En 2024, es innegable que el marketing de afiliados continuará en aumento. Con un gasto anual tan sólo en EE. UU. que se eleva a 8.200 millones de dólares, lo que supone un importante aumento interanual del 10,8%, según Statista, está claro que la industria está prosperando. Los datos de la encuesta de Rakuten refuerzan aún más esta tendencia, revelando que un asombroso 81% de los anunciantes y un 84% de los editores participan activamente en el marketing de afiliados.

Sin embargo, en medio de este panorama floreciente, los marketers de afiliados enfrentan una buena cantidad de desafíos. Desde navegar por los comportamientos cambiantes de los consumidores hasta lidiar con algoritmos cambiantes y una competencia feroz, el viaje no está exento de obstáculos. Entonces, ¿cómo pueden los marketers de afiliados superar estos obstáculos y salir victoriosos?

Profundicemos en los principales puntos débiles que enfrentan los marketers de afiliados y revelemos estrategias efectivas para abordarlos.

3 principales factores del mercado que afectan a los afiliados

Parece que los afiliados se encuentran con más obstáculos en estos días, ¿no es así? Bueno, tomemos un momento para reflexionar por qué podría estar sucediendo eso.

Una razón importante podrían ser los cambios constantes del mercado. Con la tecnología evolucionando a la velocidad del rayo y las preferencias de los consumidores cambiando más rápido que nunca, los afiliados están constantemente poniéndose al día. Justo cuando creen que tienen una estrategia ganadora, los algoritmos cambian o aparecen nuevos competidores, arruinando sus planes.

Luego, está la cuestión de la saturación. Parece que todo el mundo se está subiendo al carro del marketing de afiliados en estos días, inundando el mercado con contenido y ofertas. Con tanto ruido, cada vez es más difícil para los afiliados destacarse y captar la atención de su público objetivo.

No nos olvidemos de las regulaciones y prácticas de cumplimiento en constante cambio. Mientras los gobiernos toman medidas enérgicas relacionadas con la privacidad de los datos y la publicidad en línea, los afiliados tienen que navegar por un campo minado de reglas y regulaciones, lo que hace que sea más difícil que nunca operar sin pisarle los talones a nadie.

En la siguiente parte de nuestro viaje, profundizaremos en estos desafíos y exploraremos algunas soluciones prácticas para ayudar a los afiliados a navegar por las turbias aguas del marketing moderno.

1. Evolución del comportamiento del consumidor y de la fatiga publicitaria

Destaquemos un fenómeno que está dando un verdadero dolor de cabeza a los afiliados: la ceguera de los banners. ¿Sabías que un asombroso 86% de los consumidores padece de esta aflicción?

La ceguera de los banners es una noticia terrible para los afiliados porque significa que su público objetivo ignora o pasa por alto sus anuncios cuidadosamente elaborados. Los consumidores se han vuelto expertos en ignorar el ruido y centrarse únicamente en el contenido que les importa. Como resultado, las técnicas de marketing tradicionales ya no son suficientes. Parte del problema radica en la creciente sofisticación de los consumidores. Hoy en día, la gente es más exigente que nunca. Pueden detectar un argumento de venta a una milla de distancia y es menos probable que se dejen influenciar por tácticas de alta presión o promesas exageradas.

Como resultado, los afiliados se encuentran en un aprieto. Es más difícil hacer afirmaciones creíbles y deben ser creativos para captar la atención de su audiencia. E incluso si logran redactar el mensaje perfecto, todavía no hay garantía de que sea visto. La fatiga publicitaria y la ceguera de los banners significan que es más probable que los consumidores pasen por alto los anuncios o los ignoren por completo, lo que dificulta aún más a los afiliados generar un impacto.

Qué hacer:

Para superar la ceguera de los banners, los afiliados pueden explorar enfoques innovadores, como aprovechar el contenido interactivo, la gamificación o las experiencias inmersivas, para captar la atención de la audiencia.

Crear anuncios visualmente atractivos y contextualmente relevantes que se integren perfectamente con la experiencia del usuario también puede ayudar a eliminar el ruido.

Además, centrarse en la creación de contenido basado en valor que aborde puntos débiles o intereses específicos del público objetivo puede fomentar la participación e impulsar las conversiones.

Experimentar con las ubicaciones de los anuncios o formatos no convencionales, como podcasts patrocinados o asociaciones de contenido de marca pueden diversificar aún más la estrategia promocional y mejorar la visibilidad.

2. Gastos crecientes en la publicidad paga y panorama competitivo

El costo de la publicidad paga continúa aumentando, y plataformas como Google Ads y Facebook Ads experimentan aumentos significativos en los precios de los anuncios. Según estadísticas recientes, el costo promedio por clic (CPC) de Google Ads en todas las industrias es $2.69, lo que representa un aumento del 26% respecto al año anterior. De manera similar, el costo promedio por clic de Facebook ha aumentado un 92% en los últimos cinco años. Estos costos crecientes plantean un desafío importante para los marketers de afiliados, ya que los mayores gastos publicitarios pueden afectar sus márgenes de ganancias y dificultar el logro de un retorno de la inversión (ROI) positivo.

Además del aumento de los costos publicitarios, los marketers de afiliados deben enfrentar una feroz competencia en el espacio publicitario digital. A medida que más empresas e individuos ingresan al ámbito del marketing de afiliados, se intensifica la competencia por la atención del consumidor. Esta saturación del mercado puede provocar un aumento de las guerras de ofertas por la colocación de anuncios y mayores costos de adquisición para los afiliados.

Qué hacer:

Para tener éxito en este panorama competitivo, los marketers de afiliados deben diferenciarse de la multitud, dirigirse a audiencias específicas de manera efectiva y optimizar continuamente sus campañas para obtener el máximo rendimiento.

La diversificación de la publicidad es clave. Sea creativo y evite la tentación de copiar las creatividades publicitarias de otros, ya que la sobresaturación puede tener un impacto negativo en el rendimiento a largo plazo.

Es fundamental priorizar las plataformas y canales que producen los mejores resultados y ofrecen el mayor ROI.

Además, la toma de decisiones basada en datos es esencial para los marketers de afiliados que buscan mantenerse a la vanguardia. Al aprovechar las herramientas de análisis y realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), los profesionales del marketing pueden obtener información valiosa sobre el rendimiento de las campañas, el comportamiento de la audiencia y las tendencias del mercado.

3. Anticipar el cambio hacia el marketing de influencers

En los últimos años, el marketing de influencers se ha disparado. Las marcas están recurriendo más que nunca a personalidades de las redes sociales y creadores de contenido para promocionar sus productos y servicios. Un informe indica que la industria del marketing de influencers acumuló 16.500 millones de dólares en 2022 y se prevé que se disparará a 199.600 millones de dólares en 2032, lo que demuestra una notable tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 28,6% de 2023 a 2032. Este aumento en el gasto de los influencers pone en relieve cuán cruciales se han vuelto los influencers a la hora de dar forma a lo que compran los consumidores.

Hoy en día, las tácticas de marketing tradicionales por sí solas no son suficientes en el mundo del marketing de afiliados. El éxito depende de ser inteligente, creativo y, lo más importante, relevante. Se trata de encontrar formas de conectarse con el público objetivo a un nivel más profundo. Eso significa que la autenticidad y la identificación son claves. Los afiliados deben asegurarse de que su mensaje llegue a los valores e intereses de su audiencia.

Qué hacer:

Para sobresalir en el panorama actual del marketing de afiliados, incorporar el marketing de influencers es una estrategia viable. Colaborar con influencers puede permitir a los afiliados acceder a su audiencia comprometida y aprovechar su credibilidad para promocionar sus productos o servicios.

Identifique influencers cuya audiencia se alinee con el mercado objetivo y cuyos valores resuenan con la marca anunciada. La autenticidad es clave para generar confianza e impulsar conversiones.

Asigne los presupuestos de manera inteligente, priorizando a los influencers que ofrecen la mejor opción y brindan el mayor potencial de ROI.

Perspectivas alternativas sobre el marketing de afiliados

Además de los desafíos mencionados anteriormente, los marketers de afiliados también enfrentan otros aspectos que impactan su éxito. Estos incluyen comisiones fluctuantes, que pueden afectar las ganancias de manera impredecible, y problemas de seguimiento del desempeño, lo que dificulta medir con precisión la efectividad de la campaña. Además, la calidad de los productos anunciados puede variar, lo que supone un riesgo para la reputación y la credibilidad de los afiliados. Navegar por regulaciones complejas y garantizar prácticas de marketing éticas aumentan aún más estos desafíos. Abordar estas perspectivas alternativas es crucial para que los afiliados mantengan estrategias de marketing sostenibles y rentables.

Comisiones fluctuantes

Desafío: Las tasas de comisión de los afiliados están sujetas a volatilidad, con fluctuaciones que van desde ajustes menores hasta cambios significativos. Por ejemplo, un programa puede comenzar con una generosa comisión del 20% pero luego reducirla al 15% debido a cambios en el mercado o en las políticas internas. Estas fluctuaciones pueden alterar la estabilidad de ingresos y la planificación financiera de un afiliado.

Solución: Diversificar la cartera de un afiliado asociándose con programas de diferentes industrias y nichos ayuda a mitigar el impacto de las fluctuaciones de las comisiones. Esto distribuye el riesgo, permitiendo a los afiliados mantener un flujo de ingresos más estable.

Seguimiento y análisis

Desafío: Intentar darle sentido a todos los datos que circulan por varias campañas de afiliados puede parecer como intentar resolver un cubo de Rubik con los ojos vendados. Sin información precisa, los afiliados se quedan ciegos cuando se trata de modificar sus campañas para obtener mejores resultados.

Solución: Invierta en software sólido de seguimiento de afiliados y herramientas de análisis para monitorear el rendimiento de la campaña de manera efectiva. Revise periódicamente los datos para identificar tendencias, realizar un seguimiento de las conversiones y medir el ROI con precisión. Además, aproveche las funciones analíticas avanzadas, como el análisis de cohortes y los modelos predictivos, para pronosticar el desempeño futuro e identificar oportunidades de crecimiento.

Calidad y reputación del producto

Desafío: Nada mata más rápido la credibilidad de un afiliado que promocionar un producto de mala calidad que hace que la audiencia se sienta engañada. Si los seguidores no pueden confiar en las recomendaciones del afiliado, comenzarán a ignorarlas, y eso es una mala noticia para el resultado final de cualquiera.

Solución: Examine minuciosamente los productos o servicios antes de promocionarlos, asegurándose de que se ajusten a las necesidades y expectativas de la audiencia. Elija programas de afiliados acreditados que ofrezcan productos de alta calidad y términos transparentes.

Superando los desafíos de la publicidad nativa para afiliados

Los afiliados ahora están saltando a la publicidad nativa y asociándose con plataformas para aumentar sus ingresos, y esa es una decisión inteligente. Los anuncios nativos se integran perfectamente con el contenido, evitando la sensación intrusiva de los anuncios tradicionales. Además, estas plataformas ofrecen opciones de targeting precisas, lo que ayuda a los afiliados a llegar a su audiencia ideal.

Pero no todo es fácil. Examinemos las cuestiones que resultan particularmente preocupantes para los afiliados en estos días.

Ubicaciones de los anuncios

Desafío: Los afiliados a menudo encuentran limitaciones en la ubicación de los anuncios, particularmente cuando se los compensa según un modelo de CPA (costo por adquisición) fijo. Esta falta de control sobre el backend impide que los afiliados optimicen sus ganancias más allá de un cierto umbral.

Solución: Para abordar este desafío, los afiliados pueden explorar estrategias de monetización alternativas dentro de la plataforma de publicidad nativa. Al diversificar sus fuentes de ingresos y aprovechar formatos o ubicaciones de anuncios adicionales, los afiliados pueden maximizar su potencial de ganancias mientras cumplen con las pautas de la plataforma.

Aumento de los costos publicitarios

Desafío: Los crecientes costos de la publicidad nativa representan un obstáculo importante para los afiliados, lo que hace cada vez más difícil mantener la rentabilidad. A medida que los costos publicitarios continúan aumentando, los afiliados deben adoptar estrategias rentables para optimizar su ROI.

Solución: Los afiliados pueden mitigar el impacto del aumento de los costos publicitarios implementando campañas publicitarias dirigidas y optimizando sus parámetros de targeting. Al centrarse en segmentos de audiencia de alta conversión y perfeccionar sus creatividades publicitarias, los afiliados pueden maximizar su inversión publicitaria y lograr un mayor ROI.

Procesos de aprobación prolongados

Desafío: Los afiliados a menudo enfrentan retrasos en el proceso de aprobación de anuncios, lo que resulta en tiempos de lanzamiento de campaña prolongados y una eficiencia reducida. Este cambio en las aprobaciones del mismo día a períodos de espera prolongados puede impedir la capacidad de los afiliados para probar y optimizar sus campañas de manera efectiva.

Solución: Para agilizar el proceso de aprobación, los afiliados pueden interactuar de manera proactiva con el equipo de soporte de la plataforma de publicidad nativa y cumplir con las mejores prácticas para el envío de anuncios. Al garantizar el cumplimiento de las pautas de la plataforma y proporcionar detalles completos de la campaña, pueden acelerar el proceso de aprobación y minimizar las demoras.

Menor CTR en plataformas nativas

Desafío: Si bien las plataformas publicitarias nativas ofrecen capacidades de targeting únicas, los afiliados pueden experimentar tasas de clics (CTR) más bajas en comparación con otros canales publicitarios. Esta disparidad en los CTR subraya la necesidad de que los afiliados perfeccionen sus estrategias de targeting y optimicen sus creatividades publicitarias para impulsar la participación.

Solución: Experimente con diferentes elementos publicitarios, como titulares, imágenes, textos del anuncio y llamados a la acción, para identificar qué resuena mejor con el público. Asegúrese de que las landing page sean relevantes para el contenido del anuncio y proporcionen una transición fluida para los usuarios. Los afiliados deben perfeccionar continuamente los parámetros de targeting en función de los conocimientos de la audiencia y los datos de rendimiento. Otra solución es configurar campañas de retargeting para volver a atraer a los usuarios que previamente interactuaron con los anuncios o visitaron un sitio web afiliado. Hay muchas posibilidades; los afiliados solo necesitan experimentar.

Alto CPC en editores de alta calidad

Desafío: Los afiliados a menudo enfrentan costos por clic (CPC) inflados cuando se dirigen a editores premium en plataformas publicitarias nativas. A pesar de los esfuerzos por reducir el CPC apuntando a editores de menor calidad, el panorama competitivo del mercado puede limitar las oportunidades de ahorro de costos.

Solución: Para mitigar el impacto de las altas tasas de CPC, los afiliados pueden explorar estrategias de oferta alternativas y ajustar sus parámetros de targeting para llegar a segmentos de audiencia más rentables. Además, negociar ofertas por volumen o descuentos por volumen con editores premium puede ayudar a los afiliados a obtener tarifas publicitarias más favorables y mejorar su ROI general.

Preocupación por el fraude publicitario

Desafío: Los afiliados deben permanecer atentos al fraude publicitario, incluidos problemas como las redes de proxy de IP residenciales y el tráfico de bots, que amenazan la eficacia y la integridad de sus campañas.

Solución: Para combatir el fraude publicitario, los afiliados deben implementar medidas sólidas de detección de fraude y monitorear de cerca el desempeño de la campaña para detectar irregularidades. Al aprovechar herramientas de análisis avanzadas y asociarse con redes publicitarias confiables que priorizan la prevención del fraude, los afiliados pueden salvaguardar sus campañas y mantener la confianza de la audiencia.

Conclusión

Si bien persisten los desafíos dentro del marketing de afiliados, es esencial reconocer que sirven como catalizadores para el crecimiento y la innovación. Estos obstáculos no son barreras insuperables. Más bien, nos brindan el impulso para adaptarnos, evolucionar y buscar nuevas estrategias para superarlos.

En MGID, entendemos la naturaleza dinámica del panorama digital y seguimos comprometidos a brindar a nuestros clientes las últimas herramientas y capacidades. Desarrollamos y perfeccionamos continuamente nuestras ofertas para garantizar que nuestros socios se mantengan a la vanguardia. Por lo tanto, si desea navegar hacia el futuro con confianza y aprovechar nuevas oportunidades en el marketing de afiliados, tenga la seguridad de que MGID está aquí para ayudarlo en cada paso del camino. Sigamos esforzándonos, sigamos innovando y sigamos sacudiendo el mundo del marketing de afiliados. ¿Está listo? Nosotros lo estamos. ¡Hagámoslo!