Los artículos vienen en diferentes sabores. A la hora de elegir el formato adecuado para un pre-lander, tenemos varias opciones sobre la mesa. Cada uno tiene una estructura específica, objetivos y su propia técnica de escritura.

Solucionadores de problemas

“¿Te avergüenza la caspa? Este champú empieza a actuar desde el primer lavado. Te devolverá la confianza”. “¿Tus hijos regresan a casa con manchas de pasto rebeldes? Este jabón borra manchas vergonzosas y difíciles de quitar, para que vuelvas a estar orgullosa de tu familia”.

El enfoque de resolución de problemas es un clásico. Alguien podría incluso argumentar que es sinónimo de publicidad. Sin embargo, hay un inconveniente. Si decimos: "Aquí tienes un producto, he aquí por qué es fantástico, cómpralo", los lectores se darán cuenta del argumento de venta, lo que puede asustarlos. Por lo tanto, necesitamos crear contenido que resuelva los problemas de la audiencia sin que parezca que solo estamos tratando de venderles algo.

¿Cómo hacerlo? La respuesta es traducir las características del producto en beneficios. Las características son datos sobre productos o servicios. Por ejemplo, el smartphone está equipado con una batería de 4000 mAh. ¿Y qué? Pues con una batería como esta se puede navegar por Internet durante 12 horas sin necesidad de recargarla. Los beneficios explican cómo una característica específica resuelve problemas de la vida real. Conectan el producto con nuestros deseos, como ahorrar tiempo, ganar más dinero y ser más productivos (o menos, si hablamos de navegar durante 12 horas consecutivas desde el teléfono).

Para crear un artículo basado en este enfoque, debemos seguir los siguientes pasos.

Comprenda los problemas de la audiencia: ¿Qué desafíos enfrentan? ¿Qué obstáculos se interponen en su camino? ¿Qué miedos y deseos definen su vida? Especifique los beneficios: La especificidad es una mejor estrategia que prometer una panacea. Generará confianza en la audiencia y establecerá expectativas realistas. Por lo tanto, responda siempre qué puede esperar exactamente la audiencia del producto. Dramatice la experiencia: Invente un escenario o adapte un problema cotidiano relevante que la audiencia pueda enfrentar. Describa la respuesta emocional que provoca el tema. Muestre cómo se utiliza un producto para resolver el problema. No solo cuente, sino también muestre: Por ejemplo, use imágenes de antes y después para ilustrar la solución. No sólo hace que el contenido sea más atractivo sino también más convincente.

Guías prácticas

Alternativamente, podemos darle forma a un solucionador de problemas como un artículo instructivo. Los artículos instructivos (y sus títulos) abordan cómo realizar una tarea o cómo resolver un problema determinado. Casualmente, estos artículos son similares a los que buscamos en Google cuando nos enfrentamos a un problema.

Podemos guiar a nuestra audiencia a través de una tarea mediante pasos claros y sencillos que incorporan el uso del producto. Las imágenes pueden ayudar a los lectores a seguir la lectura y servir como una valiosa ayuda para las instrucciones escritas.

Historias

Convertir un solucionador de problemas en una historia narrativa es otra táctica. Invocar el poder de la narración amplifica el compromiso. Los seres humanos nos enganchamos fácilmente en seguir a los héroes a través de problemas y soluciones. Para que una historia funcione, debemos asegurarnos de que los lectores se relacionen con los personajes y las situaciones. Aquí es donde resulta útil una estructura sencilla y clara.

Problema: En la introducción, debemos describir las dificultades que el producto pretende resolver sin mencionar el producto. Conéctelo con los dolores y deseos de la audiencia. Algunos ejemplos de la vida real pueden ser el punto de entrada perfecto a la historia. Ser conciso pero llamativo es fundamental. Personaje: A continuación, presentamos a una persona que está luchando con el problema. No dude en describir su historia de fondo. La vida nunca es todo color de rosa. Sin embargo, ser demasiado dramático no es bienvenido. Nuestro objetivo es que los lectores reconozcan sus propios desafíos en los personajes, no que se compadezcan de ellos. Solución: Finalmente, presentamos el producto que puede solucionar el problema. También podemos mencionar una situación en la que el héroe aprende sobre el producto. Por ejemplo, "Me lo contó un compañero de trabajo mientras charlábamos durante una pausa para tomar café". Resultados: Aquí va la descripción de cómo el producto mejoró la vida del personaje. Podemos darle forma a esta parte como una reseña en miniatura que explique cuánto disfrutaron del producto. Debe brindarle a la audiencia razones específicas por las que el producto fue útil.

Podemos mejorar la historia con fotos de antes y después, opiniones de expertos y comentarios de otros usuarios que experimentaron problemas similares y lo solucionaron con el producto.

Reseñas de productos

La gente considera las opiniones de expertos o clientes al mismo nivel que las recomendaciones de un familiar o amigo. Adaptar un testimonio extenso sobre el uso del producto puede ser una herramienta poderosa si coincide con estas características.

Específico: La reseña brinda una razón particular por la cual el producto es bueno y por qué otros deberían considerar comprarlo también. La especificidad aumenta la credibilidad y hace que la reseña parezca más auténtica: los lectores deben creer que la persona que escribe la reseña recibió un buen servicio.

La reseña brinda una razón particular por la cual el producto es bueno y por qué otros deberían considerar comprarlo también. La especificidad aumenta la credibilidad y hace que la reseña parezca más auténtica: los lectores deben creer que la persona que escribe la reseña recibió un buen servicio. Natural: Una buena reseña no parece un comunicado de prensa ni un caso de estudio científico. Por lo tanto, es imprescindible evitar frases de relaciones públicas o jerga técnica. El lenguaje debe ser natural y auténtico: de tono informal pero aderezado con experiencia.

Una buena reseña no parece un comunicado de prensa ni un caso de estudio científico. Por lo tanto, es imprescindible evitar frases de relaciones públicas o jerga técnica. El lenguaje debe ser natural y auténtico: de tono informal pero aderezado con experiencia. Beneficioso: Una buena reseña demuestra cómo los productos pueden mejorar la vida de una persona. Es lo que hace que otros también se interesen en comprar.

Una buena reseña demuestra cómo los productos pueden mejorar la vida de una persona. Es lo que hace que otros también se interesen en comprar. Manejo de objeciones: Una buena reseña predice objeciones y responde preguntas escépticas que impiden que las personas compren.

Una buena reseña predice objeciones y responde preguntas escépticas que impiden que las personas compren. Sin azúcar: Es fácil detectar el exceso de alabanzas en una venta. Entonces, si tiene la tentación de cantar odas a un remedio para la caída del cabello, es mejor concentrarse en los detalles. Si la audiencia puede aprender lo suficiente sobre el producto, probablemente llegará a sus propias conclusiones.

Publirreportajes

Si busca una lectura para matar el tiempo, ¿qué elegiría entre "Cómo proteger su hogar de los ladrones" y "Apostamos a que no conoce estos datos sobre los robos en el hogar"? Ambos artículos pueden estar bien escritos e informativos. Sin embargo, si no está específicamente interesado en instalar un nuevo sistema de seguridad, probablemente lea este último porque suena interesante.

Un publirreportaje es una mezcla de "publicidad" y "reportaje". Más allá de brindar información valiosa y orientar las ventas, entretiene a los lectores. Parece claro, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Un editorial bien escrito debe integrar a la perfección un argumento de venta en el tejido de un contenido cautivador.

Las marcas de renombre prefieren los publirreportajes porque son una excelente manera de seducir a la audiencia lentamente. Es como tener una cita con una persona que le gusta. No se arrodillaría y le propondría matrimonio en la primera cita. Probablemente nunca la vuelva a ver. En cambio, querrá contarle anécdotas divertidas de su vida para divertirla y encantarla.

Explicadores

Los publirreportajes pueden adoptar una forma más seria en forma de explicaciones. El trabajo del explicador es enseñar a los lectores sobre un tema nuevo. Por lo general, se trata de temas de moda de los que todo el mundo habla sin un conocimiento profundo del tema. Por ejemplo, si promocionamos una aplicación de RA, podemos integrar el producto en una explicación de cómo funciona la RA.

A la gente le encantan los explicadores porque convierten a los lectores curiosos en conocedores informados. Un buen explicador ayuda a la audiencia a digerir información nueva, a menudo extraña. Desglosa hechos indigeribles en ejemplos claros escritos con un lenguaje sencillo.

Listas

Una lista es un conjunto de miniartículos estructurados como una lista. Si bien a menudo se las critica como clickbait, las listas son un formato de artículo popular y preferido, y podemos culparnos por eso. Esto se debe a que nuestro cerebro admira naturalmente las listas.

Una lista promete una estructura clara que requiere menos esfuerzo para comprenderla. Y hay pocas cosas que nuestro cerebro anhele más que eso. Los titulares que contienen números nos llaman la atención en el flujo diario de contenido. Además, el uso de un número permite a los lectores saber que no obtendrán sólo una información, sino varias. Es fácil ver que el título "12 formas de perder peso" es más valioso que "Este método te ayuda a perder peso".

Las tiendas en línea son una opción natural para una lista. Si promocionamos una tienda que vende gadgets, podemos usar el título “15 nuevos smartphones que se venden como pan caliente". Pero tenga en cuenta que tendremos que describir cada producto y especificar que podemos comprarlos en este mercado.

La publicidad nativa es un campo de juego para inventar y probar nuevos enfoques. Pero recuerde, su contenido es sólo una pieza del rompecabezas. También cuenta la forma en que hace correr la voz sobre su producto y se involucra con la audiencia. En MGID, podemos ayudar a crear pre-landers, desde generar ideas para artículos hasta alojar una página web y crear anuncios en la red MGID. Si no está seguro de cuál es la mejor manera de continuar con sus ofertas y desea ayuda profesional, no dude en comunicarse con su manager de ventas o de cuentas.