Matthew Villa

Jefe de Ventas, EE. UU.

Como Jefe de Ventas de MGID en EE. UU., Matthew Villa lidera el equipo de adquisición de clientes de MGID en EE. UU., construyendo relaciones duraderas con marcas y agencias de respuesta directa líderes en el mercado. También trabaja para aumentar la presencia del equipo de ventas de EE. UU., apoyando iniciativas de desarrollo de editores que amplían los canales de distribución de tráfico.

Puede encontrar Matthew Villa en linkedin

Anunciantes
Cómo aprovechar la IA para optimizar el rendimiento de las c...

La gestión manual de campañas se está estancando. Con el aumento de los costes de adquisición,...

8 ago 2025 • 16 minutos de lectura
Affiliate Challenges and the Trends
Anunciantes
Tendencias del marketing de afiliados pa...

A medida que otro año llega a su fin, es hora de reflexionar sobre lo que funcionó, lo que no ...

4 dic 2024 • 17 minutos de lectura
Anunciantes
Más allá de GAFA: Los principales canale...

Seamos honestos, el marketing de afiliados en GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) se siente...

18 sept 2024 • 22 minutos de lectura

