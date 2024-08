Chúng ta đã biết có thể kỳ vọng về sự gia tăng sở thích mua sắm trực tuyến trong mùa lễ này. Sau khi một loạt doanh nghiệp chuyển sang bán hàng trực tuyến để đối phó với các hạn chế do Corona tại các địa điểm đời thực, mua sắm trực tuyến đã trở thành một trải nghiệm phổ biến hơn nhiều trên toàn thế giới. Vậy thì, các nhà quảng cáo nên chú ý đến điều gì?

Mua sắm vào dịp lễ tăng ở mọi nhóm nhân khẩu học

Độ tuổi

Nhìn chung, các báo cáo cho biết rằng người tiêu dùng ở nhiều độ tuổi và giới tính đang ngày càng mua hàng nhiều hơn, cả mua trực tuyến lẫn mua tại cửa hàng, cho danh sách quà tặng ngày lễ của mình. Finder báo cáo rằng 69% người trong độ tuổi 18-24 có nhiều khả năng mua sắm nhất nếu giá cả phù hợp. Nhưng ngay cả trong nhóm nhân khẩu học hơn 65 tuổi là những người trước đây ít quan tâm nhất thì cũng hơn một nửa số người trưởng thành được khảo sát nói rằng họ sẽ mua hàng nếu ưu đãi hấp dẫn.

Giới tính

Tỷ lệ nam và nữ dự định tham gia là tương đương nhau: 59% nam giới và 57% nữ giới được khảo sát đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua sắm trong dịp lễ, đặc biệt nếu mức giảm giá là khoảng 50% giá bán lẻ gốc.

Mức tăng bán trực tuyến so với bán tại cửa hàng

Thêm 44% người mua sắm đã chọn mua sắm trực tuyến so với tại cửa hàng vào năm 2020. Xu hướng này dự kiến sẽ tăng nhẹ vào năm 2021, do những lo ngại về sức khỏe trong hiện tại, cũng như trải nghiệm mua sắm trực tuyến được cải thiện và mức giá trực tuyến tốt hơn.

Điều cũng cực kỳ quan trọng: quảng cáo trực tuyến thúc đẩy lưu lượng truy cập. Sự phân bổ vẫn không dễ quản lý, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng việc nhìn thấy quảng cáo bán hàng trực tuyến vào dịp lễ có khả năng tăng lượng khách truy cập và lượng bán hàng trực tiếp.

Hoạt động mua sắm trên thiết bị di động vẫn lớn mạnh

Đại dịch đã thúc đẩy việc áp dụng hình thức mua sắm trên thiết bị di động nói chung. Kết quả của xu hướng này cũng có khả năng lan sang thời kỳ hậu đại dịch. Trong nửa đầu năm, mua sắm trên thiết bị di động tăng 30%.

Tuy nhiên, mặc dù hoạt động di động đang phát triển tổng thể, Adobe ước tính rằng năm 2021 sẽ chứng kiến hoạt động mua sắm trong kỳ nghỉ trên điện thoại thông minh chạm đỉnh. Tuy nhiên, với mức chi tiêu dự kiến là 86 tỷ đô la, đó vẫn là một khoản lợi nhuận đáng kể mà ta có thể nhắm mục tiêu bằng cách tùy chỉnh trải nghiệm quảng cáo của mình.

Mua ngay, Thanh toán sau có được sức bật

Như một cách được lợi hai phía, xu hướng mua sắm Mua ngay, Thanh toán sau (Buy Now, Pay Later - BNPL) dự kiến sẽ tăng lên. Số người mua sắm nhiều hơn 10% so với năm 2020 và hơn 40% so với năm 2019 đang sử dụng tùy chọn này ngay cả đối với các giao dịch mua nhỏ.

Các tùy chọn BNPL bao gồm mọi thứ, từ đồ điện tử lớn đến các đơn hàng tạp hóa nhỏ hơn.

Mức độ trung thành với thương hiệu trở nên yếu đi

Theo phát hiện của McKinsey vào năm ngoái và được xác nhận trong các ngành và khu vực, khoảng 40% người mua sắm đã chuyển đổi thương hiệu hoặc nhà bán lẻ.

Với hơn một nửa hoạt động mua sắm trong dịp lễ năm ngoái được thực hiện trực tuyến, khách hàng đã có được những trải nghiệm tích cực và ngày càng tin tưởng các nhà bán lẻ trực tuyến. Điều này sẽ càng thúc đẩy sự sẵn sàng chuyển đổi thương hiệu và nhà bán lẻ.

Nếu không phải là lòng trung thành thì điều gì thúc đẩy mua sắm trực tuyến? Không có gì đáng ngạc nhiên, lý do chính cho việc chuyển đổi chính là giá/giá trị tốt hơn.

Trải nghiệm người dùng đa kênh

Năm 2021, sự gia tăng bán hàng trực tuyến liên quan hoàn toàn đến trải nghiệm thoải mái cho người dùng. Điều này bao gồm việc cho người dùng tiếp cận ưu đãi của công ty trên tất cả các kênh và thiết bị. Ví dụ, trải nghiệm bán lẻ đa kênh có thể bao gồm cửa hàng truyền thống, WhatsApp, TikTok, Google Shopping, trang web riêng của công ty và nhiều nữa. “Omnichannel” sẽ bao gồm tất cả các tùy chọn có thể có, trong khi “multichannel” thì thu thập các kênh có liên quan hoặc dễ tiếp cận nhất để tiếp cận khách hàng ở nhiều điểm tiếp xúc hơn.

Năm 2021, omnichannel (tên gọi chung được áp dụng cho cả hai loại nhắm mục tiêu khách hàng) là sự bình thường mới. Khách hàng trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng thật và sau đó mua sắm trực tuyến để nhận ưu đãi rẻ nhất; đọc các đánh giá trực tuyến và hoàn tất việc mua hàng ở một cửa hàng; đặt hàng online và nhận hàng trực tiếp; và nhiều nữa.

Để có kết quả tối ưu, thông điệp phải lấy kênh làm đầu chứ không phải lấy khán giả làm đầu. Ví dụ, có các xu hướng khác nhau trên TikTok so với Instagram, các trang web so với phương tiện truyền thông xã hội, và nhiều nữa. Không cần phải nói, quảng cáo tự nhiên có thể tự thân hoạt động hoàn hảo hoặc kết hợp với các kênh khác. Ví dụ, ta có thể nêu tổng quan về các chương trình giảm giá hấp dẫn nhất trong các bài xã luận tự nhiên hoặc giúp người dùng giải trí bằng các câu đố và nội dung tương tác khác, sau đó nhắm mục tiêu lại đối tượng này trên các nền tảng khác bằng cách dùng các pixel của MGID.

Khi tìm kiếm các kênh giao tiếp phù hợp nhất, ta phải xét đến nhân khẩu học của người dùng, tương tác của người dùng trong các kênh này và sở thích của họ, và cuối cùng là hiệu quả chi phí khi tiếp cận những đối tượng khán giả này.

Bắt đầu quảng cáo dịp lễ càng sớm càng tốt!

Năm nay, bên cạnh những mối quan ngại khác, thương mại điện tử đang bị thử thách nhiều nhất bởi căng thẳng chuỗi cung ứng chưa từng có. Điều này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong mùa lễ và lâu hơn nữa. Với tình trạng chậm trễ được dự báo trên toàn thế giới, những người mua sắm cho dịp lễ phải có những kỳ vọng thực tế.

Thử thách của những kỳ vọng thực tế này bắt đầu từ khâu sản xuất, nơi nguyên liệu thô cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt, và kết thúc ở giao hàng chặng cuối. Giao hàng nhanh chóng và không phức tạp là điều phải đạt được trong thương mại điện tử, và là điều người mua hàng đặt nặng hơn tất cả. Giao hàng và trả hàng miễn phí hiện không phải là một đặc quyền, mà là một kỳ vọng, như được chứng minh trong báo cáo của McKinsey. Bằng chứng từ trước là: các tin nhắn hết hàng đã tăng 172% cho đến thời điểm này năm nay.

Đa số những người mua sắm đều biết về khả năng bị chậm trễ và ước tính khoảng 40% đã bắt đầu mua sắm sớm cho dịp lễ trong năm nay. Adobe cũng ước tính rằng mua sắm dịp lễ năm nay bắt đầu vào tháng 10. Nếu người mua hàng đã sẵn sàng nhưng các nhà bán lẻ thì không, sẽ có rất nhiều khả năng gây thất vọng và mất lợi nhuận.

Làm thế nào để ta nổi bật trong khung cảnh nhộn nhịp của dịp lễ này? Hai yếu tố chính của một chiến lược tiếp thị dịp lễ thành công là thiết kế quảng cáo và tính độc đáo tuyệt vời. Tuy nhiên, tùy thuộc vào lĩnh vực của mình, đây là một số khuyến nghị cụ thể để thu hút sự chú ý và khiến đối tượng mục tiêu nới lỏng hầu bao.