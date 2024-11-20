Funnel pemasaran memiliki banyak nama… funnel iklan brand, funnel penjualan, dan funnel konversi, untuk menyebut beberapa. Namun, apa pun namanya, tujuannya tetap sama: menciptakan transisi yang mulus bagi pelanggan Anda dari brand awareness hingga konversi penjualan. Funnel pemasaran adalah alat utama untuk mempertahankan nilai setiap prospek dengan membawa pengguna melalui perjalanan yang menjaga mereka tetap terlibat di setiap langkah. Memahami dampaknya terhadap upaya periklanan, kami akan membahas apa itu funnel pemasaran dan mengulas bagian-bagiannya. Lebih penting lagi, kami akan menjelaskan bagaimana semuanya bekerja. Pada akhir teks ini, Anda akan siap membuat sistem yang terus memberikan prospek berkualitas kepada brand Anda.

Pendahuluan ke Pendekatan Pemasaran Full-Funnel

Sebelum kita mendalami cara menerapkan pendekatan ini ke brand atau bisnis Anda, mari kita bahas apa arti pendekatan full-funnel dalam konteks pemasaran. Subbagian berikut akan membahas tiga poin utama: apa itu pemasaran full-funnel, mengapa Anda membutuhkannya, dan bagaimana pendekatan ini cocok dengan tujuan Anda. Kami akan mengungkapkan lebih banyak rahasia atribusi full-funnel untuk Anda temukan sepanjang artikel ini.

Apa Itu Pemasaran Full-Funnel?

Pemasaran full-funnel terdiri dari serangkaian strategi, yang masing-masing dirancang untuk beresonansi dengan pelanggan di bagian atas, tengah, atau bawah funnel pemasaran. Ini menciptakan pendekatan mulus di mana pelanggan “mengalir” dari atas ke bawah, seperti cara kerja corong yang sebenarnya. Anda juga bisa menganggap funnel pemasaran sebagai mesin yang terawat baik di mana setiap bagiannya bekerja sempurna. Setidaknya, itulah yang seharusnya Anda capai saat menciptakannya!

Mengapa Pendekatan Menyeluruh Penting?

Funnel pemasaran mewakili pelanggan Anda di setiap titik dalam perjalanannya. Menciptakan berbagai titik kontak memastikan bahwa brand tetap relevan dan menghasilkan penjualan maksimal. Semakin banyak keterlibatan yang dapat Anda hasilkan dan pertahankan, semakin besar keuntungan pada akhirnya. Pertimbangan lain adalah persaingan ketat di hampir setiap industri. Anda perlu terus-menerus berjuang untuk menarik perhatian pelanggan. Dengan funnel produk yang baik, Anda akan dapat mengambil tempat dalam percakapan dan menjadi lebih dari sekadar pemikiran kedua bagi pasar target Anda.

Bagaimana Strategi Pemasaran Full-Funnel Mendukung Tahapan Perjalanan Pelanggan

Strategi funnel pemasaran yang lengkap akan memenuhi berbagai tujuan yang terkait dengan perjalanan pelanggan.

Kesadaran : Pengakuan brand, edukasi pelanggan, dan pembangkitan minat.

: Pengakuan brand, edukasi pelanggan, dan pembangkitan minat. Pertimbangan : Pemeliharaan prospek serta pembangunan kepercayaan dan kredibilitas.

: Pemeliharaan prospek serta pembangunan kepercayaan dan kredibilitas. Konversi: Jaminan pembelian, proses pembelian yang mulus, dan penciptaan insentif.

Jika poin-poin ini belum sepenuhnya masuk akal saat ini, jangan khawatir. Komponen-komponen funnel pemasaran ini akan dibahas lebih rinci di bagian berikutnya. Dengan memasukkan pelanggan yang sudah ada ke dalam strategi funnel pemasaran Anda, Anda juga dapat meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan. Dengan asumsi bahwa produk atau layanan Anda bagus, mereka akan lebih mudah diyakinkan.

Gambaran Tahapan Funnel Pemasaran

Dari bagian sebelumnya, Anda sudah mengetahui tiga tahapan dasar: awareness, pertimbangan, dan konversi. Secara esensial, tahap awareness dalam funnel pemasaran menyediakan pengenalan terhadap brand. Di sini, kita dapat mencocokkan konten native yang disponsori di situs dengan lalu lintas tinggi yang relevan, sehingga Anda tidak perlu mengumpulkan pemirsa sendiri. Platform funnel pemasaran yang sama dapat digunakan untuk tahap tengah: pertimbangan, karena dalam tahap ini, Anda hanya memberikan konten yang lebih mendalam. Akhirnya, iklan interaktif yang dirancang dengan indah dapat bekerja dengan baik untuk pemirsa yang siap dikonversi.

Taktik Pemasaran di Bagian Atas Funnel untuk Membangun Awareness

Funnel pemasaran mirip dengan pertemanan yang sedang tumbuh. Semuanya dimulai dengan pihak lain yang mengetahui keberadaan Anda. Untuk bagian ini dari funnel pemasaran, awareness harus menjadi satu-satunya tujuan Anda. Lagi pula, Anda tidak ingin terlihat hanya mengejar uang. Bayangkan diri Anda di posisi orang lain. Menjual produk di bagian atas funnel pemasaran setara dengan mendekati seseorang yang belum pernah bertemu Anda. Ada cara yang tepat (dan salah) untuk mendekati bagian atas funnel pemasaran. Artinya, Anda setidaknya harus menyapa lebih dulu! Dan di subbagian berikut, kita akan membahas cara melakukannya.

Tujuan

Ketika kita masih berada di bagian atas funnel pemasaran, tujuan utamanya adalah menciptakan dan menyebarkan brand awareness, seperti yang Anda ketahui sekarang. Ini berarti Anda ingin menciptakan titik kontak pertama untuk brand Anda. Jadi, target Anda di sini dapat mencakup orang-orang yang mungkin pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Di sini, Anda ingin mencairkan suasana melalui funnel pemasaran. Anggap ini sebagai cara agar pemirsa Anda memahami apa yang Anda tawarkan. Namun, ini tidak berarti Anda harus langsung mengarahkan dia ke halaman Tentang Kami. Funnel pemasaran harus membantu Anda menunjukkan, bukan memberi tahu. Jangan memberi tahu mereka bahwa brand Anda mendukung keberlanjutan, namun buatlah konten yang menunjukkan hal tersebut.

Strategi Utama untuk Bagian Atas Funnel Pemasaran

Dengan begitu banyak kebisingan di ruang digital, bagaimana Anda dapat menyampaikan pesan Anda? Berikut adalah beberapa ide.

Berbaur untuk Menonjol : Melalui iklan native MGID, Anda dapat menjangkau pemirsa baru tanpa mengganggu pengalaman penelusurannya. Kami akan membantu Anda menjangkau demografi yang tepat untuk menciptakan dampak yang tahan lama.

: Melalui iklan native MGID, Anda dapat menjangkau pemirsa baru tanpa mengganggu pengalaman penelusurannya. Kami akan membantu Anda menjangkau demografi yang tepat untuk menciptakan dampak yang tahan lama. Gunakan Konten Video : Karena video lebih mudah dikonsumsi daripada teks, pemirsa target Anda mungkin merespons konten funnel pemasaran ini dengan baik.

: Karena video lebih mudah dikonsumsi daripada teks, pemirsa target Anda mungkin merespons konten funnel pemasaran ini dengan baik. Jalankan Iklan: Dengan melakukannya, Anda dapat mengakses pemirsa niche yang mungkin tidak dapat menemukan Anda secara langsung.

Gunakan berbagai platform untuk meningkatkan hasil di bagian atas funnel pemasaran!

Metrik-Metrik Utama di Bagian Atas Funnel Pemasaran

Metrik Apa yang diukur Contoh Impressions Jangkauan kampanye Tampilan media sosial, iklan banner Engagement Interaksi dengan konten Klik, berbagi, komentar, suka Traffic Kunjungan website Kunjungan dari blog, video, iklan Leads generated Tingkat konversi di TOFU Pendaftaran newsletter, unduhan konten

Praktik-Praktik Terbaik yang Perlu Diingat

Untuk menghasilkan sebanyak mungkin keberhasilan di sini, ingatlah praktik terbaik berikut.

Jangan buat konten hanya untuk sekadar membuatnya : Nilai yang Anda berikan pada bagian funnel pemasaran ini dapat sangat memengaruhi hasil di masa depan.

: Nilai yang Anda berikan pada bagian funnel pemasaran ini dapat sangat memengaruhi hasil di masa depan. Gunakan pesan yang konsisten : Dengan cara ini, pemirsa akan mudah mengenali brand Anda.

: Dengan cara ini, pemirsa akan mudah mengenali brand Anda. Optimalkan untuk perangkat seluler: Tahukah Anda bahwa hampir 60% aktivitas penelusuran terjadi di perangkat seluler? Jadi, pastikan format konten Anda terlihat baik di perangkat seluler. Dengan melakukan semua hal ini, brand Anda akan diingat untuk alasan yang benar.

Taktik- Taktik Bagian Tengah Funnel Pemasaran untuk Melibatkan Calon Pelanggan

Setelah Anda menarik perhatian pelanggan, langkah berikutnya adalah mempertahankannya. Anda telah menyelesaikan bagian tersulit — mendapatkan perhatian! Anda sekarang siap untuk pemasaran di bagian tengah funnel, di mana Anda akan memelihara hubungan yang telah dimulai. Setidaknya dari perspektif pengguna, pengalaman pada bagian ini dari funnel pemasaran sebagian besar sama. Tetapi sebagai pemasar, Anda tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di balik layar. Itulah yang akan kita bahas di subbagian berikutnya.

Tujuan

Ada beberapa tujuan yang perlu Anda penuhi untuk mempertahankan pelanggan saat Anda membawa mereka ke bagian akhir funnel pemasaran:

Membangun kepercayaan ;

; Memastikan kehadiran Anda saat pelanggan menelusuri ;

; Mempertahankan perhatian.

Pada dasarnya, Anda ingin menciptakan hubungan yang lebih mendalam dengan pemirsa. Pada tahap ini, Anda ingin menjadi yang utama dalam pikirannya dan memperluas pemahaman mereka tentang apa yang Anda tawarkan. Dengan memenuhi tujuan-tujuan ini, Anda akan dapat mempertahankan lebih banyak pemirsa saat Anda melanjutkan ke fase terakhir funnel.

Strategi Utama untuk Bagian Tengah Funnel Pemasaran

Seperti yang telah kami sebutkan, ada banyak kesamaan dalam menyusun strategi untuk bagian atas dan tengah funnel pemasaran. Jadi, mari kita fokus pada perbedaannya. Selain mempertahankan upaya Anda di bagian atas funnel pemasaran, terapkan juga strategi berikut.

Ajak pengguna kembali ke konten Anda : Misalnya, dengan opsi retargeting MGID, Anda dapat menjaga pengguna yang tertarik tetap terlibat dengan membawa mereka kembali ke konten yang relevan.

: Misalnya, dengan opsi retargeting MGID, Anda dapat menjaga pengguna yang tertarik tetap terlibat dengan membawa mereka kembali ke konten yang relevan. Kenalkan pengguna pada produk dan layanan Anda : Karena funnel pemasaran telah membantu membangun tingkat kepercayaan tertentu, Anda kini dapat memperkenalkan penawaran Anda.

: Karena funnel pemasaran telah membantu membangun tingkat kepercayaan tertentu, Anda kini dapat memperkenalkan penawaran Anda. Personalisasikan komunikasi Anda: Komunikasi yang dipersonalisasi cenderung lebih beresonansi. Kuis yang mengumpulkan informasi mereka untuk memberikan hasil dapat bekerja dengan baik di sini.

Metrik-Metrik Utama di Bagian Tengah Funnel Pemasaran

Metrik Apa yang diukur Contoh Lead conversion Jumlah prospek yang bergerak maju Pendaftaran email, permintaan demo Engagement rate Interaksi dengan konten yang lebih mendalam Klik pada CTA, kehadiran webinar Time spent on site Minat terhadap penawaran Anda Halaman yang dilihat, durasi sesi Lead scoring Kualifikasi prospek Poin untuk tindakan seperti unduhan atau pendaftaran

Praktik-Praktik Terbaik yang Perlu Diingat

Saat Anda menerapkan strategi untuk bagian tengah funnel pemasaran, ingatlah praktik terbaik ini.

Atur waktu dan frekuensi upaya retargeting Anda : Hal terakhir yang Anda inginkan adalah mereka merasa terganggu karena melihat brand Anda di mana-mana.

: Hal terakhir yang Anda inginkan adalah mereka merasa terganggu karena melihat brand Anda di mana-mana. Manfaatkan kekuatan bercerita : Cerita tentang pengalaman positif dengan brand sangat membantu pada bagian funnel ini karena memperdalam kepercayaan.

: Cerita tentang pengalaman positif dengan brand sangat membantu pada bagian funnel ini karena memperdalam kepercayaan. Segmentasikan pemirsa Anda: Dengan cara ini, Anda dapat memberikan pesan yang lebih relevan.

Taktik-Taktik Bagian Bawah Funnel Pemasaran untuk Mendorong Konversi

Jika Anda telah menciptakan strategi yang sesuai dengan brand, penawaran, dan pemirsa Anda, bagian ini akan cukup mudah! Pendekatan full-funnel yang sukses sejauh ini memastikan dua hal: Anda akan memiliki kumpulan calon pembeli yang lebih besar dan mereka akan lebih siap untuk membeli. Anda telah melakukan pekerjaan untuk menciptakan funnel pemasaran; cukup lakukan langkah terakhir ini dengan benar, dan semuanya akan terbayar! Pada subbagian berikut, kami akan membahas bagaimana Anda dapat melakukannya dengan sukses dan memetik semua manfaat dari upaya Anda.

Tujuan

Berlawanan dengan kepercayaan umum, tujuan di sini sebenarnya bukan untuk meyakinkan pengguna untuk membeli. Hal ini sudah Anda lakukan sejak bagian atas funnel pemasaran dengan membangun kepercayaan dan menyediakan konten berkualitas serta relevan. Di sini, tujuan Anda sangat sederhana: menghilangkan semua hambatan yang mungkin dihadapi pengguna saat membeli produk atau layanan Anda. Hambatan ini dapat berupa logistik atau psikologis, yang akan menjadi fokus dari proses perumusan strategi Anda.

Strategi Utama untuk Bagian Bawah Funnel Pemasaran

Dengan opsi CTA yang dapat disesuaikan dari MGID, Anda dapat menyampaikan pesan yang jelas dan berorientasi pada tindakan yang akan beresonansi dengan berbagai jenis calon pembeli. Namun, untuk membuat mereka menyelesaikan pembelian pada bagian ini dari funnel pemasaran, strategi ini harus dikombinasikan dengan strategi lain.

Ciptakan transisi yang mulus dari iklan ke halaman arahan: Salah satu solusi potensial di sini adalah iklan in-feed kami yang dapat membantu menghilangkan hambatan menuju pembelian, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mengatakan ya.

Salah satu solusi potensial di sini adalah iklan in-feed kami yang dapat membantu menghilangkan hambatan menuju pembelian, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mengatakan ya. Jangan meminta terlalu banyak: Apakah Anda meminta informasi yang tidak diperlukan untuk pengiriman produk? Jika ya, Anda tidak membutuhkannya di funnel pemasaran Anda.

Apakah Anda meminta informasi yang tidak diperlukan untuk pengiriman produk? Jika ya, Anda tidak membutuhkannya di funnel pemasaran Anda. Target ulang keranjang yang ditinggalkan: Anda dapat mengirimkan pengingat cepat atau memberikan insentif tambahan untuk pembelian dengan menawarkan diskon.

Metrik- Metrik Utama untuk Bagian Bawah Funnel Pemasaran

Metrik Apa yang diukur Contoh Conversion rate Persentase prospek yang dikonversi Pendaftaran uji coba, pembelian Customer acquisition cost (CAC) Biaya untuk mendapatkan setiap pelanggan Iklan, diskon, kampanye Sales qualified leads (SQL) Prospek yang siap membeli Prospek yang meminta demo atau uji coba Revenue Total penjualan yang dihasilkan Pendapatan dari kesepakatan yang ditutup

Praktik-Praktik Terbaik yang Harus Diingat

Untuk memaksimalkan pendapatan yang dapat Anda terima di bagian bawah dari pemasaran funnel, masukkan praktik terbaik berikut ke dalam perumusan strategi Anda.

Promosikan transparansi: Pastikan jelas berapa biaya pembelian dan apa saja yang termasuk. Jika itu adalah sesuatu yang dikirimkan secara fisik, sertakan juga kapan pelanggan akan menerima pesanannya.

Pastikan jelas berapa biaya pembelian dan apa saja yang termasuk. Jika itu adalah sesuatu yang dikirimkan secara fisik, sertakan juga kapan pelanggan akan menerima pesanannya. Optimalkan untuk perangkat seluler: Hindari menggunakan banyak menu dropdown di funnel pemasaran karena cenderung terlihat kurang rapi di perangkat seluler. Pastikan setiap elemen pada halaman checkout terlihat jelas di layar yang lebih kecil juga.

Hindari menggunakan banyak menu dropdown di funnel pemasaran karena cenderung terlihat kurang rapi di perangkat seluler. Pastikan setiap elemen pada halaman checkout terlihat jelas di layar yang lebih kecil juga. Hilangkan gangguan: Misalnya, halaman checkout mungkin bukan tempat terbaik untuk menarik perhatian pelanggan dengan cara baru untuk membuat pori-pori tak terlihat.

Taktik-Taktik Retensi dan Loyalitas untuk Pemasaran Funnel Setelah Pelanggan Melakukan Pembelian

Apakah pelanggan telah menyelesaikan pembelian? Sebagai pelanggan baru, dia mungkin masih menikmati pengalaman luar biasa dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh brand Anda. Dan meskipun dia telah menyelesaikan tindakan pada setiap bagian dari perjalanan funnel pemasaran, itu tidak berarti perjalanan pelanggan telah berakhir. Lagi pula, dia masih bisa membeli lebih banyak di masa depan. Jadi, masih banyak yang dapat Anda lakukan! Cara Anda menangani pelanggan yang membeli di bagian bawah dari pemasaran funnel dapat menciptakan peluang keuntungan yang lebih besar untuk brand Anda.

Tujuan

Tujuan utama adalah meningkatkan customer lifetime value. Ini didefinisikan sebagai total pendapatan yang Anda hasilkan dari pelanggan tersebut, yang dapat Anda tingkatkan dengan:

Meningkatkan retensi pelanggan: Untuk penawaran berbasis layanan, tingkat retensi pelanggan yang tinggi berarti pendapatan yang lebih dapat diandalkan.

Untuk penawaran berbasis layanan, tingkat retensi pelanggan yang tinggi berarti pendapatan yang lebih dapat diandalkan. Menciptakan pengikut setia dari mereka: Pengikut setia antusias untuk membeli apa yang Anda tawarkan, sehingga mereka sebagian besar tetap berada di bagian bawah funnel pemasaran.

Dan bagaimana cara mewujudkannya? Kami akan mengungkapkannya di dua subbagian berikutnya.

Strategi Utama untuk Mempertahankan Pelanggan yang Membeli di Bagian Bawah Funnel Pemasaran

Dengan asumsi Anda memiliki penawaran yang benar-benar mengatasi permasalahan target pasar Anda, separuh pekerjaan sudah selesai! Dengan menerapkan strategi ini, Anda dapat mengamankan pembelian ulang:

Ciptakan program loyalitas: Semakin sering pelanggan membeli, semakin banyak keuntungan yang dapat dia peroleh.

Semakin sering pelanggan membeli, semakin banyak keuntungan yang dapat dia peroleh. Upsell dan cross-sell: Berdasarkan pembelian sebelumnya, apa yang lebih mungkin pelanggan beli? Tawarkan opsi tersebut kepadanya!

Berdasarkan pembelian sebelumnya, apa yang lebih mungkin pelanggan beli? Tawarkan opsi tersebut kepadanya! Re-engage: Anda perlu menjaga komunikasi dengan mengarahkan pelanggan ke konten yang relevan dan bahkan bertanya tentang pengalamannya dengan produk Anda.

Meskipun pelanggan sudah membeli dari bisnis Anda, dia tetap bisa naik turun dalam funnel pemasaran. Dengan melakukan hal-hal ini, Anda membantu menjaga prospek ini tetap hangat dan siap untuk membeli.

Metrik-Metrik Utama Pasca-Pembelian

Metrik Apa yang diukur Contoh Customer retention rate Persentase pelanggan yang kembali Pembelian ulang, pembaruan langganan Customer lifetime value (CLV) Total nilai yang dibawa pelanggan dari waktu ke waktu Nilai pesanan rata-rata, frekuensi pembelian ulang Net promoter score (NPS) Kepuasan dan loyalitas pelanggan Skala penilaian, umpan balik Referral rate Persentase pelanggan yang mereferensikan orang lain Berbagi di media sosial, pendaftaran program referral

Praktik-Praktik Terbaik

Meskipun penting untuk membawa target pemirsa di sepanjang funnel pemasaran, ingatlah bahwa ini tidak hanya soal penjualan. Dengan praktik-praktik terbaik ini untuk membuat funnel pemasaran, angka penjualan yang lebih tinggi hampir pasti tercapai!

Prioritaskan dukungan pelanggan: Tunjukkan dedikasi Anda terhadap pengalaman pelanggan bahkan setelah pembelian untuk meningkatkan kepercayaan dan kemungkinan pelanggan untuk membeli kembali.

Tunjukkan dedikasi Anda terhadap pengalaman pelanggan bahkan setelah pembelian untuk meningkatkan kepercayaan dan kemungkinan pelanggan untuk membeli kembali. Ciptakan komunitas: Memiliki komunitas yang mendukung brand juga membantu pada bagian atas dan tengah funnel pemasaran. Selain itu, ini memberikan pelanggan yang puas tempat untuk memberikan umpan balik dan menjadi advokat brand.

Memiliki komunitas yang mendukung brand juga membantu pada bagian atas dan tengah funnel pemasaran. Selain itu, ini memberikan pelanggan yang puas tempat untuk memberikan umpan balik dan menjadi advokat brand. Optimalkan proses pemesanan: Kurangi kerepotan mereka dalam mengisi informasi dengan opsi pembelian sekali klik untuk pesanan ulang.

Menganalisis Performa Marketing Funnel dan Tips Optimasi

Memanfaatkan data secara maksimal memerlukan analitik tingkat lanjut, dan dengan kemampuan pelaporan granular MGID, Anda dapat membuat laporan khusus dengan memfilter metrik funnel pemasaran. Semua ini membuat analisis cukup mudah, memungkinkan Anda mengumpulkan wawasan yang relevan. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari funnel pemasaran Anda, ikuti tips ini:

Siapkan segalanya untuk sukses: Dengan alat prediksi kinerja, Anda dapat menghilangkan potensi hambatan konversi sehingga lebih sedikit masalah yang perlu ditangani di kemudian hari.

Dengan alat prediksi kinerja, Anda dapat menghilangkan potensi hambatan konversi sehingga lebih sedikit masalah yang perlu ditangani di kemudian hari. Optimalkan setiap tahap funnel pemasaran secara independen: Dengan cara ini, Anda dapat memastikan perhatian terhadap detail terkecil sekalipun.

Dengan cara ini, Anda dapat memastikan perhatian terhadap detail terkecil sekalipun. Lakukan split testing: Berdasarkan data yang masuk, cari cara untuk meningkatkan konversi di semua titik kontak.

7 Langkah Membuat Marketing Funnel yang Mengonversi

Pada titik ini, Anda telah mengetahui praktik terbaik, tips, dan segala hal di antaranya. Sekarang saatnya menerapkan semua yang telah kita pelajari tentang funnel pemasaran. Langkah-langkah yang akan kita prioritaskan adalah hal-hal yang dimiliki oleh semua contoh funnel pemasaran yang sukses. Namun, funnel pemasaran Anda, yang mungkin sangat berbeda dari pengiklan lainnya, akan bergantung pada banyak faktor, seperti penelitian, perkembangan di lingkungan iklan, respons audiens, dan lainnya.

Langkah #1: Tentukan Target Audiens Anda dan Buat Buyer Persona

Marketing funnel Anda hanya dapat berhasil jika dapat berbicara kepada target audiens Anda. Langkah ini akan melibatkan banyak penelitian karena ini akan menjadi fondasi kampanye Anda! Untuk lebih memahami bagaimana Anda akan mendekati strategi funnel pemasaran nanti, berikut beberapa detail yang harus Anda ketahui:

Demografi;

Minat;

Masalah utama;

Perilaku pembelian.

Setelah Anda mengumpulkan dan mengatur informasi di sini, buat buyer persona. Ini memudahkan untuk mengembangkan detail untuk berbagai komponen funnel pemasaran karena Anda dapat berpura-pura sedang mengiklankan hanya kepada satu orang daripada kelompok.

Langkah #2: Petakan Seluruh Funnel Pemasaran

Saat melakukannya, pertimbangkan awareness, rasa ingin tahu, dan konversi. Ingat bahwa Anda tidak membuat tiga kampanye terpisah. Karena semuanya adalah bagian dari funnel pemasaran yang sama, mereka harus saling berhubungan dengan cara tertentu. Berikut contoh kontinuitas yang harus Anda capai:

Awareness: Tips Utama untuk Menjaga Kulit Tetap Terhidrasi

Tips Utama untuk Menjaga Kulit Tetap Terhidrasi Curiosity: Menemukan Produk Perawatan Kulit Terbaik untuk Jenis Kulit Anda

Menemukan Produk Perawatan Kulit Terbaik untuk Jenis Kulit Anda Conversion: Beli Produk Perawatan Kulit Ini dengan Diskon

Funnel pemasaran Anda harus masuk akal secara logis dari awal hingga akhir. Bahkan visualnya pun harus menampilkan kontinuitas, sesuatu yang dapat Anda atur dengan mudah jika Anda sudah memiliki buku panduan brand.

Langkah #3: Buat Konten untuk Bagian Atas Funnel

Kita telah membahas apa itu bagian atas funnel dalam pemasaran: membangun kesadaran dan keakraban terhadap brand. Namun, ini bukan hanya tentang menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi tindakan. Berikut beberapa ide tentang jenis konten yang dapat Anda buat:

Blog edukatif;

Panduan langkah demi langkah;

Video yang memberikan wawasan tentang brand Anda;

eBook;

Konten native yang disponsori;

Kuis interaktif.

Untuk bagian funnel pemasaran ini, fokuslah untuk menarik perhatian mereka tanpa memberi tekanan untuk membeli apa pun. Jika mereka mengonsumsi konten, itu sudah dianggap sebagai keberhasilan!

Langkah #4: Buat Cara bagi Pemirsa Anda untuk Lebih Terlibat dengan Brand

Setelah kontak awal, Anda harus gigih. Mendengar tentang brand Anda sekali saja tidak cukup. Jadi, untuk memenuhi tujuan pada bagian tengah funnel pemasaran, fokuslah untuk mengasuh prospek. Ini bisa mencakup:

Menargetkan ulang mereka dengan iklan berbayar;

Mengirimkan pesan langsung;

Menggunakan email yang dipersonalisasi;

Memberikan konten mendalam, sumber daya, dan tutorial;

Memberikan uji coba gratis.

Ada banyak kesamaan dengan bagian atas funnel pemasaran. Hal ini karena Anda mencoba memperkuat kesan pertama yang baik yang telah Anda buat. Namun di sini, pendekatannya sedikit lebih dipersonalisasi. Ini meningkatkan peluang mereka untuk terus terlibat hingga kita mencapai bagian bawah funnel pemasaran.

Langkah #5: Permudah Audiens Anda untuk Membeli

Tentu saja, tujuan utama pada bagian bawah funnel adalah membuat pemirsa membeli produk Anda. Dan untuk bagian funnel pemasaran ini, Anda ingin membuat mereka semudah mungkin untuk mengatakan ya. Ini dapat mencakup:

Meminimalkan langkah-langkah menuju penyelesaian pembelian;

Menawarkan diskon waktu terbatas;

Menunjukkan bukti bahwa produk atau layanan berfungsi;

Memberikan jaminan;

Menampilkan sertifikasi yang relevan untuk meningkatkan legitimasi.

Bergantung pada apa yang dijual, Anda dapat menggunakan kombinasi dari poin-poin ini dalam funnel pemasaran Anda. Kurangi hambatan untuk membuat mereka tidak hanya bersemangat tentang pembelian tetapi juga hasil yang dapat diberikannya.

Langkah #6: Dorong Mereka untuk Membeli Lagi

Menciptakan funnel pemasaran yang sukses membutuhkan banyak usaha! Namun, setelah Anda berhasil membuat mereka membeli untuk pertama kalinya, kemungkinan mereka membeli lagi akan lebih besar. Jadi, pastikan untuk tetap berhubungan dengan pelanggan baru dan yang sudah ada dengan cara:

Menanyakan pengalaman pelanggan dengan produk atau layanan Anda;

Mengirimkan konten yang dipersonalisasi tentang cara pelanggan mendapatkan nilai maksimal dari pembeliannya;

Meminta ulasan dengan imbalan voucher diskon;

Menargetkan ulang pelanggan melalui iklan;

Memberi tahu pelanggan tentang penawaran terbaru.

Dorongan kecil di sana-sini akan membantu menghasilkan keuntungan di bagian bawah funnel pemasaran. Namun, frekuensi Anda meminta pelanggan untuk membeli lagi bergantung pada produk. Strategi funnel pemasaran yang mendorong pembelian ulang terlalu dini mungkin dianggap mengganggu. Jadi, temukan keseimbangan yang tepat di antara keduanya.

Langkah #7: Optimalkan, Optimalkan, dan Optimalkan

Sebagai catatan, Anda tidak perlu menunggu marketing funnel berjalan sepenuhnya untuk menentukan area yang dapat dioptimalkan. Jadi, cukup lakukan ini setiap kali Anda melihat sesuatu yang dapat ditingkatkan. Setiap segmen dari funnel pemasaran terkait dengan metrik dan KPI tertentu, jadi perhatikan hal-hal tersebut. Dengan begitu banyak hal yang harus dilacak, Anda mungkin melewatkan peluang untuk pertumbuhan pendapatan potensial dalam funnel pemasaran Anda. Oleh karena itu, gunakan alat analitik tingkat lanjut seperti yang tersedia untuk klien kami di MGID.

Marketing Funnel: Senjata Rahasia Anda untuk Menciptakan Aliran Pelanggan Baru dan Pelanggan Ulang yang Konstan

Kecuali dalam keadaan yang sangat unik, target pemirsa tidak akan mengenal brand Anda hari ini dan langsung membelinya besok. Anda memerlukan funnel pemasaran untuk memastikan bahwa Anda terus membawa mereka lebih dekat ke penjualan sambil juga memperluas jangkauan brand Anda. Itulah mengapa penting untuk memahami bahwa ini bukan soal pemasaran upper funnel vs. lower funnel. Yang penting adalah bagaimana Anda membuat keduanya bekerja bersama untuk secara konsisten menghasilkan penjualan untuk brand Anda. Apakah Anda siap untuk terlibat dalam pemasaran tingkat tinggi ini? Iklan native dapat membantu menangkap perhatian pemirsa Anda, baik untuk menyebarkan brand awareness atau membuat orang membeli. Dari pengenalan hingga pembelian, ketahuilah bahwa kami siap mendukung Anda di MGID. Bergabunglah dengan platform MGID untuk mengakses alat dan bakat terbaik kami guna membantu funnel pemasaran Anda menjadi sukses.