Todos los anuncios que se ejecutan en la plataforma de MGID tienen que pasar por los procedimientos estándar de moderación y control. Estos procesos tienen como objetivo garantizar que los usuarios no utilicen materiales creativos de baja calidad, información engañosa o estafas en los anuncios.

En ciertos momentos, la moderación del contenido toma más tiempo de lo habitual, y hay factores distintos que dificultan la aprobación de la moderación para algunas creatividades. Entonces, ¿qué puede hacer usted acerca de esto para acelerar el flujo de moderación y garantizar la conformidad de sus anuncios?

Preocúpese por los pasos legales

Como primer paso, asegúrese de que sus anuncios no contengan productos o contenido prohibidos. En el sitio web y la plataforma de MGID, hay una sección con la lista de productos prohibidos y restringidos. Consulte esta lista y elimine los elementos prohibidos por completo de todas tus campañas.

Si encuentra sus productos en la lista de artículos restringidos, asegúrese de proporcionar los certificados, declaraciones juradas, términos y condiciones correspondientes y otros documentos legales según sea necesario en la categoría de sus ofertas. Estas pruebas legales son necesarias para demostrar que sus productos son legítimos.

Otro paso que puede hacer es una vista previa del producto o contenido bajo la asistencia de nuestro equipo de moderación. Para obtener ayuda de los moderadores de MGID, debe enviarnos el enlace a su producto o servicio, y haremos la moderación previa de sus campañas. Esencialmente, este paso agilizará la revisión adicional de sus materiales.

Compruebe su URL y página de inicio

Para combatir las prácticas de ocultación, no permitimos diferentes campañas dentro de una. Por lo tanto, si necesita realizar pruebas A/B en sus anuncios, debe informarnos antes de lanzar la campaña.

Como regla general, recomendamos revisar el valor de la información de la página web y el contenido desde el punto de vista de sus lectores. Todas las historias que ponga en la página previa o de inicio tienen que ser de alta calidad y no incluir contenido prohibido, como pornografía, terrorismo, incitación al odio y otros materiales no deseados.

Además de la revisión exhaustiva del contenido de su sitio web, también comprobamos los anuncios que pone en las barras laterales, pies de página u otros lugares. Los botones de navegación deben ser clicables y conducir a las referencias correspondientes. Por último, pero no menos importante, evite poner elementos falsos en su sitio web, como imágenes ilegítimas de personalidades de los medios de comunicación, comentarios falsos, etc.

Compruebe su copia y observe sus objetos visuales

Si está ejecutando una campaña mundial o campañas dirigidas para varias regiones, asegúrese de que coincida con la cultura nativa. El proceso de moderación irá mucho más rápido si corrige errores gramaticales y edita su copia para que suene nativa para la audiencia. En MGID no aprobamos ningún tipo de títulos vulgares o confusos, así que asegúrese de que las creatividades sean apropiadas en este sentido.

No reorganice las combinaciones de imágenes ni utilice los títulos que mejor funcionen con los nuevos objetos visuales. Cada anuncio se evalúa como una sola unidad creativa; cuanto más clara y coherente sea la copia que proporcione, mejores serán los resultados finales de sus campañas. Debe tener en cuenta que hay una serie de preocupaciones geo-específicas, y algunos títulos pueden estar prohibidos en algunas regiones y ser apropiados en otras.

La calidad de la imagen tiene que cumplir con nuestras políticas de contenido, es decir, el objeto visual no debe ser borroso o representar engaños médicos, tienen que estar en la resolución adecuada, etc. En sus anuncios, no puedes mostrar celebridades u otras personalidades famosas sin su respaldo. Además, asegúrese de que las imágenes que desea utilizar no están protegidas por copyright.

Razones más comunes para el rechazo

Ahora mismo, una de las razones más comunes para el rechazo del anuncio durante el proceso de moderación es su relevancia para las páginas de inicio a las que se refieren. Ser relevante no significa que tenga que ser aburrido en sus creatividades. En su lugar, puede jugar con el origen de su producto, los beneficios de su uso, jugar con asociaciones verbales, etc.

Algunas prácticas prohibidas que llevan al rechazo de nuestro equipo de moderación incluyen:

infracción de derechos de autor

violación de seguridad y privacidad

ocultamiento

conceptos de imagen amateur

edición torpe con Photoshop

sitios web en construcción

elementos falsos utilizados en el diseño de la página web

suplantación de fuentes legítimas

recomendación de celebridades

clickbait agresivo

Debe evitar estas prácticas para pasar la moderación más rápido en el futuro. La cooperación regular y un nivel constante de confianza profunda durante un período de tiempo nos permitirán tener menos dudas con respecto a sus campañas.

Recomendaciones

En MGID, nos aseguramos de que las campañas publicitarias no contengan contenido engañoso, falso o confuso. Para pasar la moderación más rápido, le recomendamos que siga los consejos mencionados anteriormente y que su campaña de marketing sea lo más clara posible. No dude en preguntar al equipo de cumplimiento de MGID si no está seguro acerca de los permisos legales o ciertos ingredientes creativos de su campaña.