Penulis

Matthew Villa

Kepala Penjualan, AS

Sebagai Kepala Penjualan MGID, AS, Matthew Villa memimpin tim akuisisi klien MGID di AS, membangun hubungan jangka panjang dengan berbagai brand dan agensi direct response di pasar industri. Dia juga bekerja untuk memperkuat pengaruh tim penjualan AS, mendukung inisiatif pengembangan penerbit yang memperluas saluran-saluran distribusi traffic.