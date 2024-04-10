¿Siente la presión en el panorama digital actual en constante evolución? Para muchos editores, los bloqueadores de anuncios y la sobresaturación de contenido en Internet (en gran parte generado por IA) han hecho que sea más difícil que nunca para los editores destacarse en el mar de contenido y monetizar sus plataformas de manera efectiva.

¡Pero no tema! En este artículo, exploraremos algunas estrategias innovadoras de monetización de editores diseñadas específicamente para los editores en el 2024. Desde aprovechar las tecnologías hasta lograr el equilibrio perfecto entre ingresos y experiencia de usuario, lo tenemos cubierto. Así que abróchese el cinturón y prepárese para descubrir cómo puede maximizar sus ingresos y mantenerse a la vanguardia.

Superando los desafíos en el laberinto de monetización de los editores

Dato interesante: Según eMarketer, se prevé que el bloqueo de anuncios costará a los editores la asombrosa cifra de 54 mil millones de dólares en ingresos publicitarios perdidos para 2024. Eso es aproximadamente el 8% de el gasto total en publicidad digital global, que se estima alcanza los 695 mil millones de dólares. Esta estadística reveladora destaca los importantes desafíos que enfrentan los editores en el panorama digital actual.

Bloqueo de anuncios: Con un 30% de todos los usuarios de Internet que emplean bloqueadores de anuncios, los editores están lidiando con una pérdida sustancial de ingresos publicitarios potenciales a medida que aumenta la popularidad de los software de bloqueo.

Con un 30% de todos los usuarios de Internet que emplean bloqueadores de anuncios, los editores están lidiando con una pérdida sustancial de ingresos publicitarios potenciales a medida que aumenta la popularidad de los software de bloqueo. CPM en descenso: Los editores están experimentando una disminución en los CPM (coste por mil impresiones) debido a factores como el aumento de la competencia. Fragmentación de la audiencia: La naturaleza fragmentada de las audiencias en línea en diversas plataformas y dispositivos dificulta que los editores lleguen e interactúen de manera efectiva con su público objetivo.

Los editores están experimentando una disminución en los CPM (coste por mil impresiones) debido a factores como el aumento de la competencia. Fragmentación de la audiencia: La naturaleza fragmentada de las audiencias en línea en diversas plataformas y dispositivos dificulta que los editores lleguen e interactúen de manera efectiva con su público objetivo. Regulaciones de privacidad de datos: Las regulaciones de privacidad de datos más estrictas afectan la capacidad de los editores para recopilar y utilizar datos de los usuarios para publicidad dirigida, lo que afecta los ingresos. A partir del 16 de enero de 2024, Google obliga a los editores y desarrolladores que utilizan AdSense, Ad Manager o AdMob en la UE o el Reino Unido a utilizar CMPs certificados integrados con el TCF de la IAB.

Las regulaciones de privacidad de datos más estrictas afectan la capacidad de los editores para recopilar y utilizar datos de los usuarios para publicidad dirigida, lo que afecta los ingresos. A partir del 16 de enero de 2024, Google obliga a los editores y desarrolladores que utilizan AdSense, Ad Manager o AdMob en la UE o el Reino Unido a utilizar CMPs certificados integrados con el TCF de la IAB. Sobresaturación de contenido: La explosión de contenido generado por IA ha inundado las plataformas en línea, exacerbando la fragmentación de la atención de la audiencia y dificultando que los editores se destaquen en medio del ruido.

Estos desafíos subrayan la importancia de implementar estrategias innovadoras de monetización de los editores para superar los obstáculos e impulsar el crecimiento de los ingresos. Exploremos algunos enfoques eficaces para abordar estos desafíos y mejorar la monetización.

Estrategias clave de monetización para editores

En términos de monetización, a menudo escuchamos sobre los sospechosos habituales: muros de pago, suscripciones, contenido premium, etc. No olvidemos mencionar la publicidad, el método probado y verdadero para que los editores ganen dinero.

A su vez, nos gustaría profundizar en otras estrategias y tácticas de monetización de los editores, principalmente la publicidad nativa y la diversificación de ingresos. Además, brindaremos información y recomendaciones prácticas basadas en nuestra experiencia en la industria y las mejores prácticas observadas en diversos panoramas de publicación digital.

Publicidad nativa: Protagonista de la monetización de los editores

La publicidad nativa sigue destacándose como una estrategia de monetización popular y eficaz para los editores. Su duradera popularidad puede atribuirse a varias ventajas clave.

Integración perfecta: Los anuncios nativos se combinan a la perfección con el contenido de la plataforma de un editor, apareciendo como recomendaciones naturales y mejorando la experiencia del usuario.

Los anuncios nativos se combinan a la perfección con el contenido de la plataforma de un editor, apareciendo como recomendaciones naturales y mejorando la experiencia del usuario. Mayor participación: Al alinearse con la apariencia del contenido circundante, los anuncios nativos tienden a atraer más atención de los usuarios, lo que fomenta tasas de participación elevadas. Los estudios han demostrado que los anuncios nativos suelen generar tasas de clics más altas y duraciones promedio de sesión más largas en comparación con los anuncios de display tradicionales.

Al alinearse con la apariencia del contenido circundante, los anuncios nativos tienden a atraer más atención de los usuarios, lo que fomenta tasas de participación elevadas. Los estudios han demostrado que los anuncios nativos suelen generar tasas de clics más altas y duraciones promedio de sesión más largas en comparación con los anuncios de display tradicionales. Relevancia de los anuncios mejorada: La publicidad nativa permite a los editores ofrecer experiencias publicitarias personalizadas y muy relevantes a su audiencia, sin interrupciones intrusivas. Al adaptar el contenido publicitario para que coincida con los intereses y preferencias de los usuarios, los editores pueden mejorar la eficacia general de los anuncios y aumentar el potencial de monetización.

Existen recomendaciones básicas que le ayudarán a maximizar el potencial de ingresos de la publicidad nativa. Éstas incluyen:

Ubicación estratégica: Coloque anuncios nativos dentro del flujo natural de contenido para garantizar una visibilidad y participación óptimas. Experimente con diferentes ubicaciones y formatos para identificar las combinaciones más efectivas para su audiencia. Relevancia contextual: Asegúrese de que los anuncios nativos se alineen estrechamente con el tópico y el tema del contenido circundante para mantener la relevancia y la autenticidad. Al ofrecer anuncios que resuenan con los intereses de los usuarios, los editores pueden generar mayores tasas de participación y conversión. Transparencia y divulgación: Mantenga la transparencia con su audiencia etiquetando claramente los anuncios nativos como contenido patrocinado o promocionado. La honestidad y la autenticidad son claves para generar confianza con su audiencia y preservar la integridad de su plataforma.

Aquí tiene un consejo profesional: En lugar de centrarse únicamente en los datos demográficos, profundice en la psicografía de su audiencia. Comprenda sus valores, intereses y patrones de comportamiento. Esto le permite crear anuncios nativos altamente específicos que resuenan de manera más efectiva, aumentando las tasas de participación y conversión. A medida que obtenga más información sobre la audiencia, intente aprovechar el poder de la narración en la publicidad nativa. Elabore narrativas en torno a su marca o producto que evoquen emociones y resuenen en su audiencia a nivel personal. Las historias auténticas y convincentes tienen más probabilidades de captar la atención e impulsar la acción en comparación con los mensajes publicitarios tradicionales.

Intercambio y distribución de audiencias: Divide y vencerás

El intercambio y la sindicación de audiencia ofrecen a los editores valiosas oportunidades para ampliar su alcance, captar nuevo tráfico y desbloquear canales de monetización adicionales. Estas estrategias implican asociarse con otros editores o redes de contenido para intercambiar audiencias o distribuir contenido a través de varias plataformas. Profundicemos en los beneficios y las consideraciones prácticas de aprovechar estas prácticas.

Alcance ampliado: Cuando los editores se asocian y comparten contenido entre sí, se abren puertas a nuevos grupos de personas que de otro modo no habrían llegado a su sitio web, alcanzando a diversos grupos de personas de diferentes lugares y orígenes.

Cuando los editores se asocian y comparten contenido entre sí, se abren puertas a nuevos grupos de personas que de otro modo no habrían llegado a su sitio web, alcanzando a diversos grupos de personas de diferentes lugares y orígenes. Aumento del tráfico: Al compartir su contenido con otros editores o intercambiar audiencias, puede ver un aumento significativo en la cantidad de personas que visitan su sitio web. Más visitantes significa más posibilidades de que se vean anuncios, más interacción con su contenido y, en última instancia, más ingresos.

Al compartir su contenido con otros editores o intercambiar audiencias, puede ver un aumento significativo en la cantidad de personas que visitan su sitio web. Más visitantes significa más posibilidades de que se vean anuncios, más interacción con su contenido y, en última instancia, más ingresos. Canales de monetización diversificados: El intercambio y la distribución de audiencias no consisten solo en mostrar anuncios en su sitio. También pueden generar ingresos a través de otros canales, como asociarse con patrocinadores para contenido especial, asociarse con empresas para promocionar sus productos o hacer acuerdos con redes de contenido para compartir ingresos.

Aquí tiene un consejo profesional: Comience por crear o unirse a redes especializadas con editores que compartan intereses o datos demográficos de audiencia similares. Al colaborar dentro de un nicho específico, puede realizar una promoción cruzada de contenido de manera efectiva y acceder a nuevas audiencias que estén muy comprometidas y sean relevantes. Por ejemplo, un grupo de blogueros de viajes podría formar una red para intercambiar y distribuir contenido relacionado con diferentes destinos de viaje.

Pruebas A/B como rutina diaria

Se habla de pruebas en todas partes, pero lo cierto es que casi siempre se ignoran por completo por falta de tiempo u otras razones. Las pruebas A/B son una práctica fundamental para los editores que buscan maximizar sus ingresos y optimizar la participación de los usuarios. Al experimentar continuamente con nuevos formatos, tamaños y diseños de anuncios, los editores pueden seguir siendo relevantes para su audiencia e identificar los enfoques más efectivos basados ​​en datos reales. Exploremos la importancia de las pruebas A/B y cómo los editores pueden aprovechar esta estrategia para lograr el éxito de la monetización.

Decisiones basadas en datos : Las pruebas A/B lo ayudan a tomar decisiones inteligentes basadas en números reales, no en conjeturas. Al comparar diferentes variaciones de formatos, tamaños o diseños de anuncios, puede ver qué funciona mejor para su audiencia y generar más dinero.

: Las pruebas A/B lo ayudan a tomar decisiones inteligentes basadas en números reales, no en conjeturas. Al comparar diferentes variaciones de formatos, tamaños o diseños de anuncios, puede ver qué funciona mejor para su audiencia y generar más dinero. Mejora continua: El mundo online avanza rápido y lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Las pruebas A/B le permiten estar al tanto de las tendencias y seguir ajustando su estrategia de monetización de anuncios para mantenerse a la vanguardia.

El mundo online avanza rápido y lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Las pruebas A/B le permiten estar al tanto de las tendencias y seguir ajustando su estrategia de monetización de anuncios para mantenerse a la vanguardia. Experiencia de usuario mejorada: Cuando encuentra el equilibrio adecuado entre anuncios y experiencia de usuario, todos ganan. Las pruebas A/B lo ayudan a descubrir el punto óptimo donde los anuncios obtienen clics sin molestar a su audiencia.

Entonces, ¿cómo realizar pruebas A/B como un profesional?

Establezca objetivos: Sepa lo que quiere lograr antes de comenzar a realizar las pruebas. Ya sea que se trate de más clics, mayores ingresos o una mejor participación, los objetivos claros lo mantendrán enfocado. Un cambio a la vez: Manténgalo simple probando una cosa a la vez. De esa manera, sabrá exactamente qué marca la diferencia y qué no. Utilice las herramientas adecuadas: Hay toneladas de herramientas disponibles para ayudarlo con las pruebas A/B. Encuentre una que sea fácil de usar y que le brinde todos los datos que necesita para tomar decisiones informadas.

Aquí tiene un consejo profesional: Cree una sección dedicada en su sitio web para probar nuevas soluciones y ofertas de los socios. Piense en ello como una zona de pruebas: un espacio seguro donde puede experimentar con diferentes formatos publicitarios, programas de afiliados o contenido patrocinado sin afectar su contenido principal o su experiencia de usuario. Además, puede servir como herramienta de negociación al tratar con socios potenciales. Puede ofrecerles una prueba en su sección de prueba para demostrar el valor potencial de sus ofertas. Esto puede fortalecer su posición al discutir los términos y tarifas y, en última instancia, beneficiar las actividades de monetización de sus editores.

Flujos de ingresos adicionales de sus socios actuales

Explorar fuentes de ingresos adicionales de los socios actuales puede ser una estrategia inteligente para los editores que buscan maximizar sus ganancias. Analicemos cómo puede aprovechar hasta la última gota de potencial de sus asociaciones existentes.

Explorando la demanda de videos con etiquetas VAST

¿Qué son las etiquetas VAST? : Las etiquetas VAST (Video Ad Serving Template) son fragmentos de código que le indican a su reproductor de video dónde encontrar anuncios de video. Al integrar etiquetas VAST de sus socios, puede aprovechar su amplio inventario de anuncios de video y obtener ingresos de los anuncios de video que se muestran en su sitio.

: Las etiquetas VAST (Video Ad Serving Template) son fragmentos de código que le indican a su reproductor de video dónde encontrar anuncios de video. Al integrar etiquetas VAST de sus socios, puede aprovechar su amplio inventario de anuncios de video y obtener ingresos de los anuncios de video que se muestran en su sitio. Por qué vale la pena: Los anuncios de video están de moda en el mundo de la publicidad. Captan la atención, atraen a los espectadores y, a menudo, obtienen CPM más altos que los anuncios de display tradicionales. Al incorporar etiquetas VAST en su contenido de video, puede desbloquear un lucrativo flujo de ingresos sin sudar.

Los editores pueden trabajar con sus socios actuales, como redes publicitarias o DSP, para acceder al inventario de anuncios de video de alta calidad a través de etiquetas VAST. Al integrar estas etiquetas en sus reproductores de video, los editores pueden monetizar su contenido de video con anuncios de video pre-roll, mid-roll o post-roll. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también aumenta el potencial de ingresos a través de CPM (coste por mil impresiones) que van a ser más altos para los anuncios de video en comparación con los anuncios de display tradicionales.

Aquí tiene un consejo profesional: Intente utilizar etiquetas contenedoras VAST para administrar múltiples fuentes de anuncios de video de manera efectiva. Organice sus etiquetas estratégicamente para aumentar la competencia entre los anunciantes y aumentar sus ingresos publicitarios. Además, considere utilizar anuncios complementarios de VAST para atraer a los usuarios y generar más ingresos junto con su contenido de video.

Inscribiéndose en programas de MCM

Qué es MCM: MCM (Multiple Customer Management) es un programa en el que los editores se asocian con proveedores externos que se especializan en gestionar diversos aspectos de la monetización en su nombre. Estos proveedores suelen encargarse de tareas como la optimización del inventario de anuncios, negociar acuerdos con anunciantes e implementar tecnologías de publicación de anuncios para maximizar los ingresos de los editores.

MCM (Multiple Customer Management) es un programa en el que los editores se asocian con proveedores externos que se especializan en gestionar diversos aspectos de la monetización en su nombre. Estos proveedores suelen encargarse de tareas como la optimización del inventario de anuncios, negociar acuerdos con anunciantes e implementar tecnologías de publicación de anuncios para maximizar los ingresos de los editores. Cuáles son sus beneficios: La principal ventaja para los editores radica en aprovechar la experiencia y las conexiones industriales de los proveedores de MCM para asegurar mejores ofertas publicitarias. Esto da como resultado mayores flujos de ingresos sin que los editores tengan que administrar ellos mismos las operaciones publicitarias.

Aquí tiene un consejo profesional: Antes de sumergirse en un programa de MCM, es fundamental asegurarse de que los valores y objetivos del proveedor coincidan con los suyos. Busque transparencia y flexibilidad en su enfoque, lo que le permitirá adaptar las estrategias de monetización de los editores a su contenido y audiencia. Al elegir la opción adecuada, puede construir una asociación más sólida y eficaz que beneficie a ambas partes a largo plazo.

Estrategia adicional: Monetizando con Google Web Stories

Google Web Stories es una función que permite a los editores crear historias inmersivas y visualmente atractivas optimizadas para dispositivos móviles. Estas historias consisten en presentaciones de diapositivas o videos breves e interactivos, similares a las historias que ves en plataformas de redes sociales como Instagram o Snapchat.

¿Por qué Google Web Stories es un método de monetización valioso para los editores?

Contenido atractivo: Las Web Stories están diseñadas para captar la atención de la audiencia con imágenes cautivadoras y una narración concisa. Este formato atractivo puede ayudar a los editores a atraer y retener audiencias en su sitio web.

Las Web Stories están diseñadas para captar la atención de la audiencia con imágenes cautivadoras y una narración concisa. Este formato atractivo puede ayudar a los editores a atraer y retener audiencias en su sitio web. Beneficios de SEO: Las Web Stories están indexadas por Google y pueden aparecer de manera destacada en los resultados de búsqueda y en Google Discover. Esto significa que los editores pueden aprovechar Web Stories para mejorar su visibilidad y generar tráfico orgánico a su sitio web.

Las Web Stories están indexadas por Google y pueden aparecer de manera destacada en los resultados de búsqueda y en Google Discover. Esto significa que los editores pueden aprovechar Web Stories para mejorar su visibilidad y generar tráfico orgánico a su sitio web. Oportunidades de monetización: Los editores pueden monetizar las Web Stories a través de varios métodos, como anuncios de display, marketing de afiliación o contenido patrocinado. Al integrar anuncios o contenido promocional en sus historias, los editores pueden generar ingresos y al mismo tiempo ofrecer contenido atractivo a su audiencia.

Los editores pueden monetizar las Web Stories a través de varios métodos, como anuncios de display, marketing de afiliación o contenido patrocinado. Al integrar anuncios o contenido promocional en sus historias, los editores pueden generar ingresos y al mismo tiempo ofrecer contenido atractivo a su audiencia. Sharing en redes sociales: Las Web Stories se pueden compartir en plataformas de redes sociales, lo que permite a los editores llegar a una audiencia más amplia y dirigir el tráfico a su sitio web. Cada historia incluye un enlace que dirige a los espectadores al sitio del editor, fomentando una mayor participación e interacción.

Las Web Stories se pueden compartir en plataformas de redes sociales, lo que permite a los editores llegar a una audiencia más amplia y dirigir el tráfico a su sitio web. Cada historia incluye un enlace que dirige a los espectadores al sitio del editor, fomentando una mayor participación e interacción. Integración con plataformas publicitarias: MGID fue la primera plataforma publicitaria en integrarse con Google Web Stories, ofreciendo a los editores opciones de monetización perfectas. Al asociarse con MGID, los editores pueden acceder a una amplia gama de formatos de anuncios y herramientas de optimización para maximizar su potencial de ingresos de Web Stories.

¿Está interesado en aprovechar el poder de Google Web Stories para atraer a su audiencia y aumentar sus ingresos? ¡MGID lo tiene cubierto! Hemos elaborado una guía completa que le explica todo lo que necesita saber acerca de cómo crear, monetizar y medir la efectividad de las Web Stories con MGID.

Spoiler alert: Monetizar sus Web Stories con MGID es tan fácil como decir 1-2-3. Todo lo que necesita hacer es contactarnos para obtener un fragmento de código personalizado para su sitio. Una vez que haya agregado este fragmento al código HTML de su sitio, comenzaremos a mostrar anuncios relevantes en sus historias. Obtendrá ingresos en función de los clics y las impresiones, lo que le permitirá monetizar sus Web Stories sin esfuerzo.

Preguntas frecuentes sobre la monetización del editor

¿Cuáles son algunas estrategias de monetización innovadoras que los editores pueden implementar en 2024?

Las estrategias innovadoras de monetización para los editores en 2024 abarcan aprovechar el intercambio y la distribución de audiencias, realizar rigurosas pruebas A/B para optimizar los formatos de anuncios, explorar fuentes de ingresos adicionales de los socios actuales, como la demanda de videos a través de etiquetas VAST y adoptar formatos emergentes como Google Web Stories.

¿Cómo pueden los editores adaptarse a los cambios en el comportamiento y las preferencias de los consumidores para maximizar los ingresos?

Los editores pueden adaptarse a los cambios en el comportamiento de los consumidores invirtiendo en investigación de audiencia, diversificando las fuentes de ingresos, optimizando el contenido para dispositivos móviles y priorizando estrategias de retención y participación de los usuarios.

¿Qué papel desempeñan las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la optimización de las estrategias de monetización para los editores?

Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático permiten a los editores optimizar las estrategias de monetización al ofrecer publicidad dirigida, modelos de precios dinámicos, personalización de contenido y análisis predictivos para mejorar la participación de los usuarios y maximizar las oportunidades de ingresos.

¿Cómo pueden los editores equilibrar eficazmente la experiencia del usuario con la generación de ingresos en sus plataformas?

Los editores pueden equilibrar la experiencia del usuario con la generación de ingresos centrándose en formatos de anuncios no intrusivos, optimizando el rendimiento del sitio web y las velocidades de carga, proporcionando contenido valioso y ofreciendo opciones de suscripción premium para experiencias sin publicidad.

¿Existen tendencias o cambios específicos en el panorama digital que los editores deban tener en cuenta al diseñar estrategias de monetización?

Los editores deben ser conscientes de tendencias como el aumento del consumo de contenido móvil y de vídeo, la creciente importancia de las regulaciones de privacidad, el cambio hacia la publicidad programática y la creciente demanda de experiencias de contenido auténticas y transparentes.

¿Cuáles son algunos de los desafíos comunes que enfrentan los editores cuando intentan maximizar los ingresos y cómo pueden superarlos?

Los desafíos comunes para los editores incluyen el bloqueo de anuncios, el fraude publicitario, la disminución de los ingresos publicitarios, la fragmentación de la audiencia y la competencia de las plataformas de redes sociales. Los editores pueden superar estos desafíos invirtiendo en la calidad de los anuncios, diversificando las fuentes de ingresos, estableciendo relaciones directas con los anunciantes e implementando medidas antifraude.

¿Existen consideraciones éticas o mejores prácticas que los editores deberían tener en cuenta al implementar estrategias de monetización?

Los editores deben cumplir con consideraciones éticas respetando la privacidad del usuario, proporcionando información transparente sobre el contenido patrocinado, manteniendo la integridad editorial y priorizando la experiencia del usuario sobre las tácticas agresivas de monetización. Las mejores prácticas incluyen implementar estándares de visibilidad de anuncios, optimizarlos para usuarios móviles y proporcionar contenido valioso que se alinee con los intereses de la audiencia.

Conclusión: Maximizando las ganancias de los editores

Entonces, ¿qué lección aprendimos de la conversación de hoy sobre las soluciones de monetización para editores?

En la búsqueda de una monetización exitosa, los editores deben permanecer dinámicos y estar dispuestos a experimentar con varios métodos en lugar de fijarse en un solo enfoque. Esta adaptabilidad les permite optimizar los flujos de ingresos y mejorar la experiencia del usuario simultáneamente.

En el camino hacia la monetización, la elección de los socios juega un papel fundamental para lograr el éxito. Para los editores que buscan aumentar sus ingresos, MGID ofrece distintas ventajas:

Como socio del programa MCM de Google, MGID facilita el acceso a los programas MCM, lo que permite a los editores controlar la generación de ingresos.

Al integrarse perfectamente con Web Stories, MGID permite la monetización sin esfuerzo de este atractivo formato.

Con una amplia gama de formatos y ubicaciones de anuncios, MGID permite a los editores diversificar los flujos de ingresos al tiempo que garantiza una experiencia de usuario fluida.

Entonces, si está listo para llevar sus ingresos al siguiente nivel, regístrese en MGID hoy y comience a disfrutar de estos beneficios usted mismo.