Semua iklan yang dijalankan melalui platform MGID harus melalui prosedur standar moderasi dan kontrol. Semua proses bertujuan untuk memastikan pengguna tidak menggunakan bahan-bahan iklan berkualitas rendah, informasi menyesatkan atau penipuan di dalam iklan.

Pada saat-saat tertentu, moderasi konten membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya, dan ada beberapa faktor yang berbeda yang bisa membuat beberapa iklan sulit lolos proses moderasi. Jadi apa yang bisa Anda lakukan untuk mempercepat alur moderasi dan memastikan iklan Anda telah mematuhi peraturan?



Perhatikan hukum yang ada

Langkah pertama, pastikan iklan Anda tidak mengandung konten atau produk yang dilarang. Di website atau platform MGID, di bagian pertama Anda bisa menemukan daftar produk yang dilarang atau dibatasi. Periksa daftar tersebut dan hilangkan hal-hal yang dilarang dari semua kampanye Anda. Jika Anda menemukan produk Anda berada di dalam daftar benda yang dibatasi, pastikan Anda menyediakan sertifikat, surat sumpah, syarat dan kondisi, dan dokumen legal lainnya yang berhubungan dengan produk Anda seperti yang dibutuhkan oleh produk yang ditawarkan. Bukti-bukti legal ini digunakan untuk membuktikan bahwa produk Anda sah.

Langkah lainnya yang bisa Anda lakukan adalah pratinjau produk atau konten dengan didampingkan tim moderasi kami. Untuk mendapatkan bantuan dari moderator MGID, Anda harus mengirim tautan ke produk atau layanan Anda, dan kami akan melakukan tahap pra-moderasi atas kampanye Anda. Intinya, langkah ini mempersingkat ulasan bahan kampanye Anda ke depannya.



Periksa URL dan halaman arahan Anda

Untuk mencegah praktik terselubung, kami tidak mengizinkan kampanye berbeda dalam satu kampanye. Maka, jika Anda ingin melakukan uji coba A/B pada iklan Anda, Anda harus menghubungi kami sebelum meluncurkan kampanye tersebut. Aturan praktisnya, kami merekomendasikan Anda untuk mengulas nilai informasi dan konten halaman web dari sudut pandang pembaca Anda. Semua cerita yang Anda letakkan di halaman arahan harus berkualitas tinggi dan tidak mengandung konten yang dilarang, seperti pornografi, terorisme, ujaran kebencian dan bahan-bahan terlarang lainnya.

Sebagai tambahan untuk ulasan mendalam atas website Anda, kami juga memeriksa iklan-iklan yang ada di sidebar, footer, atau tempat-tempat lainnya. Tombol navigasi sebaiknya dapat diklik dan mengarah ke referensi yang sesuai. Terakhir, hindari menempatkan elemen-elemen palsu di website Anda, seperti gambar-gambar palsu dari tokoh media, komentar palsu, dll.

Periksa copy Anda dan perhatikan visual Anda

Baik menjalankan kampanye di seluruh dunia atau kampanye tertarget untuk beberapa wilayah, pastikan konten bertepatan dengan budaya native. Anda bisa melalui proses moderasi dengan sangat lebih cepat jika kesalahan tata bahasa dibenahi dan menyunting copy Anda agar terdengar lebih alami oleh pemirsa Anda. Di MGID, kami tidak meloloskan judul yang vulgar atau membingungkan, jadi pastikan bahwa iklan sudah sesuai. Jangan mengatur ulang kombinasi thumbnail atau menggunakan judul terbaik yang telah digunakan dengan visual baru. Setiap iklan dievaluasi sebagai satu unit kreatif; semakin jelas dan konsisten copy yang Anda sediakan, semakin baik hasil akhir yang kampanye Anda dapatkan. Anda sebaiknya memperhitungkan bahwa ada banyak yang harus diperhatikan dari setiap geo, dan beberapa judul mungkin dilarang di beberapa wilayah tapi bisa digunakan di wilayah lainnya.

Kualitas gambar harus patuh terhadap kebijakan konten kami, contohnya, visual tidak boleh buram atau menggambarkan hoax medis, gambar harus memiliki resolusi yang sesuai, dll. Di dalam iklan Anda, Anda tidak boleh menunjukkan selebriti atau tokoh terkenal lainnya tanpa persetujuan mereka. Juga, pastikan bahwa gambar-gambar yang Anda gunakan tidak dilindungi hak cipta.



Alasan penolakan paling umum

Saat ini, salah satu alasan paling umum atas penolakan iklan selama proses moderasi adalah relevansi iklan dengan halaman arahan yang dirujuk. Relevan bukan berarti iklan Anda harus membosankan. Kebalikannya, Anda bisa bermain dengan asal dari produk Anda, manfaat produk, bermain dengan kata-kata, dll. Beberapa praktik yang dilarang dan menyebabkan penolakan oleh tim moderasi kami termasuk:

pelanggaran hak cipta

pelanggaran keamanan dan privasi

pengelabuan

konsep gambar yang tidak baik

penyuntingan PS yang ceroboh

website masih dalam pembangunan

elemen-elemen palsu yang digunakan dalam desain halaman web

meniru sumber-sumber yang sah

dukungan selebriti

clickbait yang agresif

Anda sebaiknya menghindari praktik-praktik tersebut agar bisa lolos tahap moderasi dengan lebih cepat di masa depan. Kerja sama secara reguler dan kepercayaan tinggi yang konsisten setelah beberapa waktu akan membuat kami tidak meragukan kampanye Anda.## Rekomendasi

Di MGID, kami memastikan bahwa kampanye iklan tidak mengandung konten menipu, palsu, atau menyesatkan. Untuk lolos tahap moderasi dengan lebih cepat, kami merekomendasikan Anda untuk mengikuti tips di atas dan membuat kampanye pemasaran Anda sejelas mungkin. Jangan ragu untuk bertanya ke tim pematuhan MGID jika Anda tidak yakin tentang ijin legal atau bahan-bahan iklan tertentu dari kampanye Anda.