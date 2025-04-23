Kami punya kabar menarik untuk para mitra self-serve. Dashboard Publisher yang diperbarui kini jauh lebih kuat berkat peluncuran terbaru MGID: antarmuka pembuatan widget. Sekarang, Anda dapat membuat dan mengelola widget langsung dari dashboard baru, dengan pengalaman yang lebih mulus dan intuitif dari sebelumnya.

Ini adalah langkah besar menuju fungsionalitas penuh dalam platform terbaru — dan tidak hanya ditingkatkan dari sisi ketersediaan, tetapi juga dari sisi kemudahan penggunaan dan desain. Baca terus untuk mengetahui apa yang baru dan bagaimana cara memaksimalkan antarmuka pembuatan widget.

Apa yang Baru di Antarmuka Pembuatan Widget

MGID sepenuhnya mendesain ulang pengalaman pembuatan widget dengan fokus pada kesederhanaan, kejelasan, dan optimalisasi untuk perangkat seluler. Berikut perubahan yang dilakukan:

Proses langkah demi langkah yang jelas: Anda akan selalu tahu langkah selanjutnya saat membuat widget baru.

Anda akan selalu tahu langkah selanjutnya saat membuat widget baru. Deskripsi format yang mendetail: Dapatkan panduan yang lebih baik dalam memilih tipe widget yang sesuai dengan strategi monetisasi Anda.

Pendekatan mobile-first: Baik Anda bekerja dari ponsel atau melakukan pratinjau tampilan seluler, semuanya berjalan lancar.

Baik Anda bekerja dari ponsel atau melakukan pratinjau tampilan seluler, semuanya berjalan lancar. Pratinjau widget yang lebih baik: Dapatkan gambaran yang lebih akurat tentang tampilan dan nuansa widget sebelum ditayangkan.

Pembaruan ini menyempurnakan fitur inti dari dashboard baru, menjadikannya platform terpadu bagi publisher yang menginginkan kontrol penuh, pengelolaan yang mudah, dan peluang pendapatan yang lebih baik.

Butuh Pengingat? Ini Format Widget Utama di MGID

Jika Anda sedang merencanakan placement atau menguji strategi monetisasi baru, berikut ringkasan tipe widget inti kami dan cara terbaik menggabungkannya:

Smart Widget: Layout adaptif dengan infinite scroll, cocok untuk pendapatan maksimal

Layout adaptif dengan infinite scroll, cocok untuk pendapatan maksimal Under Article Widget: Ideal untuk ditempatkan tepat setelah konten, terutama pada artikel panjang

Ideal untuk ditempatkan tepat setelah konten, terutama pada artikel panjang In-Article Widgets (Impact, Main, Carousel): Cocok untuk memecah konten dan menjaga pemirsa tetap terlibat sepanjang artikel

Cocok untuk memecah konten dan menjaga pemirsa tetap terlibat sepanjang artikel Header Widget: Terlihat di bagian atas halaman, sering digunakan untuk branding atau re-engagement

Tips Placement yang Fokus pada Monetisasi

Berikut cara memaksimalkan potensi widget Anda — berdasarkan data performa nyata dan praktik terbaik dari publisher dengan penghasilan tinggi.

Zona Placement Terbaik untuk Monetisasi

Spot Under Article (Smart Widget atau Under Article Widget)

Ini adalah sumber utama pendapatan Anda, jadi jangan diabaikan!

Gunakan format yang menampilkan sebanyak mungkin kreatif — idealnya, Smart Widget dengan infinite scroll.

— idealnya, Smart Widget dengan infinite scroll. Tempatkan langsung setelah artikel , sebelum kolom komentar atau blok seperti Internal Exchange.

, sebelum kolom komentar atau blok seperti Internal Exchange. Pilih ukuran kreatif yang lebih besar : secara alami lebih menarik perhatian.

: secara alami lebih menarik perhatian. Perhatikan tingkat visibilitas. Ini menunjukkan persentase pemirsa yang melihat widget Anda. Jika rendah (misalnya karena artikel panjang), aktifkan tombol Read More untuk meningkatkannya.

Spot In-Article (Impact, Main, Carousel)

Sangat cocok untuk artikel panjang karena menjaga keterlibatan pemirsa selama scroll.

Format Impact dan Main biasanya memiliki performa terbaik.

biasanya memiliki performa terbaik. Punya konten panjang? Gunakan beberapa widget in-article yang tersebar di dalam teks untuk mempertahankan visibilitas.

Spot Header

Widget di bagian atas halaman sangat efektif jika ditempatkan dengan tepat.

Usahakan posisi dekat (tapi bukan di) bagian paling atas halaman (sebelum atau setelah judul). Pemirsa sering langsung melewati bagian paling atas.

(sebelum atau setelah judul). Pemirsa sering langsung melewati bagian paling atas. Saat menggunakan format sticky, pastikan widget tetap terlihat sepenuhnya di semua perangkat.

Praktik Terbaik dalam Penggunaan Widget

Ingin widget Anda bekerja lebih maksimal dan menghasilkan hasil yang lebih baik? Rekomendasi ini akan membantu Anda menghindari kesalahan umum dan memaksimalkan setiap impresi.

Cek Tampilan Widget di Semua Perangkat dan Sumber

Widget harus terlihat baik dan berfungsi dengan benar di mana pun.

Uji artikel Anda di desktop dan mobile .

. Coba buka melalui Google Search, Facebook, kunjungan langsung, dan referensi pihak ketiga — beberapa sumber dapat memengaruhi tampilan atau perilaku.

— beberapa sumber dapat memengaruhi tampilan atau perilaku. Layout yang rusak bisa merusak CTR dan pengalaman pengguna, jadi jadikan ini bagian dari pengecekan rutin Anda.

Perhatikan Layout: Jarak, Alur, dan Posisi

Letak dan cara Anda menempatkan widget sangat penting.

Selalu beri jarak setidaknya satu paragraf teks antara widget . Jika Anda menempatkannya berurutan, CTR biasanya menurun.

. Jika Anda menempatkannya berurutan, CTR biasanya menurun. Hindari menempatkan widget tepat setelah gambar header , karena pembaca cenderung langsung melewatinya. Lebih efektif jika ditempatkan setelah isi teks.

, karena pembaca cenderung langsung melewatinya. Lebih efektif jika ditempatkan setelah isi teks. Pastikan setiap artikel menyertakan widget: itu satu-satunya cara untuk menangkap potensi traffic Anda sepenuhnya.

Gunakan Kode Terpisah untuk Setiap Widget

Meski formatnya sama, jangan salin kode yang sama.

Ingin dua widget under-article? Buat dua widget terpisah di dashboard dan gunakan kode unik masing-masing.

di dashboard dan gunakan kode unik masing-masing. Ini membantu Anda melacak performa, mengatur placement dengan mudah, dan menghindari konflik teknis.

Kualitas Traffic Itu Penting

Sebagus apa pun placement Anda, traffic berkualitas rendah akan merusak hasil.

Fokus pada mendatangkan pengguna nyata dengan minat asli terhadap konten Anda.

terhadap konten Anda. Bot, traffic berinteraksi rendah, atau kampanye berbayar agresif mungkin menaikkan angka tapi bukan pendapatan.

Gunakan Judul yang Cerdas dan Sesuai Kebijakan

Judul widget menentukan nada: gunakan untuk mengarahkan perhatian.

Judul seperti “Anda mungkin suka”, “Rekomendasi untuk Anda” atau “Bacaan menarik” dapat membangkitkan rasa ingin tahu.

atau dapat membangkitkan rasa ingin tahu. Hindari kalimat seperti “Klik di sini”, “Klik dua kali” atau ajakan langsung. Cara ini melanggar kebijakan dan bisa menyebabkan masalah monetisasi.

Siap Mencobanya?

Langsung ke dashboard MGID Anda dan uji antarmuka pembuatan widget yang baru hari ini. Lebih cepat, lebih pintar, dan dirancang untuk membantu Anda menghasilkan lebih banyak dari setiap kunjungan.