Salinan iklan yang baik bukanlah sesuatu yang bisa Anda abaikan: pusat dari kesuksesan setiap kampanye karena ada dampak besar dari kata yang ditulis. Bagi bisnis dan brand, salinan iklan menjadi kendaraan yang membantunya menjangkau pemirsa dan membangun hubungan dengan mereka. Anda tidak bisa meremehkan pentingnya penulisan salinan iklan dalam membangun kepercayaan, membentuk kehadiran online, dan yang paling penting, menjual produk Anda.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui cara menulis salinan iklan yang baik dan efektif! Perspektif pemirsa tentang bisnis Anda bisa menjadi faktor penentu apakah mereka akan membeli produk Anda atau tidak. Dalam artikel ini, kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui untuk membuat pesan yang berguna bagi bisnis Anda.

Apa itu Salinan Iklan dalam Periklanan?

Sebelum Anda bisa membuat salinan yang baik, Anda harus terlebih dahulu mempelajari apa itu salinan iklan. Tidak ada definisi yang pasti, tetapi Anda bisa memahaminya sebagai teks yang digunakan untuk mempromosikan bisnis. Salinan iklan yang baik, sederhananya, adalah sepotong teks yang bisa secara efektif mencapai tujuannya, baik itu menjual atau meningkatkan brand awareness.

Tentu saja, mengetahui apa itu salinan iklan tidak cukup untuk menciptakan teks iklan yang luar biasa. Jadi, baca sampai akhir artikel untuk mendapatkan banyak wawasan berharga yang dapat membantu Anda menulis untuk brand atau bisnis Anda.

Apa Saja Karakteristik Salinan Iklan yang Baik?

Kami telah membahas definisinya, jadi sekarang mari kita bahas lebih dalam. Terlepas dari tujuan salinan Anda atau industri yang Anda geluti, salinan iklan yang luar biasa memiliki ciri-ciri universal tertentu. Seperti yang akan Anda perhatikan, ciri-ciri ini cenderung tumpang tindih dengan apa yang umumnya dianggap sebagai tulisan yang baik. Jadi, selain dari definisi umum salinan iklan, apa saja bahan-bahan yang membuatnya efektif?

Salinan Iklan yang Baik Menggunakan Judul yang Menarik Perhatian

Ada banyak gangguan di internet dan Anda mungkin hanya memiliki beberapa detik untuk menarik perhatian pemirsa. Itulah mengapa semua salinan iklan yang baik memiliki judul yang sangat menarik. Bayangkan bisnis atau produk Anda adalah sebuah buku yang dinilai dari sampulnya saja. Di sini, beberapa kata yang membentuk judul adalah sampulnya! Salinan iklan yang efektif akan menarik perhatian mereka dengan cepat karena rata-rata hanya 2 dari 10 orang yang membaca lebih dari judul. Jadi, luangkan waktu yang cukup untuk membuat judul dari salinan Anda. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan iklan Anda.

Salinan Iklan yang Baik Konsisten dengan Suara Merek

Jika Anda bertemu seseorang yang tampak ramah dan santai dalam perkenalan pertama Anda, lalu mereka menjadi sangat formal semalam, bukankah Anda akan bingung? Salinan iklan mengikuti logika yang sama dan itulah alasan mengapa contoh salinan iklan terbaik terdengar seperti merek yang mereka wakili. Namun, selain konsistensi, mengapa menjaga suara brand itu penting?

Membuat merek tampak dapat diandalkan dan mampu memberikan tingkat kualitas yang sama setiap saat.

Salinan iklan yang hebat menghindari pesan campur aduk, meningkatkan efektivitas kampanye Anda secara keseluruhan.

Ini menunjukkan bahwa brand Anda rapi, menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi.

Tidak peduli seberapa baik salinan iklan Anda, semua itu adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk mempromosikan dan mempertahankan brand. Jadi, Anda harus konsisten.

Salinan Iklan yang Baik Memiliki Nilai Tawar yang Kuat

Jika Anda melayani suatu pasar, maka Anda memiliki pesaing, tidak peduli produk atau layanan Anda. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda membuat target pasar Anda memilih penawaran Anda daripada yang lain? Salinan iklan berkualitas akan menggunakan unique selling point (USP) dari penawaran tersebut untuk membuatnya menonjol. Satu kesalahan yang sering dilakukan oleh copywriter adalah menganggap bahwa hanya ada satu USP untuk suatu kelompok pemirsa. Namun, apa yang membuat salinan iklan yang baik efektif adalah bahwa ia menyelaraskan pesannya dengan segmen pemirsa dan manfaat — atau serangkaian manfaat — yang akan menarik bagi satu segmen mungkin berbeda dari segmen lainnya.

Salinan Iklan yang Baik Menarik Emosi Pembaca

Tidak, kami tidak berbicara tentang salinan yang melebih-lebihkan segalanya untuk menarik emosi dari pembaca. Namun, salinan iklan juga tidak boleh dingin dan kaku. Menarik emosi pembaca di sini berarti menciptakan cara bagi mereka untuk memahami dengan apa yang Anda katakan. Dan bagaimana Anda melakukannya? Salinan iklan yang baik bisa melakukan hal-hal berikut:

Membicarakan paint point yang dialami oleh pemirsa;

Menjelajahi cara-cara di mana penawaran Anda bisa membuat hidup mereka lebih mudah dan lebih baik;

Menceritakan kisah yang akan beresonansi dengan pemirsa.

Semua salinan iklan yang hebat ditulis untuk sekelompok pemirsa tertentu. Mencoba membangkitkan emosi adalah bagian penting dari penulisan tetapi jika Anda berlebihan, pembaca mungkin hanya melihat Anda sebagai manipulatif.

Salinan Iklan yang Baik Memiliki Pesan yang Jelas dan Ringkas

Seperti yang disebutkan sebelumnya, calon pelanggan Anda tidak punya waktu untuk mendengarkan setiap orang atau brand di internet yang mencoba menarik perhatiannya. Jadi, salinan iklan yang luar biasa membuat mereka mudah memahami pesan Anda dengan cepat. Namun, jangan salah mengartikan ringkas sebagai pendek. Ingatlah untuk KISS:

Keep

It

Short dan

Simple

Pada dasarnya, contoh salinan iklan terbaik akan mengomunikasikan semua yang perlu Anda katakan (bukan yang ingin Anda katakan, berbeda!) dan tidak lebih. Bagaimana pun, Anda ingin mereka mendapatkan gambaran lengkap tanpa membuat pemirsa bosan dengan kata-kata yang berlebihan. Salinan iklan yang baik membantu pemirsa dengan cepat memahami apa yang Anda katakan. Dengan begini, pemirsa memroses salinan Anda dan membuat keputusan lebih cepat, sehingga meningkatkan tingkat konversi.

Berbagai Jenis Salinan Iklan dalam Periklanan yang Dapat Anda Tulis untuk Pemirsa Anda

Dengan definisi dan karakteristik yang telah dibahas, Anda sedikit lebih dekat untuk mempelajari apa yang diperlukan untuk membuat salinan iklan yang baik untuk bisnis Anda. Bagus sekali! Tapi mari kita lanjutkan lebih dalam. Apa pun yang Anda tulis harus memiliki tujuan dan itu tidak hanya berarti mendorong penjualan. Ingat, kami telah mengatakan bahwa contoh salinan iklan yang baik akan efektif dalam memenuhi tujuannya tidak peduli apa itu.

Jadi, apa tujuan dari salinan iklan Anda? Memahami ini akan menentukan tipologi yang akan kita bahas di sub-bagian berikut. Harap diingat, jenis-jenis ini tidak harus saling eksklusif, misalnya, salinan iklan bisa bersifat informatif dan dioptimalkan untuk SEO.

Salinan Informatif

Salinan informatif mempromosikan pembelajaran bagi pemirsa. Banyak bisnis berinvestasi dalam jenis salinan ini melalui konten web. Jadi, bagaimana Anda dapat mengenali salinan iklan yang baik di bawah kategori ini? Salinan Anda harus melakukan setidaknya salah satu dari hal berikut:

Membicarakan cara menggunakan solusi tertentu yang ditawarkan bisnis;

Menyediakan solusi yang ada untuk masalah pembaca;

Menjawab pertanyaan yang penting bagi target pasar.

Pada dasarnya, salinan iklan informatif akan mendidik pembaca dengan cara tertentu. Ini membantu membangun kredibilitas brand sebagai ahli sekaligus mengubah pemikiran pembaca bahwa produk atau layanan bisnis adalah solusi yang layak.

Salinan Persuasif

Salinan iklan persuasif biasanya dianggap sebagai konten yang baik karena orang suka melihat hasil dapat diukur. Untuk jenis ini, tujuannya adalah membujuk pembaca untuk mengambil beberapa tindakan. Contoh-contoh teks iklan terbaik dalam jenis ini dapat mencapai salah satu dari tujuan berikut:

Membuat pembaca mendaftar ke daftar email atau SMS;

Membujuk pembaca untuk membeli produk;

Mendorong orang untuk mengklik iklan yang diarahkan ke situs web.

Kami sudah membahas bagaimana salinan iklan yang baik menciptakan emosi dalam beberapa cara. Tapi di sini, emosi diperkuat untuk menghantam pain point yang membujuk pembaca untuk mengambil tindakan. Anda biasanya akan melihat ini di halaman arahan dan email promosi di mana ukuran salinan iklan yang luar biasa adalah seberapa baik ia mengonversi.

Salinan Deskriptif

Dari istilahnya sendiri, tujuan utama dari salinan deskriptif adalah untuk menggambarkan. Ini sangat berguna dalam situasi di mana Anda perlu mendekatkan pembaca pada pengalaman menggunakan produk atau layanan. Ini bisa termasuk:

Memberikan spesifikasi teknis dari suatu produk;

Membandingkan barang yang bersaing seperti dua model ponsel;

Membenamkan pembaca dalam pengalaman dengan melibatkan indera lain melalui kata-kata.

Salinan iklan yang baik di sini sangat berguna dalam berbagai industri di mana beberapa tingkat deskripsi diperlukan. Sangat berguna untuk mempromosikan transparansi sambil mengkomunikasikan manfaat kepada pembaca.

Salinan SEO

Tahukah Anda bahwa salinan iklan juga dapat membawa Anda ke peringkat teratas di mesin pencari? Setidaknya itulah yang terjadi jika Anda menulis dengan memikirkan SEO. Untuk bisnis apa pun, Anda mungkin menemukan penulisan SEO di salah satu tempat ini:

Di dalam situs web bisnis: Semua salinan iklan yang baik akan memiliki optimisasi halaman menggunakan kata kunci dan praktik yang baik untuk memformat konten guna meningkatkan peringkat halaman dan situs.

Semua salinan iklan yang baik akan memiliki optimisasi halaman menggunakan kata kunci dan praktik yang baik untuk memformat konten guna meningkatkan peringkat halaman dan situs. Di luar situs web bisnis: Bagian dari penulisan SEO adalah menciptakan backlink ke situs web Anda untuk membangun otoritasnya dalam niche tertentu. Idealnya, pembaca dari artikel tersebut juga akan didorong untuk mengklik backlink tersebut.

Namun, selain aspek SEO, salinan iklan di bawah tipologi ini juga dapat memberi informasi atau penggambaran.

Salinan Engagement

Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk citra merek serta opini pemirsa. Itulah mengapa penting untuk memiliki kehadiran yang kuat di kanal ini. Anda bisa mencapainya melalui engagement seperti yang akan Anda lihat dengan contoh salinan pemasaran media sosial kami. Jadi, apa yang membuat salinan engagement yang baik? Lihatlah metrik seperti reaksi, share, komentar, dan impresi.

Tetapi mari kita hilangkan satu mitos: menjadi viral tidak berarti Anda telah menulis salinan iklan yang baik. Sebuah brand bisa dengan mudah menarik perhatian untuk semua alasan yang salah dan setiap kesuksesan jangka pendek yang fokus pada angka bisa datang dengan bencana jangka panjang yang berdampak pada reputasi perusahaan.

Salinan Brand Awareness

Salinan iklan harus membantu menyebarkan brand awareness. Hal ini sangat penting terutama di tahap awal ketika perusahaan masih mencoba menemukan tempatnya di pasar. Namun, contoh salinan iklan yang baik lebih dari sekadar membangun kehadiran perusahaan. Namun juga bisa:

Mengkomunikasikan kepribadian merek agar lebih dapat diterima oleh pemirsa;

Meningkatkan keakraban brand melalui eksposur berulang terhadap salinan iklan yang baik dari perusahaan;

Membangun reputasi perusahaan yang akan dikenal pemirsa.

Halaman Tentang Kami adalah salah satu halaman terpenting dari situs web mana pun, jadi memiliki salinan iklan yang hebat di sini sangat berdampak pada brand awareness. Namun, Anda bisa menemukan salinan iklan brand awareness di mana saja.

Cara Menulis Salinan Iklan yang Efektif: Tips untuk Membuat Salinan Iklan yang Baik

Seperti yang Anda lihat di bagian sebelumnya, mengetahui apa yang ingin Anda capai dengan salinan Anda memastikan bahwa upaya penulisan Anda sejalan dengan tujuan yang jelas. Salinan iklan bisa terlihat seperti banyak hal tergantung pada platform dan format iklan yang digunakan. Namun, terlepas dari di mana Anda menulis dan format apa yang Anda gunakan, apa yang membuat salinan iklan yang baik dipandu oleh prinsip yang sama. Jadi, ingatlah tips ini untuk memaksimalkan potensi efektivitas salinan iklan Anda untuk bisnis Anda.

Tulislah Beberapa Judul Salinan Iklan

Apakah Anda ingat bagaimana kami membicarakan fakta bahwa kebanyakan orang tidak pernah membaca selain judul? Jika Anda ingin membuat salinan iklan berkualitas, menggunakan beberapa judul penting karena membantu Anda untuk:

Mengakomodasi berbagai segmen pemirsa Anda;

Menghindari kelelahan iklan dari mereka yang akan melihat iklan Anda beberapa kali;

Melihat judul mana yang paling beresonansi dengan pemirsa;

Menampilkan berbagai sudut pandang untuk penawaran yang sama;

Mengelola risiko dari satu judul yang mungkin gagal.

Jadi, berapa banyak variasi yang harus Anda miliki? Meskipun tidak ada angka mutlak yang harus Anda ikuti, Anda harus mempertimbangkan cakupan kampanye, platform yang akan Anda gunakan, dan segmentasi pemirsa.

Lakukan Riset Anda

Anda tidak bisa menciptakan salinan iklan yang hebat begitu saja. Riset adalah 50% dari pekerjaan karena selama tahap ini Anda mengumpulkan semua yang Anda butuhkan untuk membuat pesan yang efektif. Apa yang perlu Anda lakukan sebelum mulai menulis salinan iklan?

Avatar pelanggan: Merangkum semua yang Anda ketahui tentang pemirsa Anda menjadi satu orang. Anda harus menulis untuk avatar ini!

Merangkum semua yang Anda ketahui tentang pemirsa Anda menjadi satu orang. Anda harus menulis untuk avatar ini! Riset pesaing: Apakah pesaing mampu menulis salinan iklan yang efektif untuk pemirsa yang sama? Gunakan apa yang Anda ketahui untuk merancang salinan iklan.

Apakah pesaing mampu menulis salinan iklan yang efektif untuk pemirsa yang sama? Gunakan apa yang Anda ketahui untuk merancang salinan iklan. Analisis sentimen pasar: Bagaimana perasaan pasar tentang berbagai topik? Banyak penulisan salinan iklan terbaik menggunakan informasi semacam ini untuk membuat pesan lebih dapat diterima.

Semuanya Tentang Pembaca

Salah satu kesalahan paling umum yang kami lihat merek lakukan adalah membuat semuanya tentang diri mereka sendiri. Salinan iklan yang baik tidak banyak memedulikan betapa hebatnya perusahaan. Sebaliknya, pembaca menjadi bintang utama, menekankan cara-cara di mana perusahaan dapat membuat segalanya menjadi lebih baik bagi mereka. Bagaimana Anda bisa mengalihkan fokus salinan dari brand ke pelanggan? Berikut beberapa caranya:

Menulis dalam sudut pandang orang kedua dengan menggunakan kata Anda dan milik Anda;

Menciptakan rasa empati;

Mengubah fitur menjadi manfaat;

Membuat pembaca merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu.

Salinan iklan tidak boleh mengisolasi: bicaralah kepada pembaca seperti teman atau rekan, mana pun yang lebih sesuai.

Sertakan Bukti Sosial Sesering Mungkin

Kami mengajak Anda untuk berpikir tentang siapa yang lebih Anda percayai: seseorang yang berbicara tentang betapa hebatnya dia atau lima orang lain yang menjamin perkataan orang tersebut. Penulis salinan iklan yang baik bertanya, mengapa tidak keduanya? Anda bisa menonjolkan kekuatan Anda dengan menyampaikan manfaat kepada pemirsa. Pada saat yang sama, Anda bisa memperkuat semua klaim dalam salinan iklan melalui bukti sosial. Tapi apa yang harus Anda sertakan sebagai bukti sosial saat Anda menulis? Berikut beberapa ide:

Sertakan testimoni langsung;

Gunakan angka penjualan yang penting;

Sertakan nama klien yang terkenal;

Sebutkan penghargaan.

Salinan iklan yang baik akan menggunakan jenis bukti sosial yang paling sesuai berdasarkan efektivitas pada umumnya dan format iklan itu sendiri.

Jangan Takut Menggunakan Template Copywriting

Salinan iklan tidak harus sepenuhnya unik. Salinan iklan bisa menggunakan format yang sama dengan teks lain karena apa gunanya memulai dari awal? Ada banyak nilai dalam merancang salinan iklan dari template. Dengan cara ini, Anda bisa melakukan dua hal:

Membuat iklan Anda lebih mudah dibaca oleh pemirsa; Menggunakan struktur yang sudah berfungsi untuk platform yang digunakan.

Namun, yang mengubah salinan iklan biasa menjadi salinan iklan yang baik adalah Anda tidak hanya menggunakan template. Jadi, jangan ragu untuk menerapkan perubahan yang Anda pikir akan lebih menonjolkan manfaat dan mempermudah pengguna untuk membaca pesan Anda.

Contoh-Contoh Terbaik Penulisan dan Strategi Salinan Iklan

Seperti apa salinan iklan yang luar biasa? Kembali ke semua yang telah kami bahas, itu adalah sesuatu yang:

Berdasarkan riset;

Berpusat pada pembaca;

Jelas dan ringkas;

Mewakili brand atau bisnis.

Yang paling penting, salinan iklan yang efektif memenuhi tujuannya. Jika Anda menulis untuk mengubah prospek menjadi penjualan, maka KPI yang ditetapkan harus mencerminkan hal itu. Dalam cara yang sama, jika Anda menulis untuk meningkatkan peringkat SEO, Anda seharusnya melihat peningkatan jika upaya Anda konsisten. Untuk memberi Anda ide yang lebih baik tentang seperti apa salinan iklan yang luar biasa, kami telah menyusun beberapa favorit kami di bawah ini.

Xero

Xero adalah paket perangkat lunak akuntansi yang digunakan oleh lebih dari tiga juta pengguna. Sejauh ini, mereka juga telah membuat salah satu contoh salinan iklan Google terbaik yang pernah kami lihat.

Ini menunjukkan bahwa salinan iklan tidak harus rumit. Salinan iklan hanya perlu menyelesaikan tugasnya. Di sini, mereka menyoroti bahwa Anda dapat beralih ke layanan baru dalam waktu kurang dari tiga jam dan Anda bisa mencobanya secara gratis. Salinan iklan kompetitif ini mempromosikan kenyamanan tanpa risiko. Siapa yang tidak suka?

Burrow

Burrow menjual furnitur untuk melengkapi rumah Anda. Yang kami suka tentang salinan iklan Google AdWords ini adalah iklan terlihat singkat dan padat. Burrow dengan cepat menunjukkan keunggulan uniknya (diskon 60%) sambil juga menampilkan tautan yang relevan berdasarkan pencarian. Dengan cara ini, Burrow dapat dengan cepat mengarahkan traffic ke halaman yang relevan. Plus, mereka bisa menarik pasar yang lebih besar melalui salinan iklan ini karena semua orang suka mendapatkan penawaran hebat.

Duo Security

Duo Security melindungi data organisasi melalui serangkaian fiturnya, sehingga mencegah pencurian identitas. Apa yang membuat ini menjadi salinan iklan yang baik adalah bahwa ia menghimbau sambil menyajikan informasi tanpa jeda. Salinan iklan menawarkan panduan yang dapat diunduh untuk membandingkan solusi MFA sebagai magnet prospek. Dan apa yang didapat Duo Security sebagai gantinya? Beberapa kemungkinan berikut:

Peningkatan engagement melalui like, komentar, dan share;

Peningkatan tayangan iklan yang juga bisa meningkatkan brand awareness;

Peningkatan kredibilitas merek;

Informasi pelanggan melalui magnet prospek.

Jangan Meremehkan Kekuatan Salinan Iklan yang Baik untuk Kesuksesan Brand

Produk atau layanan berkualitas diperlukan jika Anda ingin meningkatkan reputasi bisnis Anda. Namun, dengan sendirinya, kualitas mungkin tidak cukup untuk menghasilkan penjualan. Salinan iklan yang efektif melakukan banyak hal yang semuanya mengarah pada satu tujuan utama: meningkatkan keuntungan Anda. Dalam artikel ini, kami telah membicarakan berbagai cara yang bisa Anda gunakan salinan iklan untuk upaya branding dan pemasaran Anda. Diversifikasikan anggaran Anda dan investasikan dalam iklan native juga. Dengan melakukan ini, ketahuilah bahwa Anda memiliki lebih dari salinan iklan yang hebat di sisi Anda. Daftarlah di platform MGID untuk mengakses alat-alat canggih, Departemen Kreatif yang berpengalaman, dan manajer pribadi. Kami mendukung kesuksesan semua salinan iklan berkualitas yang Anda tulis!