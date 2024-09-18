Matthew Villa
Sebagai Kepala Penjualan MGID, AS, Matthew Villa memimpin tim akuisisi klien MGID di AS, membangun hubungan jangka panjang dengan berbagai brand dan agensi direct response di pasar industri. Dia juga bekerja untuk memperkuat pengaruh tim penjualan AS, mendukung inisiatif pengembangan penerbit yang memperluas saluran-saluran distribusi traffic.
Artikel oleh Matthew Villa
Manajemen kampanye manual sudah menemui jalan buntu. Dengan meningkatnya biaya akuisisi, peril...
Saat tahun ini hampir berakhir, saatnya merenungkan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan apa...
Jujur saja — melakukan pemasaran afiliasi di GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) rasanya se...
Performa native dalam beberapa menit
Dengan MGID, Anda mendapatkan akses ke 32.000+ penerbit dan 185+ miliar impresi setiap bulan.