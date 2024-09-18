Jujur saja — melakukan pemasaran afiliasi di GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) rasanya seperti mendaki gunung tanpa akhir. Biayanya terus meningkat, regulasi privasi semakin ketat, dan jangan lupakan betapa padatnya platform-platform tersebut.

Pernahkah Anda mempertimbangkan TikTok untuk pemasaran afiliasi? Bagaimana dengan memanfaatkan kekuatan podcast atau daftar email? Spoiler: ada dunia alternatif di luar sana, dan mungkin itu yang Anda butuhkan untuk membawa strategi Anda ke tingkat berikutnya.

Karena faktanya — pemasaran afiliasi tidak harus dimulai atau diakhiri dengan Empat Besar. Ada beberapa peluang terbaik yang berada di luar ekosistem mereka, dan itulah yang akan kita bahas hari ini.

Siap untuk menjelajahi saluran-saluran baru yang hemat biaya dan kurang kompetitif? Mari kita mulai!

1. **Platform Media Sosial (Selain Facebook)**

Ketika berbicara tentang pemasaran afiliasi di media sosial, Facebook sering menjadi pusat perhatian. Namun, ada twist: banyak platform sosial lainnya yang dapat memberikan hasil yang bagus. TikTok, Snapchat, Reddit, Quora, dan bahkan LinkedIn — semuanya memiliki keunggulan unik, terutama bagi pemasar afiliasi yang ingin keluar dari lanskap yang terlalu padat di GAFA.

TikTok

TikTok telah menjadi tempat untuk konten pendek yang viral. Algoritmanya sangat kuat, memungkinkan bahkan akun dengan nol pengikut untuk menjadi viral. Bagi afiliasi, ini berarti peluang besar untuk memperkenalkan produk kepada pemirsa yang luas dan terlibat — terutama demografi muda.

Peluang bagi afiliasi: Influencer marketing bersinar di sini. Brand dan afiliasi dapat berkolaborasi dengan pembuat konten untuk mempromosikan produk secara alami dalam konten yang sedang tren.

Influencer marketing bersinar di sini. Brand dan afiliasi dapat berkolaborasi dengan pembuat konten untuk mempromosikan produk secara alami dalam konten yang sedang tren. Kampanye contoh: Afiliasi yang mempromosikan produk perawatan kulit bermitra dengan influencer TikTok untuk membuat video sebelum-dan-sesudah. Dengan menyematkan tautan afiliasi di bio, mereka mengarahkan traffic langsung ke halaman produk.

Snapchat

Meskipun basis pengguna Snapchat lebih muda, platform ini tetap relevan. Dengan lebih dari 300 juta pengguna aktif harian, Snapchat masin menjadi titik panas untuk menjangkau Gen Z. Platform iklannya menawarkan cara kreatif bagi afiliasi untuk menjangkau pemirsa muda ini.

Peluang bagi afiliasi: Konten pendek, menarik, dan visual berkembang di sini. Untuk afiliasi, mempromosikan produk melalui iklan interaktif atau filter AR dapat mendorong konversi.

Konten pendek, menarik, dan visual berkembang di sini. Untuk afiliasi, mempromosikan produk melalui iklan interaktif atau filter AR dapat mendorong konversi. Kampanye contoh: Afiliasi fashion menggunakan Snap Ads untuk menampilkan gaya pakaian terbaru. Dengan menawarkan opsi swipe-up untuk klaim diskon, mereka mengubah tayangan menjadi penjualan.

Reddit

Reddit adalah tambang emas komunitas niche (disebut subreddit), tempat pengguna yang sangat terlibat berkumpul untuk mendiskusikan topik tertentu. Kunci pemasaran afiliasi di sini adalah subtilitas — penawaran penjualan langsung tidak akan berhasil.

Peluang bagi afiliasi: Platform ini cocok untuk afiliasi yang dapat berdiskusi, memberikan wawasan, atau membagikan sumber daya terkait produk mereka.

Platform ini cocok untuk afiliasi yang dapat berdiskusi, memberikan wawasan, atau membagikan sumber daya terkait produk mereka. Kampanye contoh: Afiliasi teknologi bergabung dengan subreddit untuk penggemar gaming, memberikan ulasan detail tentang perlengkapan gaming dengan tautan afiliasi.

Quora

Quora adalah platform tempat pengguna bertanya dan menjawab berbagai hal. Sebagai afiliasi, Anda dapat memosisikan diri sebagai ahli dengan memberikan jawaban berharga dan menyisipkan produk afiliasi sebagai solusi.

Peluang bagi afiliasi: Cocok untuk afiliasi dengan produk atau layanan niche. Jawablah pertanyaan terkait produk Anda, berikan saran yang berguna, dan integrasikan tautan afiliasi secara halus.

Cocok untuk afiliasi dengan produk atau layanan niche. Jawablah pertanyaan terkait produk Anda, berikan saran yang berguna, dan integrasikan tautan afiliasi secara halus. Kampanye contoh: Afiliasi peralatan kebugaran menjawab pertanyaan seperti, "Apa peralatan terbaik untuk gym di rumah?" dengan merekomendasikan produk tertentu yang disertai tautan afiliasi.

LinkedIn

LinkedIn mungkin tidak tampak seperti pilihan yang jelas untuk pemasaran afiliasi, tetapi basis penggunanya yang profesional membuatnya tempat yang bagus untuk mempromosikan produk, layanan, dan perangkat lunak terkait bisnis.

Peluang bagi afiliasi: Ideal untuk mempromosikan alat B2B, perangkat lunak, atau layanan profesional. Afiliasi dapat menggunakan artikel, postingan, atau LinkedIn Ads untuk memperkenalkan produk kepada pengambil keputusan.

Ideal untuk mempromosikan alat B2B, perangkat lunak, atau layanan profesional. Afiliasi dapat menggunakan artikel, postingan, atau LinkedIn Ads untuk memperkenalkan produk kepada pengambil keputusan. Kampanye contoh: Afiliasi perangkat lunak manajemen proyek menulis artikel LinkedIn tentang manfaat alat produktivitas untuk bisnis. Afiliasi menggunakan Konten Tersponsor untuk mendorong postingannya ke para profesional tertarget, mengarahkan mereka ke free trial melalui tautan afilias.

2. **Pemasaran Email**

Mari kita lanjutkan pembahasan tentang alternatif GAFA dengan salah satu saluran tertua namun masih paling efektif — pemasaran email. Anda mungkin berpikir email sudah ketinggalan zaman dengan semua platform baru yang mencolok di luar sana, tetapi izinkan kami bertanya: Berapa kali Anda memeriksa kotak masuk Anda hari ini? Tepat sekali. Email tetap menjadi salah satu cara paling langsung untuk terhubung dengan pemirsa Anda, dan metode ini tidak akan segera hilang. Berdasarkan laporan dari Litmus, rata-rata ROI untuk pemasaran email adalah $36 untuk setiap $1 yang dikeluarkan. Untuk afiliasi, ini menawarkan kesempatan untuk membangun hubungan pribadi dengan pelanggan. Anda tidak hanya berjuang untuk memperoleh like atau share; Anda juga secara langsung menjadi terlibat dengan seseorang yang telah mengundah Anda ke inbox-nya. Anggap saja diundang langsung ke ruang tamu – jangan lewatkan peluang ini!

Tips pro: Fokuslah pada membangun daftar email yang terarah. Sangat menggoda untuk mengejar jumlah besar, tetapi daftar kecil yang terlibat jauh lebih berharga daripada daftar besar orang yang tidak peduli dengan produk Anda.

Selain itu, pikirkan tentang segmentasi. Orang tidak lagi menyukai email generik. Personalisasi email Anda berdasarkan minat, perilaku pembelian, atau demografi. Ketika Anda mempromosikan sebuah produk, buatlah itu terasa seperti dipilih khusus untuk pembaca tersebut.

Contoh: Misalnya Anda adalah afiliasi untuk peralatan kebugaran. Alih-alih mengirimkan seluruh daftar Anda tentang peralatan CrossFit terbaru, segmentasikan daftar Anda berdasarkan gaya latihan — penggemar yoga mendapatkan matras yoga, pengangkat beban mendapatkan set beban. Lihat perbedaannya? Penawaran yang dipersonalisasi menghasilkan tingkat konversi yang lebih tinggi.

Pemasaran Email sebagai Saluran Afiliasi

Fitur Deskripsi Pentingnya bagi Afiliasi Segmentasi Pemirsa Membagi daftar email berdasarkan perilaku atau demografi Memungkinkan kampanye yang terarah dan relevan Personalisasi Menyesuaikan konten berdasarkan data penerima Meningkatkan keterlibatan dan tingkat konversi Kampanye Otomatis Membuat alur kerja untuk email sambutan, pengingat, dll. Menghemat waktu dan memastikan komunikasi tepat waktu Pengujian A/B Menguji berbagai versi email untuk melihat mana yang paling efektif Mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan efektivitas Analitik dan Pelaporan Melacak metrik seperti tingkat buka, klik, dan konversi Memberikan wawasan untuk menyempurnakan strategi Call-to-Action (CTA) Menyertakan tautan atau tombol untuk mendorong tindakan tertentu Mendorong klik pada tautan afiliasi atau penawaran Strategi Pertumbuhan Daftar Menggunakan lead magnet, formulir pendaftaran, dll., untuk memperbesar daftar Anda Memperluas jangkauan dan potensi konversi Kepatuhan dan Regulasi Mematuhi hukum seperti GDPR dan CAN-SPAM Memastikan kepatuhan hukum dan membangun kepercayaan Keterlibatan dan Pengaktifan Ulang Menjaga pelanggan tetap aktif dan mengaktifkan kembali yang tidak aktif Mempertahankan kesehatan daftar dan mengaktifkan kembali calon pelanggan Integrasi dengan Saluran Lain Sinkronisasi dengan media sosial dan konten situs web Meningkatkan strategi pemasaran secara keseluruhan

3. **Iklan Native**

Pernahkah Anda membaca artikel online dan di tengah-tengahnya menyadari bahwa itu sebenarnya iklan? Itulah iklan native dalam aksi. Berbeda dengan iklan tradisional yang berteriak, "Beli sekarang!", iklan native menyatu secara mulus dengan konten di sekitarnya. Keindahan dari iklan native adalah bahwa iklan ini tidak terasa mengganggu: iklan ini terasa alami.

Iklan native telah menjadi tren yang berkembang bagi afiliasi karena tidak mengganggu pengalaman pengguna. Sebaliknya, iklan ini muncul dalam format yang sesuai dengan tampilan dan nuansa platform tempat mereka ditampilkan. Menurut eMarketer, iklan native menyumbang lebih dari 60% dari seluruh pengeluaran iklan tampilan digital di AS saja. Itu angka yang besar!

Bagi afiliasi, platform seperti MGID menawarkan peluang luar biasa untuk melibatkan pengguna dengan iklan native. MGID mengkhususkan diri dalam iklan native yang mengintegrasikan konten Anda secara mulus dengan situs penerbit berkualitas tinggi. Baik Anda mempromosikan postingan blog, tutorial, atau produk e-commerce, alat MGID dapat membantu Anda menargetkan pemirsa yang tepat dan mendorong konversi tanpa mengganggu pengalaman online mereka.

Kunci sukses iklan native adalah memberikan nilai. Orang lebih cenderung mengklik artikel yang berguna dan informatif daripada spanduk yang secara jelas menunjukkan iklan. Iklan native memungkinkan Anda memosisikan produk afiliasi sebagai bagian dari solusi untuk masalah pemirsa Anda.

Tips pro: Buat iklan native Anda menjadi informatif terlebih dahulu, berorientasi pada penjualan kedua. Jika judul Anda terlalu jelas mencoba menjual sesuatu yang tidak diperlukan pembaca, mereka akan langsung melewatkannya. Sebaliknya, fokuslah pada pemecahan masalah, seperti "5 Cara Mudah untuk Meningkatkan Pengaturan Kantor Rumah Anda." Kemudian, secara halus masukkan produk afiliasi Anda sebagai bagian dari solusinya.

Contoh: Seorang pemasar afiliasi yang mempromosikan gadget perjalanan menulis artikel berjudul, "Cara Membuat Penerbangan Jarak Jauh Lebih Nyaman." Artikel tersebut mencantumkan berbagai tips, dan salah satunya menyoroti produk bantal perjalanan afiliasi mereka dengan tautan untuk membeli. Ini terasa alami, bermanfaat, dan tidak terlalu berbau penjualan.

Iklan Native sebagai Saluran Afiliasi

Fitur Deskripsi Pentingnya bagi Afiliasi Integrasi Mulus Menyatu dengan konten di sekitarnya, sesuai dengan gaya platform Mengurangi kelelahan iklan dan meningkatkan pengalaman pengguna Relevansi Konten Muncul sebagai artikel atau rekomendasi yang relevan Meningkatkan keterlibatan dengan memberikan nilai dan konteks Visibilitas Tinggi Muncul dalam konten editorial atau feed berita Meningkatkan visibilitas dan mengurangi kebutaan iklan Penempatan yang Terarah Penempatan berdasarkan minat, demografi, atau perilaku pengguna Memastikan iklan menjangkau pemirsa yang relevan dan tertarik Metrik Keterlibatan Melacak interaksi seperti klik, berbagi, dan waktu yang dihabiskan pada konten Memberikan wawasan tentang kinerja iklan dan minat pengguna Format yang Dapat Disesuaikan Menawarkan format berbeda seperti iklan dalam feed, konten bersponsor Fleksibilitas untuk mencocokkan format dengan platform dan tujuan Efisiensi Biaya Memiliki biaya lebih rendah dibandingkan iklan tampilan tradisional Menawarkan opsi yang terjangkau untuk menjangkau pemirsa yang ditargetkan Keterlibatan Lebih Lama Melibatkan pengguna untuk jangka waktu yang lebih lama dengan iklan berbasis konten Meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperkuat pengenalan brand Fleksibilitas Iklan Membuat iklan yang sesuai dengan nada dan gaya platform Memungkinkan desain iklan yang lebih kreatif dan efektif Integrasi dengan MGID Menyediakan alat yang kuat untuk penargetan dan analitik Menyederhanakan pengelolaan iklan dan menyediakan data kinerja yang mendetail

4. **Iklan Podcast**

Sekarang, mari kita bicara tentang podcast. Ya, Anda tidak salah dengar — podcast adalah salah satu saluran pemasaran paling populer saat ini. Menurut data terbaru, terdapat 504,9 juta pendengar podcast di seluruh dunia, dan jumlah ini terus bertambah. Podcast sangat kuat karena menciptakan pemirsa yang setia dan terlibat. Ketika seseorang mendengarkan podcast, mereka menginvestasikan waktu dan perhatian mereka, yang membuat mereka lebih mungkin mempercayai konten — dan iklan — yang mereka dengar.

Bagi afiliasi, iklan podcast menawarkan peluang unik. Iklan biasanya dibacakan oleh pembawa acara, yang telah membangun kredibilitas dengan pemirsa mereka. Ini lebih terasa seperti rekomendasi dari teman terpercaya daripada penjualan langsung. Selain itu, pendengar podcast sering mendengarkan saat melakukan aktivitas seperti perjalanan atau olahraga, yang berarti mereka cenderung tidak melewatkan iklan.

Tips pro: Jika Anda bekerja dengan iklan podcast, pilih pembawa acara yang sesuai dengan produk dan pemirsa target Anda. Rekomendasi pribadi dari pembawa acara dapat sangat membantu penjualan afiliasi, terutama jika terasa autentik. Selain itu, pertimbangkan untuk mensponsori episode podcast di mana topiknya secara alami terkait dengan produk Anda. Jika episodenya tentang kebugaran, dan Anda mempromosikan suplemen kesehatan, itu adalah pasangan yang sempurna.

Contoh: Seorang afiliasi untuk aplikasi kesehatan mental bermitra dengan podcast yang berfokus pada kesehatan mental dan mindfulness. Pembawa acara berbagi cerita pribadi tentang menggunakan aplikasi tersebut untuk mengelola stres, menyertakan kode diskon khusus untuk pendengar, dan mengarahkan mereka ke tautan afiliasi. Rekomendasinya terasa tulus, dan diskonnya mendorong tindakan langsung.

Iklan Podcast sebagai Saluran Afiliasi

Fitur Deskripsi Pentingnya bagi Afiliasi Dukungan Pembawa Acara Menghubungkan pembawa acara podcast dengan rekomendasi pribadi Membangun kepercayaan dan kredibilitas melalui suara yang autentik Penargetan Niche Menempatkan iklan di podcast yang melayani minat atau industri tertentu Menjangkau pemirsa yang sangat terarah dan terlibat Konten Jangka Panjang Terintegrasi ke dalam episode podcast yang lebih panjang, memberikan lebih banyak konteks Memungkinkan penawaran produk dan penceritaan yang lebih mendetail Metrik Keterlibatan Pelacakan terbatas; sering diukur dengan kode promo atau URL unik Mengukur efektivitas melalui tanggapan langsung Kesesuaian Brand Muncul di podcast yang selaras dengan nilai dan pemirsa brand Meningkatkan kesesuaian dan relevansi brand Media Berbasis Audio Berfokus pada keterlibatan pendengaran daripada visual Ideal untuk mendorong keterlibatan selama multitasking Loyalitas Pendengar Memiliki basis pendengar yang setia dan berdedikasi Membangun hubungan dan kepercayaan yang lebih dalam dengan calon pelanggan Kreativitas dalam Iklan Fleksibilitas untuk membuat iklan audio yang kreatif dan menarik Menciptakan iklan yang mudah diingat dan beresonansi dengan pendengar Integrasi dengan Promosi Memanfaatkan kode promo khusus atau URL untuk melacak kinerja iklan Melacak konversi dan mengukur efektivitas iklan Dampak Jangka Panjang Terus menghasilkan tayangan selama episode podcast tetap dapat diakses Memberikan eksposur dan penguatan yang berkelanjutan

5. Iklan Video

Iklan video telah menjadi sangat berpengaruh dalam pemasaran digital. Pikirkan ini: video ada di mana-mana, dan orang-orang mengonsumsi lebih banyak konten video daripada sebelumnya. Platform seperti YouTube, Vimeo, bahkan jejaring sosial seperti Instagram dan TikTok telah menjadikan iklan video sebagai tempat utama bagi pemasar afiliasi. Video memungkinkan Anda menunjukkan — bukan hanya menceritakan — cara kerja suatu produk, yang bisa jauh lebih meyakinkan daripada gambar statis atau blok teks.

Berikut statistik yang berbicara banyak: pemirsa mengingat 95% dari pesan yang ditonton di video, dibandingkan hanya 10% saat membaca teks. Itulah mengapa video adalah alat yang sangat kuat bagi afiliasi. Baik Anda membuat ulasan produk, panduan cara penggunaan, atau bahkan testimoni, video membantu Anda terhubung lebih dalam dengan pemirsa Anda.

Tips pro: Buat video singkat dan langsung ke intinya. Beberapa detik pertama sangat penting untuk menarik perhatian, jadi jangan buang waktu dengan intro panjang. Langsung ke konten. Dan jangan takut untuk berkreasi — humor, kejutan, atau emosi dapat membuat video Anda lebih berkesan dan meningkatkan keterlibatan.

Contoh: Seorang afiliasi untuk alat masak membuat iklan YouTube berdurasi 30 detik yang menunjukkan bagaimana produk tersebut mempermudah persiapan makanan. Mereka mendemonstrasikan alat tersebut, memberikan tip memasak yang menyenangkan, dan menyertakan tautan di deskripsi video untuk pembelian melalui tautan afiliasi mereka.

Iklan Video sebagai Saluran Afiliasi

Fitur Deskripsi Pentingnya bagi Afiliasi Dampak Visual dan Audio Menggabungkan elemen visual dan audio untuk menyampaikan pesan secara efektif Meningkatkan keterlibatan dan koneksi emosional dengan pemirsa Format Konten yang Kaya Termasuk iklan pre-roll, mid-roll, post-roll, dan in-stream Memberikan banyak opsi untuk penempatan dan integrasi iklan Keterlibatan Tinggi Menarik lebih banyak perhatian dibandingkan iklan statis Meningkatkan peluang interaksi dan konversi pengguna Analitik yang Mendetail Melacak tayangan, klik, penyelesaian, dan metrik keterlibatan Memberikan data komprehensif untuk mengevaluasi kinerja iklan Fleksibilitas Iklan Memungkinkan penceritaan kreatif dan konten dinamis Memungkinkan pengalaman iklan yang menarik dan mudah diingat Iklan yang Terarah Menargetkan berdasarkan minat pengguna, demografi, dan perilaku Memastikan iklan menjangkau pemirsa yang relevan, meningkatkan ROI Beragam Platform Tersedia di berbagai platform seperti YouTube, media sosial, dan layanan streaming Memperluas jangkauan di berbagai lingkungan penayangan Variabilitas Biaya Biaya dapat sangat bervariasi tergantung pada kualitas produksi dan platform Menawarkan opsi untuk berbagai tingkat anggaran Integrasi dengan CTA Menyertakan elemen interaktif seperti tautan dan overlay yang dapat diklik Mendorong tindakan langsung dan klik tautan afiliasi Dampak Jangka Panjang Tetap dapat diakses dan terus mendorong keterlibatan dari waktu ke waktu Memberikan visibilitas brand yang berkelanjutan

Membandingkan Alternatif: Mana yang Terbaik untuk Bisnis Anda?

Pada titik ini, Anda mungkin bertanya: "Baik, saya tahu tentang semua saluran alternatif ini, tetapi mana yang sebenarnya harus saya gunakan?" Itu adalah pertanyaan bernilai jutaan dolar, dan jawabannya tergantung pada beberapa faktor penting yang spesifik untuk bisnis Anda.

Kenyataannya, tidak ada solusi satu ukuran untuk semua. Setiap saluran yang telah kita bahas — apakah itu TikTok, podcast, email, atau iklan native — memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Apa yang berhasil untuk satu bisnis mungkin tidak efektif untuk bisnis lainnya. Jadi, bagaimana Anda memilih saluran yang tepat untuk strategi pemasaran afiliasi Anda?

Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan.

Penargetan Pemirsa

Hal pertama yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri adalah: Di mana pemirsa Anda menghabiskan waktu mereka? Jika target pemirsa Anda adalah remaja dan dewasa muda, platform seperti TikTok dan Snapchat kemungkinan besar akan memberikan daya tarik paling besar. Jika Anda memasarkan produk B2B, LinkedIn atau email mungkin menjadi pilihan terbaik. Memahami di mana pelanggan potensial Anda beraktivitas online adalah kunci kesuksesan Anda.

Teliti lebih dalam target demografi Anda. Apakah mereka lebih mungkin mendengarkan podcast saat perjalanan pagi, menggulir media sosial saat makan siang, atau memeriksa email sepanjang hari? Semakin baik Anda memahami kebiasaan pemirsa Anda, semakin mudah memilih saluran yang tepat.

Tips pro: Periksa data yang sudah ada. Dari mana sebagian besar traffic situs web dan konversi Anda saat ini berasal? Jika Anda sudah melihat keterlibatan dari platform tertentu, mungkin layak untuk menggandakan upaya di saluran tersebut.

Format Konten

Selanjutnya, pikirkan tentang jenis konten yang paling nyaman Anda buat — dan apa yang disukai pemirsa Anda. Apakah Anda bagus di depan kamera dan nyaman membuat konten video? Maka TikTok atau YouTube mungkin menjadi pilihan alami. Apakah Anda lebih suka konten panjang? Email atau iklan native berbasis blog bisa menjadi pilihan Anda. Kuncinya adalah memanfaatkan kekuatan Anda.

Jika Anda bukan pembuat konten secara alami, jangan khawatir — Anda selalu dapat bekerja sama dengan influencer, pembawa acara podcast, atau penulis untuk membantu mempromosikan produk afiliasi Anda. Tetapi Anda perlu memahami jenis konten apa yang menarik bagi pemirsa Anda.

Tips pro: Jangan hanya memikirkan apa yang paling mudah bagi Anda. Pikirkan apa yang masuk akal bagi pemirsa Anda. Jika pemirsa Anda sangat visual, konten video kemungkinan akan berkinerja lebih baik. Jika mereka lebih analitis, artikel native atau email mungkin lebih efektif.

Pertimbangan Anggaran

Faktor penting lainnya: Berapa anggaran Anda? Tidak semua saluran memiliki biaya yang sama. Beberapa, seperti pemasaran email atau iklan native, dapat relatif murah dibandingkan menjalankan kampanye video skala penuh di YouTube atau TikTok. Anda perlu menilai sumber daya keuangan Anda dan memutuskan seberapa banyak yang dapat Anda investasikan secara realistis di setiap saluran.

Jika Anda bekerja dengan anggaran ketat, pemasaran email sering kali menjadi saluran yang paling hemat biaya. Membangun daftar email mungkin memerlukan waktu, tetapi setelah Anda memilikinya, Anda dapat mengirimkan kampanye tanpa banyak biaya tambahan selain pengaturan awal.

Tips pro: Mulailah dari kecil. Jalankan kampanye uji di berbagai saluran dan analisis hasil Anda. Jika Anda melihat keterlibatan lebih baik di satu platform, Anda dapat meningkatkan investasi Anda di sana.

Pelacakan dan Analitik

Pertanyaan penting berikutnya: Bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan? Setiap platform menawarkan tingkat analitik dan pelacakan yang berbeda. Beberapa, seperti pemasaran email, menyediakan metrik yang kuat seperti tingkat buka, klik, dan konversi. Platform lain, seperti podcast, mungkin lebih sulit dilacak, bergantung pada kode promo atau tautan referensi untuk mengukur kinerja.

Sebelum Anda memilih saluran, pastikan Anda tahu bagaimana Anda akan melacak kinerjanya. Platform seperti iklan native MGID menawarkan dasbor analitik yang mendetail sehingga Anda dapat melacak klik, konversi, dan ROI.

Tips pro: Pantau KPI Anda. Apakah itu keterlibatan, konversi, atau traffic, pastikan Anda dapat melacak kemajuan Anda. Tanpa analitik yang tepat, Anda tidak akan tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Potensi Skalabilitas

Terakhir tetapi tidak kalah penting: Seberapa mudah Anda dapat meningkatkan upaya Anda? Beberapa saluran, seperti podcast, mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan daya tarik, tetapi mereka datang dengan pemirsa yang sangat setia. Saluran lain, seperti iklan native atau iklan video, memungkinkan peningkatan lebih cepat setelah Anda menemukan apa yang berhasil.

Pertimbangkan seberapa cepat Anda ingin skala dan sumber daya apa yang Anda miliki untuk melakukannya.

Tips pro: Uji beberapa saluran dan bersabarlah. Strategi terbaik sering kali menggabungkan beberapa saluran untuk pendekatan yang menyeluruh. Jarang ada satu platform yang menjadi solusi utama.

Kesimpulan: Uji, Analisis, dan Iterasi

Pada akhirnya, memilih saluran pemasaran afiliasi yang tepat adalah tentang menemukan keseimbangan antara pemirsa Anda, gaya konten, anggaran, dan kemampuan pelacakan. Kabar baiknya? Anda tidak perlu terpaku pada satu pilihan. Faktanya, pemasar afiliasi paling sukses sering menggunakan kombinasi platform untuk menjangkau pemirsa mereka di berbagai saluran.

Jadi, bereksperimenlah. Uji kampanye Anda di berbagai platform, ukur hasilnya, dan sempurnakan pendekatan Anda sepanjang waktu. Baik melalui TikTok, inbox atau melalui iklan native dengan MGID, kuncinya adalah terus beradaptasi.