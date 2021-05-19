Giải pháp nhằm mục đích giúp các nhà tiếp thị duy trì hiệu quả và quy mô chiến dịch với sự biến mất của cookie

MGID, một trong những nền tảng quảng cáo tự nhiên toàn cầu, hôm nay đã chính thức phát hành giải pháp Contextual Intelligence (tạm dịch: Ngữ cảnh thông minh). Giải pháp cho phép các nhà quảng cáo phân phối quảng cáo một cách hiệu quả và phù hợp với nội dung trên danh mục hàng nghìn nhà xuất bản của MGID mà không yêu cầu cookie của bên thứ ba.

Với một loạt các quy định dữ liệu mới và các động thái gần đây của các trình duyệt nhằm hạn chế cookie của bên thứ ba, quảng cáo đúng mục tiêu đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với các nhà tiếp thị. Đồng thời, sự biến mất của "miếng bánh cookie" có thể gây hại cho CPM (giá mỗi 1000 lần hiển thị) của nhà xuất bản và doanh thu quảng cáo.

Để giúp các nhà xuất bản trực tuyến duy trì doanh thu quảng cáo trong khi vẫn bảo đảm khả năng nhắm mục tiêu cho các nhà quảng cáo, MGID đã phát triển giải pháp Contextual Intelligence.

Contextual Intelligence của MGID sử dụng các thuật toán AI độc quyền để trích xuất nội dung có ý nghĩa của một bài báo, đồng thời đánh giá ngữ cảnh và cảm tính. Các bài viết sẽ được xác định và gắn nhãn dựa trên IAB Tech Lab Content Taxonomy 2.2 - một công cụ để giúp các bên thứ ba và nhà xuất bản xác định nội dung. Bên cạnh đó, MGID cũng tạo ra các ngữ cảnh tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của từng nhà quảng cáo. Để đạt được sự phân loại chính xác, MGID liên tục cập nhật các thuật toán học máy Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) đồng thời sử dụng một thuật toán riêng để đo lường cảm xúc của mỗi bài viết. Từ đó phân loại ngữ cảnh bài viết một cách phù hợp, liên quan cho các quảng cáo được hiển thị.

Các nhà quảng cáo có thể tận dụng giải pháp của MGID để đảm bảo an toàn thương hiệu, nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, theo cảm tính của quảng cáo với nội dung có liên quan và thúc đẩy ROI (tỷ suất hoàn vốn) tốt hơn. Các nhà xuất bản có thể duy trì giá trị của khoảng không quảng cáo đồng thời cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Ông Oleksii Borysov, Giám đốc sản phẩm của MGID cho biết: "Với một tương lai không còn cookie, chúng tôi nhận ra rằng các nhà quảng cáo sẽ cần một giải pháp thay thế cho phép hiển thị nội dung phù hợp, đúng đối tượng và đúng thời điểm" Ông cho biết thêm: "Giải pháp của MGID phân tích ngữ cảnh và cảm tính để nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh trong thời gian thực, sau đó được đối sánh với các yêu cầu của nhà quảng cáo, đảm bảo an toàn cho thương hiệu và mức độ liên quan của quảng cáo”.