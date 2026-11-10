AI Anda dapat menganalisis performa, menyelidiki masalah, dan membantu merencanakan langkah selanjutnya. MGID telah menghadirkan bantuan berbasis AI ke dashboard melalui MIA, asisten kampanye cerdasnya. Kini, kami melangkah lebih jauh dengan membuat data dan alat kampanye MGID dapat diakses dari ruang kerja AI yang sudah Anda gunakan.

Bagaimana jika Anda dapat menghadirkan kampanye MGID ke dalam alur kerja AI yang sudah Anda gunakan? Dengan MGID Advertiser API MCP, Anda dapat menghubungkan data dan tindakan kampanye yang didukung ke alat AI yang kompatibel seperti Claude Code dan Cursor, sehingga MGID menjadi bagian dari alur kerja Anda.

Apa Itu MGID Advertiser API MCP?

💡 MGID Advertiser API MCP adalah alat yang menghubungkan akun periklanan Anda dengan asisten AI yang kompatibel, sehingga Anda dapat mengakses data kampanye dan melakukan tindakan yang didukung menggunakan bahasa alami.

Alat ini bekerja melalui Model Context Protocol (MCP), sebuah standar yang memungkinkan asisten AI berkomunikasi dengan platform eksternal. Setelah terhubung, asisten AI Anda dapat mengambil informasi dari akun MGID dan membantu berbagai tugas, seperti memeriksa statistik, meninjau performa kampanye, dan mengelola kampanye.

MGID MCP dirancang untuk pengiklan, agensi, dan tim pembelian media yang sudah menggunakan alat AI. Jika Anda mengelola beberapa platform dari satu ruang kerja AI, kini MGID dapat menjadi salah satunya.

Apa yang Dapat Anda Lakukan dengan MGID MCP?

Dengan MGID MCP, Anda dapat melakukan lebih dari sekadar mengajukan pertanyaan umum tentang periklanan kepada asisten AI. Anda dapat menggunakan informasi dari akun MGID Anda sendiri untuk mengambil keputusan terkait kampanye.

Berikut beberapa contoh permintaan yang dapat Anda ajukan:

Periksa performa kampanye: "Tunjukkan performa kampanye aktif saya selama tujuh hari terakhir."

"Tunjukkan performa kampanye aktif saya selama tujuh hari terakhir." Selidiki perubahan performa: "Kampanye mana yang mengalami penurunan performa minggu ini?"

"Kampanye mana yang mengalami penurunan performa minggu ini?" Tinjau sumber traffic: "Sumber mana yang menghasilkan banyak klik tetapi sedikit konversi?"

"Sumber mana yang menghasilkan banyak klik tetapi sedikit konversi?" Sesuaikan pengaturan kampanye: "Ubah anggaran harian Kampanye A menjadi $100."

"Ubah anggaran harian Kampanye A menjadi $100." Analisis materi iklan: "Tampilkan iklan aktif saya (teaser) dan identifikasi iklan dengan CTR terendah."

Asisten AI Anda dapat mengambil data yang relevan, membantu Anda memahami situasinya, serta menggunakan alat MGID yang didukung untuk menyiapkan atau melakukan perubahan, bergantung pada izin akun dan pengaturan koneksi Anda.

Maksimalkan Penggunaan dengan MGID Skills

Beberapa tugas periklanan membutuhkan lebih dari satu tindakan. Menyelidiki penurunan performa, mengalokasikan ulang anggaran, atau menyiapkan peluncuran kampanye sering kali melibatkan beberapa langkah.

Di sinilah MGID Skills dapat membantu. MGID Skills menyediakan petunjuk siap pakai untuk tugas periklanan nyata. Fitur ini memandu asisten AI Anda melalui setiap langkah menggunakan data dan alat yang tersedia melalui MGID MCP. Contohnya, Anda dapat menggunakan MGID Skills untuk:

Optimalkan kampanye dengan AI: Analisis performa, temukan peluang, dan dapatkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan hasil.

Analisis performa, temukan peluang, dan dapatkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan hasil. Alokasikan anggaran ke kampanye dengan performa terbaik: Identifikasi kampanye yang lebih unggul dan jelajahi cara yang lebih cerdas untuk mendistribusikan pengeluaran.

Identifikasi kampanye yang lebih unggul dan jelajahi cara yang lebih cerdas untuk mendistribusikan pengeluaran. Deteksi kejenuhan materi iklan sejak dini: Temukan iklan yang mulai kehilangan momentum dan ketahui kapan saatnya memperbaruinya. Temukan sumber traffic dengan performa terbaik: Ketahui sumber mana yang memberikan hasil dan bagian mana yang berpotensi membuang anggaran Anda.

Temukan iklan yang mulai kehilangan momentum dan ketahui kapan saatnya memperbaruinya. Temukan sumber traffic dengan performa terbaik: Ketahui sumber mana yang memberikan hasil dan bagian mana yang berpotensi membuang anggaran Anda. Duplikasi kampanye dalam hitungan detik: Buat kembali kampanye yang sukses dengan cepat menggunakan pengaturan yang telah disesuaikan.

Buat kembali kampanye yang sukses dengan cepat menggunakan pengaturan yang telah disesuaikan. Atasi masalah moderasi lebih cepat: Identifikasi potensi masalah persetujuan dan dapatkan panduan untuk mengatasinya.

Identifikasi potensi masalah persetujuan dan dapatkan panduan untuk mengatasinya. Pastikan pelacakan konversi tetap berjalan baik: Deteksi kemungkinan masalah pelacakan sebelum memengaruhi analisis performa Anda.

Misalnya, performa kampanye Anda tiba-tiba menurun. Daripada memeriksa laporan secara manual satu per satu, Anda dapat meminta asisten AI untuk menyelidikinya. Dengan MGID Skill, asisten dapat memeriksa data kampanye dan sumber traffic, menunjukkan kemungkinan penyebab, serta merekomendasikan langkah selanjutnya.

Cara Memulai dengan MGID MCP

Anda dapat memulainya dalam beberapa langkah:

Hubungkan alat AI Anda: Buka halaman MGID MCP dan ikuti petunjuk penyiapan untuk chatbot AI pilihan Anda. Otorisasi akun MGID Anda: Masuk melalui proses otorisasi yang disediakan menggunakan kredensial MGID API Anda. Coba permintaan pertama Anda: Mulailah dengan permintaan sederhana, seperti "Tunjukkan statistik kampanye aktif saya minggu ini." Jelajahi MGID Skills: Setelah terhubung, coba alur kerja terpandu untuk diagnosis kampanye, pengoptimalan, atau tugas lain yang didukung.

Kami menyarankan Anda memulai dengan koneksi hanya-baca (read-only). Dengan koneksi ini, Anda dapat menjelajahi data kampanye dan meninjau performa tanpa mengizinkan perubahan pada akun.

Integrasikan MGID ke dalam Alur Kerja AI Anda

MGID MCP memudahkan Anda mengintegrasikan kampanye periklanan ke dalam alat AI yang sudah digunakan. Baik saat meninjau performa, menyelidiki masalah, maupun merencanakan langkah selanjutnya, Anda dapat menggunakan data dan tindakan MGID yang didukung tanpa perlu terus berpindah platform.

Kini, setelah MGID menjadi bagian dari ruang kerja AI Anda, tidak perlu mengubah cara Anda bekerja. Cukup hubungkan alat yang sudah Anda andalkan.

Jangan ubah alur kerja Anda. Cukup hubungkan.

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