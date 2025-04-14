Saat ini, pembuatan konten diharapkan dari hampir semua brand dan bisnis. Namun, banyak yang kesulitan membenarkan investasi tersebut. Antara content marketing dan performance marketing, hanya yang terakhir yang memberikan pengembalian finansial secara langsung. Jika Anda bekerja dengan anggaran terbatas, mengapa tidak mengalokasikan lebih banyak untuk strategi yang dapat menghasilkan pendapatan dengan cepat? Namun, Anda tidak dapat mengabaikan salah satu untuk yang lain: kedua strategi pemasaran ini sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Jadi, jika Anda khawatir tentang keterbatasan anggaran atau tidak ingin mengorbankan hasil langsung demi pertumbuhan jangka panjang (atau sebaliknya), solusi tengah yang baik adalah content performance marketing. Untuk membantu Anda mengimplementasikan content performance marketing untuk brand Anda, kami akan membahas metrik, alat, teknik, dan praktik terbaiknya.

Apa Itu Content Performance Marketing?

Seperti namanya, content performance marketing adalah perpaduan antara content marketing dan performance marketing, yang menggabungkan elemen penting dari keduanya dalam satu kampanye atau strategi.

Ini berarti bahwa dengan content performance marketing, tujuan Anda adalah menarik perhatian pemirsa dan menghasilkan konversi yang dapat diukur melalui konten itu sendiri. Di sini, konten Anda tidak hanya harus membangun kesadaran tetapi juga mendorong penjualan. Karena itu, aset content performance marketing sangat strategis, lebih dari sekadar mempertahankan keberadaan Anda melalui jadwal konten.

Komponen Utama Content Performance Marketing

Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, setiap komponen ini harus ada dalam kampanye content performance marketing Anda.

Konten berkualitas tinggi: Anda memerlukan materi yang relevan dan memberikan nilai bagi pemirsa target serta mempertimbangkan kemampuan konversi.

Anda memerlukan materi yang relevan dan memberikan nilai bagi pemirsa target serta mempertimbangkan kemampuan konversi. Platform yang dipilih dengan cermat: Konten Anda harus ditempatkan di tempat pemirsa akan melihatnya.

Konten Anda harus ditempatkan di tempat pemirsa akan melihatnya. Alat untuk content performance marketing: Untuk memantau KPI, mengevaluasi hasil, dan memodifikasi konten yang ada dengan mudah, Anda memerlukan alat yang tepat.

Yang terpenting, talenta Anda adalah sumber daya paling berharga. Anda bertanggung jawab memastikan semua komponen bekerja sama untuk menghasilkan keterlibatan dan konversi.

Content Performance: KPI dan Metrik

Karena konten dapat menjadi elemen dari performance marketing, ada tiga metrik utama untuk menentukan efektivitas strategi. Dalam konteks content performance marketing, KPI yang digunakan untuk menilai hasil juga berlaku di sini.

Namun, perbedaannya adalah bahwa metrik ini tidak hanya mengevaluasi aktivitas konversi. Mengukur keberhasilan content marketing juga melibatkan melihat angka-angka yang tidak selalu terkait dengan menggerakkan prospek ke bawah funnel dalam interaksi yang sama. Ingin tahu cara mengukur performa content marketing? Lihatlah metrik keterlibatan, konversi, dan lalu lintas.

Metrik Keterlibatan: Views, Shares, dan Comments

Metrik keterlibatan adalah indikator bagaimana pengguna berinteraksi dengan konten Anda. Mengetahui cara mengukur performa content marketing dalam membawa pemirsa target ke bagian atas funnel melibatkan pemantauan hal-hal berikut:

Views: Jumlah orang yang telah melihat konten;

Jumlah orang yang telah melihat konten; Shares: Jumlah orang yang membagikan konten di berbagai platform — sangat relevan untuk pemasaran dari mulut ke mulut;

Jumlah orang yang membagikan konten di berbagai platform — sangat relevan untuk pemasaran dari mulut ke mulut; Comments: Jumlah komentar pada konten tertentu — indikator bagus tentang apa yang beresonansi dengan pasar target.

Antara performance marketing dan content marketing, metrik ini umumnya lebih berlaku untuk yang terakhir.

Metrik Konversi: Leads, Sales, dan ROI

Metrik konversi menilai kemampuan konten untuk mendorong profitabilitas bisnis. Jika Anda penasaran tentang cara mengukur performa untuk meningkatkan hasil content marketing, memahami pentingnya leads, sales, dan ROI adalah langkah awal. Ada banyak metrik lain yang relevan dan terkait yang harus Anda evaluasi. Untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa menguntungkan kampanye Anda, pelajari cara mengukur data content performance marketing.

Leads

Leads adalah metrik penting karena mewakili pemirsa yang terlibat dan lebih mudah dikonversi. Untuk menentukan efektivitas content performance marketing dalam menghasilkan leads, pertimbangkan hal-hal berikut:

Jumlah leads: Jumlah leads yang dihasilkan oleh kampanye;

Jumlah leads yang dihasilkan oleh kampanye; Tingkat konversi leads: Persentase leads yang berubah menjadi pelanggan yang membayar;

Persentase leads yang berubah menjadi pelanggan yang membayar; Biaya per lead: Pengeluaran iklan dibagi dengan jumlah leads;

Pengeluaran iklan dibagi dengan jumlah leads; Lead quality score: Nilai numerik yang ditetapkan berdasarkan kemungkinan konversi; semakin tinggi, semakin baik.

Metrik performa content marketing ini harus diperhatikan secara seksama untuk bagian atas dan tengah funnel.

Sales

Karena konversi berkaitan dengan hasil yang menguntungkan, metrik content performance marketing yang terkait penjualan harus diperhatikan. Berikut beberapa metrik yang harus diperhatikan:

Rata-rata nilai pesanan: Rata-rata pendapatan per transaksi;

Rata-rata pendapatan per transaksi; Tingkat konversi penjualan: Persentase leads yang akhirnya melakukan pembelian;

Persentase leads yang akhirnya melakukan pembelian; Atribusi pendapatan berdasarkan jenis konten: Pelacakan performa content marketing berdasarkan jenis materi.

Dengan memantau metrik ini, Anda dapat memperbaiki strategi untuk meningkatkan konversi.

ROI

Return on Investment (ROI) mengacu pada profitabilitas langsung. Di sini, Anda ingin mengetahui apakah upaya content performance marketing Anda menghasilkan pendapatan yang cukup. Dengan metrik ini, Anda juga dapat menentukan di mana Anda perlu mengoptimalkan strategi Anda:

ROI: Persentase keuntungan yang dihasilkan relatif terhadap total biaya kampanye content performance marketing: [(Pendapatan - Biaya) / Biaya] × 100;

Persentase keuntungan yang dihasilkan relatif terhadap total biaya kampanye content performance marketing: [(Pendapatan - Biaya) / Biaya] × 100; Customer lifetime value (CLV): Perkiraan total pendapatan yang akan dihasilkan seorang klien selama hubungan mereka dengan brand;

Perkiraan total pendapatan yang akan dihasilkan seorang klien selama hubungan mereka dengan brand; Cost per acquisition (CPA): Total biaya pemasaran dan penjualan yang diperlukan untuk mendapatkan pelanggan baru yang membayar.

Dengan metrik content performance marketing ini, Anda dapat melihat efektivitas upaya Anda dari berbagai perspektif.

Menganalisis Traffic: Bounce Rate, Time on Page, dan Perilaku Pengguna

Dalam content performance marketing, ada kemungkinan besar Anda akan menggunakan situs web Anda sendiri untuk menarik perhatian pada materi Anda. Jadi, Anda juga harus memantau metrik berikut:

Bounce rate: Persentase pengunjung yang meninggalkan halaman tanpa melakukan tindakan lebih lanjut;

Persentase pengunjung yang meninggalkan halaman tanpa melakukan tindakan lebih lanjut; Time on page: Berapa lama pengguna tinggal di halaman setelah tiba;

Berapa lama pengguna tinggal di halaman setelah tiba; Perilaku pengguna: Apa yang dilakukan pengguna selama berada di situs, seperti halaman apa saja yang mereka kunjungi.

Content performance marketing tidak akan lengkap tanpa menganalisis traffic. Lagipula, apa gunanya halaman yang dioptimalkan jika tidak ada orang yang dapat dikonversi?

Meningkatkan Rata-rata Performa Content Marketing Anda: Cara Mengoptimalkan Upaya

Jika target Anda belum pernah mendengar tentang brand Anda sebelumnya, konten Anda mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk membuat kesan. Untuk membawa upaya content performance marketing Anda lebih jauh, Anda harus mencari cara untuk mengoptimalkan materi Anda. Kami suka menunjukkan bahwa keputusan content performance marketing Anda harus didasarkan pada data. Namun, Anda dapat menggunakan informasi ini sebagai titik awal untuk melihat bagaimana perubahan dapat memengaruhi tingkat keterlibatan dan konversi.

Membuat Headline dan Call-to-Action yang Menarik

Dengan content performance marketing, Anda tidak perlu melakukan perombakan total setiap kali ingin membandingkan hasil dari dua versi pesan. Mengapa tidak fokus pada dua hal ini saja?

Headline: Headline adalah hal pertama dan mungkin satu-satunya yang akan dilihat oleh pemirsa Anda. Pastikan headline tersebut mewakili konten dengan jujur namun tetap menarik.

Headline adalah hal pertama dan mungkin satu-satunya yang akan dilihat oleh pemirsa Anda. Pastikan headline tersebut mewakili konten dengan jujur namun tetap menarik. Calls-to-action: Apa yang ingin Anda lakukan oleh pembaca setelah mengonsumsi materi tersebut? Ini harus dinyatakan dengan jelas.

Kedua elemen ini memiliki dampak terbesar pada konversi. Jadi, meskipun ada banyak elemen lain yang dapat Anda ubah, kami merekomendasikan untuk memperhatikan headline dan CTA terlebih dahulu.

Personalisasi dan Strategi Konten yang Ditargetkan

Personalisasi sangat penting dalam content performance marketing karena memungkinkan Anda untuk menjangkau pemirsa yang tepat untuk materi Anda. Berikut beberapa ide untuk targeting yang dapat Anda coba:

Segmentasikan target content performance marketing berdasarkan perilaku;

Gunakan informasi demografis untuk membuat segmen;

Gunakan predictive analytics untuk mempromosikan konten yang relevan berdasarkan perilaku masa lalu.

Pemirsa untuk upaya content performance marketing Anda sebaiknya tidak dianggap sebagai satu kelompok besar. Mengingat opsi personalisasi dan targeting yang tersedia, menghasilkan keterlibatan dapat menjadi relatif sederhana.

Memanfaatkan Platform Berbayar untuk Meningkatkan Performa Content Marketing

Saat kita berbicara tentang content performance marketing, situs web dan platform media sosial sering kali terlintas di benak kita. Namun, ada saluran lain yang perlu dipertimbangkan. Ingat, tujuan kita adalah untuk mendorong tindakan langsung dan segera. Jadi, sebagaimana Anda mengeluarkan uang untuk menempatkan iklan, Anda juga dapat berinvestasi untuk meningkatkan visibilitas aset content performance marketing Anda. Ini dimungkinkan melalui native advertising. Mari kita jelajahi manfaatnya.

Gambaran Umum Native Advertising dan Konten Berbayar

Dengan native advertising, tujuannya adalah untuk mengintegrasikan iklan secara alami ke dalam pengalaman browsing. Ini sangat berguna untuk content performance marketing karena, meskipun Anda ingin mengonversi, Anda juga ingin pemirsa terlibat. Dengan berbaur dalam pengalaman browsing pengguna, content performance marketing Anda lebih mungkin membuat dampak. Dari pengalaman kami, konten berbayar adalah pilihan terbaik di sini. Brand dapat meminjam tidak hanya pemirsa penerbit, tetapi juga kredibilitasnya.

Meningkatkan Jangkauan dan Keterlibatan dengan MGID

MGID adalah platform periklanan native yang membantu brand memperluas jangkauan mereka dengan menempatkan iklan dan konten di situs web yang relevan. Ini memungkinkan Anda untuk menargetkan pemirsa yang tepat. Dengan menerapkan distribusi berbasis AI, MGID memastikan bahwa upaya content performance marketing Anda menghasilkan keterlibatan yang lebih tinggi, traffic berkualitas, dan konversi. Berikut cara kami mewujudkannya:

Bekerja dengan penerbit berkualitas tinggi di setiap niche;

Menggunakan AI dan targeting berbasis perilaku untuk menentukan siapa yang paling mungkin merespons content performance marketing Anda;

Mendukung berbagai format iklan untuk beragam kampanye.

Dengan dukungan kami, Anda tidak perlu hanya mengandalkan aset digital saat ini untuk mendapatkan hasil dari konten Anda.

Teknik dan Alat untuk Mengukur Hasil Content Performance Marketing dan Melakukan Analisis

Tentu saja, Anda tidak harus terlibat sepenuhnya secara langsung saat menjalankan kampanye. Untuk sebagian besar jenis promosi online, sudah menjadi hal yang umum untuk menggunakan alat untuk mengotomatisasi beberapa tugas Anda. Ekspektasi ini juga berlaku untuk content performance marketing.

Pertanyaannya adalah, alat apa yang sebaiknya Anda gunakan untuk content performance marketing? Di antaranya akan tergantung pada platform yang Anda gunakan untuk mencapai tujuan Anda. Kami akan membahas alat-alat yang paling berguna beserta beberapa teknik untuk pengukuran yang akurat dalam subbagian berikut.

Perangkat Lunak dan Alat Analisis Performa Content Marketing

Berikut beberapa alat yang harus Anda pertimbangkan:

MGID: Platform periklanan native yang juga membantu pelacakan keterlibatan, targeting pengguna, optimasi performa, pemirsa serupa, dan fungsi terkait lainnya;

Platform periklanan native yang juga membantu pelacakan keterlibatan, targeting pengguna, optimasi performa, pemirsa serupa, dan fungsi terkait lainnya; Google Analytics: Berguna untuk mengidentifikasi konten berkinerja tinggi melalui wawasan tentang bounce rate, traffic rujukan, dan durasi sesi;

Berguna untuk mengidentifikasi konten berkinerja tinggi melalui wawasan tentang bounce rate, traffic rujukan, dan durasi sesi; Ahrefs: Alat pelacakan kata kunci yang dapat membantu Anda menerapkan strategi SEO yang lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan organik.

Selain itu, jika upaya content performance marketing Anda melibatkan media sosial, kami sangat merekomendasikan penggunaan alat khusus platform.

Teknik yang Diterapkan Sebagai Bagian dari Strategi Anda

Seberapa yakin Anda bahwa Anda menggunakan versi terbaik dari upaya content performance marketing Anda? Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui pengukuran dan analisis. Berikut beberapa teknik utama yang dapat Anda terapkan:

Split testing: Teknik ini mengevaluasi dampak terukur dari dua versi konten untuk membantu Anda memutuskan mana yang akan digunakan.

Teknik ini mengevaluasi dampak terukur dari dua versi konten untuk membantu Anda memutuskan mana yang akan digunakan. SEO dan peringkat performa keyword: Di sini, Anda menilai kemampuan strategi content performance marketing Anda untuk menjangkau pemirsa yang tepat secara organik.

Di sini, Anda menilai kemampuan strategi content performance marketing Anda untuk menjangkau pemirsa yang tepat secara organik. Analisis perilaku pengguna: Ini dapat melibatkan penggunaan heatmap untuk melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan halaman.

Semua alat ini membantu Anda mendapatkan wawasan berharga tentang strategi Anda sehingga Anda dapat melakukan perubahan jika diperlukan.

Praktik Terbaik untuk Strategi Content Performance Marketing yang Efektif

Mengingat biaya iklan yang terus meningkat, Anda memerlukan cara yang lebih hemat biaya untuk mendorong konversi. Di sinilah content performance marketing berperan. Namun, materi promosi gratis tidak akan datang begitu saja. Ingat praktik terbaik ini untuk meningkatkan peluang keberhasilan upaya content performance marketing Anda.

Kenali Pemirsa Anda

Ini mungkin terlihat dasar, tetapi Anda akan terkejut melihat berapa banyak bisnis yang membuat konten hanya demi membuatnya. Meskipun semua yang Anda publikasikan dapat membantu meningkatkan visibilitas online, hanya strategi content performance marketing yang dirancang khusus untuk pemirsa Anda yang dapat membuat orang tertarik pada apa yang Anda katakan. Untuk menentukan pemirsa yang paling mungkin untuk bertindak, Anda harus:

Membuat persona pelanggan yang komprehensif untuk memandu proses pembuatan konten;

Menggunakan data yang tersedia untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan segmen pemirsa yang paling mungkin terlibat dan mengambil tindakan;

Mengidentifikasi dan mempelajari lebih lanjut tentang pemirsa baru yang mungkin tertarik pada brand dan konten Anda.

Content performance marketing tidak akan efektif jika Anda tidak tahu siapa yang sedang Anda ajak bicara. Saat Anda berkomunikasi dengan kelompok yang lebih kecil, Anda akan tetap fokus pada apa yang Anda katakan dan bagaimana cara mengatakannya.

Jangan Mengabaikan Nilai Content Engagement Marketing

Selalu ada godaan untuk fokus pada peningkatan metrik yang berkaitan dengan profitabilitas. Namun, ingatlah bahwa pesan Anda membentuk dasar dari mana Anda akan mengubah prospek menjadi pelanggan. Oleh karena itu, content performance marketing juga harus menarik keterlibatan. Melakukan hal ini dengan benar berarti:

Memiliki lebih banyak peluang untuk bereksperimen dengan segmentasi;

Menghasilkan lebih banyak leads dan penjualan, semua faktor lain tetap sama;

Menciptakan nilai untuk brand, sehingga lebih mudah mendapatkan perhatian.

Jadi, untuk meningkatkan hasil keseluruhan content performance marketing Anda, Anda juga harus berinvestasi dalam materi yang akan menarik pemirsa.

Gunakan Berbagai Saluran untuk Mempromosikan Konten yang Sama

Dalam content performance marketing, Anda tidak perlu membuat ide orisinal untuk setiap platform. Bahkan, kami tidak menyarankan hal tersebut karena Anda akan kehilangan kesempatan untuk memperkuat pesan Anda. Dengan menjadikan upaya content performance marketing Anda terasa di semua tempat di mana pemirsa target Anda berada, Anda akan dapat menargetkan ulang individu yang tertarik secara alami. Faktanya, dengan pendekatan multi-channel, Anda akan memiliki banyak peluang untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling efektif bagi pasar target Anda.

Tetap pada Jadwal

Di kalender konten Anda, pastikan bahwa Anda berkomitmen pada jadwal penerbitan content performance marketing yang teratur. Pemirsa Anda mengharapkan konsistensi, jadi Anda harus menyediakannya. Di sini, kami merekomendasikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

Waktu ketika pemirsa Anda menggunakan platform content performance marketing yang dipilih;

Frekuensi penerbitan yang berkelanjutan dan realistis;

Perbedaan zona waktu, jika Anda memiliki pemirsa global.

Untungnya, Anda tidak perlu menunggu hingga waktu yang dipilih untuk menerbitkan konten Anda. Ada alat otomatisasi content performance marketing yang dapat Anda gunakan untuk menjadwalkan semuanya di muka.

Buat Konten Berintensi Tinggi

Jika Anda menyediakan SaaS, tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk membahas fitur umum yang Anda tawarkan. Tapi bagaimana cara memasukkan ini ke dalam rencana content performance marketing Anda akan membantu Anda mengonversi? Petunjuk cepat: tidak akan berhasil!

Berfokus pada konten berintensi tinggi memungkinkan Anda menarik perhatian pengguna yang siap bertindak. Misalnya, jangan hanya menjelaskan mengapa orang membutuhkan CRM atau memasukkan ini ke dalam kalender content performance marketing Anda. Sebaliknya, bicarakan tentang platform CRM terbaik. Jika Anda menjalankan situs affiliate marketing, ini akan memberi Anda lebih banyak peluang untuk mendapatkan komisi.

Gunakan AI Sebagai Bagian dari Proses Anda

Bahkan jika Anda menjalankan kampanye content performance marketing yang sepenuhnya organik, masih ada ruang untuk menggunakan AI. Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk menghasilkan daftar ide atau membuat draf kasar kalender content performance marketing Anda. Dan, jika Anda menggunakan opsi penerbitan berbayar, AI dapat membantu Anda menerapkan optimasi konten dinamis. Ini memungkinkan Anda untuk mempersonalisasi apa yang dilihat pengguna berdasarkan perilaku mereka. Tentu saja, jangan ambil saran ini mentah-mentah. Gunakan sebagai inspirasi atau untuk disempurnakan lebih lanjut.

Tantangan dan Solusi dalam Content Performance Marketing

Meskipun content performance marketing adalah cara yang bagus untuk menarik perhatian dan mengonversi pemirsa, Anda mungkin akan menghadapi beberapa tantangan di sepanjang jalan. Untuk memastikan bahwa upaya Anda efektif, Anda perlu menyadari potensi masalah yang mungkin terjadi. Dengan meluangkan waktu untuk mempelajari hambatan yang mungkin ada di depan, Anda akan dapat lebih siap menghadapinya. Kami akan membantu Anda membatasi potensi hambatan dengan content performance marketing melalui eksplorasi cara mengatasinya.

Tantangan #1: Menciptakan Konten Berkualitas Tinggi

Menciptakan konten yang hebat relatif mudah. Bagi banyak orang, masalahnya adalah menjaga kualitas tersebut secara konsisten. Banyak pengiklan menyebutkan alasan berikut sebagai penyebab inkonsistensi atau penurunan kualitas:

Kurangnya inspirasi dan ide;

Kelelahan akibat harus mengikuti jadwal;

Perubahan tren dan preferensi.

Poin-poin ini dapat menghambat Anda untuk mewujudkan potensi penuh strategi content performance marketing Anda. Jika bakat Anda terletak pada penulisan, Anda mungkin unggul dalam teks tetapi kurang di aspek lainnya.

Solusi Potensial

Cara Anda menangani masalah akan tergantung pada alasan mengapa Anda kesulitan dengan content performance marketing. Bergantung pada masalah spesifik Anda, berikut beberapa hal yang dapat Anda lakukan:

Lihat apa yang dilakukan pesaing Anda: Ambil ide mereka dan terapkan dengan lebih baik!

Ambil ide mereka dan terapkan dengan lebih baik! Prioritaskan platform yang sukses: Untuk strategi content performance marketing Anda, alokasikan sumber daya Anda di tempat yang akan memberikan dampak terbesar.

Untuk strategi content performance marketing Anda, alokasikan sumber daya Anda di tempat yang akan memberikan dampak terbesar. Libatkan talenta lain untuk membantu pembuatan konten: Dengan cara ini, Anda dapat fokus pada area yang paling efektif dan menghasilkan output berkualitas tinggi.

Untuk menjaga strategi content performance marketing Anda tetap menarik, cobalah untuk memasukkan tren jika sesuai.

Tantangan #2: Perubahan Algoritma

Baik Anda menggunakan situs web sendiri atau platform media sosial untuk content performance marketing, Anda kemungkinan besar akan terpengaruh oleh perubahan algoritma. Akibatnya, Anda mungkin melihat:

Penurunan tiba-tiba dalam visibilitas;

Kebutuhan untuk mengkalibrasi ulang strategi lebih sering;

Fluktuasi dalam traffic.

Dengan tantangan ini, Anda mungkin juga akan merasa kesulitan untuk menilai efektivitas upaya content performance marketing Anda. Sayangnya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Algoritma mesin pencari akan selalu diperbarui untuk mencerminkan apa yang dicari orang.

Potensial Solusi

Jika Anda sudah membuat aset content performance marketing terbaik, Anda sudah berada di jalur yang benar. Namun, Anda tetap perlu memperhatikan detail teknis, termasuk hal-hal berikut:

Mematuhi prinsip EEAT saat membuat konten;

Mengoptimalkan materi lama agar sesuai dengan algoritma saat ini;

Menganekaragamkan pilihan platform content performance marketing Anda.

Menggunakan konten berbayar juga merupakan ide bagus jika Anda sedang dalam proses mengintegrasikan perubahan terbaru ke dalam strategi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menjangkau pemirsa Anda dan berpotensi mengonversi mereka.

Tantangan #3: Persaingan Tinggi dan Saturasi Konten

Saat ini, perusahaan dan brand di berbagai niche menghadapi tantangan untuk menonjol. Misalnya, di TikTok, 16.000 video pendek diunggah setiap menitnya. Sekarang, bayangkan berapa banyak konten yang diterbitkan di tempat lain di internet! Banyak pengiklan merasa kesulitan untuk mencetak hasil dengan upaya content performance marketing mereka karena persaingan yang sangat tinggi. Mengingat begitu banyak interaksi terjadi secara online saat ini, semakin banyak bisnis yang ingin memperkuat keberadaan online-nya. Anda perlu meningkatkan permainan content performance marketing Anda untuk membuat kesan yang tepat.

Solusi Potensial

Berikut beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi tantangan ini:

Fokus pada segmen pemirsa tertentu: Alihkan sebagian besar upaya content performance marketing Anda kepada mereka dan buat pesan khusus untuk setiap segmen.

Alihkan sebagian besar upaya content performance marketing Anda kepada mereka dan buat pesan khusus untuk setiap segmen. Gunakan format konten interaktif: Permudah pemirsa target Anda untuk berinteraksi melalui kuis, polling, dan format lain yang mendorong interaksi.

Permudah pemirsa target Anda untuk berinteraksi melalui kuis, polling, dan format lain yang mendorong interaksi. Gunakan wawasan pemirsa: Platform seperti MGID memudahkan Anda untuk mengidentifikasi di mana upaya content performance marketing Anda dapat memberikan dampak lebih besar.

Untuk menjaga otoritas brand Anda, kami merekomendasikan untuk menjauhi strategi clickbait yang tidak etis.

Libatkan dan Konversikan dengan Content Performance Marketing

Siapa bilang Anda tidak bisa mendapatkan hasil terbaik dari kedua sisi? Membuat iklan bukanlah satu-satunya cara untuk menggerakkan pemirsa melalui funnel. Dengan strategi content performance marketing yang kuat, Anda dapat memperkuat brand dan meningkatkan profitabilitas secara bersamaan. Seperti yang telah kita lihat, periklanan native sangat berharga di sini karena content performance marketing dirancang untuk memberikan nilai bagi target market.

Dengan bermitra dengan para ahli seperti MGID, Anda akan mendapatkan akses ke alat tingkat tinggi, spesialis kreatif, dan manajer pribadi yang dapat membantu membuat upaya content performance marketing Anda efektif. Daftar sekarang, dan biarkan kami membantu Anda membangun brand dan profitabilitas Anda.