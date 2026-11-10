AI có thể hỗ trợ chúng ta phân tích hiệu suất, xác định các vấn đề phát sinh và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. MGID đã tích hợp các tính năng hỗ trợ AI vào bảng điều khiển thông qua MIA – trợ lý AI thông minh hỗ trợ ra quyết định cho chiến dịch. Giờ đây, chúng tôi tiến thêm một bước bằng cách tạo điều kiện cho quý vị truy cập dữ liệu và các công cụ quản lý chiến dịch MGID ngay trong không gian làm việc AI mà quý vị đang sử dụng.

Quý vị nghĩ sao nếu có thể tích hợp các chiến dịch MGID vào quy trình làm việc AI hiện tại? Với MGID Advertiser API MCP, quý vị có thể kết nối dữ liệu chiến dịch và sử dụng các chức năng được hỗ trợ thông qua những công cụ AI tương thích (như Claude Code hay Cursor), đưa MGID trở thành một phần trong quy trình làm việc sẵn có của mình.

MGID Advertiser API MCP là gì?

💡 MGID Advertiser API MCP là công cụ kết nối tài khoản quảng cáo của quý vị với các trợ lý AI tương thích, cho phép truy cập dữ liệu chiến dịch và thực hiện các thao tác bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Công cụ này hoạt động dựa trên Model Context Protocol (MCP) – một tiêu chuẩn cho phép các trợ lý AI giao tiếp với những nền tảng bên ngoài. Sau khi kết nối, trợ lý AI có thể truy xuất thông tin từ tài khoản MGID và hỗ trợ quý vị thực hiện các tác vụ như kiểm tra số liệu thống kê, đánh giá hiệu suất chiến dịch và quản lý các chiến dịch quảng cáo.

MGID MCP được thiết kế dành cho các nhà quảng cáo, đại lý quảng cáo và đội ngũ phụ trách mua quảng cáo vốn đã quen thuộc với việc sử dụng các công cụ AI. Nếu quý vị đang quản lý nhiều nền tảng khác nhau trong cùng một không gian làm việc AI, giờ đây MGID cũng có thể được tích hợp vào đó.

Chúng ta có thể làm gì với MGID MCP?

Với MGID MCP, ta không còn phải giới hạn các câu hỏi dành cho trợ lý AI ở những vấn đề chung chung về quảng cáo. Thay vào đó, ta có thể làm việc trực tiếp với dữ liệu thực tế từ tài khoản MGID và sử dụng thông tin này để đưa ra những quyết định quan trọng cho chiến dịch.

Dưới đây là một số ví dụ về các yêu cầu mà ta có thể đưa ra:

Kiểm tra hiệu suất chiến dịch: "Cho tôi biết hiệu suất của các chiến dịch đang chạy trong bảy ngày qua."

"Cho tôi biết hiệu suất của các chiến dịch đang chạy trong bảy ngày qua." Tìm hiểu nguyên nhân biến động hiệu suất: "Những chiến dịch nào có hiệu suất sụt giảm trong tuần này?"

"Những chiến dịch nào có hiệu suất sụt giảm trong tuần này?" Đánh giá các nguồn lưu lượng truy cập: "Nguồn nào mang lại nhiều lượt nhấp nhưng có tỷ lệ chuyển đổi thấp?"

"Nguồn nào mang lại nhiều lượt nhấp nhưng có tỷ lệ chuyển đổi thấp?" Điều chỉnh cài đặt chiến dịch: "Thay đổi ngân sách hàng ngày của Chiến dịch A thành 100 đô la."

"Thay đổi ngân sách hàng ngày của Chiến dịch A thành 100 đô la." Phân tích mẫu quảng cáo: "Hiển thị các quảng cáo đang chạy và cho biết mẫu nào có CTR thấp nhất."

Trợ lý AI có thể truy xuất dữ liệu liên quan, giúp ta nắm rõ tình hình hiện tại, đồng thời sử dụng các công cụ MGID được hỗ trợ để chuẩn bị hoặc thực hiện những thay đổi cần thiết (tùy thuộc vào quyền truy cập tài khoản và cài đặt kết nối).

Tối ưu hóa với MGID Skills

Một số tác vụ quảng cáo đòi hỏi nhiều hơn một thao tác đơn giản. Việc tìm hiểu nguyên nhân sụt giảm hiệu suất, phân bổ lại ngân sách hay chuẩn bị ra mắt chiến dịch thường bao gồm nhiều bước cần thực hiện liên tiếp.

Đó là lúc MGID Skills phát huy tác dụng. Đây là các quy trình được thiết lập sẵn nhằm hỗ trợ những tác vụ quảng cáo thực tế. Chúng hướng dẫn trợ lý AI thực hiện từng bước bằng cách khai thác dữ liệu và công cụ có sẵn thông qua MGID MCP. Chẳng hạn, ta có thể sử dụng MGID Skills để:

Tối ưu hóa chiến dịch bằng AI: Phân tích hiệu suất, xác định các cơ hội cải thiện và nhận đề xuất cụ thể để nâng cao kết quả.

Phân tích hiệu suất, xác định các cơ hội cải thiện và nhận đề xuất cụ thể để nâng cao kết quả. Phân bổ ngân sách hiệu quả: Xác định các chiến dịch có hiệu suất tốt và tìm cách phân bổ ngân sách hợp lý hơn.

Xác định các chiến dịch có hiệu suất tốt và tìm cách phân bổ ngân sách hợp lý hơn. Phát hiện sớm tình trạng bão hòa quảng cáo: Nhận diện những quảng cáo đang dần mất hiệu quả và xác định thời điểm cần làm mới chúng.

Nhận diện những quảng cáo đang dần mất hiệu quả và xác định thời điểm cần làm mới chúng. Tìm kiếm các nguồn lưu lượng truy cập hiệu quả nhất: Khám phá những nguồn mang lại kết quả tốt nhất và xác định những nơi ngân sách có thể đang bị lãng phí.

Khám phá những nguồn mang lại kết quả tốt nhất và xác định những nơi ngân sách có thể đang bị lãng phí. Sao chép chiến dịch nhanh chóng: Dễ dàng tạo bản sao của các chiến dịch thành công với những cài đặt đã được điều chỉnh.

Dễ dàng tạo bản sao của các chiến dịch thành công với những cài đặt đã được điều chỉnh. Nhanh chóng xử lý các vấn đề kiểm duyệt: Xác định những lỗi có thể khiến quảng cáo không được phê duyệt và nhận hướng dẫn khắc phục.

Xác định những lỗi có thể khiến quảng cáo không được phê duyệt và nhận hướng dẫn khắc phục. Kiểm soát hoạt động theo dõi chuyển đổi: Phát hiện sớm các vấn đề về theo dõi chuyển đổi trước khi chúng ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả phân tích hiệu suất.

Giả sử hiệu suất chiến dịch đột ngột sụt giảm. Thay vì phải tự mình rà soát từng báo cáo, ta có thể yêu cầu trợ lý AI hỗ trợ. Thông qua một MGID Skill, trợ lý AI có thể phân tích dữ liệu chiến dịch và các nguồn lưu lượng truy cập, xác định những nguyên nhân tiềm ẩn, đồng thời đề xuất các bước xử lý tiếp theo.

Cách bắt đầu sử dụng MGID MCP

Một vài bước đơn giản để bắt đầu:

Kết nối công cụ AI: Truy cập trang MGID MCP và làm theo hướng dẫn thiết lập dành cho công cụ AI mà quý vị đang sử dụng. Ủy quyền truy cập tài khoản MGID: Đăng nhập và hoàn tất quy trình ủy quyền theo hướng dẫn bằng thông tin xác thực API MGID. Thử đưa ra yêu cầu đầu tiên: Bắt đầu với một yêu cầu đơn giản, chẳng hạn như: "Hãy cho tôi xem số liệu thống kê của các chiến dịch đang chạy trong tuần này." Khám phá các MGID Skills: Sau khi kết nối thành công, ta có thể trải nghiệm các quy trình hướng dẫn để chẩn đoán chiến dịch, tối ưu hóa hiệu suất và thực hiện những tác vụ khác được hỗ trợ.

Chúng tôi khuyến nghị nên bắt đầu bằng kết nối ở chế độ chỉ đọc (read-only). Chế độ này cho phép ta khám phá dữ liệu chiến dịch và đánh giá hiệu suất mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài khoản.

Tích hợp MGID vào quy trình làm việc dựa trên AI

MGID MCP giúp ta dễ dàng tích hợp các chiến dịch quảng cáo vào những công cụ AI đang sử dụng. Dù muốn đánh giá hiệu suất, tìm hiểu các vấn đề phát sinh hay lên kế hoạch cho những bước tiếp theo, ta đều có thể truy cập dữ liệu và sử dụng các tính năng của MGID ngay trong không gian làm việc AI mà không cần liên tục chuyển đổi giữa các nền tảng.

Khi MGID trở thành một phần trong không gian làm việc AI, ta không cần thay đổi cách thức làm việc hiện tại. Chỉ cần kết nối MGID với những công cụ mà ta vẫn thường tin dùng.

Đừng thay đổi quy trình làm việc. Hãy kết nối nó.

Bắt đầu sử dụng MGID MCP