Tenemos grandes noticias para nuestros socios self-serve. El Panel de Control del Editor actualizado es ahora mucho más potente con el último lanzamiento de MGID: la interfaz de creación de widgets. Ahora, puede crear y gestionar widgets directamente en el nuevo panel, con una experiencia más fluida e intuitiva que nunca.

Este es un gran paso hacia la funcionalidad completa de la plataforma actualizada, que se ha mejorado no solo en disponibilidad, sino también en usabilidad y diseño. Siga leyendo para descubrir las novedades y cómo sacar el máximo provecho de la interfaz de creación de widgets.

Qué hay de nuevo en la Interfaz de Creación de Widgets

MGID ha rediseñado por completo la experiencia de configuración de widgets, priorizando la simplicidad, la claridad y la optimización para dispositivos móviles. Estos son los cambios:

Proceso claro y paso a paso: Siempre sabrá qué sigue al configurar un nuevo widget.

Siempre sabrá qué sigue al configurar un nuevo widget. Descripciones detalladas de formato: Obtenga una mejor guía para elegir el tipo de widget adecuado para su estrategia de monetización.

Enfoque móvil: Ya sea que trabaje desde su teléfono o previsualice diseños móviles, todo funciona a la perfección.

Ya sea que trabaje desde su teléfono o previsualice diseños móviles, todo funciona a la perfección. Vista previa del widget mejorada: Descubra mejor cómo se verá su widget antes de publicarlo.

Esta actualización completa las funciones principales del nuevo panel, convirtiéndolo en una plataforma integral para editores que buscan control total, una gestión sencilla y mejores oportunidades de ingresos.

¿Necesita un pequeño recordatorio? Estos son los principales formatos de widgets en MGID

Si está planificando sus ubicaciones o probando nuevas estrategias de monetización, aquí tiene un breve resumen de nuestros principales tipos de widgets y cómo funcionan mejor juntos:

Widget Inteligente: Diseño adaptable con desplazamiento infinito, ideal para maximizar los ingresos

Diseño adaptable con desplazamiento infinito, ideal para maximizar los ingresos Widget Debajo del Artículo: Ideal para colocarlo justo después del contenido, especialmente en artículos extensos

Ideal para colocarlo justo después del contenido, especialmente en artículos extensos Widgets Dentro del Artículo (Impacto, Principal, Carrusel): Ideales para dividir el contenido y mantener la atención de los usuarios durante todo el artículo

Ideales para dividir el contenido y mantener la atención de los usuarios durante todo el artículo Widget de Encabezado: Visibilidad en la parte superior de la página, a menudo útil para la marca o la reactivación

Consejos de ubicaciones enfocados en la monetización

Aquí le explicamos cómo sacar el máximo provecho de sus widgets, basándonos en datos de rendimiento reales y las mejores prácticas de los editores con mayores ingresos.

Mejores zonas de ubicación para la monetización

Zona Debajo del Artículo (Widget Inteligente o Widget Debajo del Artículo)

¡No se lo pierda! Esta es su principal fuente de ingresos, ¡así que no la descuide!

Use formatos que muestren la mayor cantidad de creatividades posible ; idealmente, el Widget Inteligente con desplazamiento infinito.

; idealmente, el Widget Inteligente con desplazamiento infinito. Colóquelo justo después del artículo , antes de los comentarios o bloques como Intercambio Interno.

, antes de los comentarios o bloques como Intercambio Interno. Elija tamaños de creatividades más grandes : captan más la atención de forma natural.

: captan más la atención de forma natural. Preste atención a la tasa de visibilidad. Esta indica el porcentaje de usuarios que ven su widget. Si es baja (por ejemplo, debido a lecturas largas), active el botón Leer Más para mejorarla.

Zona Dentro del Artículo (Impacto, Principal, Carrusel)

Perfecta para artículos largos, ya que mantiene una alta interacción durante todo el desplazamiento.

Los formatos Impacto y Principal suelen tener un mejor rendimiento.

suelen tener un mejor rendimiento. ¿Tiene contenido extenso? Use varios widgets Dentro del Artículo distribuidos a lo largo del texto para mantener la visibilidad.

Encabezado

Los widgets en la parte superior de la página son excelentes si se colocan correctamente.

Busque una posición cerca (pero no en) la parte superior de la página (antes o después del título). Los usuarios suelen pasar la parte superior muy rápido.

(antes o después del título). Los usuarios suelen pasar la parte superior muy rápido. Al usar formatos fijos, asegúrese de que el widget permanezca completamente visible en todos los dispositivos.

Mejores prácticas para un uso eficaz de los widgets

¿Quiere que sus widgets rindan más y generen mejores resultados? Estas recomendaciones lo ayudarán a evitar errores comunes y a aprovechar al máximo cada impresión.

Compruebe cómo se ven los widgets en diferentes dispositivos y fuentes

Los widgets deben tener un buen aspecto y funcionar correctamente en todas partes.

Pruebe sus artículos en ordenador y móvil .

. Intente abrirlos a través de la Búsqueda de Google, Facebook, visitas directas y referencias de terceros ; algunas fuentes pueden afectar el diseño o el comportamiento.

; algunas fuentes pueden afectar el diseño o el comportamiento. Un diseño defectuoso puede afectar el CTR y la experiencia del usuario, así que inclúyalo en su revisión regular.

Cuide el diseño: Espaciado, fluidez y posición

La ubicación y la forma de colocar los widgets son fundamentales.

Deje siempre al menos un párrafo de texto entre widgets . Si los coloca uno tras otro, el CTR suele disminuir.

. Si los coloca uno tras otro, el CTR suele disminuir. Evite colocar un widget justo después de una imagen de encabezado , ya que los lectores tienden a pasarlo por alto. Es más efectivo colocar el widget después del cuerpo del texto.

, ya que los lectores tienden a pasarlo por alto. Es más efectivo colocar el widget después del cuerpo del texto. Asegúrese de que cada artículo incluya un widget: Es la única manera de capturar todo el potencial de tráfico.

Use códigos separados para cada widget

Incluso si usa el mismo formato, no copie el mismo código.

¿Quiere dos widgets debajo del artículo? Cree dos widgets separados en su panel y use sus códigos únicos.

en su panel y use sus códigos únicos. Esto lo ayuda a monitorear el rendimiento, gestionar las ubicaciones fácilmente y evitar conflictos técnicos.

La calidad del tráfico importa

Independientemente de la buena ubicación de sus widgets, el tráfico de baja calidad perjudicará sus resultados.

Céntrese en atraer usuarios reales con interés genuino en su contenido.

en su contenido. Los bots, el tráfico con baja interacción o las campañas de pago agresivas podrían generarle cifras, pero no ingresos.

Use títulos inteligentes que cumplan con las políticas

Los títulos de los widgets marcan la pauta: úselos para captar la atención.

Títulos como "Quizás te guste", "Recomendado para ti" o "Lecturas interesantes" despiertan curiosidad.

o despiertan curiosidad. Evite contenido como "Haz clic aquí", "Haz doble clic" o llamadas a la acción directas. Esto infringe las políticas y puede generar problemas de monetización.

¿Listo para probarlo?

Diríjase a su panel de MGID y pruebe hoy mismo la nueva interfaz de creación de widgets. Es más rápida, más inteligente y está diseñada para ayudarlo a obtener más ingresos con cada visita.