Tại MGID, chúng tôi đã thêm tính năng tối ưu hóa dựa trên quy tắc để giúp các nhà quảng cáo quản lý các chiến dịch tự nhiên. Giải pháp của chúng tôi sẽ hoạt động bất cứ lúc nào đáp ứng được điều kiện cụ thể và chặn nguồn lưu lượng truy cập tương ứng hoặc điều chỉnh hệ số CPC.

Việc tối ưu hóa chiến dịch tự nhiên đòi hỏi theo dõi số liệu thống kê thường xuyên, phân tích dữ liệu thực tế và so sánh với các mục tiêu, sau đó tắt các nguồn không hoạt động và điều chỉnh CPC để đưa các KPI thực tế gần hơn với giá trị mục tiêu.

Với tính năng mới hiện có sẵn trên nền tảng MGID, ta có thể bỏ qua phần đào sâu phân tích về cách mỗi nguồn lưu lượng truy cập đang hoạt động và tập trung vào các cấp thông tin cao hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu xem chính xác thì giải pháp này có thể giúp gì.

Các loại quy tắc được hỗ trợ

Để giải quyết tốt hơn những vấn đề tối ưu hóa khác nhau, chúng tôi đã phát triển ba loại quy tắc với các chức năng sau:

Chặn tự động

Chặn nguồn lưu lượng miễn sao đáp ứng điều kiện cụ thể. Tính năng chặn khả dụng ở cấp widget và nguồn phụ.

Bid tự động

Thay đổi hệ số CPC dựa trên giá trị mục tiêu của thông số cụ thể. Xin lưu ý rằng hệ số được xác định bởi quy tắc.

Bid cố định

Thay đổi hệ số CPC thành giá trị do ta quy định chỉ định, miễn sao đáp ứng điều kiện cụ thể.

Các bí quyết và chiến lược tối ưu hóa

Tạo quy tắc, đảm bảo thiết lập đúng điều kiện của quy tắc, để thuật toán của chúng tôi có thể cung cấp kết quả chính xác. Đối với một điều kiện, ta có thể chọn một trong các tham số sau, là kết quả phân tích mà quy tắc sẽ thực hiện tối ưu hóa:

Chi phí Chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi

Số lượng chuyển đổi

Doanh thu

Lợi nhuận

ROI

EPC

Các trình điều hành sẽ sẵn sàng đặt điều kiện thấp hơn, cao hơn, giữa và không giữa. Việc tối ưu hóa dựa trên quy tắc của MGID sẽ thực hiện một trong ba hành động nêu trên bất cứ khi nào đáp ứng được các điều kiện cụ thể. Ví dụ: ta có thể tạo một quy tắc để đưa vào danh sách đen bất kỳ widget nào mang lại chuyển đổi cao hơn $2.

Ta cũng phải chỉ định khoảng thời gian mà hệ thống sẽ xác định điều kiện có được đáp ứng hay không. Chính trong giai đoạn này, các giá trị thực của tham số sẽ được tính toán để so sánh chúng với điều kiện và xác định những hành động cần được thực hiện. Ví dụ: khi quy tắc chọn các widget vượt quá giới hạn về số lần click hoặc khoản đã chi, quy tắc sẽ xét đến dữ liệu cho khoảng thời gian cụ thể này chứ không phải toàn bộ quá trình chạy chiến dịch.

Một trong các chiến lược tối ưu hóa phổ biến là đặt ngưỡng khởi chạy quy tắc chặn tự động ở tỷ lệ x2-x3 của chi phí chuyển đổi mục tiêu trên mỗi widget và tỷ lệ x1-x2 trên mỗi nguồn phụ. Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi đã thêm khả năng can thiệp thủ công vào quy tắc chặn tự động, và ta có thể loại trừ một số nguồn lưu lượng truy cập nhất định khỏi quy trình tối ưu hóa tự động.

Một chiến lược tối ưu hóa khác mà chúng tôi rất khuyên dùng là sử dụng quy tắc Bid tự động cùng với quy tắc chặn tự động. Bằng cách này, auto-blocker có thể ngay lập tức loại trừ các nguồn rõ ràng là không hoạt động và sau đó auto-bidder có thể kiểm soát hệ số (tăng và giảm) khi có ít nhất một kết quả nào đó.

Kết luận

Việc tối ưu hóa dựa trên quy tắc của MGID cho phép ta tiết kiệm thời gian và nguồn lực vào việc tối ưu hóa chiến dịch, cắt bỏ các nguồn lưu lượng truy cập kém hiệu quả và điều chỉnh bid cho phần còn lại. Các quy tắc được tạo ở cấp chiến dịch, chạy liên tục, và tái phân tích sau mỗi lần cập nhật số liệu thống kê, do đó ta không phải cập nhật thủ công.

Khi đặt các điều kiện để tối ưu hóa, ta có thể tự động theo dõi các KPI cụ thể của chiến dịch, chẳng hạn như Chi phí chuyển đổi, Tỷ lệ chuyển đổi, Số lượng chuyển đổi, Doanh thu, Lợi nhuận, ROI và EPC. Khi thông số đạt đến phạm vi giá trị cụ thể, quy tắc sẽ triển khai hành động tối ưu hóa: chặn nguồn lưu lượng truy cập hoạt động kém hiệu quả, thay đổi hệ số CPC thành giá trị do ta quy định hoặc điều chỉnh dựa trên giá trị mục tiêu của thông số cụ thể.