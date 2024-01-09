En el 2024, el panorama digital está listo para un cambio significativo a medida que los principales navegadores se preparan para desactivar las cookies de terceros. Este proceso transformador ya ha comenzado, con Chrome siguiendo a Firefox y Safari, que durante mucho tiempo han implementado medidas para deshabilitar las cookies de terceros. A partir del 4 de enero de 2024, Chrome inició la restricción de cookies de terceros para el 1% de sus usuarios a través de la función Tracking Protection, una medida prevista para realizar pruebas antes de extenderse al 100% de los usuarios en el tercer trimestre del 2024.

Si bien esta medida marca un paso positivo hacia una mayor privacidad en la web, plantea preguntas cruciales sobre el futuro de la publicidad en general y del targeting en particular. En MGID, adoptamos estos cambios de manera proactiva y estamos preparados para navegar en un terreno cambiante. Únase a nosotros mientras profundizamos en los detalles de cómo MGID se está preparando para el inminente apocalipsis de las cookies.

La vida después de las cookies de terceros: ¿Qué significa esto para los anunciantes y editores?

¿Hay vida después de las cookies y quiénes se verán más afectados por su obsolescencia? De hecho, puede tener implicaciones importantes tanto para los anunciantes como para los editores, pero el impacto puede percibirse de manera diferente según la perspectiva.

Anunciantes:

Desafíos: Los anunciantes dependen en gran medida de las cookies de terceros para realizar publicidad dirigida, retargeting y medir la efectividad de la campaña. Con la desaparición de las cookies de terceros, a los anunciantes les puede resultar más difícil ofrecer anuncios personalizados basados en el comportamiento de navegación de los usuarios en diferentes sitios web.

Los anunciantes dependen en gran medida de las cookies de terceros para realizar publicidad dirigida, retargeting y medir la efectividad de la campaña. Con la desaparición de las cookies de terceros, a los anunciantes les puede resultar más difícil ofrecer anuncios personalizados basados en el comportamiento de navegación de los usuarios en diferentes sitios web. Oportunidades: Los anunciantes deberán adaptarse a métodos alternativos de targeting y medición del rendimiento, como datos propios, targeting contextual y nuevas tecnologías como las API que preservan la privacidad. Este cambio puede conducir a un enfoque más centrado en la privacidad y en el usuario, lo que potencialmente fomentará una mayor confianza y compromiso.

Editores:

Desafíos: Los editores pueden enfrentar desafíos a la hora de monetizar su contenido, ya que la desactivación de las cookies de terceros puede afectar la eficacia de la publicidad programática. Esto se debe a que a los anunciantes les puede resultar más difícil dirigirse a audiencias específicas sin depender de datos de terceros.

Los editores pueden enfrentar desafíos a la hora de monetizar su contenido, ya que la desactivación de las cookies de terceros puede afectar la eficacia de la publicidad programática. Esto se debe a que a los anunciantes les puede resultar más difícil dirigirse a audiencias específicas sin depender de datos de terceros. Oportunidades: En el lado positivo, los editores que tienen sólidas relaciones propias con su audiencia pueden beneficiarse del cambio. Pueden aprovechar sus propios datos de origen para publicidad y desarrollar relaciones más directas y personalizadas con los anunciantes. Además, los editores pueden explorar la publicidad contextual, que se basa en el contenido de la página en lugar del seguimiento del usuario.

Y ahora vayamos directamente a nuestra hoja de ruta con MGID en medio de los cambios en las cookies.

Paso #1: Enfoque en los datos propios

Como parte del plan maestro post cookies, MGID está poniendo un gran énfasis en los datos propios. Los datos propios se refieren a la información recopilada directamente de los usuarios cuando interactúan con un sitio web o plataforma y que comparten voluntariamente, como preferencias y comportamiento.

En MGID, los datos propios se han convertido en la piedra angular para la creación y targeting de las audiencias. Al rastrear las interacciones de los usuarios con los anuncios, MGID aprovecha el poder de estos datos para crear experiencias más personalizadas y relevantes para los usuarios. Este enfoque es particularmente valioso a medida que navegamos por los cambios provocados por la desactivación de las cookies de terceros.

Además, nuestra integración con LiveRamp Connect, una plataforma líder de conectividad de datos, nos permite incorporar sin problemas las audiencias propias de los anunciantes. Esta colaboración garantiza que los anunciantes puedan conectarse con audiencias relevantes de los principales editores a nivel mundial, al tiempo que priorizan el control y la elección del usuario.

Paso #2: Identificadores unificados

Los identificadores unificados son soluciones estandarizadas, conscientes de la privacidad e interoperables que ayudan a cerrar la brecha que deja la desactivación de las cookies de terceros. Proporcionan una manera de reconocer y rastrear a los usuarios en varias plataformas sin depender de las cookies. Para anunciantes y editores, los identificadores unificados ofrecen varias ventajas. Mejoran la capacidad de identificar e interactuar con audiencias direccionables de una manera centrada en la privacidad. Esto garantiza que el contenido personalizado y relevante pueda llegar a los usuarios adecuados sin comprometer la privacidad individual.

Como parte de nuestro compromiso de adaptarnos al panorama publicitario en evolución, MGID respalda activamente a los principales proveedores de identificadores, como LiveRamp ATS, ID5, Lotame Panorama ID y Unified ID. Estas asociaciones permiten a los socios de demanda identificar de forma precisa y segura audiencias a las que se puede dirigir dentro del ecosistema MGID. Al integrarse con estos proveedores de identificadores confiables, MGID garantiza que los anunciantes y editores puedan realizar una transición sin problemas a la era sin cookies mientras mantienen la precisión y eficacia de sus estrategias de targeting.

Paso #3: Targeting contextual

La solución de Inteligencia Contextual de MGID es una característica bien establecida que ha abordado eficazmente los desafíos planteados por el cambio, lejos de las cookies de terceros. Esta solución es un salvavidas para los editores online, ya que garantiza que mantengan sus ingresos publicitarios y al mismo tiempo proporciona a los anunciantes capacidades sólidas de targeting.

Así es como funciona: utilizando algoritmos avanzados de IA, la Inteligencia Contextual de MGID profundiza en los artículos, entendiendo su contenido, contexto y sentimiento. Es como un experto en idiomas, categorizando el contenido basándose en la taxonomía de contenido patentada de MGID, que va mucho más allá del estándar vigente de las soluciones de targeting contextual actuales. Además, MGID va un paso más allá al permitir a los anunciantes crear definiciones contextuales personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas. Los algoritmos de IA se entrenan en un conjunto diverso de artículos, lo que garantiza una clasificación y comprensión precisas del sentimiento.

Para los anunciantes, esto significa un targeting contextual preciso para la seguridad de la marca y la relevancia contextual, lo que se traduce en un mejor retorno de la inversión. Los editores también se benefician al mantener el valor de su inventario de anuncios y al mismo tiempo garantizar una experiencia de usuario positiva. Es una solución beneficiosa para ambos lados del espectro publicitario.

Paso #4: Soporte SDA

A continuación, profundicemos en las Audiencias Definidas por el Vendedor (SDA): un punto de inflexión en el panorama post cookies. SDA es una especificación de direccionabilidad diseñada para permitir a los editores monetizar eficazmente a su audiencia sin depender únicamente de cookies de terceros.

Impulsado por la galardonada tecnología de Inteligencia Contextual de MGID, SDA trasciende las soluciones convencionales y ofrece un conjunto completo de características:

Clasificación de contenido automatizada: SDA de MGID revoluciona la clasificación de contenido, empleando procesamiento de lenguaje natural (NLP) para categorizar meticulosamente las páginas de los editores en la taxonomía de contenido de IAB. Con 698 categorías, 12 categorías de seguridad de marca y análisis de sentimiento, garantiza una precisión granular.

SDA de MGID revoluciona la clasificación de contenido, empleando procesamiento de lenguaje natural (NLP) para categorizar meticulosamente las páginas de los editores en la taxonomía de contenido de IAB. Con 698 categorías, 12 categorías de seguridad de marca y análisis de sentimiento, garantiza una precisión granular. Gestión de datos compatible con la privacidad: SDA opera con principios totalmente compatibles con la privacidad, centrándose en el consumo de contenido en lugar del seguimiento individual. Este enfoque se alinea con las normas de privacidad en evolución, fomentando un ecosistema de datos seguro y responsable.

SDA opera con principios totalmente compatibles con la privacidad, centrándose en el consumo de contenido en lugar del seguimiento individual. Este enfoque se alinea con las normas de privacidad en evolución, fomentando un ecosistema de datos seguro y responsable. Integración y personalización perfectas: Al integrarse con la taxonomía IAB, MGID clasifica los datos de audiencia propios. Esta clasificación no sólo refina las opciones de targeting dentro de la plataforma de MGID sino que también ofrece una solución versátil para los editores. Pueden integrar perfectamente estas audiencias enriquecidas en su configuración previa a la oferta utilizando el módulo dedicado de MGID.

Al integrarse con la taxonomía IAB, MGID clasifica los datos de audiencia propios. Esta clasificación no sólo refina las opciones de targeting dentro de la plataforma de MGID sino que también ofrece una solución versátil para los editores. Pueden integrar perfectamente estas audiencias enriquecidas en su configuración previa a la oferta utilizando el módulo dedicado de MGID. Accesibilidad global: MGID amplía el alcance de su solución SDA a su cartera global de editores premium. Esta accesibilidad permite a los editores de todo el mundo definir audiencias propias en función de métricas de participación del usuario, como la frecuencia y la actualidad de las visitas a categorías de contenido específicas.

MGID amplía el alcance de su solución SDA a su cartera global de editores premium. Esta accesibilidad permite a los editores de todo el mundo definir audiencias propias en función de métricas de participación del usuario, como la frecuencia y la actualidad de las visitas a categorías de contenido específicas. Comprensión conceptual para la seguridad de la marca: El SDA de MGID va más allá del recuento de palabras clave, enfocándose en la comprensión conceptual y las relaciones entre ellas. Este enfoque mejora significativamente la seguridad de la marca al reducir los falsos positivos, infundiendo confianza en los anunciantes a la hora de comprar inventario.

Paso #5: Audience Hub

Audience Hub de MGID es una solución clave que cierra la brecha entre editores y anunciantes al facilitar la recopilación y conversión de datos valiosos de los usuarios. El objetivo principal es capacitar a los editores para que creen una base sólida de emails, que posteriormente se transforman en identificadores como UUID2 y RampID. Esta maniobra estratégica mejora la capacidad de los anunciantes para identificar y dirigirse con precisión a las audiencias deseadas.

Abrazando el futuro con MGID: Una revolución sin cookies

Mientras nos despedimos de las cookies de terceros, MGID adopta no un desafío sino un mundo de nuevas oportunidades. Preparados de antemano, estamos listos para navegar en la dinámica era post cookies. En MGID, no sólo nos estamos adaptando; estamos innovando.

La desactivación de las cookies de terceros es una invitación a explorar soluciones innovadoras y redefinir la participación de la audiencia. Para aquellos que ya tienen MGID, están al lado de un pionero, armado con una funcionalidad de vanguardia diseñada para los desafíos del mañana. Si aún no se ha unido a nosotros, ahora es el momento. Juntos, avanzamos con confianza hacia el futuro, listos para conquistar las complejidades del cambiante panorama publicitario. Únase a MGID y descubramos, de la mano, las nuevas posibilidades que ofrece el futuro sin cookies.