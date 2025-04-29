Nuestra serie de actualizaciones de producto continúa con un nuevo conjunto de mejoras en la plataforma de MGID. Esta edición incorpora varios cambios importantes, todos ellos destinados a mejorar el rendimiento, la usabilidad y el control tanto para editores como para anunciantes. A continuación, se presenta un resumen de las últimas novedades de MGID.

Para editores

Nuevo Creador de Widgets: Configuración más inteligente, mayor control para los editores

MGID ha introducido una interfaz de creación de widgets completamente renovada dentro del Panel de control del editor actualizado, que ofrece a los editores un proceso de configuración más rápido, limpio e intuitivo. Esta versión marca un hito clave en la experiencia de autoservicio, brindando a los editores un control total sobre la gestión y monetización de widgets.

La nueva interfaz incluye varias mejoras importantes:

Configuración paso a paso que garantiza un flujo de trabajo fluido y mayor claridad en cada etapa;

que garantiza un flujo de trabajo fluido y mayor claridad en cada etapa; Descripciones de formato mejoradas que ayudan a los editores a elegir los tipos de widgets con mejor rendimiento para sus objetivos de monetización;

que ayudan a los editores a elegir los tipos de widgets con mejor rendimiento para sus objetivos de monetización; Diseño móvil que simplifica la creación y la vista previa de widgets en dispositivos móviles;

que simplifica la creación y la vista previa de widgets en dispositivos móviles; Vista previa mejorada de widgets que ofrece una visión realista de cómo se verán una vez publicados.

Con esta actualización, los editores ahora pueden crear y gestionar todos los tipos de widgets principales, incluyendo los inteligentes, los de debajo del artículo, en el artículo y de encabezado, directamente desde el nuevo panel. Combinado con consejos de posicionamiento basados en el rendimiento y controles de diseño flexibles, el creador mejorado simplifica la experimentación y aumenta el potencial de ingresos.

Formato de Deslizar hacia Arriba: Una alternativa de alta visibilidad a las barras fijas

Los editores ahora tienen acceso a Deslizar hacia Arriba, un nuevo formato de monetización diseñado para reemplazar la barra fija estándar con una experiencia de usuario más dinámica y atractiva. Al activarse tras la interacción del usuario (por ejemplo, al desplazarse), Deslizar hacia Arriba revela un elemento fijo que se expande en un iframe desplazable que cubre el 85% de la pantalla e incluye widgets MGID.

Hay dos versiones disponibles:

Combinación: Fusiona un widget de Impacto en el artículo (para la interacción) con un Widget Inteligente (para la monetización y descubrimiento de contenido);

Fusiona un widget de Impacto en el artículo (para la interacción) con un Widget Inteligente (para la monetización y descubrimiento de contenido); Estándar: Incluye solo el Widget Inteligente para una experiencia más optimizada.

Este formato maximiza el potencial de ingresos de las ubicaciones fijas. Con una tasa de visibilidad superior al 80%, Deslizar hacia Arriba satisface la demanda de CPM premium, incluyendo Programática, Acuerdos PMP y MCM, y ofrece resultados significativamente mejorados. En A/B testings, los editores observaron:

Un aumento del 11% en RPM (de 1,53 a 1,69);

Un aumento del 15% en vRPM (de 1,64 a 1,89);

Un aumento del 30% en los ingresos;

Un aumento del 31% en el margen.

Deslizar hacia Arriba ofrece una forma más inteligente de monetizar sin comprometer la experiencia del usuario; ahora disponible para socios elegibles.

Scroll Ads: Aumenta la visibilidad y los ingresos con ubicaciones Debajo del Artículo

MGID ha lanzado Scroll Ads, una nueva mejora para los Widgets Inteligentes y Debajo del Artículo, diseñada para mejorar significativamente la visibilidad y la interacción de los anuncios. Este formato introduce una barra de anuncios fija que aparece cuando los usuarios comienzan a desplazarse por el contenido, lo que permite que los anuncios se vean antes en la experiencia de lectura.

Beneficios claves:

Mayor visibilidad: Los anuncios se muestran antes en el desplazamiento, lo que mejora la visibilidad hasta en un 167%.

Los anuncios se muestran antes en el desplazamiento, lo que mejora la visibilidad hasta en un 167%. Mayor interacción: Las tasas de clics pueden aumentar hasta un 25% gracias a una exposición más temprana y una mayor atención del usuario.

Las tasas de clics pueden aumentar hasta un 25% gracias a una exposición más temprana y una mayor atención del usuario. Aumento de los ingresos: Las ganancias de los widgets pueden aumentar hasta un 30% gracias a un mejor rendimiento de los anuncios.

En sus primeras implementaciones, Scroll Ads ya está mostrando excelentes resultados, ofreciendo a los editores la oportunidad de maximizar la visibilidad y los ingresos de sus ubicaciones publicitarias.

Para anunciantes

Seguimiento de conversiones sencillo para anunciantes de Shopify

MGID ha ampliado su función de Integración nativa con compatibilidad directa con Shopify, lo que facilita más que nunca el seguimiento de conversiones para los anunciantes de comercio electrónico sin depender de herramientas de terceros. Esta actualización permite a los propietarios de tiendas Shopify conectar su tienda con MGID Ads en tan solo unos clics, sin necesidad de programación manual ni plataformas externas.

Por qué es importante:

Configuración en un solo clic: Elimina la necesidad de Google Tag Manager o scripts predefinidos

Elimina la necesidad de Google Tag Manager o scripts predefinidos Seguimiento preciso de conversiones: Captura eventos claves como visualizaciones de productos, añadir al carrito, finalizar la transacción y compras

Captura eventos claves como visualizaciones de productos, añadir al carrito, finalizar la transacción y compras Evita las limitaciones de Shopify: Garantiza datos completos incluso cuando las etiquetas UTM o los píxeles de terceros están restringidos

Garantiza datos completos incluso cuando las etiquetas UTM o los píxeles de terceros están restringidos Flujo de trabajo optimizado: Permite a los anunciantes gestionar el seguimiento directamente en el panel de MGID

Ya sea que esté ejecutando una sola campaña o expandiéndola a varias tiendas, la Integración Nativa de Shopify simplifica el seguimiento y le brinda la información que necesita para optimizar el rendimiento e impulsar más ventas.

CTR Guard: Protección con IA contra la fatiga publicitaria

La fatiga publicitaria es un verdadero desafío. Cuando los usuarios se encuentran con la misma creatividad una y otra vez, la interacción disminuye, y con ella, el ROI. Para solucionar esto, MGID ha lanzado CTR Guard, una herramienta con IA que monitorea el rendimiento de las campañas, detecta el agotamiento creativo y genera automáticamente nuevas creatividades para mantener el éxito de sus campañas.

¿Qué hace valioso a CTR Guard?

Detección proactiva de agotamiento: Se activa cuando el vCTR cae un 15% o más en tres días.

Se activa cuando el vCTR cae un 15% o más en tres días. Creatividades generadas por IA: Crea hasta tres nuevas versiones para cada anuncio con bajo rendimiento.

Crea hasta tres nuevas versiones para cada anuncio con bajo rendimiento. Control flexible: Ofrece a los anunciantes la opción de elegir entre revisión manual o lanzamiento automático para una actualización sin intervención.

Ofrece a los anunciantes la opción de elegir entre revisión manual o lanzamiento automático para una actualización sin intervención. Límites inteligentes: Establece límites de CPC, presupuesto y clics para cada creatividad de IA.

Establece límites de CPC, presupuesto y clics para cada creatividad de IA. Lógica de pausa integrada: Pausa la generación automáticamente si no se lanzan nuevos anuncios para evitar el spam.

Disponible para campañas de productos y feeds de búsqueda, CTR Guard ayuda a los anunciantes a ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y garantizar que sus creatividades sigan siendo relevantes, a la vez que maximiza el rendimiento de la campaña mediante la optimización de IA en tiempo real.

Indicadores de Entrega: Información en tiempo real para una gestión presupuestaria más inteligente

MGID ha presentado los Indicadores de Entrega, una nueva función del panel que ayuda a los anunciantes a supervisar el ritmo de sus campañas en relación con el tiempo y el presupuesto. En lugar de comparar manualmente el gasto con el cronograma, los anunciantes ahora obtienen un estado visual claro y actualizado en tiempo real, que indica si una campaña va por buen camino, si gasta más de lo previsto o si corre el riesgo de incumplir los objetivos.

¿Por qué es importante?

Claridad instantánea sobre el ritmo de la campaña con indicadores sencillos codificados por colores (🟢 En camino, 🟡 Ligeramente retrasado, 🟠 Necesita atención, 🔴 Muy retrasado)

sobre el ritmo de la campaña con indicadores sencillos codificados por colores (🟢 En camino, 🟡 Ligeramente retrasado, 🟠 Necesita atención, 🔴 Muy retrasado) Uso más inteligente del presupuesto al detectar desajustes con antelación y ajustar las pujas, los presupuestos o la segmentación antes de que el rendimiento se vea afectado.

al detectar desajustes con antelación y ajustar las pujas, los presupuestos o la segmentación antes de que el rendimiento se vea afectado. Ahorro de tiempo al eliminar la necesidad de comprobaciones manuales e informes complejos.

al eliminar la necesidad de comprobaciones manuales e informes complejos. Monitoreo consistente en todas las campañas con lógica estandarizada para agencias y equipos internos.

Con los Indicadores de Entrega, los anunciantes pueden tomar decisiones más rápidas y basadas en datos, evitar las prisas de última hora y garantizar que los presupuestos se utilicen de forma eficiente, lo cual es especialmente valioso para campañas con plazos ajustados y orientadas a objetivos.

Conclusión

Todas estas actualizaciones están aquí para simplificarle la vida, ayudándolo a ahorrar tiempo, mejorar el rendimiento y mantener el control. Ya sea que se centre en aumentar sus ingresos o en gestionar campañas más eficientemente, todo lo que hemos añadido está diseñado para ayudarlo a alcanzar sus objetivos y aliviar la presión de su día a día.

Entre en su panel de MGID y descubra las novedades: la diferencia podría sorprenderlo.