Hãy tưởng tượng một quảng cáo về rượu chạy trên trang tin dành cho đối tượng học sinh hoặc quảng cáo về cờ bạc được hiển thị ở một quốc gia cấm cờ bạc. Nếu là nhà xuất bản hiển thị một trong hai quảng cáo này, bạn vừa tạo ra một vấn đề lớn cho công ty và độc giả sẽ cho rằng bạn thiếu chuyên nghiệp. Nếu là công ty quảng cáo, bạn phải thông báo cho các đối tác của mình và thực hiện các biện pháp kiểm soát thiệt hại.

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, sự an toàn của thương hiệu quan trọng hơn bao giờ hết. Càng nhiều công ty cố gắng tự động hoá chi tiêu kỹ thuật số, thì càng có nhiều quyền kiểm soát được giao cho các thuật toán không hoàn hảo. Ví dụ, quảng cáo có lập trình hoạt động bằng cách phân đoạn đối tượng và phân phối quảng cáo đến đối tượng thích hợp, có nghĩa là nhà xuất bản giao một lượng lớn quyền kiểm soát cho nhà quảng cáo.

Đảm bảo quảng cáo trên trang web của bạn phù hợp với nội dung của nó là điều cần thiết. Nền tảng quảng cáo tự nhiên MGID là một ví dụ về cách có thể đạt được sự an toàn của thương hiệu trong hệ sinh thái giao dịch quảng cáo tự động ngày nay.

An toàn thương hiệu cho nhà xuất bản là gì?

An toàn thương hiệu là lớp bảo vệ mà nhà xuất bản sử dụng để bảo vệ thương hiệu của họ và thương hiệu của các đối tác quảng cáo khỏi những liên tưởng bất lợi hoặc có hại. TAG – Trustworthy Accountability Group và The Brand Safety Institute định nghĩa an toàn thương hiệu là “các biện pháp kiểm soát mà các công ty trong chuỗi cung ứng quảng cáo kỹ thuật số sử dụng để bảo vệ thương hiệu khỏi các tác động tiêu cực liên quan đến các loại nội dung, hoạt động tội phạm và/hoặc liên quan đến lợi ích đầu tư”.

Một mối quan tâm khác là “tính phù hợp của thương hiệu”. Điều này đề cập đến vị trí đặt quảng cáo trong bối cảnh không gây hại cho thương hiệu, nhưng lại không phù hợp theo quan điểm của độc giả. Ví dụ, một quảng cáo về lốp xe ô tô được đăng trên một trang web làm đẹp không gây bất lợi cho nhà sản xuất lốp xe. Tuy nhiên, mặt khác, chúng ta nên đặt câu hỏi: liệu quảng cáo này có phù hợp hoặc có khả năng mang lại lợi tức đầu tư đáng kể không?

Vậy làm cách nào để bạn có thể đảm bảo rằng nội dung trang web của mình nhận được tất cả các lợi ích của sự an toàn thương hiệu, phù hợp với các nhà quảng cáo và có lợi tức đầu tư tốt nhất? Tóm lại, làm thế nào để bạn đạt được sự an tâm với nội dung quảng cáo mà bạn hiển thị cho khán giả của mình?

Tại MGID, chúng tôi sử dụng nhiều chiến lược bảo vệ thương hiệu không chỉ đáp ứng yêu cầu của các nhà xuất bản cứng rắn nhất mà còn đảm bảo tuân thủ pháp luật, và giám sát trải nghiệm người dùng.

Tuân thủ pháp luật

MGID liên tục theo dõi tất cả các phát triển pháp lý, điều chỉnh hoạt động quảng cáo tại các thị trường trong khu vực. Tại Việt Nam, nền tảng MGID tuân thủ yêu cầu do Bộ Thông tin và Truyền thông thực thi. Hơn nữa, MGID có chính sách nội bộ riêng, trong một số trường hợp, có thể nghiêm ngặt hơn các quy định của địa phương.

Ví dụ, ở Việt Nam, hầu hết các hoạt động liên quan đến cờ bạc đều bị các cơ quan quản lý coi là bất hợp pháp. Một số nhà quảng cáo cố gắng trốn tránh các quy định này và tìm ra các kẽ hở có thể cho phép một số tuỳ chọn cờ bạc được coi là hợp pháp. Tuy nhiên, MGID quyết định không làm việc với toàn bộ ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến. Một quan điểm tương tự đã được đưa ra đối với các nền tảng giao dịch ngoại hối bị chính phủ cấm: MGID đơn giản là không chạy các chiến dịch liên quan đến ngoại hối.

Chống lại quảng cáo mang tính xâm phạm và có hại

Một biện pháp khác để bảo vệ sự an toàn của thương hiệu là kiểm duyệt chiến dịch. Mục tiêu của việc này là hạn chế các chiến dịch có chứa nội dung phản cảm và khiêu dâm, lời nói kích động và các loại nội dung có hại hoặc xúc phạm khác. Nhóm kiểm duyệt của MGID có thể hỗ trợ bạn kiểm duyệt nội dung của mình trước những vi phạm tiềm ẩn như vậy.

Trong nhiều trường hợp, những vi phạm này không phải do cố ý mà là do không chú ý hoặc không đủ kiến ​​thức về văn hoá và pháp luật địa phương. Những gì trong một số nền văn hoá có thể được coi là hài hước, tự nhiên hoặc kỳ lạ có thể xuất hiện rất khuôn mẫu hoặc gây khó chịu ở những nơi khác trên thế giới.

Đảm bảo nội dung quảng cáo phù hợp với nội dung trang web của bạn là điều kiện tiên quyết, không phải là một canh bạc Ví dụ, hãy nghĩ về chiến dịch quảng cáo thất bại của Nivea “White Is Purity”. Nhà quảng cáo chạy chiến dịch này đều không thấy được hàm ý phân biệt chủng tộc của khẩu hiệu.

Mặc dù, đây rõ ràng là một trường hợp thiếu chú ý tập thể, nhưng điều cần thiết là phải kiểm tra nội dung của bạn so với bối cảnh mà nó được chạy. Nếu chiến dịch tuân thủ tất cả các quy định pháp luật nhưng nội dung có phần tiêu cực hoặc có thể xúc phạm một số nhóm xã hội nhất định, nhóm kiểm duyệt của chúng tôi luôn tư vấn cho các nhà quảng cáo về cách nên thay đổi chiến dịch. Do đó, nhà xuất bản có thể chắc chắn rằng các quảng cáo không chứa nội dung xúc phạm.

Lời kết

Đảm bảo nội dung quảng cáo phù hợp với nội dung trang web của bạn là điều kiện tiên quyết, không phải là một canh bạc. Lợi thế của một đối tác đáng tin cậy bắt đầu từ sự an toàn của thương hiệu và hơn thế nữa. Chất lượng quảng cáo là nền tảng của an toàn thương hiệu cho nhà xuất bản và giúp bảo vệ khỏi những thiệt hại về danh tiếng do nội dung quảng cáo bạo lực hoặc thiếu tế nhị, thông điệp không đáng tin cậy...

MGID sẵn sàng tuỳ chỉnh các giải pháp của mình để đáp ứng yêu cầu của nhà xuất bản và tạo ra các biện pháp kiểm soát chi tiết đối với nội dung không mong muốn. Ngoài ra, MGID triển khai các giải pháp nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh nâng cao giúp điều chỉnh quảng cáo với nội dung trang web và đảm bảo trải nghiệm người dùng tích cực nói chung.