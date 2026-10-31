Kampanye Black Friday yang sukses pada November bisa mulai kehilangan momentumnya begitu Desember tiba. Iklan Anda mendapatkan klik, konversi terus berdatangan, dan angkanya terlihat menjanjikan. Namun, Cyber Monday berakhir. Tak lama kemudian, biaya mulai meningkat dan konversi melambat. Tiba-tiba, performa kampanye terbaik Anda menurun.

Kemungkinan besar, sebenarnya tidak ada yang rusak. Konsumen masih berbelanja, tetapi prioritas mereka berubah. Diskon mulai kurang menarik ketika batas waktu pengiriman sebelum Natal semakin dekat. Menambahkan anggaran pada kampanye bahkan bisa memperburuk keadaan.

Jadi, kapan Anda harus mempertahankan strategi yang berhasil, kapan perlu melakukan penyesuaian, dan kapan saatnya memikirkan kembali seluruh pendekatan? Jawabannya bergantung pada data kampanye dan apa yang benar-benar diinginkan konsumen pada saat itu.

Satu Musim, Beragam Tipe Konsumen

Black Friday cenderung menonjolkan diskon, sedangkan Natal mengalihkan perhatian pada pilihan hadiah dan batas waktu pengiriman. Di antara kedua periode tersebut, banyak konsumen membandingkan harga, membuat daftar keinginan, atau menunggu kemungkinan penawaran yang lebih menarik.

Sebagian orang menyelesaikan belanja Natal pada Oktober, sementara yang lain baru mulai pada Desember. Namun, karakter konsumen sering kali saling tumpang tindih selama musim liburan. Pemburu diskon pun bisa berubah menjadi pembeli hadiah pada menit terakhir dalam situasi tertentu. Inilah yang membuat periklanan musim liburan menantang. Kalender memberikan jadwal bagi pemasar, tetapi konsumen belum tentu mengikutinya.

Data turut mendukung hal ini. EMARKETER memperkirakan Cyber Five akan menyumbang 16,5% dari penjualan e-commerce musim liburan di AS pada 2026. Sementara itu, Basis menemukan bahwa 54% responden tidak menganggap Black Friday atau Cyber Monday sebagai momen wajib karena penawaran tersedia sepanjang musim.

Daftar belanja juga sama fleksibelnya: 39% pembeli hadiah liburan merencanakan sebagian besar pembelian mereka, sedangkan 43% menggabungkan pembelian terencana dengan produk yang mereka temukan secara spontan. Fleksibilitas ini menguntungkan iklan berbasis konten karena seseorang yang membaca tentang perawatan kulit pada musim dingin bisa menemukan produk yang sebelumnya tidak dipertimbangkan.

Tahap musim liburan Apa yang dipikirkan konsumen Apa yang perlu ditinjau kembali oleh pengiklan Sebelum Black Friday Mencari informasi produk, membandingkan pilihan, dan menentukan produk untuk daftar keinginan. Apakah pemirsa siap melakukan konversi, atau kampanye perlu membangun minat terlebih dahulu? Black Friday dan Cyber Monday Mencari penawaran yang menguntungkan dan memutuskan apakah akan langsung membeli. Bisakah skala kampanye ditingkatkan tanpa mengorbankan profitabilitas? Desember dan Natal Memilih hadiah yang bermakna, mengecek ketersediaan, dan mengkhawatirkan batas waktu pengiriman. Apakah penawaran masih menjawab kebutuhan utama pembeli? Setelah Natal Mencari penawaran pascaliburan, pembelian untuk diri sendiri, dan prioritas baru. Kampanye mana yang masih memiliki permintaan dan mana yang sudah tidak relevan?

Anggap tahapan ini sebagai pola pikir yang saling tumpang tindih. Misalnya, konsumen yang membandingkan produk pada Desember mungkin membutuhkan kepastian yang sama seperti orang yang menjelajah pada Oktober. Tugas Anda adalah menyesuaikan kampanye dengan pola pikir konsumen saat itu, baik dengan memperkenalkan produk melalui konten relevan maupun mempermudah mereka mengambil tindakan atas penawaran yang sudah menarik.

Sebelum Black Friday: Apakah Pemirsa Anda Siap Membeli?

Black Friday semakin dekat dan para pesaing makin gencar beriklan. Godaan untuk mengarahkan semua kampanye pada konversi sulit dihindari, meskipun banyak konsumen belum memutuskan apa yang mereka inginkan.

Menurut Emplifi, 49% konsumen AS dan Inggris yang disurvei memperkirakan sudah mulai memikirkan belanja liburan pada akhir Oktober 2026, sedangkan 38% berencana sudah mulai membeli hadiah. Minat memang meningkat lebih awal, tetapi bukan berarti semua orang siap langsung membeli.

Haruskah Anda membangun permintaan atau langsung mengejar konversi? Itu bergantung pada titik awal kampanye.

Poin keputusan Skenario A: Pendatang baru Skenario B: Penjual yang sudah terbukti Situasi brand perawatan kulit baru ingin menarik konsumen musim liburan. Pengenalan brand masih terbatas dan data konversi minim. Peritel mapan memiliki produk populer, pelacakan konversi yang andal, dan riwayat penjualan menguntungkan. Godaan Meluncurkan diskon besar Black Friday dan berharap klik berubah menjadi pelanggan. Meningkatkan anggaran secara agresif untuk menangkap permintaan sebanyak mungkin. Langkah yang lebih tepat Memperkenalkan produk, menguji minat pemirsa, dan mengidentifikasi pesan yang menarik pengunjung berkualitas. Memperluas aktivitas berorientasi konversi secara bertahap sambil mengendalikan biaya akuisisi.

Di MGID: Untuk kampanye yang membutuhkan jangkauan lebih luas sebelum puncak penjualan, format display, video, dan rich media dapat memperkenalkan brand kepada pemirsa baru. Penargetan kontekstual menghubungkan iklan native dengan konten relevan, sedangkan CPA Tune menyesuaikan tawaran CPC menuju CPA target ketika data konversi yang tersedia memadai. Kedua pendekatan dapat berjalan bersama: aktivitas peningkatan kesadaran membangun keakraban dengan brand, sementara kampanye berorientasi konversi mengejar tindakan terukur ketika konsumen semakin dekat dengan keputusan pembelian.

Empat Hal yang Perlu Diperiksa Sebelum Meningkatkan Skala

Anggaran lebih besar memperkuat kampanye yang berhasil, tetapi juga dapat memperbesar biaya akibat kesalahan. Periksa hal-hal berikut terlebih dahulu:

Data konversi: Apakah jumlah konversi cukup untuk mengenali tren nyata, atau Anda menilai performa hanya dari segelintir klik?

Apakah jumlah konversi cukup untuk mengenali tren nyata, atau Anda menilai performa hanya dari segelintir klik? Profitabilitas: Apakah Anda mengetahui CPA maksimum yang masih dapat ditanggung penawaran setelah memperhitungkan diskon dan biaya lain?

Apakah Anda mengetahui CPA maksimum yang masih dapat ditanggung penawaran setelah memperhitungkan diskon dan biaya lain? Halaman arahan: Dapatkah konsumen memahami penawaran, memeriksa ketersediaan, dan menyelesaikan pembelian tanpa hambatan yang tidak perlu?

Dapatkah konsumen memahami penawaran, memeriksa ketersediaan, dan menyelesaikan pembelian tanpa hambatan yang tidak perlu? Potensi peningkatan skala: Apakah masih ada peluang menjangkau pembeli berkualitas, atau Anda hanya membayar lebih mahal untuk pemirsa yang sama?

Jika keempatnya terpenuhi, Anda memiliki dasar yang masuk akal untuk meningkatkan skala. Jika beberapa jawaban masih meragukan, pengujian lebih kecil dapat mencegah masalah jauh lebih besar.

Black Friday: Kapan Peningkatan Skala Tidak Lagi Menguntungkan?

Angka Black Friday bisa terlihat sangat menjanjikan sekaligus menyesatkan. Meskipun pesanan membanjir dan grafik konversi meningkat, Anda perlu memeriksa margin untuk memastikan kampanye benar-benar berhasil.

Diskon mengurangi pendapatan per penjualan, sedangkan kenaikan biaya akuisisi dapat menggerus sisanya. Anda mungkin menjual lebih banyak produk tetapi menghasilkan laba lebih sedikit.

Lebih Banyak Penjualan, Lebih Sedikit Laba: Contoh Perhitungannya

Misalkan sebuah produk dijual seharga $100 dengan biaya produk dan pemenuhan pesanan sebesar $40. Berikut dampak diskon dan peningkatan biaya iklan.

Metrik Kampanye reguler Kampanye Black Friday Harga jual $100 $75 Biaya produk dan pemenuhan pesanan $40 $40 CPA $20 $25 Laba per pesanan $40 $10 Pesanan 100 200 Total laba kontribusi $4.000 $2.000

Ini hanya contoh ilustratif. Laba yang dimaksud adalah kontribusi setelah biaya produk, pemenuhan pesanan, dan akuisisi yang dicantumkan, tetapi sebelum biaya bisnis lainnya.

Jumlah pesanan berlipat ganda, tetapi laba turun separuh. Margin yang lebih rendah masih bisa menjadi kompromi yang baik jika kampanye mendatangkan pelanggan yang kembali berbelanja, tetapi nilai manfaat tersebut harus dihitung.

Tiga Sinyal yang Perlu Dipantau

1. CPA Anda mendekati titik impas.

Diskon mengubah batas biaya yang layak Anda keluarkan untuk memperoleh pelanggan. Karena itu, hitung ulang CPA maksimum berdasarkan harga promosi aktual dan biaya variabel, termasuk biaya layanan dan pemenuhan pesanan.

2. Penambahan anggaran tidak menghasilkan pertumbuhan sebanding.

Jika pengeluaran naik lebih cepat daripada konversi, periksa apakah Anda menjangkau traffic yang kurang berkualitas, membayar lebih mahal per klik, atau mengalami penurunan tingkat konversi. Setelah itu, tingkatkan skala secara terukur alih-alih menganggap performa kemarin akan terus bertahan.

3. Pemirsa berkinerja terbaik semakin mahal dijangkau.

Ketika anggaran meningkat, konversi tambahan mungkin berasal dari pemirsa yang kurang responsif atau penempatan yang lebih mahal. Bandingkan CPA dan kualitas konversi antar segmen untuk melihat apakah peningkatan skala masih menghasilkan pelanggan yang bernilai.

Manfaatkan Target CPA Anda

Kembali ke produk seharga $75. Setelah dikurangi $40 untuk produk dan pemenuhan pesanan, tersisa $35 sebelum biaya iklan. Dengan asumsi sederhana ini, angka tersebut merupakan CPA titik impas. Jika target ditetapkan $35, pesanan pertama tidak menyumbang apa pun untuk biaya overhead atau laba. Jika Anda ingin mempertahankan $15 per pesanan, batas CPA turun menjadi $20.

Di MGID: CPA Tune menyesuaikan tawaran CPC menuju CPA target sehingga Anda tidak perlu mengatur tawaran secara manual. Fitur ini bekerja paling baik dengan pelacakan konversi yang andal, volume konversi memadai, dan anggaran harian sekitar 5–7 kali CPA target (untuk target $20, sekitar $100–140 per hari).

Tetapkan Aturan Batas Kerugian Sebelum Akhir Pekan

Black Friday bukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan dengan tenang. Gunakan margin, volume konversi, dan keterlambatan pelaporan untuk menentukan kapan Anda perlu bertindak, bukan bereaksi terhadap setiap fluktuasi dashboard.

1. CPA semakin mendekati batas Anda

Tetapkan ambang peringatan di bawah CPA maksimum yang diizinkan. Jika biaya bertahan di atas ambang tersebut cukup lama hingga menunjukkan tren nyata, periksa kualitas traffic, tingkat konversi, dan profitabilitas sebelum memutuskan apakah pengeluaran perlu dikurangi.

2. Pengeluaran tambahan tidak menghasilkan cukup konversi

Jika anggaran meningkat tetapi konversi hampir tidak bergerak, tunda peningkatan skala berikutnya. Bandingkan pengeluaran tambahan dengan konversi yang dihasilkan dan cari tahu apakah CPC lebih tinggi atau kualitas traffic lebih rendah menggerus keuntungan.

3. Hasil kemarin terlihat sangat buruk

Periksa keterlambatan konversi dan kesalahan pelaporan sebelum membuat perubahan. Performa hari terakhir mungkin belum mencakup seluruh konversi, terutama untuk penawaran yang membutuhkan proses pengambilan keputusan lebih lama.

Setelah Cyber Monday: Apakah Kampanye Kehilangan Momentum atau Permintaan Sedang Berubah?

Setelah Cyber Monday berlalu, dashboard kampanye mungkin mulai terlihat kurang menggembirakan. Tombol “Jeda kampanye” pun terasa semakin menggoda.

Namun, Desember bukanlah masa sepi belanja. Menurut 2026 Holiday Strategy Playbook dari Epsilon, 33% konsumen AS yang disurvei melakukan sebagian besar belanja liburan 2025 pada dua minggu pertama Desember, dibandingkan 25% pada minggu terakhir November.

Jadi, jika kampanye mulai melemah setelah Cyber Monday, penyebabnya mungkin perubahan perilaku konsumen. Namun, masalah juga bisa berasal dari materi iklan, halaman arahan, atau biaya traffic.

Yang Anda lihat Kemungkinan penyebab Langkah berikutnya CTR ↓, CVR stabil Iklan mungkin mengalami kejenuhan materi iklan, perubahan komposisi traffic, atau penurunan keterlibatan. Bandingkan performa berdasarkan materi iklan dan penempatan. Uji variasi baru jika penurunan berlanjut. CTR stabil, CVR ↓ Daya tarik penawaran mungkin menurun, atau terjadi masalah setelah klik. Periksa halaman arahan, harga, ketersediaan, dan proses checkout sebelum mengganti materi iklan. CPC ↑, CVR stabil Traffic semakin mahal, mungkin akibat persaingan atau perubahan lelang. Tinjau CPA dan margin. CPC yang lebih tinggi masih dapat diterima jika konversi tetap menguntungkan. CPA ↑, CPC stabil Lebih sedikit klik menghasilkan konversi atau komposisi konversi berubah. Uraikan CVR berdasarkan perangkat, pemirsa, dan halaman arahan untuk menemukan sumber penurunan. Konversi ↓, efisiensi stabil Volume traffic mungkin menurun meskipun kampanye masih menghasilkan konversi secara efisien. Periksa pengeluaran, batas anggaran, ketersediaan traffic, dan tren kategori sebelum mengurangi investasi.

Ini hanyalah titik awal. Jangan menjadikan satu metrik sebagai keputusan akhir. CTR yang turun tidak selalu berarti materi iklan sudah membosankan, sebagaimana CPA yang meningkat tidak otomatis membuat kampanye merugi.

Di MGID: Bingung mencari penyebab penurunan performa? MIA, asisten AI MGID, dapat menganalisis data kampanye langsung, meninjau pengaturan dan laporan, serta menyarankan hal yang perlu diselidiki. Jika masalahnya adalah kejenuhan materi iklan, CTR Guard memantau penurunan vCTR dan dapat membuat hingga tiga materi iklan alternatif ketika persyaratannya terpenuhi. MIA membantu memahami kemungkinan penyebab masalah, sedangkan CTR Guard menawarkan cara merespons penurunan keterlibatan terhadap materi iklan.

Mengapa Penurunan Konversi 30% Tidak Menceritakan Seluruh Keadaan

Bayangkan dua pengiklan melaporkan penurunan konversi sebesar 30% setelah Cyber Monday.

Kampanye A: Masalah konversi

Volume klik tetap stabil.

CPC hampir tidak berubah.

CVR turun dari 4% menjadi 2,8%.

Kampanye masih menarik traffic dalam jumlah kurang lebih sama, tetapi lebih sedikit pengunjung melakukan konversi. Ini mengarah pada masalah setelah klik—penawaran, halaman arahan, proses checkout, atau komposisi pemirsa—yang layak diselidiki.

Kampanye B: Masalah volume traffic

Volume klik turun 30%.

CVR tetap 4%.

CPA tetap stabil.

Dalam kasus ini, traffic yang masuk masih menghasilkan konversi pada tingkat yang sama. Pengiklan perlu mencari tahu mengapa klik berkurang. Apakah penayangan kampanye berubah? Apakah anggaran membatasi traffic? Apakah tayangan relevan yang tersedia semakin sedikit?

Penurunan permintaan musiman juga mungkin terjadi, tetapi perlu dibuktikan dengan data pasar atau kategori yang lebih luas. Tanpa konteks tersebut, memangkas anggaran atau mengganti materi iklan bisa jadi justru menangani masalah yang sebenarnya tidak ada.

Fluktuasi harian juga dapat menyesatkan, terutama ketika konversi tercatat terlambat. Bandingkan periode yang bermakna dan hindari mengubah banyak variabel sekaligus. Terkadang masalah sebenarnya berada di luar kampanye. Misalnya, penawaran menjadi semakin tidak meyakinkan ketika Natal mendekat.

Apa yang Terjadi pada Penawaran Anda Ketika Natal Semakin Dekat?

Diskon besar dapat menarik perhatian, tetapi tidak menjamin hadiah Natal tiba tepat waktu. Seiring berjalannya Desember, opsi pengiriman, ketersediaan produk, dan keyakinan terhadap pembelian bisa sama persuasifnya dengan harga.

Konsumen memperhatikan detail praktis ini. Menurut laporan Peak Season 2026 dari Emplifi, 89% konsumen AS dan Inggris yang disurvei menganggap pengiriman gratis penting, sedangkan 73% bersedia membayar lebih untuk pengiriman yang dijamin.

1. Harga Menarik, tetapi Nilainya Tidak Jelas

Bayangkan paket hadiah perawatan kulit seharga $80 dengan diskon 20%. Harganya menarik, tetapi konsumen mungkin bertanya-tanya apa isi paket tersebut dan apakah pantas diberikan sebagai hadiah.

Yang perlu diubah: Uji pendekatan iklan yang menonjolkan isi serta manfaat paket, bukan mengutamakan diskon. Pada halaman arahan, pastikan detail produk, ulasan pelanggan asli, dan opsi kemasan hadiah mudah ditemukan.

Yang perlu dipantau: Bandingkan tingkat konversi dan CPA antara pendekatan awal yang menonjolkan diskon dan variasi baru yang berfokus pada nilai.

2. Pengiriman Menjadi Penentu Keputusan

Iklan Anda menjanjikan hadiah Natal yang sempurna, tetapi saat checkout tertulis bahwa pengiriman membutuhkan tujuh hari kerja. Masalahnya? Saat itu sudah 21 Desember. Tidak ada materi iklan yang dapat memperbaikinya.

Yang perlu diubah: Periksa batas akhir pengiriman sebelum mempromosikan klaim terkait waktu pengiriman. Jika tersedia pengiriman ekspres atau pengambilan di lokasi, tampilkan opsi tersebut dalam iklan dan halaman arahan. Jika pengiriman sebelum Natal tidak lagi realistis, beralihlah ke produk yang memenuhi syarat atau opsi hadiah digital jika tersedia.

Yang perlu dipantau: Lacak pengabaian checkout dan tingkat konversi setelah informasi pengiriman diperbarui. Jika konsumen tetap pergi, selidiki biaya pengiriman, ketersediaan stok, dan hambatan pembelian lainnya.

Satu Produk, Lima Pendekatan untuk Diuji

Jika penawarannya masih bagus tetapi pesannya terasa usang, materi iklan mungkin perlu diperbarui dengan cepat. Untuk produk yang sama, cobalah:

Momen: Siapa yang membutuhkan produk sekarang dan mengapa momen ini relevan?

Siapa yang membutuhkan produk sekarang dan mengapa momen ini relevan? Nilai: Apa saja yang termasuk dan mengapa harganya sepadan?

Apa saja yang termasuk dan mengapa harganya sepadan? Bukti sosial: Apa yang diungkapkan ulasan pelanggan asli tentang pengalaman mereka?

Apa yang diungkapkan ulasan pelanggan asli tentang pengalaman mereka? Tenggat: Apakah ada alasan nyata untuk bertindak sebelum tanggal tertentu?

Apakah ada alasan nyata untuk bertindak sebelum tanggal tertentu? Untuk diri sendiri: Apakah produk yang sama menarik bagi orang yang membelinya untuk kebutuhan pribadi?

Uji satu pendekatan setiap kali dengan membandingkannya terhadap materi iklan terbaik saat ini, sehingga Anda tahu perubahan mana yang menghasilkan perbedaan.

Di MGID: Alat materi iklan AI dapat menghasilkan visual alternatif untuk berbagai pendekatan periklanan, sedangkan Performance Prediction memberikan penilaian awal mengenai potensinya sebelum peluncuran. Untuk penyegaran musiman yang lebih ringan, CTR Guard juga menawarkan strategi pembuatan judul liburan secara manual untuk Black Friday, Cyber Monday, dan Natal. Strategi ini memperbarui judul sambil mempertahankan gambar, deskripsi, CTA, dan halaman arahan asli. Seperti biasa, hasil kampanye langsung harus menentukan variasi mana yang layak dipertahankan.

Setelah Natal: Kampanye Mana yang Layak Dijalankan Lagi?

Pada 26 Desember, beberapa kampanye liburan jelas sudah melewati masa relevansinya, sementara yang lain masih berpotensi. Penukaran kartu hadiah, penjualan pascaliburan, dan resolusi Tahun Baru memberi konsumen alasan baru untuk berbelanja. Bergantung pada vertikal bisnis Anda, minggu-minggu setelah Natal mungkin layak dimanfaatkan untuk pengujian lanjutan.

1. Pertahankan kampanye yang masih menguntungkan.

Jika produk evergreen masih menghasilkan konversi dengan CPA yang dapat diterima, tidak ada alasan menjedanya hanya karena Natal telah berlalu. Periksa apakah permintaan, kualitas konversi, dan margin masih bertahan sebelum mengubah apa pun.

2. Berikan alasan baru agar pemirsa yang tertarik kembali.

Pengunjung yang melihat-lihat atau memulai checkout tanpa membeli mungkin masih bernilai. Jika data, izin, dan opsi penargetan memungkinkan, jangkau mereka kembali dengan penawaran pasca liburan yang sesuai dengan produk yang Anda jual saat ini, bukan diskon Natal yang sudah berakhir minggu lalu.

Di MGID: Opsi penargetan pemirsa dan penargetan ulang yang didukung MGID memungkinkan Anda terhubung kembali dengan pengunjung sebelumnya. Sebelum melakukannya, pastikan Anda memperbarui materi iklan terlebih dahulu. Iklan untuk penawaran kedaluwarsa bukan hanya membuang anggaran, tetapi juga menyia-nyiakan pemirsa yang telah Anda bangun.

3. Jangan hanya berfokus pada belanja hadiah.

Tidak semua pembeli Januari adalah konsumen yang masih mencari hadiah. Langganan kebugaran akan lebih menarik bagi orang-orang yang menetapkan target Tahun Baru daripada mereka yang berburu hadiah.

Perolehan prospek mengikuti logika yang sama. Pengiklan asuransi dapat menguji pesan tentang peninjauan perlindungan untuk tahun mendatang, sementara brand jasa keuangan dapat mengeksplorasi penawaran terkait perencanaan. Peluang tersebut bergantung pada produk, pasar, dan permintaan nyata.

4. Hentikan kampanye yang sudah tidak relevan.

Beberapa promosi memang memiliki tanggal kedaluwarsa. Jika penawaran sudah berakhir, produk tidak tersedia, atau biaya akuisisi terus-menerus melampaui nilainya, mempertahankan kampanye hanya karena kebiasaan tidak akan membantu.

Persiapkan Kampanye Tahun Depan Lebih Awal

Sebelum angka-angka tersebut menghilang dalam laporan triwulanan, catat hal-hal yang ingin Anda ketahui pada Oktober mendatang:

Kombinasi terbaik: Pemirsa, materi iklan, dan penawaran mana yang menghasilkan konversi menguntungkan?

Pemirsa, materi iklan, dan penawaran mana yang menghasilkan konversi menguntungkan? Titik perubahan: Kapan performa mulai berubah dan penyesuaian mana yang benar-benar membantu?

Kapan performa mulai berubah dan penyesuaian mana yang benar-benar membantu? Peluang terlewat: Adakah kampanye menjanjikan yang Anda jeda terlalu cepat atau pemirsa yang baru dijangkau ketika sudah terlambat?

Adakah kampanye menjanjikan yang Anda jeda terlalu cepat atau pemirsa yang baru dijangkau ketika sudah terlambat? Pembelajaran yang dapat digunakan kembali: Hasil mana yang dapat menjadi dasar pengujian penargetan, tawaran, dan materi iklan berikutnya?

Satu pengingat terakhir: Natal bukan akhir musim belanja di semua pasar. Boxing Day, acara belanja regional, dan Tahun Baru Imlek dapat memperpanjang peluang musiman hingga Januari dan seterusnya. Periksa pola pembelian lokal sebelum menerapkan kalender kampanye yang sama di semua tempat.

Kalender Liburan Tidak Akan Mengambil Keputusan untuk Anda

Anda dapat merencanakan promosi liburan berbulan-bulan sebelumnya, tetapi konsumen sering memiliki rencana sendiri. Akibatnya, kalender kampanye yang sudah disiapkan dengan matang tiba-tiba perlu direvisi. Pengiklan yang paling baik menghadapi perubahan ini sudah menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan, mana yang bisa menunggu, dan kapan intervensi layak dilakukan. Terkadang, langkah paling cerdas adalah membiarkan kampanye yang menguntungkan terus berjalan sebagaimana mestinya.