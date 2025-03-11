Chán quảng cáo là một vấn đề phổ biến trong bối cảnh quảng cáo kỹ thuật số. Khi người dùng liên tục nhìn thấy cùng một nội dung sáng tạo thì mức độ tương tác sẽ giảm, dẫn đến tỷ lệ click (CTR) thấp hơn và chi phí quảng cáo bị lãng phí. Trung bình, CTR giảm 15% trong tuần đầu của chiến dịch. Các giải pháp truyền thống như thử nghiệm A/B đòi hỏi ta giám sát thủ công, do đó làm chậm thời gian phản hồi và giảm hiệu quả của chiến dịch.

Để giải quyết thử thách này, MGID đã phát triển CTR Guard, một tính năng AI được thiết kế để giải quyết tình trạng chán quảng cáo thông qua theo dõi hiệu suất, dự đoán tình trạng nội dung sáng tạo gây nhàm chán và tự động tạo nội dung sáng tạo mới để duy trì đà phát triển của chiến dịch.

CTR Guard tận dụng AI tạo sinh (GenAI) để không chỉ phát hiện tình trạng giảm hiệu suất mà còn chủ động tối ưu hóa các chiến dịch theo thời gian thực.

Cách hoạt động của CTR Guard

CTR Guard tự động can thiệp khi quảng cáo bắt đầu mất đà. Cách hoạt động như sau: khi một quảng cáo được gắn cờ burnt out, là tình trạng khi vCTR (viewable click-through rate) giảm từ 15% trở lên trong ba ngày liên tiếp, khi đó AI của chúng tôi sẽ vào cuộc.

Tiếp theo:

1. Thuật toán AI phân tích dữ liệu hiệu suất chiến dịch để phát hiện sớm các dấu hiệu của tình trạng chán quảng cáo.

2. Nhà quảng cáo nhận cảnh báo qua cả email lẫn bảng điều khiển khi CTR có dấu hiệu giảm.

3. CTR Guard tự động tạo tối đa ba nội dung sáng tạo mới để thay thế mỗi quảng cáo kém hiệu quả.

4. Các nội dung sáng tạo do AI tạo được xem xét và có thể được khởi chạy thủ công hoặc thông qua cài đặt Auto-Launch (tự động khởi chạy) để đảm bảo các chiến dịch duy trì hiệu quả.

Xin lưu ý, CTR Guard chỉ dùng được cho các chiến dịch sản phẩm và nguồn cấp dữ liệu tìm kiếm. Ngoài ra, mọi quảng cáo do AI tạo đều được xem xét và kiểm duyệt trước khi xuất hiện trên bảng điều khiển của quý vị và được ghi rõ là Quảng cáo do AI tạo.

Kiểm soát nhiều hơn với Cài đặt Auto-Launch

Chúng tôi hiểu rằng một số nhà quảng cáo muốn kiểm soát hoàn toàn, trong khi những nhà quảng cáo khác thì thích tự động hóa những tác vụ nặng. Giờ đây, cả hai đều có thể được đáp ứng.

Giữ nguyên cài đặt CPC và CTA theo nội dung sáng tạo gốc.

Xem lại và chỉnh sửa nội dung sáng tạo do AI tạo (Xin lưu ý là các chỉnh sửa cần được kiểm duyệt trước khi đưa vào hoạt động.).

Chọn khởi chạy nội dung sáng tạo do AI đề xuất theo cách thủ công hay bật Auto-Launch AI-Recommended Creatives (Tự động khởi chạy nội dung sáng tạo do AI đề xuất) để được rảnh tay.

Đặt giới hạn ngân sách và lượt click cho nội dung sáng tạo do AI tạo để duy trì quyền kiểm soát chi tiêu.

Tạm dừng tạo nội dung sáng tạo do AI tạo: Không có thư rác, chỉ có các đề xuất thông minh

Để tránh những quảng cáo không cần thiết do AI tạo, CTR Guard có cả tính năng tạm dừng tự động.

Nếu những nội dung sáng tạo do AI tạo vẫn chưa được khởi chạy, hệ thống sẽ dừng tạo thêm.

Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi các đề xuất của AI được tạm dừng.

Bạn có thể tắt hoàn toàn thông báo đề xuất của AI thông qua Settings → Notifications → Paused Ad Generation (Cài đặt → Thông báo → Tạm dừng tạo quảng cáo).

Tại sao bạn được lợi từ những bản cập nhật này

CTR Guard liên quan đến hiệu suất, hiệu quả và khả năng kiểm soát. Sau đây là cách các nhà quảng cáo được lợi từ tính năng này.

Kích hoạt chiến dịch nhanh hơn – Giảm thời gian chờ và đưa quảng cáo lên live nhanh chóng, cải thiện mức độ gắn kết và kết quả chung của chiến dịch.

– Giảm thời gian chờ và đưa quảng cáo lên live nhanh chóng, cải thiện mức độ gắn kết và kết quả chung của chiến dịch. Giảm công việc chân tay – Tiết kiệm thời gian bằng cách để AI tạo và tối ưu hóa nội dung sáng tạo trong khi ta tập trung vào chiến lược.

– Tiết kiệm thời gian bằng cách để AI tạo và tối ưu hóa nội dung sáng tạo trong khi ta tập trung vào chiến lược. Hiệu quả chi tiêu cho quảng cáo được tối đa hóa – Giảm thiểu lãng phí ngân sách bằng cách đảm bảo các quảng cáo kém hiệu quả được thay thế bằng những nội dung do AI tối ưu hóa.

– Giảm thiểu lãng phí ngân sách bằng cách đảm bảo các quảng cáo kém hiệu quả được thay thế bằng những nội dung do AI tối ưu hóa. Mức độ phù hợp của quảng cáo được cải thiện – Đảm bảo người dùng duy trì gắn kết với các nội dung sáng tạo mới và ngăn chặn tình trạng chán quảng cáo làm giảm CTR.

– Đảm bảo người dùng duy trì gắn kết với các nội dung sáng tạo mới và ngăn chặn tình trạng chán quảng cáo làm giảm CTR. Quyết định dựa trên dữ liệu – Đảm bảo các hoạt động tối ưu hóa đều dựa trên dữ liệu hiệu suất theo thời gian thực với AI chứ không phải chỉ phỏng đoán.

Kết quả thực tế: Cải thiện hiệu suất do AI hỗ trợ

Để chứng minh hiệu quả của CTR Guard, chúng tôi đã phân tích các cải tiến vCTR trên nhiều ngành khác nhau. Các nội dung sáng tạo do AI tạo đã thúc đẩy mức độ gắn kết như sau.

Những kết quả này nêu bật cách CTR Guard đảm bảo quảng cáo duy trì tương tác, tối đa hóa chuyển đổi và lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo.

Kết luận

CTR Guard của MGID không phải chỉ là một công cụ tự động hóa mà còn là một công cụ tối ưu hóa hiệu suất chiến lược do AI hỗ trợ. Bằng cách tích hợp học máy, phân tích dự đoán và generative AI, CTR Guard giúp các nhà quảng cáo:

Giảm công việc thủ công và liền mạch hóa quy trình làm việc;

Giảm thiểu thời gian chờ của chiến dịch và tối đa hóa hiệu quả;

Giải quyết tình trạng chán quảng cáo bằng cách làm mới sáng tạo chủ động.

Sẵn sàng để AI nâng tầm chiến dịch? Hãy bật Auto-Launch AI Creatives và trải nghiệm ​những lợi ích từ việc tự động hóa!