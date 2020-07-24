Al configurar páginas de inicio, eligiendo técnicas de redacción particulares y elementos de diseño para impulsar las conversiones, los anunciantes deben tener en cuenta las políticas de contenido de MGID si quieren que sus campañas aprueben la moderación rápidamente.

En esencia, las políticas de MGID tienen como objetivo asegurarse de que los usuarios reciban toda la información necesaria para tomar la decisión final y sus datos personales no sean mal utilizados. Refiriéndose a la configuración de la página de inicio, las cosas que comúnmente se pasan por alto incluyen términos y política de privacidad, información de contacto y divulgación.

En este artículo, hemos preparado una lista de verificación de elementos imprescindibles de páginas de inicio conformes, nuestras propias recomendaciones y algunos ejemplos de creación de páginas conformes a nuestra políticas.

Infomercial o anuncio de publicidad

Todas las páginas aplicables deben estar marcadas con el anuncio "Publicidad" o "Infomercial". Estas etiquetas tienen que mantener un formato claro y ser fácilmente reconocibles por los usuarios.

Divulgación

Sus páginas deben tener un objetivo comercial claro y revelar lo que está haciendo por los clientes. Como regla general, debería colocar la divulgación en el encabezado, para que pueda ser detectada por un lector.

Términos de servicio y política de privacidad

En sus páginas de inicio, debe proporcionar a los usuarios los términos de servicio transparentes y detalles sobre cómo maneja sus datos personales. Asegúrese de que la política de privacidad de su página de inicio cubre el uso de cookies y el retargeting.

Normalmente, usted ubicaría los términos de servicio y la política de privacidad en el pie de página, por lo que no llaman mucho la atención, pero se pueden encontrar fácilmente.

Estructura del sitio web y navegación

Los menús de navegación tienen que ser claros y ser colocados justo donde los usuarios esperan verlos. Dependiendo de la configuración de la página, se pueden agregar en el encabezado, pie de página o en las barras laterales.

No hace falta decir que todos los formularios web y botones tienen que funcionar correctamente y redirigir a los lugares adecuados en el sitio web. Falsos botones de CTA o redes sociales, redirecciones después de hacer clic en un botón Atrás, y otras técnicas engañosas están estrictamente prohibidas por nuestras políticas. Además de esto, le recomendamos que desactive las ventanas emergentes y evite el uso de los comebackers '¿Se va?' que aparecen después de cerrar la página web.

Contenido auténtico y realista

En última instancia, desea cultivar la confianza y el deseo de los usuarios por su producto. Por lo tanto, intente evitar indicar propiedades del producto inexistentes o no verificables y, en su lugar, coloque las ventajas de las características válidas en el frente. Por ejemplo, proporcione a los clientes una lista completa de ingredientes naturales y sus efectos.

El respaldo ilegal es otra razón común para el rechazo de la campaña por parte de nuestros moderadores. Trate de evitar el aval de suplementos alimenticios por médicos, farmacéuticos o dietistas sin autorización legal. En su lugar, recomendamos usar conceptos de narración más realistas y compartir experiencias reales.

Evitar declaraciones engañosas

En MGID, no toleramos ninguna afirmación audaz poco realista o expresiones desencadenantes que puedan inducir a error a los usuarios, como "clínicamente probado" o "pruebas clínicas demuestran eso". En su lugar, le recomendamos que opte por técnicas y titulares más suaves que llamen la atención. Por ejemplo, puede hacer preguntas a los usuarios centradas en sus problemas, como '¿Sufres de alguno de estos tipos de dolor?'

Pensamiento final

En conclusión, usted desea proporcionar información fiable y transparente en su página de inicio, atraer a su público objetivo y optimizar su progreso a través de las etapas del cliente.

Para garantizar una mensajería clara y el uso adecuado de los datos personales, una página de inicio debe tener todos los elementos antes mencionados, como la divulgación, términos y política de privacidad, botones de navegación funcionales, etc. Si tiene alguna pregunta adicional al respecto, no dude en consultar con nuestro equipo de moderación.