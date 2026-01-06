Durante años, los editores han confiado en Google Search como su principal motor de tráfico. Publicas grandes historias, optimizas los titulares, quizá incluso luchas por llegar a lo más alto del SERP, y luego esperas a que empiecen a llegar los clics.

Por desgracia, las reglas han cambiado.

Las respuestas generadas por IA, los hilos de Reddit y los resúmenes de cero clics están devorando el tráfico de búsqueda. Incluso cuando logras una buena posición, cada vez menos personas visitan realmente tu sitio. Las actualizaciones principales van y vienen, y lo que funcionaba hace un mes puede desaparecer silenciosamente con la siguiente.

Si has notado que tu tráfico orgánico disminuye y te has preguntado: «¿A dónde se fue todo el mundo?», no estás solo. La búsqueda ya no está pensada para los editores. Mientras todos luchan por las migajas bajo las respuestas de IA y los hilos de Reddit, hay un lugar que, en silencio, está haciendo justo lo contrario: enviar personas reales, con intención real, directamente a los editores que han sabido aprovecharlo.

No se trata de un truco secreto ni de una reconstrucción técnica compleja: simplemente consiste en aprender a ganar en el único lugar que todavía recompensa la atención, y ese lugar es Google Discover.

El problema: la búsqueda está perdiendo clics

Es difícil no notar que la búsqueda ya no es lo que solía ser.

El despliegue de AI Overviews y del nuevo AI Mode de Google es excelente para los usuarios que quieren respuestas instantáneas; sin embargo, no es tan positivo para los editores que realmente crean ese contenido. Los primeros datos de Chartbeat muestran una caída del 9 % en las páginas vistas procedentes de Search entre enero y abril de 2025, mientras que el tráfico de Discover creció alrededor de un 6 % en el mismo período.

Pero no son solo los fragmentos de IA los que están provocando esta caída. Los sitios de foros como Reddit y Quora ahora reciben una visibilidad privilegiada en los resultados. Incluso los grandes editores están viendo cómo sus posiciones se ven desplazadas por conversaciones generadas por usuarios.

En otras palabras, la atención está cambiando, y tu estrategia también debería hacerlo.

La solución: Discover está generando resultados en silencio

Si Search es el lugar donde la gente pregunta, Discover es donde las personas descubren cosas que ni siquiera sabían que querían.

Discover es el feed personalizado integrado en la app de Google y que ahora también se está desplegando en escritorio. Sin teclear una sola palabra, Google muestra artículos, guías y vídeos que coinciden con los intereses de los usuarios, basándose en lo que han buscado, visto o leído.

Para los editores, este es un escenario ideal.

Sin resúmenes de IA entre tú y tu lector

entre tú y tu lector Tasas de clic hasta 4 veces más altas que los resultados estándar de Search (8 % frente a ~2 %)

que los resultados estándar de Search (8 % frente a ~2 %) Sin proceso de aprobación: siempre que tu sitio cumpla con las señales de calidad de contenido y técnicas de Google

siempre que tu sitio cumpla con las señales de calidad de contenido y técnicas de Google Contenido reciente y evergreen que funcionan por igual, tanto para generar tráfico en lanzamientos como en artículos publicados hace meses

En resumen, mientras Search se vuelve cada vez más ruidoso, Discover es el lugar donde tu contenido puede rendir y generar resultados de forma constante y discreta.

Comprobación rápida de la realidad: políticas de contenido de Discover

Discover filtra el contenido que resulta manipulador, impactante o sensacionalista, y degrada el clickbait. Para seguir siendo elegible:

Asegúrate de que tus titulares reflejen el contenido real : nada de clickbait, exageraciones ni información deliberadamente incompleta;

: nada de clickbait, exageraciones ni información deliberadamente incompleta; Evita temas sensibles o manipuladores ;

; Garantiza que tu contenido y tus imágenes cumplan con las directrices de contenido de Discover : la honestidad y la claridad siempre funcionan mejor que los trucos;

: la honestidad y la claridad siempre funcionan mejor que los trucos; Revisa con regularidad Search Console → Acciones manuales para confirmar que tu sitio se encuentra en buen estado.

Por qué Discover vale la pena

El tráfico de Discover puede parecer impredecible, pero es una red de seguridad probada. Algunos editores informan de un aumento constante de las referencias desde Discover incluso mientras el tráfico de Search disminuye. Otros han visto cómo Discover se convierte en su principal fuente de tráfico de Google, especialmente para contenidos de estilo de vida, entretenimiento y guías evergreen de tipo “cómo hacerlo”.

Google también se beneficia de mantener satisfechos a los editores. Por eso, a medida que la IA ocupa cada vez más espacio en Search, la compañía parece estar aumentando la visibilidad de Discover para equilibrar la balanza. Es la forma que tiene Google de mantener vivo el ecosistema.

Importante: el tráfico de Discover es inherentemente volátil. Está impulsado por los cambios en los intereses de los usuarios y las actualizaciones continuas de Google, por lo que conviene tratarlo como una potente cobertura y un canal de crecimiento. Aun así, su alto CTR y su presencia en expansión lo convierten en un pilar clave dentro de una estrategia moderna de audiencia.

Cómo triunfar en Google Discover

Lo mejor de Discover es que premia los buenos hábitos editoriales: redacción clara, páginas rápidas y contenidos realmente útiles. Esto es lo que funciona de verdad.

0. Empieza con un dominio confiable (sin autoridad, no hay Discover)

Antes de hablar de tácticas, hay una verdad incómoda sobre Discover: favorece claramente a los dominios que ya cuentan con confianza y visibilidad en Google Search.

Discover no es una plataforma de lanzamiento para dominios nuevos o débiles. Si tu sitio no posiciona ya para un conjunto relevante de búsquedas, no publica de forma constante y no muestra señales estables de interacción, es muy poco probable que obtenga visibilidad en Discover.

En la práctica, esto significa que:

Tu dominio ya debería posicionar en la página 1–2 para temas relevantes.

Tu contenido debería indexarse de forma rápida y constante.

Deberías tener un historial limpio en Search Console, sin acciones manuales ni problemas de confianza.

Una vez que esta base existe, el volumen se convierte en el acelerador.

Los editores que triunfan en Discover publican a diario. Publicar entre 3 y 5 artículos al día, basados en tendencias o intereses del público, aumenta drásticamente la probabilidad de que Discover pruebe tu contenido. Cuanto más publiques, más datos tendrá Google para entender el encaje con tu audiencia.

No todas las publicaciones funcionarán, pero Discover opera por probabilidad. Piensa en Discover como una máquina tragamonedas impulsada por la confianza y la frescura del contenido. La autoridad te permite jugar, y el volumen aumenta tus posibilidades de ganar.

1. Escribe titulares que la gente entienda y crea

Olvídate del clickbait. Discover favorece titulares honestos y descriptivos que reflejen fielmente la historia, pero eso no significa que deban ser aburridos. El objetivo es combinar claridad con curiosidad.

Prueba formatos como:

«10 formas rápidas de reducir el alquiler (que de verdad funcionan)»

«iPhone 17 vs. 16: ¿qué cambia realmente?»

«Cómo hacer masa madre en 3 pasos (sin dramas con el fermento)»

Mantén los titulares cortos (idealmente entre 40 y 60 caracteres) y asegúrate de que se entiendan incluso fuera de contexto. En el feed de Discover, el titular suele hacer la mayor parte del trabajo.

2. Usa imágenes potentes y únicas

Discover es una plataforma visual, y las buenas imágenes a menudo generan más clics que los titulares. Utiliza imágenes principales de al menos 1200 píxeles de ancho y asegúrate de haber añadido la etiqueta <max-image-preview: large> para que Google pueda mostrarlas a tamaño completo.

Evita las fotos de stock genéricas. Usa imágenes que encajen claramente con el tema o, mejor aún, fotos originales o gráficos personalizados. Las imágenes reales transmiten que hay contenido real detrás del clic.

3. Crea contenido fácil de escanear y pensado para personas

La estructura importa. En Discover, la gente suele hojear el contenido en el móvil, así que hazlo fácil de consumir:

Mantén las introducciones cortas y ve al grano rápidamente.

Usa subtítulos, viñetas y listas para dividir el texto.

Destaca desde el inicio la idea o conclusión clave.

Actualizar artículos antiguos también puede ayudar. Cuando renuevas una pieza evergreen (nuevas estadísticas, nuevas imágenes, formato actualizado), vuelve a ser elegible para aparecer en Discover.

4. Muestra experiencia real (E-E-A-T hecho fácil)

Google quiere ver que hay personas reales, con experiencia real, detrás de tus contenidos.

Esto ayuda:

Añadir firmas claras con breves biografías que destaquen la experiencia relevante e incluyan enlaces sociales o profesionales cuando tenga sentido.

Mantener a los autores dentro de su área de especialización: un periodista de motor escribiendo sobre dietas es una señal de alerta.

Asegurarte de que las páginas Sobre nosotros, Política editorial y Contacto sean fáciles de encontrar. La transparencia genera confianza, y la confianza mejora la visibilidad.

Bonus: usa el marco “Quién / Cómo / Por qué” de Google ✔️ Quién lo creó: deja claro quién está detrás del contenido, mostrando la firma y una biografía del autor. ✔️ Cómo se creó: si utilizaste pruebas, investigación original o asistencia de IA, indícalo brevemente. ✔️ Por qué existe: deja claro el beneficio para el usuario (educar, comparar, ayudar a decidir).

Estas señales de confianza envían los mensajes correctos tanto a los lectores como a Discover, demostrando que tu contenido es auténtico y merece visibilidad.

5. Prioriza el móvil y la velocidad extrema

La mayor parte del tráfico de Discover es móvil. Si tu página tarda en cargar, simplemente no existe. Aunque ya no es necesario usar AMP, debes asegurarte de cumplir los estándares de Core Web Vitals benchmarks.

Carga rápida (LCP < 2,5 s)

(LCP < 2,5 s) Estabilidad visual (CLS cercano a 0)

(CLS cercano a 0) Respuesta inmediata (INP < 200 ms)

Diseños simples, scripts ligeros y configuraciones de anuncios optimizadas marcan una gran diferencia. Una experiencia rápida y limpia mantiene a los usuarios comprometidos y a los anunciantes satisfechos.

Qué tipos de contenido funcionan mejor

Algunos formatos encajan de forma natural en Discover: captan la atención rápidamente y hacen que los usuarios vuelvan por más.

Actualizaciones oportunas: lanzamientos, tendencias emergentes o novedades de productos. Si es actual y genera conversación, Discover también lo quiere.

lanzamientos, tendencias emergentes o novedades de productos. Si es actual y genera conversación, Discover también lo quiere. Explicadores evergreen: temas de salud, finanzas, tecnología y estilo de vida suelen funcionar muy bien, especialmente cuando se explican con claridad y se mantienen actualizados. Construyen tráfico constante a lo largo del tiempo.

temas de salud, finanzas, tecnología y estilo de vida suelen funcionar muy bien, especialmente cuando se explican con claridad y se mantienen actualizados. Construyen tráfico constante a lo largo del tiempo. Guías prácticas y listas: formatos simples y accionables, como tutoriales o “top 5”, funcionan de maravilla. Son fáciles de escanear y consumir en móvil, algo que Discover valora mucho.

formatos simples y accionables, como tutoriales o “top 5”, funcionan de maravilla. Son fáciles de escanear y consumir en móvil, algo que Discover valora mucho. Comparativas y recopilaciones: artículos del tipo «A vs. B», «El mejor X para Y» o «Top 10 por menos de 100 €» atraen a lectores curiosos que están cerca de tomar una decisión. Esa intención se traduce en un alto nivel de interacción y valor publicitario.

Si un contenido funciona bien en Search o genera un buen engagement en redes sociales, hay muchas probabilidades de que también rinda en Discover.

Hay un punto más que todos estos formatos tienen en común: escalan bien con la frecuencia.

Discover premia a los editores que alimentan el sistema de forma constante con contenido relevante y actualizado. Publicar varias piezas de alta calidad al día dentro de estos formatos le da a Google más oportunidades de emparejar tu contenido con los intereses de los usuarios y aumenta las posibilidades de picos de tráfico destacados.

Bonus: Google Discover vs. Google News (comparación rápida)

Para planificar bien tu mix de contenidos, es útil entender cómo encaja Discover junto a Google News. Así se comparan de un vistazo.

Aspect Google Discover Google News Alcance del contenido Mezcla de noticias, contenidos evergreen, explicadores, reseñas, guías prácticas y vídeos Principalmente periodismo de actualidad y noticias de última hora Acceso / configuración No requiere solicitud formal; la visibilidad depende de la calidad del sitio, E-E-A-T y la interacción Requiere configuración en Publisher Center e inclusión manual para una visibilidad completa Personalización Altamente personalizado, basado en los intereses, el historial y el comportamiento del usuario Más orientado a temas; se centra en la actualidad, la relevancia y la autoridad Duración Picos cortos con CTR alto; el contenido puede ser tendencia durante días Visibilidad más estable mientras una historia se desarrolla o se actualiza Valor de actualización Los contenidos evergreen actualizados pueden volver a entrar en los feeds de Discover Las actualizaciones importan sobre todo en coberturas informativas en curso Elementos visuales Imágenes potentes (1200 px o más), titulares llamativos y diseño mobile-first funcionan mejor Miniaturas y titulares estructurados, con menor énfasis visual Patrón de tráfico Volátil: grandes picos seguidos de caídas, impulsado por señales de interacción Tráfico más predecible, ligado a los ciclos de noticias y la indexación Principales señales de ranking Interés del usuario, interacción, frescura, señales de confianza y reputación del sitio Autoridad temática, actualidad, datos estructurados y reputación del editor Ideal para Estilo de vida, reseñas, explicadores, recopilaciones de productos, contenidos evergreen Noticias duras, actualizaciones urgentes, política, finanzas y eventos globales Objetivo Atraer a los usuarios mediante descubrimiento personalizado basado en intereses Informar a los usuarios con periodismo verificado y actualizado

El plan de dos semanas para editores

¿Quieres comprobar rápidamente si tu contenido puede despegar en Discover? Aquí tienes un plan sencillo para probar qué funciona.

Semana 1: preparar el terreno ✔️ Elige entre 5 y 10 artículos que ya sabes que funcionan bien en Search. ✔️ Actualízalos: nueva imagen, titular más preciso, introducción renovada. ✔️ Publica entre 2 y 3 piezas oportunas basadas en lo que esté en tendencia esa semana (consulta Google Trends).

Consejo pro: al actualizar contenidos evergreen, cambia la imagen principal (1200 px o más), ajusta la introducción y alinea el titular exactamente con la promesa del artículo. Pequeños cambios en claridad y elementos visuales suelen mejorar notablemente el CTR en Discover.

Semana 2: observar y aprender ✔️ Supervisa el rendimiento de Discover en Search Console. ✔️ Identifica qué temas y titulares generan más impresiones y mejor CTR. ✔️ Repite los formatos ganadores y descarta los que no funcionen.

Consejo pro: en Search Console, no te quedes solo con los clics. Presta especial atención a los picos de impresiones en Discover: suelen indicar temas que Google está probando con audiencias más amplias. Si detectas un pico con CTR bajo, experimenta con un titular más claro o una imagen más potente en futuros contenidos similares, en lugar de modificar el artículo ya publicado.

Eso es todo: sin ciclos largos de SEO, sin reconstrucciones técnicas complejas. Solo probar, medir y ajustar. Con unos pocos cambios inteligentes y una publicación constante, puedes descubrir rápidamente qué es lo que le gusta a Discover (y a tu audiencia).

Monetización: mantenlo simple

Discover puede enviar tráfico de alta intención y gran volumen, pero ese valor desaparece rápido si tus páginas se sienten pesadas o saturadas. El objetivo es el equilibrio: monetizar, sí, pero sin arruinar la experiencia del usuario.

Por eso recomendamos simplificar tu stack publicitario:

Realiza auditorías de SPO (Supply Path Optimization) y elimina revendedores redundantes;

Mantén solo a los socios publicitarios que realmente aporten valor;

Controla la densidad de anuncios: demasiadas unidades perjudican los Core Web Vitals.

Una página rápida y fácil de leer consigue mejores CPM y te mantiene en buena posición dentro de Discover.

Errores comunes que debes evitar

Titulares que no cumplen lo que prometen: Los títulos atractivos funcionan, pero si prometen algo que el artículo no desarrolla de verdad, los lectores abandonan rápidamente. Ese desajuste daña la confianza y el rendimiento.

Elementos visuales débiles o aburridos: Discover es visual por naturaleza. Las imágenes genéricas o de baja calidad hacen que tu contenido se pase por alto. Usa recursos visuales nítidos, relevantes y que inviten a hacer clic.

Discover es visual por naturaleza. Las imágenes genéricas o de baja calidad hacen que tu contenido se pase por alto. Usa recursos visuales nítidos, relevantes y que inviten a hacer clic. Autores que escriben de todo un poco: Cuando un redactor salta entre temas no relacionados, a Discover le cuesta identificar su experiencia. Mantén áreas temáticas claras y construye autoridad dentro de un nicho concreto.

Cuando un redactor salta entre temas no relacionados, a Discover le cuesta identificar su experiencia. Mantén áreas temáticas claras y construye autoridad dentro de un nicho concreto. Olvidarse del contenido antiguo: Las buenas historias envejecen bien si se mantienen actualizadas. Refresca los artículos fuertes cuando haya nueva información, ya que Discover suele mostrar contenidos evergreen que siguen siendo actuales.

Las buenas historias envejecen bien si se mantienen actualizadas. Refresca los artículos fuertes cuando haya nueva información, ya que Discover suele mostrar contenidos evergreen que siguen siendo actuales. Ignorar las reglas: Discover filtra el contenido que resulta impactante, manipulador o excesivamente sensacionalista. Mantén un tono fiable y alineado con el valor real para la audiencia.

Discover filtra el contenido que resulta impactante, manipulador o excesivamente sensacionalista. Mantén un tono fiable y alineado con el valor real para la audiencia. Falta de señales de autoría: Los artículos anónimos o con páginas de autor poco trabajadas no generan credibilidad. Ayuda a los lectores a entender claramente quién está detrás del contenido y por qué sabe de lo que habla.

Monetiza el tráfico de Discover con MGID

Si Discover ya está enviando tráfico relevante a tu sitio, el siguiente paso es optimizar la monetización. MGID ayuda a los editores a convertir esas visitas de alto CTR en ingresos estables y escalables, sin perjudicar la experiencia de usuario ni la elegibilidad en Discover.

Por qué MGID funciona bien con el tráfico de Discover

La tecnología de publicidad nativa de MGID está diseñada en torno a experiencias centradas en el contenido, lo que encaja perfectamente con el énfasis de Google Discover en la claridad, la confianza y la interacción. La plataforma combina formatos publicitarios inteligentes, optimización mediante machine learning e integración de demanda a través de Google MCM para ofrecer impresiones de alto valor con una latencia mínima.

Esto es lo que implica para ti:

Carga más rápida y mejor UX: Los widgets de MGID son ligeros y están optimizados para Core Web Vitals, lo que ayuda a mantener tu sitio apto para Discover.

Los widgets de MGID son ligeros y están optimizados para Core Web Vitals, lo que ayuda a mantener tu sitio apto para Discover. Diseños publicitarios compatibles con Discover: Cada widget se integra de forma natural en el flujo del artículo, manteniendo la legibilidad sin pop-ups intrusivos ni saltos de diseño.

Cada widget se integra de forma natural en el flujo del artículo, manteniendo la legibilidad sin pop-ups intrusivos ni saltos de diseño. Optimización basada en rendimiento: Nuestra IA prueba continuamente creatividades, ubicaciones y audiencias para maximizar el CTR y el eCPM sin ajustes manuales.

Nuestra IA prueba continuamente creatividades, ubicaciones y audiencias para maximizar el CTR y el eCPM sin ajustes manuales. Transparencia total: Analítica en tiempo real, datos claros de RPM y reparto directo de ingresos, sin deducciones ocultas.

Formatos publicitarios pensados para el tráfico de Discover

Smart Widget

Una ubicación responsive al final del artículo que sigue el tono editorial. Smart Widget ofrece hasta +40 % de CTR, +30 % de ingresos y +167 % de visibilidad frente a formatos display estándar.

Impact Widget

Diseñado para colocarse dentro del artículo, ideal para usuarios móviles que leen contenidos largos. Impact Widget aumenta la visibilidad de los anuncios sin sacrificar la experiencia de usuario. Para un rendimiento óptimo sin afectar la UX ni la elegibilidad en Discover:

Coloca un Impact Widget cada 3–4 párrafos , según la longitud del artículo.

, según la longitud del artículo. Limita las inserciones a un máximo de 3 Impact Widgets por artículo.

por artículo. Evita agrupar widgets demasiado cerca de imágenes o titulares para no sobrecargar visualmente la página.

MGID Story

MGID Story interactúa con los usuarios que pulsan el botón “atrás” del navegador, mostrándoles una tarjeta de contenido breve y relevante, lo que puede aumentar la duración de la sesión y los ingresos hasta en un 60 %.

Passage Ads con demanda de Google MCM

Los Passage Ads muestran unidades nativas entre páginas o secciones de contenido. La integración con Google MCM (Multiple Customer Management) aporta demanda premium y puede incrementar los ingresos totales en un 14 % o más.

###Puesta en marcha rápida

Regístrate: Tu account manager puede configurar una prueba en cuestión de minutos.

Tu account manager puede configurar una prueba en cuestión de minutos. Añade el código JS ligero: Normalmente es una sola línea que puede colocarse en cualquier parte del .

Normalmente es una sola línea que puede colocarse en cualquier parte del . Activa en menos de dos horas: Los widgets se optimizan automáticamente según el diseño y el dispositivo.

Los widgets se optimizan automáticamente según el diseño y el dispositivo. Sigue el rendimiento en tiempo real: El panel de MGID te permite monitorizar resultados minuto a minuto y ajustar cuando sea necesario.

Más allá de la publicidad: herramientas para crecer en Discover

Módulo de auditoría SEO: Analiza Core Web Vitals, velocidad móvil y frescura del contenido para mejorar la visibilidad en Discover.

Analiza Core Web Vitals, velocidad móvil y frescura del contenido para mejorar la visibilidad en Discover. Insights de tendencias: Accede a datos regionales y reportes de temas en tendencia, extraídos de los feeds de Google Discover.

Accede a datos regionales y reportes de temas en tendencia, extraídos de los feeds de Google Discover. Consejos de optimización editorial: Recomendaciones prácticas sobre políticas de imágenes, señales E-E-A-T y mejora del CTR.

Conclusión

La búsqueda está cambiando rápidamente, y no siempre a favor de los editores. Sin embargo, Discover es el contrapeso integrado de Google: una fuente de tráfico en crecimiento, con alto CTR, que no requiere inversión publicitaria ni trucos basados en IA.

En un mundo donde la IA roba clics, es Discover quien los devuelve, y para los editores, esa es una de las oportunidades más fáciles de aprovechar.