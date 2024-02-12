Estamos emocionados de presentar MGID Ads 2.0, la herramienta definitiva para lanzamientos de campañas publicitarias exitosas. Esta plataforma actualizada cuenta con un aspecto renovado y una serie de nuevas funciones potentes que te ayudarán a obtener resultados sobresalientes y desbloquear tu potencial publicitario.

Experimenta Insights mejorados con MGID Ads 2.0

Junto con insights mejorados, ajustes de alto nivel y reportes de rendimiento, MGID Ads 2.0 introduce informes personalizados para ayudarte a analizar tus datos de manera efectiva. Además, maximiza tu Retorno sobre la Inversión Publicitaria (ROAS) con tecnología impulsada por IA, específicamente diseñada para mejorar el rendimiento publicitario y la participación del usuario.

Diseño elegante e intuitivo

El diseño actualizado de nuestra plataforma garantiza una interfaz moderna y fácil de usar que es rápida y receptiva. Ya sea que prefieras un tema claro u oscuro, MGID Ads 2.0 ofrece opciones de personalización para mejorar tu experiencia de usuario en general.

Configuración de campañas sin esfuerzo

Configura campañas con nuestro proceso simplificado, ahora dos veces más rápido y más intuitivo que nunca. Además, MGID Ads 2.0 ofrece campos optimizados y opciones de segmentación simplificadas, haciendo que la configuración de campañas sea muy sencilla. Además, aprovecha la nueva función de cálculo de CPC recomendado en la sección de Presupuesto y Programación para una gestión de campañas mejorada.

Impacto creativo maximizado

Experimenta un impacto creativo maximizado con nuestro eficiente flujo de trabajo creativo. Lanza 100 creatividades simultáneamente mientras utilizas campos de texto opcionales para descripciones convincentes y botones de llamado a la acción. Elige entre opciones flexibles de selección de imágenes que incluyen herramientas de IA integradas, galería de imágenes de stock, carga directa o URL de imágenes, y visualiza tus creatividades en varios tamaños y formatos para asegurar una presentación óptima. La función de creación de imágenes de IA de MGID te ayuda a crear creatividades publicitarias únicas que representen mejor tu marca y mensaje. Con simples indicaciones y consejos intuitivos que te guían en el proceso, puedes generar un número ilimitados de imágenes hasta que estés satisfecho con el resultado.

Optimización basada en datos

Impulsa la optimización basada en datos y obtén una comprensión completa del rendimiento de tu campaña con nuestra gama ampliada de métricas disponibles, de 9 a 27. Personaliza tu panel de control seleccionando las métricas que más te importan, asegurando que refleje tus objetivos publicitarios únicos.

Con MGID Ads 2.0, estamos comprometidos a proporcionar las herramientas y características que necesitas para tener éxito en tus esfuerzos publicitarios. Experimenta el futuro de la gestión de campañas publicitarias con MGID Ads 2.0 hoy mismo.