Pengujian kreatif selalu menjadi tugas yang melelahkan dan memakan waktu, memerlukan usaha dan waktu yang signifikan. Setiap iterasi kreatif baru memerlukan Anda memulai dari awal untuk menentukan aspek mana yang sesuai dengan audiens Anda dan mana yang tidak. Proses yang melelahkan ini sering kali mengakibatkan pemborosan waktu, yang berdampak langsung pada keuntungan yang hilang.

Namun, bagaimana jika Anda bisa mengubah proses yang melelahkan ini menjadi proses yang cepat dan efisien? Memperkenalkan fitur generasi AI gambar-ke-gambar dari MGID — sebuah alat yang dirancang untuk mempercepat pembuatan dan pengujian kreatif Anda secara dramatis. Dengan teknologi ini, Anda dapat menghasilkan berbagai kreatif berkualitas tinggi hanya dalam beberapa klik, tugas yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari. Tidak perlu lagi menunggu Departemen Kreatif untuk membuat opsi kreatif serupa — Anda dapat melakukannya sendiri hanya dalam 7 menit.

Bayangkan dengan mudah mengubah latar belakang, menyesuaikan warna, memodifikasi objek, bahkan mengubah subjek dalam kreatif Anda, semua dalam hitungan menit. Alat ini tidak hanya menghemat waktu Anda; ia membuka dunia kemungkinan kreatif, memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan iklan Anda dengan presisi dan kecepatan.

Penasaran bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita lihat lebih dalam dan lihat ini dalam aksi!

Membuat Beberapa Opsi Kreatif dalam 7 Menit: Contoh Praktis

Gambar Sumber

Ini adalah gambar sumber. Gambar ini telah dihasilkan oleh AI dengan prompt: Wanita Thailand dalam pakaian nasional dengan rempah-rempah.

Contoh 1: Menyesuaikan untuk Budaya yang Berbeda

Misalkan wanita asli tidak sesuai dengan demografis audiens target baru Anda dan lokasi geografis. Dengan alat gambar-ke-gambar dan prompt sederhana dua kata, "wanita Italia," kami menerima tiga opsi dari konsep gambar yang sama tetapi dengan perspektif Eropa. Total waktu untuk adaptasi: 75 detik.

Contoh 2: Menguji Berbagai Kelompok Umur dan Gender

Jika Anda ingin menguji berbagai kelompok umur, gambar yang sama dapat disesuaikan dengan prompt singkat. Misalnya, dengan menambahkan "wanita dewasa," Anda dapat menghasilkan variasi yang menarik bagi demografis usia yang berbeda.

Ini juga berlaku untuk gender. Dengan menulis "pria bahagia" alih-alih "wanita," Anda dapat langsung mengubah subjek untuk menguji bagaimana figur pria beresonansi dengan audiens Anda. Total waktu untuk generasi gambar: 69 detik.

Contoh 3: Meningkatkan Latar Belakang

Apakah Anda merasa latar belakangnya membosankan atau tidak terinspirasi? Mari tambahkan sesuatu yang membuatnya lebih menarik tanpa merusak tema keseluruhan. Dengan prompt "laut dan kapal di latar belakang," kita dapat dengan cepat meningkatkan adegan. Setelah 80 detik, kami menerima:

Contoh 4: Memperluas Nada Emosional

Mari kita mainkan nada gambar. Dengan mengetik prompt dengan satu kata yang mewakili emosi yang ingin Anda lihat dalam foto, seperti "terkejut," "terkejut," atau "sedih," Anda dapat langsung menyesuaikan ekspresi subjek untuk menyampaikan suasana hati yang diinginkan. Total waktu yang dihabiskan: 60 detik.

Contoh 5: Menambahkan Objek untuk Interaksi Karakter

Ingin menambahkan lebih banyak konteks ke adegan? Dengan prompt "botol minyak zaitun di tangan"...

… atau "tongkat kayu di tangan," Anda dapat langsung melihat bagaimana objek yang berbeda meningkatkan komposisi. Total waktu yang dihabiskan: 59 detik.

Contoh 6: Menambahkan Objek ke Foto

Perluas narasi dengan memasukkan berbagai objek ke dalam adegan:

"Wanita dengan kucing"

"Wanita dengan monyet"

"Wanita mengenakan perhiasan"

"Wanita dengan daun musim gugur"

Kesimpulan: Revolusioner Proses Pengujian Kreatif Anda

Dalam beberapa klik, fitur generasi AI gambar-ke-gambar dari MGID dapat sepenuhnya mengubah cara Anda menguji kreatif. Dengan memanfaatkan kekuatan AI, Anda tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya yang berharga tetapi juga mendapatkan wawasan yang tak tertandingi tentang apa yang beresonansi dengan audiens Anda. Dengan fitur generasi AI gambar-ke-gambar MGID, Anda dapat menyempurnakan kreatif Anda dengan presisi dan efisiensi, memastikan setiap iterasi dioptimalkan untuk memikat dan melibatkan audiens target Anda.

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