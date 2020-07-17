Buscando un alcance más amplio, los anunciantes tienen que buscar algo más que una mera traducción de sus creatividades publicitarias. ¿Cuáles son los requisitos previos clave para una transcreación de contenido exitosa?

Al adaptar su contenido para una nueva región, usted quiere evocar reacciones y comportamientos particulares entre su público objetivo. Al mismo tiempo, el lenguaje figurativo, las asociaciones y las imágenes tienen matices locales que conducen a una comprensión, entendimiento, y, en última instancia, respuestas diferentes de los usuarios a sus anuncios.

En este artículo, nos centramos en las tácticas de localización que puede utilizar para adaptar su contenido de marketing para el público objetivo e impulsar los clics y conversiones esperados en nuevos mercados.

Reingenierice su tono de voz y adapte todos los activos digitales

Un concepto erróneo común al lanzar una campaña publicitaria en la nueva ubicación geográfica es que simplemente debe traducir la información de texto e incluir a los locales en sus objetos visuales. Independientemente de si su enfoque creativo inicial era atraer los peores temores, intrigar o provocar a los clientes, una simple traducción tendrá un efecto devastador en el atractivo original.

Los mensajes de marca y las creatividades simplemente no se traducen palabra por palabra. En su lugar, debe comenzar perfilando el público objetivo e investigando sus peculiaridades. ¿Qué tono de voz les atraería? Diríjase al lenguaje cotidiano de sus clientes y esfuércese por lograr la respuesta emocional deseada con sus copias de marketing. Si su audiencia es bilingue, tiene que trabajar a través de la adaptación de contenido para ambos idiomas.

Además, todos los elementos de contenido y diseño del sitio web deben localizarse para los mercados previstos. Dependiendo de la referencia cultural y la configuración regional, hay diferencias importantes en gráficos e imágenes; por ejemplo, los sitios web asiáticos a menudo utilizan iconos en un cierto estilo.

Explore elementos culturales y tenga en cuenta las consideraciones regionales

El idioma compartido no es suficiente para alcanzar sus objetivos de comunicación, especialmente a medida que se dirige a toda la región que habla el mismo idioma. Hay que tener en cuenta el lenguaje figurativo, las analogías culturales y las cuestiones políticas en los mercados previstos. Por ejemplo, referirse a una historia de éxito de Arabia Saudita puede ser considerado inapropiado por los lugareños que viven en Kuwait debido al conflicto de guerra entre estos dos países.

La polisemia involuntaria es una de las cosas que querría evitar si quiere que la comunicación sea cristalina. Un ejemplo de esto es cuando el gigante de la red móvil Orange trató de comercializar su marca en Irlanda del Norte, no pudieron ver connotaciones obvias de su eslogan con el protestante Orange Order. Como resultado, ciertos anuncios estaban prohibidos en Irlanda del Norte o Escocia.

También es importante vigilar los colores y las imágenes elegidas. Al elegir un esquema de color específico, tono o matiz, los vendedores tienen que pensar más allá de su propia percepción visual. El color blanco simboliza la paz y la pureza en la cultura occidental, pero en Asia, es sobre todo color de duelo. El rojo a menudo representa la pasión, pero en la India, es el color de la pureza.

Trabajar con los lugareños para evitar estereotipos

Otro escollo común es asumir que ya sabes todo sobre las formas de vida de otras personas. Independientemente de lo que percibas de la cultura popular, los británicos no han usado sombreros más que cualquier otra nación desde probablemente la década de 1960. Por otro lado, el Carnaval brasileño sigue siendo el epicentro cultural y uno de los eventos más anhelados del año.

Los grupos de enfoque locales son esenciales si desea comprobar sus primeras suposiciones, ver el producto anunciado a través de los ojos de los clientes potenciales y comprender los factores que afectan sus decisiones. En MGID, siempre colaboramos con escritores creativos nativos y nos aseguramos de saber en lugar de hipotetizar cómo los usuarios locales responden a diferentes mensajes.

Palabra final

Al final, querrá que los materiales terminados se lean como si fueran creados en la lengua materna de los usuarios y por sus compañeros locales. Eso significa que debe adaptar o transcrear los mensajes iniciales tomando la perspectiva de los usuarios y sus 'gafas culturales'. Además, no se olvide de repasar todos los diferentes elementos que componen su contenido de marketing, incluyendo elementos de diseño de sitios web, iconos, fuentes, esquemas de color, etc.

En caso de que encuentre alguna dificultad en su camino a la adaptación del embudo de marketing para regiones particulares, nuestros escritores creativos pueden ayudarle y guiarlo a través del proceso.