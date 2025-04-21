Gestionar campañas publicitarias es un ejercicio de equilibrio, especialmente con presupuestos ajustados y plazos estrictos. Para las marcas y agencias que ejecutan campañas centradas en objetivos, no se trata solo del rendimiento: se trata de asegurarse de que cada céntimo del presupuesto se utilice eficazmente.

Este delicado equilibrio entre rendimiento y presupuesto nos lleva a la última innovación de MGID: Indicadores de Entrega, una función sencilla pero potente diseñada para ayudar a mantener el ritmo adecuado de las campañas.

¿Qué son los Indicadores de Entrega?

Los Indicadores de Entrega es una nueva columna en el panel de MGID que le ofrece un resumen claro del estado de su campaña. Compara el uso del presupuesto con el progreso del tiempo, permitiéndole saber si todo va bien o si es momento de intervenir.

Piénselo como un control del estado de su campaña, actualizado en tiempo real. Verá indicadores de colores que le indican si su campaña va por buen camino o se está quedando atrás.

🟢 En Camino

🟡 Ligeramente Retrasada / Gastando Demasiado

🟠 Requiere Atención

🔴 Muy Retrasada

Beneficios de los Indicadores de Entrega

Esta función ayuda directamente a los anunciantes a:

Invertir sus presupuestos de forma más eficiente

Muchas agencias y marcas trabajan con presupuestos de campaña fijos y expectativas de entrega claras. La función de los Indicadores de Entrega es mostrarle cuándo una campaña corre el riesgo de entregar menos de lo esperado o gastar más de lo esperado, para que pueda intervenir y reasignar, optimizar o ajustar el ritmo a tiempo.

Ahorrar tiempo en comprobaciones manuales

Ya no es necesario generar informes separados de presupuesto y plazos. Se acabó tener que dudar del rendimiento de una campaña. Ahora, todos esos datos están en un solo lugar, calculados automáticamente y fáciles de leer.

Estandarizar la monitorización de campañas

Al ejecutar varias campañas a la vez, en diferentes regiones o productos, la coherencia es clave. Los Indicadores de Entrega aplican una lógica estándar a todas las campañas, eliminando las conjeturas y permitiéndote monitorear todo con el mismo marco.

Mejorar los resultados de las campañas

Al identificar problemas de ritmo con antelación, puede evitar las prisas de última hora o el bajo rendimiento. Esto significa que más campañas alcanzan sus objetivos y se deja menos dinero sin invertir.

Cómo funciona

Para comprender el ritmo de su campaña, comparamos el tiempo transcurrido con el presupuesto gastado. La diferencia entre ambos nos indica si va por buen camino, si gasta más de lo previsto o si se está quedando atrás.

Dif = Progresión temporal – Progresión presupuestaria

Estado Dif % Qué significa 🟢 En Camino ≤ 2% Todo alineado 🟠 Requiere Atención 5%–10% Desalineación significativa 🔴 Muy retrasada > 10% Urgente: La campaña está en riesgo 🟡 Delante de lo previsto ≤ -2% Está gastando más rápido de lo programado

Dónde encontrar los Indicadores de Entrega y cómo usarlos

Va a ver los Indicadores de Entrega como una nueva columna en el panel de control de su campaña de MGID.

Pase el cursor sobre el icono de estado para ver una descripción emergente que muestra:

Presupuesto gastado;

Tiempo transcurrido;

Explicación del estado.

Luego, use esta información para:

Ajustar el ritmo del presupuesto;

Modificar las pujas;

Optimizar el rendimiento de la fuente;

O reconfigurar la configuración de la campaña para un mejor alcance.

Extras útiles

Si una campaña se está quedando atrás, recomendamos:

Revisar la Optimización de Origen para detectar ubicaciones con bajo rendimiento;

para detectar ubicaciones con bajo rendimiento; Revisar el Medidor de Alcance para garantizar la disponibilidad de suficiente tráfico;

para garantizar la disponibilidad de suficiente tráfico; Reevaluar las listas negras/blancas para evitar restricciones excesivas;

para evitar restricciones excesivas; Contactar a su manager de cuenta para obtener recomendaciones personalizadas.

Conclusiones

Los anunciantes tienen visibilidad total del ritmo de la campaña con los Indicadores de Entrega: se acabaron los puntos ciegos y las conjeturas.

Para las agencias que trabajan con varias campañas o marcas con plazos de presupuesto ajustados, esta función significa:

Decisiones más rápidas;

Optimizaciones más inteligentes;

Campañas que realmente dan resultados.

¿Quiere ver cómo funciona en acción? Inicie sesión en su panel de MGID y consulte la nueva columna "Indicadores de Entrega". Su presupuesto se lo agradecerá.