Fitur privasi baru dari browser Apple/Mozilla dan pengumuman dari Google tentang menghapus cookie pihak ketiga di tahun 2022 telah menjadi fokus dari pasar periklanan digital saat ini. Waktu semakin menipis bagi cookie pihak ketiga, dan pemasar sekarang berhadapan dengan tantangan untuk beralih dari teknik pelacak berbasis pengguna yang umum digunakan.

Sekarang adalah saat yang tepat untuk belajar bagaimana menarget pelanggan dan mendorong engagement pemirsa tanpa cookies. Pengiklan dan merek harus kembali ke fundamental dari siklus pemasaran dan membuat cara baru dalam mendengarkan, melakukan segmentasi, dan mengenali pemirsa mereka. Dari sudut pandang ini, niche dari produk-produk keuangan mungkin bisa bertahan di dunia tanpa cookie, karena produk keuangan selalu berada di depan dari solusi baru berbasis data yang melayani kepentingan tertentu dan jangka panjang dari pemirsa mereka.



Pendekatan baru untuk segmentasi dan penargetan

Saat ini, produk keuangan pada umumnya diiklankan menggunakan pelacakan berbasis cookie termasuk platform dan sistem trading, layanan penasihat investasi, dan bantuan keuangan. Biasanya, produk-produk tersebut tidak dibeli karena keinginan sesaat dan membutuhkan hubungan yang kuat dengan pengguna dan engagement pemirsa yang kuat. Untuk membangun hubungan yang kuat melalui online, penerbit, pengiklan, dan merek harus mencari solusi identitas baru dan tahan lama yang berbasis persetujuan dari pengguna dan memberikan nilai atas pengalaman mereka. Tanpa pengumpul data pihak ketiga, pengiklan hanya bisa memeriksa ulang data pihak pertama mereka dan bekerja sama dengan penerbit untuk mengintegrasikan semua data pihak-pertama mereka.

Penerbit sebaiknya bisa memenuhi regulasi, mendapatkan persetujuan pengguna, mengelola koleksi data pribadi, segmen pengguna berdasarkan demografis, perilaku pencarian, pilihan atau kebiasaan tontonan, dan menarget pemirsa kustom. Saat ini, kebanyakan website memiliki pemirsa yang tidak teridentifikasi, tapi masih ada kemungkinan untuk mencapai standar baru dan praktik terbaik industri.



Intelijen kontekstual

Penargetan kontekstual mungkin terlihat seperti satu-satunya solusi yang bisa digunakan sampai ketika penerbit bisa menggunakan data mereka untuk melakukan penargetan performance. Maka, pengiklan sebaiknya bekerja sama dan mendukung penerbit premium yang relevan dengan produk mereka, seperti situs-situs yang didedikasikan untuk topik keuangan dan bisnis. Aplikasi keuangan pribadi adalah indikator kontekstual lainnya dari minat untuk menyimpan uang dan niat untuk berinvestasi dari penggunanya; pemasar juga bisa memberi konteks atas kategori yang dekat dengan keuangan, seperti cashback, travel, parenting, belanja, dll.

Dengan mengetahui ini, bekerja dengan platform periklanan native memberikan tidak hanya kesempatan untuk menempatkan iklan kontekstual, tapi juga memungkinkan pengiklan untuk menjabarkan saluran-saluran yang dan dan dengan mudah menskalakan kampanye di semua penerbit. Di beberapa platform ini, algoritma-ML menganalisis konten dari setiap halaman secara real-time dan memeriksa apakah konten relevan dengan produknya. Pengiklan bisa mengumpulkan pemirsa yang mereka ingin targetkan, memilih penerbit dan menentukan saringan konteks untuk memilih lingkungan yang memiliki pemikiran dan niat tertentu.



Garis bawah

Sebentar lagi akan ada jauh lebih sedikit kemungkinan untuk menarget pemirsa kustom berdasarkan koleksi data pihak ketiga. Maka, pengiklan sebaiknya bekerja sama dengan penerbit, membuat kumpulan data yang lebih bersih dan memberi insentif kepada pengguna untuk membagi data mereka. Menjelajahi periklanan kontekstual adalah cara lain untuk bertahan di dunia tanpa cookie. Fokus berganti dari karakteristik pemirsa ke konteks kata kunci dan semantik konten halaman. Yang diharapkan adalah, pergantian ini bisa membuat ruang baru untuk bereksperimen dengan gaya penargetan dan integrasi konten, dan tidak mengurangi profit.