Quảng cáo lập trình là một từ nổi tiếng thường dùng trong lĩnh vực công nghệ quảng cáo. Quảng cáo lập trình hoạt động tốt và dường như ai cũng sử dụng, và khi không hiểu đây là gì thì ta ngày càng trở nên bất lợi. Mặc dù quảng cáo lập trình nghe có vẻ khá chuyên môn, nhưng thực ra ta vẫn có thể hiểu được mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.

Với bài viết này, ta sẽ nắm vững kiến thức về quảng cáo lập trình. Chúng ta sẽ điểm qua các mốc quan trọng của quảng cáo lập trình, thực chất, lợi thế và các phương pháp hay nhất của nó. Cuối cùng, ta sẽ làm quen với quảng cáo lập trình, tìm hiểu cách áp dụng lập trình cho quảng cáo tự nhiên và quảng cáo hiển thị, và dĩ nhiên là áp dụng kiến thức của mình vào thực tế càng sớm càng tốt. Quảng cáo lập trình không khiến ta đau đầu đâu, hãy tin chúng tôi.

Quảng cáo lập trình là gì?

Quảng cáo lập trình là hoạt động mua và bán tự động không gian quảng cáo trực tuyến, không hơn không kém. Một điều nữa cần nói đến chính là ngụ ý của hoạt động tự động hóa này.

Các sàn giao dịch quảng cáo giám sát thị trường không gian quảng cáo kỹ thuật số, kết hợp hai bên: nhà quảng cáo tìm mua không gian quảng cáo trên internet và nhà phát hành sở hữu không gian kỹ thuật số để bán.

Quảng cáo lập trình sử dụng phần mềm thuật toán xử lý nhanh việc mua bán và vị trí của những lượt hiển thị quảng cáo kỹ thuật số thông qua các nền tảng sàn giao dịch quảng cáo. Nhà quảng cáo sử dụng nền tảng bên cầu (demand-side platform - DSP) để quản lý và mua không gian quảng cáo từ nhà phát hành, là người sử dụng nền tảng bên cung (supply-side platform - SSP) để cung cấp không gian quảng cáo của họ cho bên cần mua.

Quá trình này trông như một phép lạ thực sự. Dựa trên thông tin hành vi của người dùng đã truy cập trang web, thuật toán sẽ chọn các quảng cáo phù hợp nhất, tiến hành bid theo thời gian thực (real-time bidding - RTB) và đặt quảng cáo thắng bid trên trang web. Toàn bộ điều này xảy ra chỉ trong vài mili giây. Các nhà quảng cáo đưa quảng cáo của họ đến đúng đối tượng khán giả một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời đảm bảo không gian quảng cáo được ra giá hợp lý.

Là một cách mua bán không gian quảng cáo kỹ thuật số, ta có thể sử dụng quảng cáo lập trình trên nhiều kênh, bao gồm hiển thị, di động, mạng xã hội, video và quảng cáo tự nhiên. Vâng, phương pháp lập trình được áp dụng cho quảng cáo tự nhiên đã tạo ra quảng cáo lập trình tự nhiên mà mọi người đang nói đến.

Một trong những lợi ích chính của quảng cáo lập trình là khả năng nhắm mục tiêu chính xác đối tượng khán giả cụ thể dựa trên một số yếu tố: nhân khẩu học, hành vi, sở thích, và nhiều nữa. Điều này cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo mang tính liên quan cao đối với người dùng, giúp tăng tỷ lệ gắn kết và chuyển đổi.

Quảng cáo hiển thị có lập trình là gì?

Quảng cáo hiển thị có lập trình là quảng cáo hiển thị được đặt trên các trang web được nhắm mục tiêu bằng công nghệ tự động hóa. Trên thực tế, đó chính là quy trình như chúng ta đã nói đến khi mô tả quảng cáo lập trình, chỉ là có định dạng khác.

Toàn bộ phạm vi quảng cáo hiển thị — quảng cáo banner, pop-up và các loại quảng cáo khác — đều nằm trong cỗ máy quảng cáo lập trình được phối hợp hoàn hảo. Khi đó, điều kỳ diệu tương tự xảy ra: quảng cáo được đặt trên DSP và tham gia đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ thắng phiên đấu giá, và quảng cáo của họ được hiển thị với người dùng. Mọi thứ đều rất đơn giản, và không ai cần phải mất thời gian tìm kiếm các trang và thực hiện những vụ thương lượng lê thê cả.

Quảng cáo tự nhiên có lập trình là gì?

Quảng cáo tự nhiên có lập trình là quảng cáo tự nhiên được đặt trên các trang web được nhắm mục tiêu bằng công nghệ tự động hóa. Như có thể thấy, định nghĩa quảng cáo tự nhiên có lập trình giống với định nghĩa trước, chỉ thay đổi một từ.

Quảng cáo tự nhiên có lập trình cho phép nhắm mục tiêu liền mạch trên nhiều kênh. Khách truy cập trang web nhìn thấy quảng cáo phù hợp với sở thích và yêu cầu của họ, và sẵn lòng tương tác với chúng bằng cách click vào và chuyển đổi.

Hiểu quảng cáo lập trình là một chuyện, nhưng hiểu quảng cáo lập trình có ngụ ý gì lại là một chuyện khác. Quảng cáo lập trình, dưới mọi hình thức, là sự loại bỏ yếu tố con người và chuyển quá trình ra quyết định sang cho trí tuệ nhân tạo. Nói đơn giản, đó là một bước đi táo bạo hướng tới sự phát triển của thị trường quảng cáo trong tương lai.

Quảng cáo lập trình: Tất cả bắt đầu như thế nào

Lịch sử của quảng cáo lập trình có thể bắt nguồn từ đầu những năm 2000. Sau đó, các mạng quảng cáo xuất hiện như một cách mới để mua bán không gian quảng cáo. Chúng đã trở thành trung gian giữa nhà quảng cáo và nhà phát hành, cho phép nhà quảng cáo đặt quảng cáo thông qua mạng lưới các trang web của nhà phát hành.

Tóm lược về sự phát triển của quảng cáo lập trình:

2007 . Right Media, sau này được Yahoo! mua lại, đã ra mắt nền tảng giao dịch thời gian thực (real-time trading platform - RTB) đầu tiên. RTB đã mở đường cho quảng cáo lập trình bằng cách cho phép các nhà quảng cáo bid trong thời gian thực cho các lượt hiển thị quảng cáo riêng lẻ. Không cần phải nói, điều này đã làm cho quá trình mua bán không gian quảng cáo trở nên hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.

. Right Media, sau này được Yahoo! mua lại, đã ra mắt nền tảng giao dịch thời gian thực (real-time trading platform - RTB) đầu tiên. RTB đã mở đường cho quảng cáo lập trình bằng cách cho phép các nhà quảng cáo bid trong thời gian thực cho các lượt hiển thị quảng cáo riêng lẻ. Không cần phải nói, điều này đã làm cho quá trình mua bán không gian quảng cáo trở nên hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. 2007 . Trong cùng năm ấy, Right Media đã ra mắt nền tảng bên cung (SSP) đầu tiên, cho phép các nhà phát hành bán khoảng không quảng cáo của họ cho nhiều mạng quảng cáo và sàn giao dịch cùng lúc. SSP của Right Media đã giúp hợp lý hóa quy trình bán không gian quảng cáo và cho nhà phát hành sự minh bạch cũng như quyền kiểm soát nhiều hơn.

. Trong cùng năm ấy, Right Media đã ra mắt nền tảng bên cung (SSP) đầu tiên, cho phép các nhà phát hành bán khoảng không quảng cáo của họ cho nhiều mạng quảng cáo và sàn giao dịch cùng lúc. SSP của Right Media đã giúp hợp lý hóa quy trình bán không gian quảng cáo và cho nhà phát hành sự minh bạch cũng như quyền kiểm soát nhiều hơn. 2009. DataXu đã giới thiệu nền tảng bên cầu (DSP) đầu tiên, cho phép nhà quảng cáo có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với quy trình đặt bid và cho phép họ nhắm mục tiêu đối tượng khán giả cụ thể dựa trên dữ liệu người dùng. DSP của DataXu là một trong những DSP đầu tiên sử dụng thuật toán học máy để tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu quảng cáo và cải thiện hiệu suất chiến dịch.

Nhóm quảng cáo lập trình này là nhóm đầu tiên của thể loại này. Kể từ đó, quảng cáo lập trình đã tiếp tục phát triển. Các nền tảng quản lý dữ liệu (Data management platforms - DMP) đã nổi lên, sau đó là sự tham gia của các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Adtech ngày càng tinh vi và tiên tiến hơn, và quảng cáo lập trình là một trong những động lực chính — chính xác, hiệu quả và hướng đến kết quả.

Ngày nay, quảng cáo lập trình là thế lực thống trị trong ngành quảng cáo kỹ thuật số, chiếm phần lớn khoản chi tiêu quảng cáo ở nhiều thị trường. Riêng tại thị trường Mỹ, chi tiêu cho quảng cáo hiển thị có lập trình dự kiến sẽ tăng lên gần 142 tỷ đô la vào cuối năm 2023, so với 106 tỷ đô la đã chi vào năm 2021.

Quảng cáo lập trình hoạt động như thế nào?

Quảng cáo lập trình nổi bật bởi vì, không như tiếp thị trực tuyến truyền thống, quảng cáo lập trình không tập trung vào các trang web cụ thể. Quảng cáo lập trình tập trung vào việc thu hút một đối tượng khán giả cụ thể và đặc biệt là tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong một môi trường bên ngoài các phương tiện truyền thông thường thấy. Người mua có thể đặt các tham số, chẳng hạn như phạm vi tiếp cận mạng lưới và giá bid, và nền tảng quảng cáo lập trình sẽ so khớp điều này với các yếu tố hành vi của đối tượng khán giả và tìm offer tốt nhất.

Tóm lại, quy trình mua quảng cáo lập trình trông như thế này:

Người dùng vào một trang web. Trang web đấu giá lượt hiển thị quảng cáo thông qua Nền tảng bên cung (SSP). Nhà quảng cáo đặt giá bid cho lượt hiển thị thông qua Nền tảng bên cầu (DSP). Người trả giá cao nhất sẽ được lượt hiển thị quảng cáo đó. Quảng cáo được hiển thị cho khách truy cập trang web.

Với quảng cáo lập trình, các nhà tiếp thị có thể tập trung vào mục tiêu, ngân sách và mô hình phân bổ. ROI mong muốn được cung cấp bởi nền tảng, điều chỉnh một số lượng lớn các biến trong thời gian thực để xác định những sự sắp đặt chiến dịch có liên quan. Quan trọng nhất, việc mua quảng cáo tự động cung cấp mô hình định giá minh bạch 100% và nhà quảng cáo có toàn quyền kiểm soát những gì được mua, ở mức giá nào và cho ai.

Khi kết hợp với học máy, việc mua quảng cáo lập trình giúp dự đoán về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo trong tương lai. Các phân tích và báo cáo theo thời gian thực cho phép nhà quảng cáo tối ưu hóa chiến dịch của họ trong hành trình. Tại bất kỳ thời điểm nào, các nhà quảng cáo cũng đều có thể điều chỉnh chiến dịch của họ để đáp ứng những thay đổi của thị trường hoặc hành vi của người dùng, giúp cải thiện ROI và giảm lãng phí.

Việc đặt giá bid theo thời gian thực sẽ tạo ra các chiến lược mới mà trước đây không thể đạt được. Có thể nói rằng hoạt động mua quảng cáo lập trình rồi sẽ thống trị thị trường trực tuyến. Vào năm 2022, quảng cáo được mua dạng lập trình chiếm 84% khoản chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu. Dự đoán đến năm 2026, con số này sẽ tăng lên 87%. Vì vậy, nếu ta không muốn bị tụt hậu thì hãy làm quen với quảng cáo lập trình.

Các loại quảng cáo lập trình là gì?

Chúng ta đã nói nhiều về RTB như một trong những loại quảng cáo lập trình chính. Tuy nhiên, sự phân loại các loại quảng cáo lập trình không chỉ giới hạn ở RTB. Chúng ta cùng xem qua các tùy chọn chính khác:

Quảng cáo lập trình trực tiếp. Loại quảng cáo lập trình này cho phép nhà quảng cáo mua những lượt hiển thị quảng cáo được đảm bảo đối với các trang web nhất định trực tiếp từ nhà phát hành. Thị trường riêng (PMP). PMP là những phiên đấu giá chỉ dành cho những ai được mời, trong đó nhà phát hành cung cấp quyền truy cập vào khoảng không quảng cáo cao cấp của họ cho một nhóm nhà quảng cáo được chọn. Giao dịch ưu tiên. Như tên gọi đã gợi ý, loại này tương tự như PMP, nhưng thay vì đấu giá, nhà quảng cáo thương lượng một mức giá cố định với nhà phát hành cho một lượng khoảng không quảng cáo nhất định.

Mỗi loại quảng cáo lập trình trong số này đều có ưu điểm và khuyết điểm. Rõ ràng, quyết định lựa chọn sẽ phụ thuộc vào mục tiêu, ngân sách và đối tượng khán giả mục tiêu cụ thể của nhà quảng cáo.

Ví dụ: RTB rất phù hợp với quảng cáo hiển thị vì nó cho phép nhắm mục tiêu chi tiết và đặt giá bid theo thời gian thực cho khoảng không quảng cáo trên một số lượng lớn trang web. Quảng cáo lập trình trực tiếp là cách lý tưởng để mua khoảng không quảng cáo cao cấp trực tiếp từ nhà phát hành, đảm bảo nhà quảng cáo được tiếp cận các vị trí đặt quảng cáo chất lượng cao.

Việc nhận biết mục tiêu và đối tượng của mình, cũng như định dạng lập trình phù hợp — hoặc thậm chí là sự kết hợp của chúng — sẽ đến một cách tự nhiên.

Quảng cáo tự nhiên có lập trình có hiệu quả hơn quảng cáo banner không?

Có. Quảng cáo tự nhiên có lập trình hiệu quả hơn nhiều so với quảng cáo banner. Và điều này hoàn toàn không liên quan đến lập trình. Trong trường hợp này, sự khác biệt đó có thể được loại bỏ khỏi so sánh này, vì đó chỉ là một cách mua quảng cáo. Quan trọng nhất, chúng ta đang so sánh quảng cáo tự nhiên và quảng cáo banner. Theo một nghiên cứu của IPG Media Labs, người dùng xem quảng cáo tự nhiên thường xuyên hơn 52% so với quảng cáo banner, dẫn đến việc quảng cáo tự nhiên tạo ra nhiều lượt click hơn từ 85% đến 93% so với banner.

Đúng vậy, quảng cáo banner có giá phải chăng hơn và phổ biến hơn — cho đến nay (mặc dù không ai hủy bỏ ad blockers và tình trạng mù banner). Tuy nhiên, sự kết hợp các lợi ích của quảng cáo tự nhiên với vị trí tự động mang lại nhiều tùy chọn và khả năng mở rộng hơn đáng kể. Quảng cáo tự nhiên có lập trình cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn, tăng mức độ phù hợp của quảng cáo với đối tượng khán giả mục tiêu và khả năng nhắm mục tiêu cũng như nhắm mục tiêu lại chính xác hơn.

Những lợi ích của quảng cáo tự nhiên có lập trình

Ưu điểm của quảng cáo tự nhiên cộng với yếu tố có lập trình chính là độ chính xác tuyệt đối trong việc hiển thị đúng quảng cáo cho đúng người. Vì vậy, chúng ta cùng tổng hợp tất cả những lợi ích của quảng cáo tự nhiên có lập trình:

Quy trình mua được hợp lý hóa . Tận dụng tối đa quy trình tự động hóa, quảng cáo tự nhiên có lập trình cho phép nhà quảng cáo tập trung vào chiến lược tổng thể thay vì các số liệu mua quảng cáo thông thường, chẳng hạn như RFQ (requests for quotes - yêu cầu báo giá) và RFI (requests for information - yêu cầu thông tin).

. Tận dụng tối đa quy trình tự động hóa, quảng cáo tự nhiên có lập trình cho phép nhà quảng cáo tập trung vào chiến lược tổng thể thay vì các số liệu mua quảng cáo thông thường, chẳng hạn như RFQ (requests for quotes - yêu cầu báo giá) và RFI (requests for information - yêu cầu thông tin). Hiệu quả chi phí . Mặc dù việc triển khai quảng cáo tự nhiên có lập trình đòi hỏi phải đầu tư nhưng chắc chắn rằng điều này sẽ mang lại kết quả. Quảng cáo tự nhiên có lập trình cho phép điều chỉnh CPM theo thời gian thực tùy thuộc vào giá trị của lượt hiển thị.

. Mặc dù việc triển khai quảng cáo tự nhiên có lập trình đòi hỏi phải đầu tư nhưng chắc chắn rằng điều này sẽ mang lại kết quả. Quảng cáo tự nhiên có lập trình cho phép điều chỉnh CPM theo thời gian thực tùy thuộc vào giá trị của lượt hiển thị. Nâng cao hiểu biết chuyên sâu về khách hàng . Với dữ liệu dành riêng cho thiết bị, các từ khóa tìm kiếm, địa lý và nhiều nữa, quảng cáo tự nhiên có lập trình là một cách chắc chắn để tiếp cận khách hàng hoàn hảo. Một phương pháp tiếp cận toàn diện với nhu cầu của khách hàng có nghĩa là các chiến dịch quảng cáo phù hợp hoàn hảo.

. Với dữ liệu dành riêng cho thiết bị, các từ khóa tìm kiếm, địa lý và nhiều nữa, quảng cáo tự nhiên có lập trình là một cách chắc chắn để tiếp cận khách hàng hoàn hảo. Một phương pháp tiếp cận toàn diện với nhu cầu của khách hàng có nghĩa là các chiến dịch quảng cáo phù hợp hoàn hảo. Hiệu quả . Nói đến hiệu quả, chúng tôi muốn nói đến khả năng tiếp cận đối tượng khán giả rộng hơn của nền tảng có lập trình bằng cách hiển thị quảng cáo trên nhiều thiết bị và nền tảng. Quảng cáo tự nhiên có lập trình cho phép nhà quảng cáo sử dụng đặt bid theo thời gian thực và tối ưu hóa để nhắm mục tiêu đối tượng khán giả cụ thể dựa trên nhân khẩu học, sở thích và hành vi của họ.

. Nói đến hiệu quả, chúng tôi muốn nói đến khả năng tiếp cận đối tượng khán giả rộng hơn của nền tảng có lập trình bằng cách hiển thị quảng cáo trên nhiều thiết bị và nền tảng. Quảng cáo tự nhiên có lập trình cho phép nhà quảng cáo sử dụng đặt bid theo thời gian thực và tối ưu hóa để nhắm mục tiêu đối tượng khán giả cụ thể dựa trên nhân khẩu học, sở thích và hành vi của họ. Trải nghiệm người dùng tốt hơn. Trải nghiệm của khách hàng là tất cả, và mọi tương tác đều dựa trên niềm tin. Đánh giá từ kinh nghiệm của chúng tôi, quảng cáo tự nhiên có lập trình là điều cốt yếu để cải thiện hơn nữa trải nghiệm người dùng bằng cách chọn và hiển thị những quảng cáo trông không giống quảng cáo.

Những phương pháp hay nhất trong quảng cáo tự nhiên có lập trình

Chỉ vì các nền tảng quảng cáo tự nhiên có lập trình cung cấp tính năng mua bán không gian quảng cáo tự động không có nghĩa là ta cứ ngồi yên và đợi chuyển đổi. Ta vẫn phải nghĩ ra cũng như thiết kế một quảng cáo có thể cạnh tranh với những quảng cáo khác và bắt mắt người dùng khi họ vô tình nhìn thấy. Ngay cả những công cụ và công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất cũng cần phải lên kế hoạch, thử nghiệm và tối ưu hóa cẩn thận để có được hiệu quả. Vì vậy, đây là những lời khuyên của chúng tôi để tận dụng tối đa các chiến dịch quảng cáo lập trình:

Tối ưu hóa cho thiết bị di động. Khi ngày càng có nhiều người dùng truy cập Internet trên thiết bị di động, điều quan trọng là phải tối ưu hóa quảng cáo tự nhiên có lập trình cho thiết bị di động. Điều này có nghĩa là sử dụng các định dạng quảng cáo nhỏ hơn, tối ưu hóa nội dung quảng cáo cho màn hình nhỏ hơn và đảm bảo các trang đích thân thiện với thiết bị di động. Sử dụng quảng cáo có liên quan. Quảng cáo tự nhiên đạt được hiệu quả thông qua mức độ liên quan và bối cảnh. Hãy sử dụng nội dung quảng cáo có liên quan đến đối tượng và ngữ cảnh của trang sẽ hiển thị quảng cáo. Hãy sử dụng hình ảnh và nội dung chữ phù hợp với tiếng nói của thương hiệu. Thử nghiệm và tối ưu hóa. Hãy thử nghiệm những quảng cáo, chiến lược nhắm mục tiêu và định dạng quảng cáo khác nhau để xem điều gì phù hợp nhất với đối tượng khán giả của mình. Hãy dùng thử nghiệm A/B để so sánh hiệu suất của các phiên bản quảng cáo khác nhau, nghiên cứu dữ liệu và phân tích nhằm tối ưu hóa chiến dịch của mình để có hiệu suất và ROI tốt hơn. Đảm bảo tính minh bạch. Quảng cáo tự nhiên có lập trình có thể liên quan đến nhiều nhà cung cấp và đối tác khác nhau. Hãy đảm bảo hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của từng đối tác trong quá trình, đồng thời đảm bảo có sự minh bạch về dữ liệu định giá, khoảng không quảng cáo và hiệu suất. Giám sát hiệu suất. Theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo tự nhiên có lập trình trong thời gian thực với các số liệu: số lượt hiển thị, tỷ lệ click và chuyển đổi. Sử dụng dữ liệu này để tối ưu hóa các chiến dịch để có hiệu suất tốt hơn, điều chỉnh các chiến lược bid và nhắm mục tiêu nếu cần. Thực hiện theo hướng dẫn của ngành. Tuân thủ các hướng dẫn của ngành và các phương pháp hay nhất dành cho quảng cáo lập trình, chẳng hạn như các phương pháp do Advertising Bureau (IAB) và các hiệp hội ngành khác đặt ra. Những hướng dẫn này có thể giúp đảm bảo quảng cáo của ta được phân phối theo cách an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Lời kết

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên kỹ thuật số, là kỷ nguyên mang đến cơ hội độc nhất để làm việc thông minh hơn chứ không phải vất vả hơn. Quảng cáo lập trình rất nổi trội trong khi quảng cáo tự nhiên thì rất sáng tạo. Khi khoa học và nghệ thuật kết hợp với nhau, một điều gì đó to tát và ý nghĩa sẽ ra đời. Quảng cáo tự nhiên có lập trình có một tương lai tươi sáng phía trước, hãy tin lời chúng tôi.