MGID dengan bangga mengumumkan bahwa kini telah menjadi peserta Kerangka Privasi Data (Data Privacy Framework — DPF) yang baru, sebuah mekanisme penting yang dirancang untuk melindungi data pribadi warga Uni Eropa saat ditransfer ke Amerika Serikat. Kerangka ini memastikan tingkat perlindungan data yang selaras dengan standar Eropa, menjadikan privasi dan keamanan sebagai prioritas utama bagi perusahaan yang menangani data pribadi pengguna dari Eropa.

Apa Itu Kerangka Privasi Data (DPF)?

Kerangka Privasi Data (DPF) adalah perjanjian baru antara Uni Eropa dan Amerika Serikat yang dikembangkan untuk menggantikan mekanisme sebelumnya seperti "Safe Harbor" dan "Privacy Shield." Mekanisme terdahulu menghadapi tantangan dalam memenuhi standar perlindungan data Eropa, khususnya GDPR. DPF mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan langkah-langkah ketat untuk melindungi informasi pribadi warga UE yang diproses oleh perusahaan berbasis di AS.

Tujuan utama dari DPF meliputi:

Melindungi hak pengguna: DPF memastikan privasi dan keamanan data pribadi yang ditransfer dari UE ke AS.

DPF memastikan privasi dan keamanan data pribadi yang ditransfer dari UE ke AS. Menyediakan mekanisme pengaduan: Perjanjian ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi melalui jalur pengaduan yang terstruktur.

Perjanjian ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi melalui jalur pengaduan yang terstruktur. Memastikan pengawasan kepatuhan: Sebuah lembaga khusus, Pengadilan Peninjauan Perlindungan Data (Data Protection Review Court), telah dibentuk untuk menangani kasus yang diajukan oleh penduduk UE.

Dengan mengikuti standar ini, MGID memastikan kepatuhan dan memberikan ketenangan pikiran kepada pengguna bahwa informasi pribadi mereka aman serta hak-hak mereka tetap dihormati.

Bagaimana MGID Mempersiapkan Kepatuhan terhadap DPF

MGID telah mengambil serangkaian langkah untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan DPF dan memperkuat komitmen kami terhadap privasi data. Berikut cara kami melakukannya:

1. Melakukan Audit Perlindungan Data Secara Menyeluruh

Kami memulai dengan audit mendalam di semua area tempat kami memproses data pribadi, terutama dalam transfer data dari UE ke AS. Audit ini membantu kami mengidentifikasi area yang memerlukan perlindungan tambahan, sehingga kami dapat memperkuat komitmen kami dalam menangani data dengan aman.

2. Memperbarui Kebijakan Perlindungan Data

Selanjutnya, kami memperbarui kebijakan pemrosesan dan perlindungan data kami agar sesuai dengan standar DPF. Kami memastikan praktik kami semakin aman, transparan, dan menghormati hak pengguna, dengan kebijakan yang berfokus pada kejelasan dan keamanan data.

3. Melatih Tim Kami tentang Standar DPF dan GDPR

Kami memberikan pelatihan kepada anggota tim utama tentang persyaratan DPF dan GDPR untuk memastikan mereka selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam perlindungan data. Pelatihan ini berlangsung secara berkelanjutan, membantu kami menjaga praktik penanganan data agar tetap sesuai dengan ekspektasi pengguna serta standar privasi tertinggi.

4. Menambahkan Proses Perlindungan Data Baru

Kami telah menerapkan prosedur tambahan untuk menangani permintaan perlindungan data dan pengaduan, dengan opsi untuk melibatkan otoritas terkait jika diperlukan. Peningkatan dalam pemantauan dan pelaporan juga membantu kami memastikan praktik kami selalu selaras dengan persyaratan DPF.

Melindungi Privasi Anda di Setiap Langkah

Komitmen MGID terhadap privasi data semakin kuat dari sebelumnya. Dengan sepenuhnya mematuhi DPF, kami memastikan data Anda tetap aman, terlindungi, dan terjaga setiap saat. Kepatuhan kami terhadap standar privasi terbaru mencerminkan dedikasi kami dalam membangun platform yang dapat dipercaya bagi semua pengguna MGID.