MGID tiếp tục bành trướng ranh giới của quảng cáo liền mạch bằng cách mở rộng Native Integration (tích hợp tự nhiên). Sau thành công của tích hợp Voluum, chúng tôi tiến thêm một bước nữa với tích hợp trực tiếp Shopify, giúp cho các chủ cửa hàng Shopify thiết lập và theo dõi chiến dịch dễ dàng hơn bao giờ hết.

Vậy, điều này có nghĩa là gì đối với các nhà quảng cáo? Thiết lập nhanh hơn, theo dõi trực tiếp mà không cần công cụ bên thứ ba và có thông tin chuyên sâu tốt hơn về hiệu suất — tất cả đều khả dụng chỉ sau vài cú click. Hãy giữ liên lạc để tìm hiểu cách triển khai Shopify Native Integration thật dễ dàng!

Shopify Native Integration là gì?

Shopify là một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Shopify Native Integration của MGID là tính năng theo dõi chuyển đổi liền mạch trong Native Integration. Thay vì dựa vào các thiết lập theo dõi thủ công vốn phức tạp và dễ sai sót, tính năng tích hợp này cung cấp cho các nhà quảng cáo giải pháp một cú click.

Khi quý vị bật tích hợp trong MGID Ads và thêm custom script (tập lệnh tùy chỉnh) của chúng tôi vào Shopify chỉ một lần, tính năng này sẽ tự động chuyển dữ liệu giữa hai nền tảng cho các sự kiện được sử dụng phổ biến nhất. Điều này có nghĩa là theo dõi chuyển đổi chính xác hơn, mức độ tối ưu hóa chiến dịch được cải thiện và quy trình làm việc được đơn giản hóa, để các nhà quảng cáo tập trung mở rộng quy mô kinh doanh mà không gặp trở ngại kỹ thuật.

Shopify Native Integration giải quyết những vấn đề gì?

1. Thiết lập phức tạp và tốn thời gian

Vấn đề: Trước đây, người dùng Shopify phải dựa vào Google Tag Manager (GTM), thiết lập Pixel thủ công hay các hardcoded scripts (tập lệnh được mã hóa cứng) để theo dõi chuyển đổi. Quy trình này đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật, dễ xảy ra lỗi và thường dẫn đến tình trạng dữ liệu không đầy đủ.

Giải pháp: Shopify Native Integration của MGID loại bỏ nhu cầu sử dụng các công cụ của bên thứ ba, giúp nhà quảng cáo kích hoạt theo dõi chuyển đổi thông qua thiết lập một cú click đơn giản ngay trong bảng điều khiển MGID Ads.

2. Giới hạn theo dõi của Shopify

Vấn đề: Shopify đôi khi xóa UTM tags khỏi URL hoặc hạn chế việc sử dụng pixel theo dõi của bên thứ ba, khiến ta không thể theo dõi chuyển đổi chính xác.

Giải pháp: Tích hợp của MGID vượt qua những hạn chế này bằng cách thiết lập kết nối trực tiếp giữa Shopify và MGID bằng cách dùng API, đảm bảo truyền dữ liệu chính xác và tự động để theo dõi chuyển đổi.

3. Thiếu hoạt động theo dõi đáng tin cậy đối với một số nhà quảng cáo

Vấn đề: Một số doanh nghiệp Shopify hoàn toàn không thể theo dõi chuyển đổi, dẫn đến tối ưu hóa chiến dịch kém và lãng phí chi phí quảng cáo.

Giải pháp: Với Native Integration, MGID giờ đây cung cấp tính năng theo dõi liền mạch, được nền tảng chấp thuận, đảm bảo mọi nhà quảng cáo Shopify đều có thể đo lường hiệu suất một cách hiệu quả và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Cách hoạt động của Shopify Native Integration

Shopify Native Integration sử dụng mã tùy chỉnh, được thiết kế riêng để hoạt động trong môi trường hộp cát của Shopify và tận dụng Shopify API để theo dõi sự kiện thật liền mạch. Thông qua phương pháp này, MGID nắm bắt được các hành động chính của người dùng trực tiếp từ Shopify và cung cấp dữ liệu sẵn sàng trong bảng điều khiển MGID Ads để tối ưu hóa cũng như cải thiện hiệu suất chiến dịch.

Những sự kiện có thể theo dõi

Tích hợp hỗ trợ theo dõi nhiều sự kiện chuyển đổi, bao gồm:

Lượt xem trang

Lượt xem sản phẩm

Lượt xem bộ sưu tập

Thêm vào giỏ hàng

Lượt xem giỏ hàng

Bắt đầu thanh toán

Mua hàng

Cách hoạt động

Mã MGID tùy chỉnh – Người dùng nhận mã theo dõi MGID dành riêng cho Shopify từ giao diện MGID Ads, được thiết kế để hoạt động liền mạch với API của Shopify. Lựa chọn sự kiện – Nhà quảng cáo chọn những sự kiện Shopify muốn theo dõi (ví dụ như lượt xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, mua hàng) và đặt chúng làm mục tiêu chuyển đổi trong bảng điều khiển MGID Ads. Luồng dữ liệu – Nhà quảng cáo thêm mã tùy chỉnh vào cài đặt quản trị Shopify. Sau đó, mã MGID tích hợp sẽ tự động ghi nhận dữ liệu sự kiện đã chọn từ Shopify và gửi đến MGID Ads để theo dõi chuyển đổi.

Thiết lập Shopify Native Integration từng bước

1. Chọn Native Integration trong MGID Ads: Mở MGID Ads và tạo hoặc chỉnh sửa chiến dịch muốn theo dõi chuyển đổi. Trong bước theo dõi chuyển đổi, chọn phương pháp theo dõi là Native Integration.

2. Thêm tích hợp Shopify: Click Add Integration (Thêm tích hợp) để mở thư viện tích hợp và chọn Shopify. Nếu đã có tích hợp khác, hãy click Manage Integrations (Quản lý tích hợp) để thêm Shopify.

3. Cài đặt MGID Pixel trong Shopify

3.1. Sao chép mã MGID Pixel: Sao chép mã MGID Pixel tùy chỉnh từ giao diện MGID Ads.

3.2. Mở trang quản trị Shopify và đi tới các sự kiện khách hàng: Đi tới Settings → Customer Events (Cài đặt → Sự kiện khách hàng).

Click Add Custom Pixel (Thêm Pixel tùy chỉnh) và đặt tên là MGID.

3.3. Dán mã MGID Pixel tùy chỉnh: Chèn mã MGID đã sao chép vào phần Pixel tùy chỉnh trong Shopify.

Click Save (Lưu) và rồi Connect (Kết nối).

3.4. Xác nhận Pixel đang hoạt động: Pixel tùy chỉnh hiện đang hoạt động. Để kiểm tra, dùng Shopify Pixel Helper trong Actions → Test.

4. Đặt mục tiêu chuyển đổi trong MGID Ads: Trong MGID Ads, ta có thể tạo tối đa ba mục tiêu chuyển đổi bằng cách chọn các sự kiện muốn theo dõi, chẳng hạn như lượt xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng hoặc mua hàng.

5. Điều chỉnh cài đặt nâng cao: Sửa đổi cài đặt nâng cao hoặc thêm thẻ theo dõi nếu cần để theo dõi chiến dịch tốt hơn.

Quan trọng: Lưu ý rằng nhà quảng cáo chỉ cần tạo Pixel tùy chỉnh trong Shopify một lần, sau đó là tích hợp một lần click vào tài khoản MGID Ads cho các chiến dịch còn lại.

Kết luận

Shopify Native Integration của MGID liền mạch hóa việc theo dõi chuyển đổi, loại bỏ các thiết lập phức tạp và những công cụ bên thứ ba. Khi kết nối liền mạch Shopify với MGID Ads, các nhà quảng cáo có thể theo dõi chính xác, tối ưu hóa tốt hơn và có được thông tin chuyên sâu về hiệu suất được cải thiện.

Với tích hợp nhanh và theo dõi sự kiện tự động, các doanh nghiệp Shopify giờ đây có thể tối đa hóa hiệu suất quảng cáo thật dễ dàng. Hãy bật Shopify Native Integration ngay hôm nay và đưa các chiến dịch MGID của mình lên một tầm cao mới.