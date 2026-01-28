MGID, la plataforma global de publicidad, celebra el primer aniversario de su asociación estratégica con Marfeel, un proveedor líder de análisis de contenidos para editores, como parte de su suite basada en datos de 360°, MGID+, una potente herramienta utilizada para rastrear y analizar el rendimiento de contenidos, facilitando la toma de decisiones basadas en datos.

Durante el último año, Marfeel ha integrado sus capacidades avanzadas de análisis en MGID+, proporcionando a los editores herramientas que ofrecen información valiosa y accionable tanto sobre el rendimiento de su contenido como sobre la experiencia del usuario. Esta colaboración ha reforzado la oferta de MGID+, ayudando a los editores a aumentar la monetización, estimular la interacción, ampliar sus audiencias y aprovechar análisis en profundidad proporcionando:

Análisis Integrales de Contenido y Rendimiento: El acceso a datos e información de contenido en tiempo real e históricos en todos los sitios y canales permite a los editores tomar decisiones basadas en datos que aumentan la implicación y la experiencia del usuario, incrementan el tráfico y maximizan el potencial de ingresos.

El acceso a datos e información de contenido en tiempo real e históricos en todos los sitios y canales permite a los editores tomar decisiones basadas en datos que aumentan la implicación y la experiencia del usuario, incrementan el tráfico y maximizan el potencial de ingresos. Análisis de rendimiento de ingresos: Combinación de análisis de contenidos con datos de ingresos para medir el rendimiento por artículo, sección, tema o segmento de audiencia en tiempo real. Esto ayuda a los editores a identificar contenido de alto valor y a adaptar estrategias de monetización para maximizar los beneficios de cada grupo de audiencia.

Combinación de análisis de contenidos con datos de ingresos para medir el rendimiento por artículo, sección, tema o segmento de audiencia en tiempo real. Esto ayuda a los editores a identificar contenido de alto valor y a adaptar estrategias de monetización para maximizar los beneficios de cada grupo de audiencia. Mayor comprensión de la audiencia: Mejores conocimientos sobre qué contenido resuena con distintos grupos de usuarios, como usuarios nuevos frente a fieles, ayudando a mover audiencias por el embudo, prolongar el valor de vida y apoyar estrategias a largo plazo para el crecimiento de audiencias e ingresos.

"Este hito refleja un año de ejecución exitosa. Nuestra colaboración con Marfeel ha entregado resultados tangibles a nuestros editores, no solo nuevas funcionalidades. Trabajando juntos, hemos podido apoyar a nuestros socios editores para incrementar los ingresos publicitarios, aumentar su tráfico y mejorar la interacción con el contenido",

dijo Sergio Vives, vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Editores de MGID.

"Integrándonos con la tecnología pionera de Marfeel, estamos proporcionando a nuestros editores más datos e información, permitiéndoles centrarse en estrategias sostenibles a largo plazo que mejoren la rentabilidad y optimicen la producción de contenido."

"Asociarnos con MGID nos ha permitido ampliar el alcance de nuestra tecnología, ayudando a los editores a pasar de decisiones reactivas a estrategias verdaderamente basadas en datos. Combinando nuestra analítica con la experiencia en monetización de MGID, estamos dotando a los editores de la claridad que necesitan para identificar qué funciona, qué no y dónde están las próximas grandes oportunidades",

dijo Alexian Chiavegato, Director de Marketing de Marfeel.