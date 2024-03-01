La inteligencia artificial ha mejorado enormemente desde que se introdujo por primera vez en la industria del marketing. Al principio, las herramientas de inteligencia artificial para marketing se centraban en automatizar tareas repetitivas, pero hoy en día pueden realizar funciones más complicadas como análisis de datos y optimización de campañas. Las herramientas de inteligencia artificial para marketing han elevado los estándares en la industria, permitiendo a los profesionales hacer todo más rápido y mejor que antes. Si quiere mantenerse al día, necesita herramientas de inteligencia artificial.

Comprender la necesidad de herramientas de IA para marketing: ¿Qué es la IA en marketing?

La inteligencia artificial en el marketing es igual que en cualquier otro lugar. Se utiliza principalmente para automatizar, delegar y optimizar. Dado que el dinero es el combustible detrás de los anuncios, ¡todas estas funciones atraen a los especialistas en marketing! Desafortunadamente, su adopción en marketing todavía es muy limitada ya que muchos todavía luchan por saber cómo usarla e integrarla. Sin embargo, quienes ven el valor de las herramientas de inteligencia artificial para ventas y marketing las han estado utilizando en una amplia variedad de tareas como :

Automatización de las interacciones con los clientes;

Personalización del recorrido del cliente;

Automatización de procesos.

Beneficios de las herramientas de IA para marketing

Si no está convencido de la necesidad de las herramientas de inteligencia artificial en la industria del marketing, estos beneficios pueden hacerle cambiar de opinión.

Procesos optimizados: Con las herramientas de IA adecuadas para marketing, puede hacer las cosas más rápidamente.

Con las herramientas de IA adecuadas para marketing, puede hacer las cosas más rápidamente. Ahorros mejorados: Las herramientas existentes ya pueden hacer mucho, lo que facilita delegar tareas a una IA de bajo costo.

Las herramientas existentes ya pueden hacer mucho, lo que facilita delegar tareas a una IA de bajo costo. Información imparcial: las herramientas de inteligencia artificial para marketing se basan únicamente en indicaciones, datos y aprendizaje automático, lo que las convierte en una herramienta confiable e imparcial.

A medida que los desarrolladores creen más herramientas, ¡los beneficios también aumentarán!

¿Cuáles son las mejores herramientas de inteligencia artificial para marketing?

Ahora que comprende los beneficios que pueden ofrecer las herramientas de inteligencia artificial, consideremos cuáles debería utilizar. Sus opciones son prácticamente infinitas, por lo que puede resultar difícil examinarlas y encontrar las herramientas de IA que funcionen mejor para usted. Al seleccionar lo que desea utilizar, debe considerar los siguientes puntos.

Presupuesto: Si desea mantener sus costos lo más bajos posible, existen herramientas de inteligencia artificial gratuitas para marketing que puede probar.

Si desea mantener sus costos lo más bajos posible, existen herramientas de inteligencia artificial gratuitas para marketing que puede probar. Necesidades: Identifique dónde necesita ayuda y considere las herramientas que tienen las funciones que necesita.

Identifique dónde necesita ayuda y considere las herramientas que tienen las funciones que necesita. Deseos: Haga una lista de deseos de las cosas que espera que la IA pueda hacer por usted. Si bien es posible que estos no sean su prioridad, aún así es bueno tenerlos.

Teniendo en cuenta todos estos puntos, recopilamos las mejores herramientas que existen para cualquier esfuerzo de marketing. Continúe leyendo para encontrar la que mejor se adapte a usted.

Herramientas de IA para marketing de contenidos

El marketing de contenidos es una tarea muy importante ya que mantiene viva la marca. A través de textos y media publicados periódicamente dirigidos a su audiencia, puede fomentar una relación sólida que facilite la conversión en el futuro. Las herramientas de marketing digital de IA pueden hacer mucho para facilitar la creación de contenido relevante y atractivo. Existen numerosas tareas relacionadas con el marketing de contenidos, incluida la redacción de textos, la optimización del contenido para la búsqueda y la creación de imágenes y vídeos. Para ayudarle con al menos una (o más) de estas tareas, le recomendamos estas herramientas de IA para marketing.

OpenAI GPT

Precio: Gratis hasta $25 por mes

OpenAI GPT es una herramienta increíble si ocasionalmente se queda sin ideas. Lo que hace que esta sea una de nuestras herramientas de inteligencia artificial favoritas para marketing es su simplicidad: ¡es como Google pero más organizada! Todo lo que necesita hacer es ingresar un mensaje y luego esperar unos segundos para ver la respuesta. ¡Cuanto más específico sea, mejor! Si siempre necesita sugerencias, debería considerar esta herramienta de inteligencia artificial imprescindible para el marketing. La versión gratuita utiliza el modelo GPT-3.5, mientras que la versión de pago, que oscila entre 20 y 25 dólares al mes, utiliza GPT-4. También viene con herramientas OpenAI adicionales, como DALL-E, análisis de datos avanzado y más.

Grammarly

Precio: Gratis hasta $15 por mes

Grammarly es quizás una de las herramientas de inteligencia artificial más populares para marketing. Si no quiere perderse ningún error gramatical en sus comunicaciones en línea, un repaso rápido de su texto con Grammarly le ayudará a evitarlos. Entonces, ¿cómo acabó esto en nuestra lista de herramientas de IA favoritas para marketing? ¡Porque admite la generación de texto con IA! Esto comienza con 100 prompts por mes para los miembros gratuitos, pero aumenta para los suscriptores de pago. Además, Grammarly facilita la gestión de contenidos con funciones de suscripción empresarial, como una guía de estilo y tonos de marca. Entonces, ya sea que trabaje solo o dirija un equipo, este servicio es una de las herramientas de inteligencia artificial más rentables para marketing.

MarketMuse

Precio: de $149 a $399 por mes, con una prueba gratuita de 7 días, más addons para el plan Team

A los especialistas en marketing de contenidos que buscan limitar la cantidad de herramientas de inteligencia artificial para marketing que utilizan les encantará MarketMuse. Soporta usuarios con una serie de funciones que normalmente se realizan mediante herramientas independientes, como por ejemplo:

Análisis de la competencia;

Investigación de palabras clave;

Generación de contenidos de IA;

Recomendaciones de enlaces;

Seguimiento de temas gestionados.

Lo que hace que esta sea una de nuestras herramientas de inteligencia artificial favoritas para marketing es que es funcional en cualquier nivel. Ya sea un blogger que publica contenido varias veces al mes o una gran agencia que administra un equipo grande, MarketMuse puede satisfacer sus necesidades. Ofrece una prueba gratuita, pero también está disponible un demo en vivo.

Herramientas de IA para marketing por correo electrónico

El marketing por correo electrónico es una forma relativamente económica de comunicarse con su audiencia. ¡Con solo una lista de correo electrónico puede enviar un mensaje a sus destinatarios cuando quiera! Con las herramientas de IA para marketing también puede realizar diversas tareas, como:

Segmentación de listas de correo electrónico;

Mejorar la capacidad de entrega del correo electrónico;

Personalización individual de los correos electrónicos en función de los datos.

¡Hay mucho más que las herramientas de IA para marketing pueden hacer! En las siguientes subsecciones, analizaremos de qué otra manera pueden hacer que sus campañas de marketing por correo electrónico sean más efectivas.

Mailchimp

Precio: $13 a $50 por mes más planes personalizados

Mailchimp fue LA empresa de correo electrónico para los primeros en adoptar el marketing por correo electrónico. ¿Pero sabía que desde que comenzó a atender a sus clientes, esencialmente se ha convertido en una plataforma de marketing de IA? Además de ayudarlo a enviar correos electrónicos en masa, Mailchimp también puede:

Generar un correo electrónico desde cero;

Generar arte que puede usar para sus correos electrónicos;

Automatizar procesos, como activar correos electrónicos y campañas drip;

Enviar correos electrónicos basados en el comportamiento del cliente.

Si está buscando múltiples herramientas de inteligencia artificial para marketing en un solo paquete, Mailchimp es una plataforma confiable que continúa expandiéndose según las tendencias actuales de la industria.

Seventh Sense

Precio: $80 a $450 por mes

Si ya utiliza Hubspot o Marketo, Seventh Sense es una de las mejores herramientas de inteligencia artificial para marketing que puede utilizar en combinación con esos servicios. Sin IA, normalmente usted basaría los tiempos de envío en información del perfil del cliente, como la ubicación y ciertos comportamientos. Sin embargo, esta no es una solución general porque los comportamientos individuales (incluso aquellos que pertenecen al mismo grupo demográfico) pueden variar significativamente. Con Seventh Sense, puede hacer una cosa muy importante: enviar su correo electrónico a suscriptores individuales en función de cuándo es más probable que lo abran. Con una de las herramientas de inteligencia artificial más poderosas para marketing, su correo electrónico será visto en lugar de quedar enterrado en una bandeja de entrada.

SendGrid

Precio: Va desde $15 a $89.95 por mes, más tarifas personalizadas

La capacidad de entrega es un problema constante para los especialistas en marketing por correo electrónico porque un mensaje nunca podrá convertir si no llega a la bandeja de entrada. Por eso SendGrid es una de nuestras herramientas de inteligencia artificial favoritas para el marketing por correo electrónico. Realiza una amplia gama de tareas que ayudan a mejorar el resultado de su campaña por correo electrónico. Éstas incluyen:

Split testing e insights;

Segmentación;

Automatización del drip basado en un disparador.

Las funciones y características dependen del plan que obtenga. Pero incluso con la versión gratuita, es una de las herramientas de inteligencia artificial más efectivas para marketing.

Herramientas de IA para chat y mensajería

Dado que Internet hace que la comunicación sea más fácil que nunca, las expectativas sobre su accesibilidad han aumentado. Por eso, hoy en día, el servicio al cliente y la interacción con el cliente se han vuelto aún más importantes para el marketing. ¡Y aquí, las herramientas de IA para marketing vienen al rescate! Al seleccionar qué herramienta utilizar, considere estos factores:

Facilidad de integración;

Funciones disponibles;

Capacidades de personalización;

Estructura de precios;

Compatibilidad de plataforma.

No se preocupe: ¡hemos hecho los deberes por usted! Después de analizar varias herramientas de inteligencia artificial para marketing, hemos decidido que estas son las mejores opciones actuales.

Chatrace

Precio: Gratis hasta $159 por mes para 30,000 contactos

¿Está utilizando alguno de estos canales para comunicarse con sus clientes?

SMS

Chat de Google

Instagram

WhatsApp

Facebook Messenger

Telegram

Viber

Si es así, Chatrace es una de las mejores herramientas de inteligencia artificial para marketing que podemos recomendar. Con esta herramienta, puede cerrar clientes potenciales e incluso aumentar sus ventas, ¡todo sin un agente real!

Lo que le da una ventaja frente a otras herramientas de inteligencia artificial para marketing son sus capacidades de integración, que conectan perfectamente todos sus activos para convertir clientes potenciales en ventas. Además, puede empezar gratis si tiene menos de 100 contactos. ¡A otras herramientas de inteligencia artificial para marketing les resultará difícil superar eso!

Dialogflow

Precio: Disponible bajo petición

Dialogflow es una plataforma de PNL que puede ayudarlo a inyectar personalidad y personalización en la interacción de su marca con los clientes. Entonces, ¿qué hace que esta sea una de nuestras principales herramientas de inteligencia artificial para marketing? Le brinda el poder de desarrollar agentes que pueden usarse para chatbots o asistentes virtuales. Y si le preocupa la confiabilidad de dichas herramientas de inteligencia artificial, puede estar seguro de la confiabilidad de Dialogflow porque cuenta con el respaldo y es ofrecido por el propio Google. Además, todos los agentes que cree se pueden implementar dondequiera que tenga presencia digital.

ChatBot.com

Precio: $52 a $424 por mes, más solicitudes personalizadas

¿Está buscando herramientas de inteligencia artificial fáciles de usar para marketing? ¡Puede usar ChatBot con confianza incluso si no tiene habilidades de programación! Tiene plantillas prediseñadas que puede probar para su asistente generado por IA, pero también tiene la opción de crear una desde cero. ¡Los recursos de ChatBot Academy harán que esto sea muy sencillo! Como todas las excelentes herramientas de inteligencia artificial para marketing, se puede integrar fácilmente en diferentes canales. Éste se puede utilizar en sitios web, Slack, LiveChat y Facebook Messenger.

Herramientas de IA para la optimización y personalización del marketing

¿Cómo consigue que alguien lo escuche? ¡Hablando su idioma, por supuesto! La base de toda campaña de marketing exitosa es la personalización y la optimización, y con las herramientas de inteligencia artificial para marketing, obtendrá toda la ayuda que necesita. Al evaluar sus opciones, debe considerar:

Capacidades de extracción y procesamiento de datos;

Funciones relacionadas con análisis e insights;

Capacidades de automatización basadas en datos en tiempo real.

¡Las herramientas de investigación de mercado con IA realmente pueden marcar la diferencia aquí! Pero en nuestra búsqueda de nuestras tres herramientas favoritas, sólo consideramos aquellas con funciones de optimización y personalización.

Optimizely

Precio: Disponible bajo petición

Optimizely es una herramienta que se enorgullece de tener todas las herramientas de inteligencia artificial para marketing que necesitará. Como parte del ciclo de vida del marketing, puede experimentar y probar para obtener resultados óptimos para su campaña. Utilizando todas sus herramientas de inteligencia artificial disponibles para marketing, puede:

Identificar audiencias granulares;

Segmentar basándose en datos en tiempo real;

Administrar fácilmente todos los aspectos de personalización de la campaña. ¿La mejor parte? Estas herramientas de IA para investigación de mercado se crean para la colaboración, lo que facilita su integración en los procesos de trabajo existentes.

Dynamic Yield

Precio: Disponible bajo petición

Haciendo alarde de su capacidad para llevar la personalización al siguiente nivel, Dynamic Yield se sitúa con confianza por delante de otras herramientas de inteligencia artificial para marketing. Esta herramienta está dirigida a empresas que desean ofrecer una experiencia hiperpersonalizada a sus clientes. Dynamic Yield monitorea el comportamiento de los visitantes, proporciona plantillas para personalizar, ¡y más! Los usuarios han calificado constantemente este servicio como una de las mejores herramientas de inteligencia artificial para marketing, por lo que sus probabilidades de tener una experiencia igualmente increíble son altas.

Marketing Cloud Personalization by Salesforce

Precio: $300,000 por año (Plan Premium)

Marketing Cloud Personalization puede ser una de las herramientas de inteligencia artificial más caras para marketing, pero sin duda es una de las más poderosas. Utiliza datos del perfil del cliente, así como de sus actividades, para crear una experiencia verdaderamente personalizada. A diferencia de las herramientas de inteligencia artificial de investigación de mercado promedio, se basa únicamente en los datos de la compañía. Con esto podrá:

Mejorar la experiencia general del cliente;

Involucrar a la audiencia con reactivadores en tiempo real;

Crear mejores segmentaciones.

Herramientas de IA para análisis y pronóstico de tendencias de marketing

Necesita saber cuál es su próximo paso si quiere mantenerse por delante de la competencia. Las herramientas de IA para marketing le ayudarán a:

Proporcionarle información que quizás se haya perdido;

Garantizar la objetividad en el proceso de toma de decisiones;

Brindarle opciones para su próximo movimiento.

Su capacidad para identificar patrones y tendencias y tomar decisiones basadas en ellos está limitada por el tiempo. Tener potentes herramientas de IA para marketing garantiza que podrá mantenerse al tanto de las tendencias emergentes y reajustar sus estrategias según sea necesario.

Talkwalker

Precio: Disponible bajo petición

Como especialista en marketing, debe estar informado para poder actuar. Y con Talkwalker, esto se vuelve infinitamente más fácil. Este servicio se compone de muchas herramientas de IA integradas para marketing, que incluyen:

Modelos analíticos personalizados;

Reconocimiento de imágenes para encontrar menciones ocultas de la marca;

Análisis de los sentimientos.

Con las herramientas de IA para marketing, usted descubre qué sucede cuando sucede y puede ajustar sus estrategias en consecuencia. ¡Esto también le permite marcar tendencias en lugar de ser un seguidor!

Obviously.ai

Precio: Gratis (para estudiantes y organizaciones sin fines de lucro) hasta $999 por mes

Si está buscando herramientas de inteligencia artificial gratuitas para marketing, no olvide consultar Obviously.ai. Este software es capaz de brindar información valiosa basada en modelos y predicciones de IA. Si tiene muchos datos y no está seguro de cómo darles sentido, Obviously.ai puede ser de gran ayuda. Aunque no es específicamente una herramienta de IA para marketing, los conocimientos que pueda recopilar seguirán siendo muy útiles en su proceso de toma de decisiones de marketing.

Taskade

Precio: Gratis (plan personal) a $19 (plan comercial) por mes

¡Taskade es una combinación de herramientas de IA para marketing diseñadas para ayudarlo a ganar! Entre las muchas capacidades que tiene Taskade, la más poderosa es su AI Marketing Trend Analysis Generator, que puede:

Mejorar la eficiencia del análisis;

Eliminar el error humano en cada proceso;

Utilizar datos históricos para predecir tendencias.

Taskade cuenta con otras herramientas de IA para marketing, lo que hace que cada parte del proceso de marketing se desarrolle de manera rápida y fluida.

Otras herramientas de IA para marketing

¡Hay muchas más herramientas que puede usar! Al igual que con las que ya hemos comentado, suelen haber opciones gratuitas y de pago. Por supuesto, los servicios serán diferentes. Si está buscando las mejores herramientas de marketing de IA para usuarios de pequeñas empresas que participan en diferentes formas de marketing, le recomendamos los siguientes servicios.

Herramientas de IA para la investigación de influencers: Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash

Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash Herramientas de IA para gestión y marketing de redes sociales: Sprout Social, ContentStudio, Vista Social

Sprout Social, ContentStudio, Vista Social Herramientas de IA para la automatización de las ventas: Gong’s Sales Enablement Software, Hippo Video, Zoho’s Zia

Presentamos una de las mejores herramientas de IA para el marketing digital actual: El innovador arsenal de marketing de IA de MGID

¡En MGID implementamos activamente IA en nuestra plataforma para mantener contentos a nuestra red de editores y anunciantes! Nuestras herramientas de IA para marketing ayudan a acelerar el proceso de creación de campañas para que pueda implementar publicidad nativa lo antes posible. Desde nuestro desarrollo de la función de creación de imágenes con IA, hemos implementado estas nuevas Herramientas de IA para marketing.

IA generativa de texto a imagen: Cree imágenes cautivadoras y dé vida a conceptos con nuestra serie de opciones de personalización.

Cree imágenes cautivadoras y dé vida a conceptos con nuestra serie de opciones de personalización. IA generativa de imagen a imagen: Agregue elementos a una imagen existente para crear resultados visualmente aún más impresionantes mediante indicaciones de texto.

Agregue elementos a una imagen existente para crear resultados visualmente aún más impresionantes mediante indicaciones de texto. IA generativa de títulos y descripciones de anuncios: Genere texto de anuncios que capten la atención y lleven a los usuarios a su contenido.

Preguntas frecuentes sobre las herramientas de IA para marketing

¿Qué son las herramientas de IA para marketing?

Se trata de herramientas que utilizan la IA para beneficiar a los especialistas en marketing. Ya existen muchos servicios que pueden realizar diversas tareas para hacer que el marketing sea más fácil, rápido y eficaz.

¿Qué tipos de tareas pueden automatizar las herramientas de IA en marketing?

¡Prácticamente todas! Estas son solo algunas de las muchas cosas que pueden hacer las herramientas de IA:

Investigación;

Análisis de los datos;

Comunicación con el cliente;

Automatización de diferentes tareas de marketing;

Optimización de campañas.

¿Cómo benefician las herramientas de marketing de IA a los especialistas en marketing?

Las herramientas de inteligencia artificial pueden funcionar de una manera que los humanos no son capaces de hacer, lo que le permite disfrutar de los siguientes beneficios:

Obtener información basada en datos 100% precisos procesados por herramientas de IA de marketing;

Realizar tareas más rápidamente;

Centrarse en decisiones más importantes;

Generar información y texto para ayudar con la creación de contenido;

Reducir el trabajo humano necesario para lograr resultados sorprendentes en la campaña.

¿Las herramientas de IA para marketing son adecuadas para empresas de todos los tamaños?

¡Definitivamente! Existen herramientas que se adaptan a cada necesidad y presupuesto, lo que garantiza que pueda aprovechar al máximo la tecnología de IA existente.

¿Cómo garantizan las herramientas de IA para marketing la privacidad y seguridad de los datos?

Las herramientas de IA no están exentas de las regulaciones existentes. Por lo tanto, cualquier normativa de seguridad y privacidad de datos de su país también se aplicará a las herramientas de IA para marketing. Por lo tanto, una buena herramienta tendrá medidas de protección integradas, como el cifrado de datos y la anonimización, para garantizar la seguridad del cliente.

¿Cuáles son algunas herramientas de IA populares para marketing?

ChatBot.com, OpenAI GPT y Grammarly ofrecen muchas funciones en varios nichos.

¿Cómo pueden los profesionales integrar herramientas de IA para marketing en sus estrategias existentes?

Para identificar cómo la inteligencia artificial puede beneficiarle, sugerimos este enfoque doble.

Automatice: Las tareas repetitivas se pueden realizar mediante la automatización del marketing con IA.

Las tareas repetitivas se pueden realizar mediante la automatización del marketing con IA. Delegue: Pregúntese, ¿cómo es para usted el empleado perfecto? Enumere las tareas que desea que pueda realizar y encuentre herramientas que satisfagan esas necesidades.

Herramientas de IA para marketing: Revolucionando y mejorando las estrategias de marketing tal como las conocemos

La inteligencia artificial ha traspasado los límites de lo que puede hacer una computadora. Las herramientas de IA para marketing que hemos comentado hoy son solo una prueba más de esta premisa. Los especialistas en marketing siempre intentarán mejorar los procesos y resultados que obtienen de sus campañas. Por lo tanto, espere que el uso de software y herramientas de marketing de IA sea aún más común.

En MGID, utilizamos inteligencia artificial en la publicidad nativa para hacer coincidir mejor los anuncios con el contenido relevante y mejorar el resultado tanto para los anunciantes como para los editores. Disfrute de este beneficio al registrarse en la plataforma MGID. Además, obtenga acceso a nuestras herramientas de IA más avanzadas, un manager personal y un departamento creativo.