¿Se pregunta cómo vender anuncios en su sitio web? Es una de las mejores estrategias de monetización porque no requiere absolutamente ningún esfuerzo de su parte. Imagine recibir miles de dólares con solo dedicar un pequeño espacio en su página a los anuncios. ¡Es una propuesta emocionante que vale la pena explorar! Si quiere aprender a vender anuncios y crear un ingreso pasivo sostenible a partir de ellos, siga leyendo. Cubriremos todo lo que necesita saber sobre la venta de anuncios para ayudarlo a comenzar.

Antes de explorar cómo vender anuncios, ¿qué es el espacio publicitario?

El espacio publicitario se refiere a la posible ubicación de anuncios en su sitio web. Literalmente, si es un espacio dedicado hecho para acomodar un anuncio, se considera un espacio publicitario. Identificar lo que quiere usar para este propósito es importante al considerar cómo vender anuncios. Puede determinar el potencial de ingresos de su sitio web, así como los formatos de anuncios que puede admitir. Por lo tanto, en las siguientes subsecciones, compartiremos conocimientos e información que, en última instancia, lo ayudarán a aprender a vender anuncios.

Mejores prácticas para posicionar anuncios en su sitio para maximizar la visibilidad y los clics

La ubicación estratégica de anuncios se refiere a las decisiones deliberadas que toma para determinar dónde colocar anuncios en su sitio. Si desea maximizar la visibilidad y los clics del anuncio colocado, debe ofrecer anuncios de banner en la parte superior del sitio. Pero saber cómo vender anuncios no se trata solo de determinar cuál generará la mayor cantidad de ingresos. También debe:

Pensar en cómo afectará la apariencia general del sitio;

Encontrar el tamaño ideal del anuncio: ni demasiado grande ni demasiado pequeño;

Decidir cómo vender anuncios, teniendo en cuenta que afectará la forma en que las personas perciben su plataforma.

Piénselo de esta manera: si se enfoca exclusivamente en la visibilidad, los usuarios pueden sentirse desanimados por los anuncios que aparecen en la página y abandonar el sitio lo antes posible.

¿Qué tipos de formatos de anuncios funcionan mejor en diferentes ubicaciones?

Saber cómo vender anuncios implica determinar qué generará los mejores resultados para sus socios. A continuación, se incluye un breve resumen de los formatos óptimos según la ubicación.

Above-the-fold: Los banners enormes o los anuncios de video cortos maximizan el beneficio de la alta visibilidad.

Los banners enormes o los anuncios de video cortos maximizan el beneficio de la alta visibilidad. Header and sidebar: Los anuncios de display más pequeños funcionan aquí porque pueden seguir siendo notados sin cubrir el contenido.

Los anuncios de display más pequeños funcionan aquí porque pueden seguir siendo notados sin cubrir el contenido. Anuncios In-content: ¿Quiere aprender a vender anuncios que no distraigan la experiencia de navegación del usuario? ¡Su mejor opción aquí son los anuncios nativos!

Estas son solo recomendaciones, y es importante observar lo que construyó y sacar conclusiones a partir de sus propios datos. De esta manera, puede tomar decisiones que se apliquen completamente a su sitio.

Venta de espacio publicitario: ¿cómo funciona?

Independientemente del camino que desee tomar para vender anuncios, el proceso es muy sencillo. A continuación, se incluye un resumen rápido de cómo vender anuncios.

Decida qué ubicaciones de anuncios desea soportar. Reúna el interés de los anunciantes. Coloque un anuncio de uno de los anunciantes. Reciba pagos en función del modelo de precios utilizado.

Sin embargo, habrá algunas diferencias en función de su decisión sobre cómo vender anuncios. Básicamente, tiene dos opciones: ventas directas de anuncios o redes publicitarias. Obtenga más información sobre ellas a continuación para ver cuál se adapta mejor a sus necesidades.

Ventas directas de anuncios

Por el término en sí, las ventas directas de anuncios se refieren a un modelo de venta en el que no hay intermediarios entre usted y el anunciante. Algunos editores prefieren este método debido a los siguientes beneficios:

Tener control total sobre las ubicaciones de los anuncios;

Establecer relaciones con los anunciantes que pueden ser una fuente confiable de ingresos;

Recibir más pagos porque puede negociar tarifas con los anunciantes;

Realizar campañas personalizadas por las que puede cobrar más.

Si su sitio web tiene mucho tráfico, las ventas directas de anuncios pueden ser una excelente opción, especialmente si prefiere administrar las cosas por su cuenta. Usted estará completamente a cargo de encontrar anunciantes, ¡así que prepárese para agudizar sus habilidades de venta y negociación!

Cómo acercarse a los anunciantes

¿Quiere aprender a vender anuncios de esta manera? El proceso que describimos anteriormente es más o menos el mismo. Pero ahora tendrá que acercarse a los anunciantes en lugar de que ellos vengan a usted. Para presentar un argumento convincente para comprar espacios publicitarios en su sitio, deberá:

Concentrarse en cómo vender anuncios a anunciantes con el mismo mercado objetivo;

Elaborar un discurso que muestre los beneficios del espacio publicitario en su sitio web;

Ser receptivo para mostrar a los anunciantes lo que pueden esperar de usted;

Estar abierto a crear paquetes personalizados incluso si no son lo que tenía en mente cuando consideró vender anuncios;

Destacar historias de éxito y explicar cómo los anunciantes pueden obtener los mismos resultados.

Al aprender a vender anuncios, es importante recordar que no existe una solución única para todos. Personalice cada discurso para que resuene mejor con el receptor.

Uso de redes publicitarias

Las ventas directas de anuncios requieren mucho trabajo. Usted estará a cargo de todo, desde encontrar anunciantes hasta cerrar el trato. Si no quiere hacer todo ese trabajo, las redes publicitarias como Google AdSense y MGID pueden ayudarlo a facilitar la venta de anuncios. Al usar MGID como su red publicitaria, podrá disfrutar de estos beneficios:

Acceso a miles de anunciantes;

Tasa de cumplimiento del 100 % para varios tipos de anuncios;

Mucho tiempo ahorrado porque no es necesario aprender a vender anuncios;

Herramientas de análisis y optimización para ayudarlo a maximizar sus ingresos.

También hemos diseñado nuestra plataforma para eliminar las desventajas comúnmente asociadas con el uso de una red publicitaria. Al elegir MGID, usted mantiene un control total sobre la ubicación y el contenido. También nos aseguramos de que los anuncios colocados en su sitio sean siempre de alta calidad y relevantes.

Pasos para comenzar con una red publicitaria

¿Quiere dejar de aprender a vender anuncios y concentrarse en generar ingresos? Aquí le mostramos cómo hacerlo con MGID.

Asegúrese de que su sitio web cumpla con todos los requisitos previos detallados aquí. Cree una cuenta con MGID. Configure su perfil. Agregue un sitio web y espere la aprobación de MGID. Comience a recibir pagos a través de los anuncios colocados en su sitio.

En lugar de profundizar en cómo vender anuncios, puede concentrarse en crear contenido valioso para aumentar su tráfico y rentabilidad. También puede configurar pagos automáticos, de modo que sus ganancias se transfieran a su método preferido una vez que alcance un cierto umbral.

Requisitos básicos para vender anuncios

Sabemos que muchos propietarios de sitios web lanzaron sus sitios debido al potencial de monetización. Pero por más emocionado que esté por aprender a vender anuncios, debe cumplir con ciertos requisitos antes de que se le permita obtener ganancias alquilando espacio publicitario en su sitio web. Ya habrá tiempo para explorar cómo vender anuncios más adelante. Pero por ahora, centrémonos en hacer de su sitio web un producto pulido por el que muchos anunciantes pujarán y pelearán.

Niveles de tráfico suficientes

¿Está intentando averiguar cómo vender anuncios? Si lo piensa, no solo vende el espacio publicitario, sino que también alquila el acceso a los usuarios cuya confianza se ha ganado trabajando duro. Por eso, parte de saber cómo vender anuncios consiste en asegurarse de que su sitio web genere suficiente tráfico. En Google Ads, no existe un requisito de tráfico mínimo. Sin embargo, como hay un monto mínimo de pago, puede pasar mucho tiempo antes de que vea los frutos de su trabajo. En MGID, requerimos al menos 3000 visitantes únicos diarios para garantizar una experiencia publicitaria satisfactoria tanto para nuestros editores como para nuestros anunciantes.

Público comprometido

Sin embargo, tener una gran cantidad de visitantes no significa mucho si, básicamente, solo están de paso. Cualquiera que realmente sepa cómo vender anuncios también se centrará en mantener a los visitantes comprometidos. Si está interesado en aprender a vender anuncios a un precio elevado, los visitantes interesados ​​pueden ser su boleto. Incluso con audiencias más pequeñas, los anunciantes pueden estar dispuestos a pagar más porque una audiencia comprometida tiene más probabilidades de actuar. Verifique otras señales interactivas como las tasas de apertura o respuesta de correo electrónico. Estos indicadores solo aumentarán aún más el valor de su sitio web para los anunciantes.

Sitio web amigable con el usuario

Parte de aprender a vender anuncios es garantizar una interfaz amigable con el usuario. Esto garantiza que los visitantes del sitio puedan consumir fácilmente el contenido presentado en las páginas. Sin embargo, en el contexto de los sitios web, ser amigable no se trata solo del diseño web. Entonces, si desea tener éxito con la venta de anuncios en línea, considere esta como su mini lista de verificación para crear una experiencia centrada en el usuario:

Velocidad de carga rápida;

Optimizado para uso móvil;

Estilo de página consistente;

Enlaces funcionales;

Navegación fácil.

Su sitio web será revisado antes de que lo acepten en una plataforma publicitaria. Por lo tanto, considere todo lo que ha aprendido sobre cómo vender anuncios y lo que puede hacer para que su sitio web sea fácil de navegar y amigable con el usuario.

Contenido de calidad

Parte de saber cómo vender anuncios es comprender lo que se necesita para producir contenido de alta calidad que interese a su mercado objetivo. Como mínimo, también debe ser original y relevante, y aportar valor al lector de alguna manera. Entonces, ¿cómo es el contenido de calidad? Debe:

Despertar el interés de la audiencia;

Proporcionar ideas u opiniones auténticas;

Estar estructurado para facilitar la lectura;

Proporcionar videos, imágenes u otros medios relevantes para ilustrar su punto;

Transmitir su punto de vista con claridad.

Su contenido es lo que atrae a los visitantes. Cuando aprenda a vender anuncios, garantice a los anunciantes que los espectadores seguirán viniendo manteniendo un cierto nivel de calidad para su contenido.

Transparencia

Aprender a vender anuncios consiste en parte en pensar en las formas en que puede promover la transparencia. Esto puede incluir dos cosas:

Creación de un kit de medios: Dado que los anunciantes invertirán en su sitio a través de la colocación de anuncios, tendrán muchas preguntas. Para ello, puede desarrollar un kit de medios que proporcione una idea general de todo lo que ha logrado en su sitio web.

Dado que los anunciantes invertirán en su sitio a través de la colocación de anuncios, tendrán muchas preguntas. Para ello, puede desarrollar un kit de medios que proporcione una idea general de todo lo que ha logrado en su sitio web. Publicación de sus medidas de seguridad: Si una empresa coloca un anuncio en su sitio, este se asocia con usted. Por eso, aprender a vender anuncios también implica dar a conocer las medidas de seguridad que toma para evitar cualquier cosa que pueda dañar la reputación del anunciante.

A través de la transparencia, está construyendo una relación con los anunciantes. Esta es una parte importante de cómo vender anuncios porque las buenas relaciones con los clientes pueden significar rentabilidad a largo plazo.

Su primer paso sobre cómo vender anuncios: Configurar su sitio web para la venta de anuncios

Si desea ganar dinero a través de anuncios, primero debe hacer que su sitio sea atractivo para los anunciantes potenciales. Antes de profundizar en cómo vender anuncios, debe cumplir con ciertos requisitos. Los hemos analizado en detalle en la sección anterior. Pero para resumir rápidamente, esto es lo que necesitará para avanzar con la venta de anuncios:

Niveles de tráfico;

Diseño de sitio amigable con el usuario;

Contenido de calidad;

Audiencia comprometida;

Medidas de transparencia;

Servidores de anuncios.

Identifique las áreas en las que aún necesita trabajar. El aspecto más importante para vender espacio publicitario es presentar una oferta atractiva. Entonces, incluso si ha cumplido con los requisitos mínimos, ¿por qué no ir más allá y dar un paso más adelante?

Cómo vender anuncios y maximizar sus ingresos: Estrategias de precios para espacios publicitarios

Al vender anuncios en sitios web (o cualquier otra cosa, en realidad) puede ser difícil encontrar el equilibrio entre la rentabilidad y los precios competitivos. Pero si la venta de anuncios en línea es algo con lo que desea ganar dinero, deberá idear una buena estrategia de precios. ¿Cuánto debería cobrar a una empresa o anunciante por colocar un anuncio en su sitio? Depende de muchos factores. Si desea tener una mejor idea de cómo vender anuncios de manera rentable, la economía básica dice que es donde se encuentran la oferta y la demanda. Pero, ¿qué significa esto? A continuación, analizaremos algunas consideraciones importantes para ayudarlo a obtener el máximo valor financiero de su sitio web.

¿Qué debe tener en cuenta al establecer tarifas?

¿Quiere saber cómo vender anuncios a tarifas competitivas? Primero debe asegurarse de que su sitio web cumpla con esos requisitos publicitarios: ningún propietario de un sitio puede prescindir de servidores de anuncios y transparencia. Sin embargo, puede haber diferencias en la forma de vender anuncios según los siguientes criterios.

Tráfico: No se trata solo de la cantidad de visitantes del sitio. También se considera la calidad del tráfico.

No se trata solo de la cantidad de visitantes del sitio. También se considera la calidad del tráfico. Participación de la audiencia: Una audiencia muy comprometida puede compensar un tráfico menor. Esto significará que podrá cobrar más.

Una audiencia muy comprometida puede compensar un tráfico menor. Esto significará que podrá cobrar más. Ubicación de los anuncios: No es difícil vender anuncios en la parte superior de la página porque estas posiciones tienen una gran demanda.

Como referencia sobre cómo vender anuncios, intente encontrar la competencia en su nicho con niveles de tráfico y participación similares para mantener su oferta competitiva.

Cómo vender anuncios en su sitio web para obtener el máximo rendimiento: Establecer precios competitivos para la ubicación de los anuncios

¡Establecer precios comercializables en función de la ubicación de los anuncios es fácil! Solo tiene que determinar la relevancia y la demanda. Por lo tanto, como parte del aprendizaje sobre cómo vender anuncios, consulte la siguiente información.

Above-the-fold: Above-the-fold se refiere a cualquier anuncio que pueda ver sin desplazarse hacia abajo.

Above-the-fold se refiere a cualquier anuncio que pueda ver sin desplazarse hacia abajo. Below-the-fold: Se refiere a todos los anuncios que necesita desplazarse hacia abajo para verlos. Descubrir cómo vender anuncios puede ser más complicado en este caso porque la demanda no es tan grande como para el primer tipo.

Se refiere a todos los anuncios que necesita desplazarse hacia abajo para verlos. Descubrir cómo vender anuncios puede ser más complicado en este caso porque la demanda no es tan grande como para el primer tipo. Ubicaciones especiales: Los anuncios emergentes y de video no encajan en las dos primeras categorías.

Además de observar a la competencia para determinar cómo vender anuncios con diferentes ubicaciones, consulte las principales plataformas para ver qué ofrecen. Verifique también los modelos de precios utilizados.

Aprovechar la tecnología para vender espacio publicitario

Los servidores de anuncios son necesarios para facilitar la publicidad en línea. Sin embargo, puede empezar a aprender a vender anuncios sin uno. Su servidor es donde el anunciante:

Almacenará todos los datos de sus campañas publicitarias, como impresiones y clics;

Gestionará los medios creativos utilizados para los anuncios;

Tomará decisiones sobre cómo optimizar aún más la campaña.

Esto no solo es necesario cuando se aprende a vender anuncios. A través de las SSP (Supply-Side Platforms), puede automatizar la venta de ubicaciones de anuncios. Esto le permite conectarse con mercados de publicidad programática más amplios para que su plataforma pueda combinarse con el contenido más adecuado. Para usted, ¡esto significa más ingresos!

Casos de estudio e historias de éxito sobre la venta de anuncios

No faltan sitios web y plataformas de publicación exitosos. Nuestros ejemplos favoritos saben cómo vender anuncios en línea y obtener ganancias de ello de manera sostenible.

The New York Times: The New York Times utilizó su estudio de marca interno para crear contenido patrocinado. A través de la tecnología de publicidad programática, le muestran cómo vender anuncios de banner en su sitio web y, al mismo tiempo, mantener su posición como autoridad en el espacio editorial.

The New York Times utilizó su estudio de marca interno para crear contenido patrocinado. A través de la tecnología de publicidad programática, le muestran cómo vender anuncios de banner en su sitio web y, al mismo tiempo, mantener su posición como autoridad en el espacio editorial. Kiplinger: Kiplinger utiliza anuncios de banner grandes en la parte superior y lateral de la página. De esta manera, siguen obteniendo ingresos saludables sin dividir el contenido principal con anuncios.

Kiplinger utiliza anuncios de banner grandes en la parte superior y lateral de la página. De esta manera, siguen obteniendo ingresos saludables sin dividir el contenido principal con anuncios. Buzzfeed: ¿Se pregunta cómo vender anuncios y mantener altas tasas de participación? Buzzfeed utiliza publicidad nativa para garantizar que las promociones coincidan con lo que ya está en la página.

Lo que aprendemos de los principales editores

¿Ha notado lo que todos estos principales editores tienen en común en términos de su estrategia sobre cómo vender anuncios? La experiencia de navegación del usuario sigue siendo la máxima prioridad. Pudieron preservar su credibilidad al no exagerar con los anuncios. Es un delicado equilibrio entre querer maximizar las ganancias y mantener intacta una reputación. Al decidir cómo vender anuncios, también han considerado cómo hacer que el contenido se adapte a sus plataformas de forma natural. Si volvemos al New York Times, verá que no utilizaron la colocación de anuncios en el encabezado a pesar de que es una de las opciones más rentables que existen. Todos ellos consideran las implicaciones a largo plazo de sus decisiones de venta de anuncios.

¿Quiere saber cómo vender anuncios en línea y recibir buenos ingresos? ¡Desarrolle su sitio web!

El tráfico, la participación y la facilidad de uso son ingredientes que hacen que su sitio web sea atractivo. Después de eso, puede avanzar y averiguar cómo vender anuncios. Su objetivo es maximizar sus ingresos y, al mismo tiempo, garantizar que sus precios sean competitivos con el mercado.

Sin embargo, ¿qué sucede si no desea crear intrusiones en la experiencia de navegación de sus usuarios? La publicidad nativa permite una integración perfecta con su contenido para mantener la calidad de navegación y, al mismo tiempo, obtener ganancias con las promociones. Cuando desee aprender a vender anuncios, confíe en nuestro equipo de MGID para encontrar las soluciones adecuadas para usted. Regístrese hoy para acceder a varios tipos de integración, compatibilidad con AMP y otras funciones que pueden ampliar sus oportunidades de ingresos.