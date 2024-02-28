Saber cómo comenzar con el marketing de afiliados es un paso importante para generar ventas sin utilizar su propio dinero. Pero, ¿qué plataforma debería utilizar para hablar con su audiencia? El marketing de afiliados por email es un medio que a menudo se pasa por alto porque los anunciantes prefieren opciones que brinden un mayor alcance. Sin embargo, ésta es una perspectiva muy miope. Los emails son más íntimos y le permiten introducir canales de comunicación adicionales.

Por eso es importante aprender a dominar la secuencia del email en el marketing de afiliados. Para obtener más información sobre esto, siga leyendo. Nuestro artículo detallado cubrirá todo lo que necesita saber sobre este tema.

Aprendiendo los conceptos básicos: ¿Qué es el marketing de afiliados por email?

El marketing de afiliados consiste en vender productos que usted no creó ni produjo. Esto es muy beneficioso tanto para los especialistas en marketing, que reciben una comisión por sus ventas, como para las empresas que desean ampliar su alcance de audiencia. El marketing de afiliados por email simplemente utiliza el email como medio. Los principios siguen siendo los mismos. Sin embargo, si quiere tener éxito aquí, probablemente tendrá que invertir en habilidades específicas de marketing por email, así como en algunas herramientas para el marketing de afiliados por email. Para comenzar, esto es básicamente lo que necesitará:

Una lista de emails Un producto o servicio para vender Habilidad para escribir emails Una forma de medir el éxito de su campaña

¡Cuando tenga estos cuatro ingredientes podrá ganar mucho!

Relevancia del marketing de afiliados por email: ¿Por qué utilizar el email?

El atractivo inicial de los emails desapareció hace mucho tiempo. Pero eso no significa que haya dejado de ser un medio lucrativo para los especialistas en marketing de todo el mundo. El marketing de afiliados por email sigue siendo eficaz hoy en día debido a estos factores.

Asequibilidad: No es necesario ofertar por el espacio publicitario, por lo que los costos generales serán menores.

No es necesario ofertar por el espacio publicitario, por lo que los costos generales serán menores. Mayor nivel de confianza: La audiencia del marketing de afiliados por email está más abajo en el embudo de marketing, por lo que puede ser más fácil realizar la conversión.

La audiencia del marketing de afiliados por email está más abajo en el embudo de marketing, por lo que puede ser más fácil realizar la conversión. Comunicación directa: Incluso si utiliza ejemplos de plantillas de email para su marketing de afiliados, la comunicación es mucho más personalizada en comparación con otros medios.

Incluso si las tendencias evolucionan, las ventajas del email lo hacen valioso para los vendedores afiliados.

Pasos para lanzar una campaña exitosa de marketing de afiliados por email

Si está interesado en utilizar el marketing por email para mejorar sus esfuerzos de marketing de afiliados, ¡excelente! Acaba de crear una nueva oportunidad para generar ventas. El siguiente paso es lanzar una campaña. Como afiliado de marketing por email, desea hacer todo a la perfección porque hay muchas cosas que pueden cambiar sus tasas de conversión. Para ayudarlo a comenzar, cubriremos todo el proceso paso a paso.

Paso #1: Elija el mejor servicio de emails para sus esfuerzos de marketing de afiliados

Nos gusta pensar en este paso como si un carpintero eligiera las herramientas para su trabajo. Está creando una campaña para ganar dinero. Por lo tanto, es necesario contar con el mejor software de marketing por email para el marketing de afiliados. Para encontrar lo que más se adapta a sus necesidades, busque estas funciones:

Análisis y automatización;

Herramientas fáciles de usar;

Capacidades de segmentación;

Altas tasas de entrega;

Atención al cliente eficiente.

Su capacidad para identificar el mejor servicio de marketing de afiliados por email puede ayudarlo o dificultar el éxito. Entonces, considere lo que necesita. A partir de ahí, compare las funciones y paquetes disponibles.

Paso #2: Elija uno entre todos los mejores programas de marketing de afiliados por email que existan

Así es, lo decimos en serio: elija su primera opción. Para maximizar el impacto de la campaña, debe centrarse en una sola empresa. Esto permite que su audiencia se familiarice mejor con el producto o servicio que intenta vender a través del marketing de afiliados por email. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que algo sea mejor? Esto es muy subjetivo. Entonces, considere lo que es importante para usted y continúe desde allí. Sin embargo, ¡siéntase libre de ser parte de todos los programas de marketing de afiliados por email que existen! Siempre puede crear una campaña separada para ellos más adelante.

Paso #3: Seleccione los productos o servicios que desea promocionar

Los programas de marketing de afiliados por email contabilizan todas las ventas realizadas a través de su link. Entonces, incluso si no ha respaldado un determinado producto o servicio, igualmente recibirá su comisión por él.

Paso #4: Cree su lista de emails

Para lograr que las personas acepten proporcionar sus direcciones de email para su campaña de marketing de afiliados por email, debe proporcionar algún tipo de incentivo. Algunos ejemplos incluyen:

Ofrecer un imán gratuito a cambio de su dirección de email;

Anunciar que está publicando contenido exclusivo para el boletín que está creando;

Requerir su dirección de email antes de brindar acceso a una comunidad que usted creó.

Si se hace correctamente, tendrá una lista que puede utilizar para el marketing de afiliados. Sólo asegúrese de cumplir cualquier promesa que haga.

Paso #5: Segmente su lista de emails

Existe un fuerte llamado a la acción relacionado con el marketing de afiliados por email. (¡Hay más sobre esto más adelante!) Por lo tanto, debe asegurarse de que su mensaje resuene fuertemente en su audiencia. Una excelente manera de hacerlo es mediante la segmentación del mercado. Aquí estará creando sublistas que pueden tratarse como audiencias separadas para el marketing de afiliados por email. Puede segmentar su lista de emails según lo siguiente:

Ubicación

Edad

Aficiones

Nivel de Educación

Prioridades

¡Incluso puede basarse en cómo obtuvo esos emails, ya que esto puede demostrar su interés! Hay más formas de realizar la segmentación del mercado, así que siéntase libre de explorar las posibilidades.

Paso #6: Cree contenido atractivo para el email

Ahora centremos nuestra atención en el evento principal: ¡su contenido! Si aún no sabe cómo escribir un email para marketing de afiliados, le sugerimos utilizar los recursos acreditados que hay por ahí. Los expertos en marketing por email ya dominan cómo crear correos electrónicos atractivos, para que usted pueda evitar sus errores y ganar más dinero en el proceso. Si necesita utilizar una plantilla de correo electrónico para marketing de afiliados, ¡no dude en hacerlo!

Y recuerde, no dude en pedir ese clic. Un fuerte llamado a la acción es importante si desea realizar una conversión. Esto se puede colocar en varias partes del correo electrónico. Si corresponde, según cómo estructuró su email, puede incluso repetir su llamado a la acción varias veces.

Paso #7: Escriba asuntos efectivos

Ahora bien, ¿cómo nos aseguramos de que su pieza de marketing de afiliados por email reciba la atención que merece? Corónela con un asunto convincente. Piense en el asunto como la primera impresión. En tan solo unas pocas palabras, su asunto determinará si su mensaje (y su oportunidad de ganar comisiones) será escuchado. Existen mejores prácticas establecidas para ayudarlo a comenzar, pero siempre escuche los datos. Mire las tasas de apertura para determinar a qué asuntos del marketing de afiliados por email responden más sus lectores.

Paso #8: ¡Publique y cobre sus comisiones!

Publique sus emails y vea cómo llegan las comisiones. Esta parte del marketing de afiliados por email es algo que usted configura, por lo que no tiene que enviar los emails manualmente. Considere el momento en que su audiencia lee sus emails para asegurarse de que usted esté en la parte superior de sus bandejas de entrada. Por último, lea sus emails por última vez para intentar detectar cualquier error que no haya detectado durante el proceso de edición.

Si ha realizado correctamente el marketing de afiliados por email, debería poder generar ventas a partir de sus emails. Pero si no está satisfecho con los resultados, mire los datos y vea qué ajustes necesita hacer.

Consejos de expertos sobre marketing de afiliados por email

En la sección anterior, aprendió cómo ejecutar una campaña exitosa de marketing de afiliados por email, pero esto no es suficiente para generar un ingreso saludable. Si desea llevar el marketing de afiliados por email al siguiente nivel, no se pierda el contenido de la siguiente subsección. Estos consejos de expertos le ayudarán a maximizar el éxito de su lista de emails. El marketing de afiliados por email nunca ha sido tan fácil gracias a estos consejos de expertos probados y comprobados que pueden funcionar en todos los nichos e industrias.

Consejo experto #1: Envíe más de un email para sus esfuerzos de marketing de afiliados por email

Esto simplemente sigue el principio del retargeting. Piense en su última compra online. Si sólo se lo hubieran promocionado una vez, ¡probablemente lo habría olvidado! Esto es lo que intenta evitar con el marketing de afiliados por email. La simple verdad es que no todo el mundo le presta atención. ¡Así que hay que luchar para ser escuchado! Esto significa convencer a las personas para que actúen:

Presentando diferentes ángulos del contenido para el marketing de afiliados por email;

Vendiendo diferentes productos dentro del mismo programa;

Proporcionando más información sobre el producto.

Consejo experto #2: No subestime el poder del texto del asunto en el marketing de afiliados por email

En el marketing de afiliados por email, lograr que se lea el mensaje depende de que los destinatarios hagan clic en el email. La realización o no de esta acción depende de muchos factores, incluido el impacto de su asunto. Para aprovechar al máximo cada email del marketing de afiliados, asegúrese de que su asunto:

Cree intriga y curiosidad;

Es relevante para el cuerpo del email;

Comunica un valor o beneficio.

¡Lo más importante es que no debe contener ningún desencadenante de spam que impida que se vea!

Consejo experto #3: Controle sus tasas de entrega

Hablando de no ser visto, ¡las tasas de entrega de sus esfuerzos de marketing de afiliados por email deberían ser altísimas! La tasa de entrega es el porcentaje de sus emails que llegan a sus destinatarios. Entonces, una caída repentina significa que algo salió mal. A continuación se presentan algunos factores que pueden afectar la capacidad de entrega de su campaña de marketing de afiliados por email:

Su coherencia en el envío de los emails;

Aperturas y clics de sus suscriptores;

Quejas por spam;

Reputación de sus proveedores de servicios de email;

Calidad de su lista.

Hay muchos más, pero estos deberían darle una idea de dónde buscar si estas tasas comienzan a bajar.

3 desafíos y soluciones en el marketing de afiliados por email

El marketing por email no está exento de desafíos. Hay muchas partes móviles que pueden afectar el ROI de su campaña. Por eso es importante estar familiarizado con los desafíos incluso si no los ha encontrado antes. El marketing de afiliados por email puede ser mucho más fácil si ya está preparado para los posibles obstáculos que se avecinan. En las siguientes subsecciones, le presentaremos los mayores problemas que enfrenta el marketing de afiliados por email, así como algunas posibles soluciones.

Desafío #1: La audiencia del marketing de afiliados por email está desconectada

¿Qué hace si su audiencia parece interesada al principio pero se vuelve menos ansiosa de saber de usted en el futuro? Con el marketing de afiliados por email, debe enviar emails para correr la voz, pero si sus suscriptores parecen no estar interesados, puede deberse a cualquiera de estas cosas.

Está enviando demasiados emails, por lo que es posible que desee reducir la frecuencia de su correspondencia.

El contenido del marketing de afiliados por email no es relevante para ellos, por lo que es posible que desee cancelar su suscripción a su lista.

Está experimentando tiempos no coincidentes, lo que significa que es posible que quiera ajustar el momento de enviar sus mensajes.

Además, si la desconexión proviene principalmente de visitantes móviles, ¡considere optimizar los emails para usuarios móviles!

Desafío #2: Falta de confianza y credibilidad

La gente desconfía del marketing de afiliados por email y de los afiliados. ¡Muchos creen que usted quiere engañarlos para que compren algo que no necesitan! Por eso es necesario demostrar que usted es digno de confianza y creíble. Debe ayudar a los lectores a comprender que, si bien usted recibe una comisión por el marketing de afiliados por email, esta no es su única motivación. Demuestre su compromiso con sus suscriptores al:

Recomendar únicamente productos o servicios en los que usted crea;

Ser transparente en cuanto a que está recibiendo una comisión por marketing de afiliados por email;

Aportar valor a su contenido.

Y, si trabaja con una marca, aproveche su credibilidad para elevar la suya.

Desafío #3: Cumplimiento de la normativa de marketing por email

¡El marketing de afiliados por email es mundial! Es posible que sus suscriptores vivan en diferentes partes del mundo y que se apliquen diferentes reglas y regulaciones. Por lo tanto, es necesario:

Comprender las leyes de su jurisdicción;

Mantenerse actualizado con los cambios que pueden afectar la forma en que ejecuta su campaña de marketing de afiliados por email;

Cumplirlas al pie de la letra.

En el nivel más básico, debe conocer el GDPR y la Ley CAN-SPAM, que se aplican en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Y con el marketing de afiliados por email, recuerde que incluso si subcontrata todas las tareas involucradas, ¡aún estará en apuros! Entonces, si va a subcontratar, elija una persona o agencia de confianza.

¿Qué programas de afiliados de marketing por email existen hoy en día?

Todas las empresas tienen como objetivo generar tantas ventas como sea posible. Por lo tanto, no será difícil encontrar programas a los que unirse. ¡En su lugar, puede concentrarse en encontrar los mejores programas de afiliados de marketing por email que existan! La mejor opción dependerá en gran medida de la composición de su lista de emails. Sin embargo, aún debe considerar lo siguiente antes de unirse a un programa de afiliados de marketing por email:

Vida útil de la cookie;

Estructura y límites máximos de las comisiones;

Calendario de pagos.

Sólo para darle una idea de los programas que existen, aquí hay tres programas de marketing de afiliados por email a los que puede unirse ahora mismo.

GetResponse

Con una vida útil de las cookies de 120 días, se le acreditará la venta incluso meses después de que un usuario haga clic por primera vez en el link. Nunca ha habido tanta libertad en el marketing de afiliados por email como con GetResponse. Puede optar por recibir una comisión fija de $100 por cada cliente que atraiga. Sin embargo, una de nuestras cosas favoritas de este programa de marketing de afiliados por email es la opción de obtener un 33% de comisiones recurrentes e ilimitadas de la empresa para siempre. Esta es una oportunidad increíble si prefiere un programa de marketing de afiliados por email que le brinde un flujo de ingresos constante.

ConvertKit

ConvertKit ofrece herramientas de crecimiento para que los vendedores afiliados que les faciliten ampliar sus audiencias, automatizar su marketing y aumentar sus ingresos. ¿Pero sabía que también tienen un programa de marketing de afiliados por email donde puede ganar un 30% de comisiones recurrentes? Si usted es un novato y tienes un presupuesto muy limitado, ConvertKit es una buena opción porque cualquiera puede unirse al marketing de afiliados por email. ¡Ni siquiera tiene que comprar su producto! También tienen seminarios web ricos en información para ayudarlo a convertir mejor los clientes potenciales en ventas.

MailerLite

Debido a que MailerLite no le permite utilizar servicios publicitarios, este es el mejor programa de marketing de afiliados por email para especialistas en marketing cuyo enfoque principal es el email. También utilizan PayPal para pagar a sus afiliados. Lo que nos encanta de ellos es cómo usted decide cuándo recibir el pago de sus esfuerzos de marketing de afiliados por email. Siempre que se le deban al menos $50, puede solicitar un retiro. ¡Esto se puede ganar con solo un cliente potencial que compre el paquete Avanzado o dos por el paquete Negocio en Crecimiento! Pero si su registro incluye el plan gratuito, no recibirá ninguna comisión.

Preguntas frecuentes sobre el marketing de afiliados por email

¿Qué es el marketing de afiliados por email?

Esto simplemente se refiere al uso del email para marketing de afiliados. Implica enviar emails de su lista de emails para ayudar a que los lectores realicen una compra.

¿Cómo creo una lista de emails eficaz para fines de marketing de afiliados?

Puede ofrecer un beneficio gratuito o de bajo costo a cambio de su dirección de email. Idealmente, el lead magnet debería estar relacionado con lo que planea vender.

¿Cuáles son los beneficios del marketing de afiliados por email?

El marketing de afiliados por email ofrece tres ventajas principales.

Es más asequible que los anuncios.

Crea una línea directa de comunicación con su audiencia.

Hay un mayor nivel de confianza.

¿Cuál es la diferencia entre el marketing por email y el marketing de afiliados?

El marketing por email es el uso de emails para dar a conocer, generar interés y/o convertir lectores. Mientras tanto, el marketing de afiliados implica el uso de links o códigos para generar ventas para un tercero.

¿En qué se diferencia el marketing de afiliados por email del marketing por email tradicional?

Como se explicó en la pregunta anterior, una empresa utiliza el marketing por email tradicional para promocionar sus propios productos o servicios. El marketing de afiliados por email se ocupa de generar ventas para un tercero y recibir una comisión por este esfuerzo.

¿Cuáles son las mejores prácticas para redactar contenido atractivo de marketing de afiliados por email

Para ganar la mayor cantidad de dinero posible con sus esfuerzos de marketing de afiliados por email, estas son algunas de las mejores prácticas a seguir:

Siéntase libre de utilizar una plantilla, pero personalícela según su audiencia;

Recuerde que el marketing de afiliados por email funciona mejor con un llamado a la acción claro;

Redacte emails basados en la segmentación de su audiencia;

Monitoree los resultados y realice cambios en base a eso;

Haga que el email sea abierto con un asunto potente.

¿Cómo puedo garantizar el cumplimiento de las normas de marketing por email cuando participo en marketing de afiliados por email?

La familiaridad con las regulaciones ayuda mucho a comprender lo que se puede y no se puede hacer. Como mínimo, asegúrese de haber obtenido el consentimiento para enviar emails a sus suscriptores. Además, cree una manera fácil para que se den de baja de cada email que envíe.

¿Vale la pena utilizar herramientas gratuitas de marketing por email para el marketing de afiliados?

Definitivamente, ¡especialmente si recién está comenzando! Las herramientas gratuitas son excelentes para mejorar la eficiencia, lo cual es muy importante si no tiene una lista enorme o un equipo grande.

¿Puedo confiar en las plantillas al trabajar con marketing de afiliados por email para realizar buenas conversiones?

Sí, las plantillas pueden funcionar bien si se usan correctamente. Esto significa comprender su alma en lugar de simplemente llenar los espacios en blanco.

¿Cómo puedo medir el éxito de mis campañas de marketing de afiliados por email?

Los ingresos de su lista de emails son la forma más sencilla de medir el éxito de su campaña. Observe también la tasa de apertura, la tasa de clics, la tasa de conversión, el ROI y la tasa de cancelación de suscripción.

¡El marketing de afiliados por email está vivo y coleando! Aproveche al máximo esta oportunidad

En marketing, la regla general es que cuantos más puntos de comunicación, mejor. Esto le brinda más posibilidades de cerrar una venta. El marketing de afiliados por email es una de esas oportunidades que no querrá perder. Existe un mayor nivel de confianza cuando alguien ha compartido activamente su dirección de email con usted. Por lo tanto, si tiene el marketing de afiliados por email como parte de sus esfuerzos, puede que le resulte más fácil cerrar clientes potenciales. Sus posibilidades aumentan aún más si puede utilizar publicidad nativa y combinar perfectamente con la sensación de un email normal. Para ayudarlo con eso y más, regístrese en la plataforma MGID para obtener acceso a herramientas avanzadas, un manager personal y un departamento de especialistas creativos.