En el mundo constantemente cambiante de la salud y la belleza, donde las tendencias cambian como el viento y las preferencias de los consumidores cambian en un abrir y cerrar de ojos, es imperativo mantenerse a la vanguardia para crear anuncios verdaderamente innovadores y de alta calidad. Cuanto mayor sea la calidad, más cautivador y atractivo será el anuncio, lo que generará un mejor recuerdo de la marca y retención del mensaje.

Además, los anuncios bien elaborados reflejan positivamente la marca, mejorando su reputación y credibilidad ante los ojos de los consumidores. En MGID, nos esforzamos por garantizar que nuestros anuncios se destaquen, atraigan más clientes e impulsen las ventas, trabajando constantemente para mejorar la calidad de nuestras imágenes y textos publicitarios.

Por este motivo, estamos desarrollando una base de conocimientos para prompts innovadores de texto a imagen. Esta base de conocimientos le ayudará a no volver a los mismos viejos conceptos una y otra vez, permitiéndole abrazar plenamente lo nuevo y emocionante del mundo de la salud y la belleza. Porque si bien los métodos tradicionales pueden haber funcionado bien en el pasado, en la era digital actual, donde reina la innovación, adoptar nuevos enfoques es la clave del éxito.

Abrazando lo desconocido

Dicen: "Todo lo que se puede inventar, ya ha sido inventado". Pero discrepamos. Si perdió el hilo de sus pensamientos o no sabe a dónde ir a continuación con su enfoque creativo, recurra a la IA: puede generar imágenes realmente espectaculares y completamente nuevas. Abrace lo desconocido en su prompt con la palabra misma.

Fruta rosada desconocida sobre la mesa, fondo rosa, foto realista extremadamente detallada

Los opuestos se atraen

¿Qué pasaría si pudiera fusionar lava y agua, hielo y llamas, gelatina y café? La combinación de imágenes opuestas en un prompt generalmente resulta en algo sensacional sin estereotipos. No pierda la oportunidad de crear enfoques nuevos e innovadores con objetos aparentemente contrastantes.

Cubos de hielo calientes y corazones en llamas en el camino. El camino está mojado después de la lluvia. Clima nublado

¿Está rezumando?

Al armarse con este poderoso verbo, podrá diseñar las imágenes más dinámicas jamás creadas. ¿Líquido rosa cremoso que rezuma de un coco? ¿Miel púrpura que rezuma de las manos de una mujer? ¿Aceite verde neón que rezuma de una botella? Esta única palabra hace que las sustancias líquidas y cremosas parezcan extremadamente realistas y las imágenes hipnotizantes:

Miel púrpura rezuma de las manos de una mujer, la mujer tiene las uñas pintadas de color púrpura

¿Qué brilla?

Al incorporar la palabra "brillo" en los prompts de la IA, puede mejorar el impacto emocional de la imagen, haciéndola más atractiva y cautivadora para los espectadores. Un espectador puede mirar una imagen con un vaso de agua clara, pero cuando esta agua brilla, realmente cambia las reglas del juego.

Agua de color naranja brillando en el vaso, trozos de naranjas flotan en el agua

Bamboleo-bamboleo

Cuando no haya posibilidad de experimentar con el color o la forma, vuelva a imaginar los materiales de los que está hecho un artículo. Por ejemplo, un bolso de mano de azúcar o una bañera de gelatina. Con la IA, puede convertir lo mundano en algo maravilloso y fuera de este mundo.

Una bañera de gelatina amarilla y rosa en una habitación con luz blanca

La textura es clave

Agregue una gota de locura a sus prompts para darle vida a todo el concepto. ¿Qué pasaría si los objetos cotidianos pudieran volverse esponjosos, pecosos o incluso llenos de granos? Esta es nuestra sugerencia para jugar con la textura en su próximo prompt.

Una botella de vidrio con cubos peludos cubiertos de granos

Conclusión

Las categorías de salud y belleza están experimentando una evolución transformadora impulsada por la innovación, la tecnología y las cambiantes expectativas y necesidades básicas de los consumidores. Adopte estas innovaciones y embárquese en un viaje de empoderamiento, autoexpresión y bienestar integral con la IA a su lado.

De hecho, las estrategias creativas mejoradas implementadas en nuestra plataforma han producido resultados significativos dentro de la categoría Belleza y Salud. Descubrimos un notable aumento de 1,6 veces en las tasas de conversión promedio. Sin mencionar que esto se logró en un período de tiempo 1,5 veces más corto que las rotaciones creativas tradicionales.

En MGID, nos dedicamos a elevar su juego creativo a nuevas alturas, para que siempre tenga la posibilidad de:

elegir entre una gran cantidad de imágenes cautivadoras a través de nuestra biblioteca integrada de Getty Images;

aprovechar el poder de la IA para generar creatividades atractivas que resuenen en su audiencia;

mejorar y diversificar sus enfoques actuales con efectos de IA para lograr el máximo impacto.

¿Necesita algo realmente único? Nuestro Departamento Creativo está a su servicio y le ofrece creatividades personalizadas de forma gratuita. Es hora de actualizar sus estrategias e inyectar nueva vida a sus campañas. ¡Desbloqueemos todo su potencial creativo juntos!