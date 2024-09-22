Autor

Matthew Villa

Jefe de Ventas, EE. UU.

Como Jefe de Ventas de MGID en EE. UU., Matthew Villa lidera el equipo de adquisición de clientes de MGID en EE. UU., construyendo relaciones duraderas con marcas y agencias de respuesta directa líderes en el mercado. También trabaja para aumentar la presencia del equipo de ventas de EE. UU., apoyando iniciativas de desarrollo de editores que amplían los canales de distribución de tráfico.