuatan konten berkualitas tinggi, jadi mengapa tidak mulai dari situ?

Strategi Generative Engine Optimization Terbaik untuk Pemirsa AI bagi Affiliate Marketer

Lalu, bagaimana Anda menerjemahkan prinsip-prinsip menjadi strategi yang dapat dijalankan? Kami telah sedikit menyinggung beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Dan kabar baiknya adalah — ada banyak jalur yang bisa Anda eksplorasi, jadi Anda tidak perlu memulai dari nol.

Generative engine optimization terbaik untuk bisnis yang berfokus pada AI akan mencakup semua strategi ini. Terlepas dari niche yang Anda layani, strategi-strategi ini tetap bisa diterapkan dengan baik. Pertahankan dan tingkatkan relevansi serta pengaruh Anda dengan menerapkannya kapan pun diperlukan.

Targetkan Kueri Berdasarkan Niat

Selalu sediakan informasi demi membangun otoritas. Tetapi ingat, sebagai affiliate marketer, pendapatan Anda berasal dari klik! Jadi, sebagai bagian dari upaya generative engine optimization Anda, fokuslah pada konten yang dirancang untuk orang-orang yang siap membeli.

Cobalah jawab pertanyaan ini: apa yang akan mereka cari ketika mereka siap membeli? Fokuslah untuk menjawab pertanyaan ini dalam konteks generative engine optimization. Pikirkan teks seperti “produk terbaik untuk X” atau “apakah X layak dibeli?”. Dengan cara ini, AI akan memiliki lebih banyak konten Anda untuk ditampilkan dalam hasil pencarian.

Gunakan Format Terstruktur

Jika Anda benar-benar fokus pada content marketing, kemungkinan Anda sudah terbiasa menyusun konten dengan baik. Praktik ini melibatkan penggunaan elemen-elemen berikut untuk mempermudah pemindaian konten oleh AI:

Judul

Tabel

Poin-poin (bullets)

FAQ

Dan jika Anda menggunakan platform generative engine optimization terbaik untuk AI, hal ini biasanya sudah tertanam dalam sistem. Jadi, pastikan untuk mengecek ulang struktur konten Anda sebelum dipublikasikan.

Fokus pada Penulisan dengan Jawaban di Awal

Pemirsa dan AI mengharapkan jawaban langsung, jadi itulah yang harus Anda berikan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa chatbot AI menjawab langsung ke intinya? Untuk meningkatkan generative engine optimization Anda, lakukan hal yang sama.

Berikan jawaban singkat di awal. Gunakan sisa teks untuk mendukung argumen Anda. Kami memahami bahwa beberapa affiliate marketer khawatir gaya penulisan ini akan membuat pemirsa pergi. Namun, ini juga memastikan bahwa siapa pun yang tetap membaca setelah jawaban awal benar-benar tertarik dan terlibat.

Dorong Konsistensi dan Kejelasan

AI menyukai konsistensi dan kejelasan karena mempermudah konsumsi konten. Kabar baiknya: pemirsa Anda juga menyukainya! Berikut cara melakukannya untuk GEO:

Gunakan struktur ulasan yang sama untuk semua teks Anda;

Pastikan nada tulisan konsisten;

Gunakan satu atau hanya beberapa istilah ketika membahas topik tertentu.

Banyak brand generative engine optimization terbaik untuk AI menjadikan kejelasan sebagai faktor peringkat utama. Jadi, konten Anda harus mencerminkan hal ini jika Anda ingin tetap relevan dan menjangkau lebih luas.

Bangun Kredibilitas

Mengapa seseorang ingin mengutip konten Anda? Jika Anda memiliki jawaban yang jelas untuk pertanyaan itu, kemungkinan Anda sudah berada di jalur membangun kredibilitas.

Di sini, kami mengajak Anda kembali ke prinsip inti generative engine optimization: otoritas topik.

Sebagai affiliate marketer, sangat bagus jika Anda berbicara berdasarkan pengalaman pribadi untuk meningkatkan kredibilitas klaim Anda. Tunjukkan bagaimana Anda berinteraksi langsung dengan produk melalui wawasan yang hanya bisa didapatkan dari pengalaman nyata.

Optimalkan untuk Pemirsa dan AI Sekaligus

Dalam mempromosikan generative engine optimization, jangan lupakan pembaca nyata Anda. Konten Anda harus mudah dikutip oleh AI, sambil tetap berguna bagi siapa pun yang mengunjungi situs Anda.

Gunakan struktur yang jelas, wawasan nyata, dan ajakan bertindak yang kuat. Beberapa alat AI dengan fitur generative engine optimization terbaik bahkan bisa memindai konten Anda untuk memastikan apakah Anda sudah berada di jalur yang benar. Manfaatkan fitur tersebut untuk menyeimbangkan keterbacaan AI dan kegunaan manusia.

Cara Melakukan Generative Engine Optimization: Optimasi Teknis untuk Mesin Generatif

Konten hanyalah satu bagian dari membuat situs Anda bisa diakses oleh mesin generatif. Seperti halnya SEO memerlukan kode yang bersih dan struktur rapi, generative engine optimization juga membutuhkan kerja di belakang layar agar AI mudah memahaminya.

On-page dan off-page SEO saja tidak cukup. Meskipun masih dibutuhkan, Anda juga harus memasukkan praktik-praktik berikut agar konten Anda bisa dipahami oleh kecerdasan buatan.

Gunakan Semantic HTML

Semantic HTML membantu meningkatkan GEO karena menunjukkan struktur konten kepada AI. Ini berarti menggunakan tag HTML seperti h2 atau h3 untuk judul, dan ul, ol, atau li untuk daftar. Jika Anda menggunakan platform seperti WordPress, hal ini mungkin sudah dilakukan secara otomatis. Namun, karena tidak selalu akurat, kami sarankan untuk tetap memeriksanya.

Ketika halaman Anda diberi tanda dengan tag semantik yang bersih, AI dapat lebih mudah mengekstrak informasi. Ini membantu generative engine optimization menampilkan data secara akurat dalam kueri yang relevan.

Tambahkan Schema Markup

Schema markup adalah cara lain untuk memberi tahu AI tentang isi konten Anda. Berikut adalah beberapa jenis schema yang paling sering digunakan di situs afiliasi:

FAQ Page

Product

Review

Article

Dalam konteks generative engine optimization situs afiliasi Anda, keberadaan informasi ini memastikan bahwa elemen penting seperti harga dan spesifikasi ditampilkan oleh platform AI.

Bangun Fondasi Teknis yang Kuat untuk Situs

Untuk meningkatkan GEO Anda, lakukan hal-hal berikut:

Pastikan canonicalization yang benar agar konten Anda dikenali sebagai versi asli;

agar konten Anda dikenali sebagai versi asli; Prioritaskan kecepatan halaman , karena waktu muat yang lambat dapat membuat konten Anda diabaikan;

, karena waktu muat yang lambat dapat membuat konten Anda diabaikan; Perhatikan pengalaman pengguna mobile, karena sebagian besar pemirsa kini menggunakan ponsel untuk mencari.

Generative engine optimization bukan hanya soal konten yang baik. Ini juga soal fondasi teknis yang solid sebagai pendukungnya.

Generative Engine Optimization dan Periklanan Native: Kombinasi Efektif yang Mematikan

Periklanan native memungkinkan Anda mempromosikan produk secara halus kepada pemirsa. Karena Anda tidak mengganggu pengalaman mereka, mereka akan lebih terbuka terhadap pesan Anda. Berdasarkan umpan balik dari klien kami, kami menemukan bahwa hal ini mendukung generative engine optimization dengan cara:

Mendatangkan traffic yang tertarget ke konten yang sudah GEO-optimized seperti ulasan produk dan artikel afiliasi;

ke konten yang sudah GEO-optimized seperti ulasan produk dan artikel afiliasi; Membantu mesin generatif mengenali konten bernilai , dengan meningkatkan interaksi pengguna nyata seperti durasi membaca, kedalaman scroll, dan bounce rate;

, dengan meningkatkan interaksi pengguna nyata seperti durasi membaca, kedalaman scroll, dan bounce rate; Menguji berbagai tata letak konten seperti tabel, Q&A, dan poin-poin untuk melihat mana yang paling efektif;

seperti tabel, Q&A, dan poin-poin untuk melihat mana yang paling efektif; Mendorong konten evergreen yang dapat dipilih oleh AI seiring waktu;

yang dapat dipilih oleh AI seiring waktu; Mengalirkan traffic ke konten terstruktur untuk meningkatkan ROI jangka pendek dan visibilitas AI jangka panjang.

Melalui semua faktor ini, MGID telah membantu dalam upaya GEO maupun SEO!

Cara Mengukur Keberhasilan Layanan dan Upaya Generative Engine Optimization

Jika kita hanya melihat dari sisi GEO, maka ukuran terbaiknya adalah seberapa sering konten Anda dikutip. Ada alat generative engine optimization yang dapat membantu memantau hal ini. Namun, ada juga metrik tidak langsung yang bisa membantu Anda mengevaluasi keberhasilan.

Periksa asal traffic referral Anda. Jika Anda mendapatkan traffic dari platform AI atau sistem penemuan konten berbasis AI, maka akan terlihat di sana.

Jika Anda mendapatkan traffic dari platform AI atau sistem penemuan konten berbasis AI, maka akan terlihat di sana. Pantau keterlibatan pada halaman yang dioptimalkan. Banyak metrik GEO yang tumpang tindih dengan SEO. Jadi jika Anda telah melakukan pengoptimalan, metrik seperti waktu di halaman dan kedalaman scroll seharusnya meningkat.

Banyak metrik GEO yang tumpang tindih dengan SEO. Jadi jika Anda telah melakukan pengoptimalan, metrik seperti waktu di halaman dan kedalaman scroll seharusnya meningkat. Periksa tingkat konversi. Tujuan utama generative engine optimization adalah menjaga profitabilitas situs afiliasi Anda. Jadi, ukur berapa penghasilan Anda setelah konten diterbitkan.

Pantau metrik ini secara konsisten untuk gambaran yang lebih jelas tentang performa konten Anda!

Tidak Perlu Kursus Generative AI Search Engine Optimization! Anda Sudah Siap!

Kami tidak meremehkan efektivitas kursus online. Namun, sebelum Anda terjun ke sana, pikirkan apa saja yang bisa Anda lakukan sendiri. Banyak rekomendasi di sini bahkan tidak memerlukan alat visibilitas AI paling canggih dengan solusi generative engine optimization. Beberapa penyesuaian strategis saja sudah cukup untuk membuat Anda berada di jalur yang tepat.

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