Có phải quý vị đang xây dựng chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp hoặc thương hiệu của mình? Vậy thì chắc chắn câu hỏi về việc nên sử dụng tiếp thị inbound hay outbound sẽ nảy sinh. Chúng tôi tin rằng tình huống khó xử này bắt nguồn từ những phương pháp quảng bá rất khác nhau của các chiến lược.

Inbound: Hãy xây dựng và họ sẽ đến.

Hãy xây dựng và họ sẽ đến. Outbound: Nếu không hét lên thì sẽ chẳng ai nghe thấy.

Như quý vị có thể thấy, điểm khác biệt giữa tiếp thị inbound và outbound rất rõ rệt! Có vẻ như cả hai phương pháp này đều có thể đưa chiến dịch đi theo một hướng hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng ta hãy giải quyết vấn đề này một lần dứt khoát. Ta nên sử dụng tiếp thị inbound hay outbound? Câu trả lời không đơn giản như ta nghĩ. Trong phần tiếp theo của bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ những kiến thức chuyên sâu, cung cấp cho quý vị kiến ​​thức và khả năng quyết định phương pháp nào phù hợp nhất với mục đích của mình.

Tiếp thị inbound là gì? Chiến lược “Kéo”

Với inbound, tất cả đều liên quan đến việc kéo — thu hút khách hàng bằng những nội dung cũng như trải nghiệm có giá trị và phù hợp. Thông qua các kênh tiếp thị inbound, ta vượt ra khỏi phương thức truyền thống là cầm loa phóng thanh và phát thông điệp của mình đến công chúng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tiếp thị inbound và outbound là tiếp thị inbound sẽ đáp ứng nhu cầu của người dùng hoặc khơi dậy sự quan tâm của họ. Khi đi theo con đường này, ta sẽ tự nhiên kéo thị trường mục tiêu về phía mình mà không cần phải trực tiếp bảo họ đến.

Các thành phần chính của tiếp thị inbound là gì?

Dưới đây là các thành phần chính của chiến dịch inbound:

SEO giúp tăng phạm vi tiếp cận gốc của website;

giúp tăng phạm vi tiếp cận gốc của website; Tạo nội dung để cung cấp giá trị cho thị trường mục tiêu;

để cung cấp giá trị cho thị trường mục tiêu; Tạo khách hàng tiềm năng nhằm tạo ra thị trường quan tâm để bán hàng.

Với tiếp thị inbound vs. outbound, quý vị có nhận thấy rằng các thành phần được đề cập ở đây là những điều mà mọi người có thể sử dụng miễn phí không? Đây là dấu hiệu nổi bật nhất cho thấy đó là tiếp thị inbound.

Tiếp thị outbound là gì? Chiến lược “đẩy”

Giờ đây, khi đã biết inbound là gì, ta sẽ thấy outbound dễ hiểu hơn. Về bản chất, các nguyên tắc tiếp thị inbound và outbound hoàn toàn trái ngược nhau. Đối với outbound, ta đẩy thông điệp đến đối tượng khán giả rộng hơn với hy vọng bán được hàng. Thay vì phải ghi nhớ toàn bộ định nghĩa tiếp thị outbound, ta chỉ cần nhớ rằng loại này tuân theo quảng cáo truyền thống. Bất kỳ điều gì tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ đều có thể được xác định là outbound.

Các thành phần chính của tiếp thị outbound là gì?

Dưới đây là các thành phần chính của outbound:

Quảng cáo bao gồm cả phương pháp online lẫn offline;

bao gồm cả phương pháp online lẫn offline; Tiếp thị qua email để bán hàng trực tiếp cho đối tượng khán giả thông qua hộp thư đến của họ;

để bán hàng trực tiếp cho đối tượng khán giả thông qua hộp thư đến của họ; Offer khuyến mãi cung cấp động lực để khán giả mua ngay.

Khi xem xét tiếp thị inbound vs. outbound, ta sẽ nhận thấy rằng outbound tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ. Đối với các phương pháp truyền thống như quảng cáo trên radio, điều này không nhất thiết có nghĩa là chuyển đổi thành lượt bán hàng. Tuy nhiên, tình hình này đã thay đổi rất nhiều nhờ vào tiếp thị kỹ thuật số.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa tiếp thị online inbound vs. outbound là gì?

Như chúng tôi đã đề cập, cả hai về cơ bản là hai thái cực đối lập! Để chứng minh sự khác biệt này rõ hơn, chúng tôi đã lập một bảng tham khảo nhanh cho quý vị. Trong các mục sau, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về những điểm khác biệt quan trọng nhất giữa tiếp thị inbound vs. outbound.

Inbound Outbound Cách tiếp cận Cung cấp giá trị thông qua nội dung và trải nghiệm Quảng cáo công khai hoặc có lời kêu gọi hành động rõ ràng Chi phí Không đắt vì nội dung thường có thể được đăng miễn phí Đắt hơn vì hầu hết các trường hợp tiếp thị outbound đều liên quan đến việc trả tiền quảng cáo Phương pháp Bài blog thu hút khách hàng tiềm năng, bài đăng trên mạng xã hội, email duy trì Email phát tán, chiến dịch nhắm mục tiêu lại, các trang bán hàng Hiệu quả Dần dần nhưng dài hạn Tức thì nhưng ngắn hạn

Những điểm khác biệt về cách tiếp cận

Ngay cả từ góc nhìn của khán giả, một trong những điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa tiếp thị inbound vs. outbound chính là cách thực hiện. Tiếp thị inbound thì thiên nhiều hơn về mối quan hệ với ý nghĩa rằng cung cấp cho khách hàng tiềm năng giá trị từ trước khi giao dịch diễn ra. Còn đối với tiếp thị outbound, ta chỉ đơn thuần đưa ra một thông điệp. Những điểm khác biệt về cách tiếp cận giữa tiếp thị inbound và outbound sẽ mang lại những kết quả khác nhau. Tiếp thị inbound sẽ giúp ta xây dựng lòng tin, còn tiếp thị outbound thì giúp ta bán được hàng.

Những điểm khác biệt về chi phí

Tiếp thị theo chiến lược inbound thường không gây tốn kém gì, ví dụ như ta có thể tạo các bài đăng thường xuyên trên phương tiện truyền thông xã hội trong inbound. Tuy nhiên, với tiếp thị outbound, ta hiếm khi có các tùy chọn miễn phí. Vì vậy, nếu ta đang tìm cách tiếp cận hiệu quả nhất về chi phí giữa tiếp thị inbound vs. outbound thì tiếp thị inbound hẳn sẽ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các phương pháp tiếp cận inbound luôn miễn phí. Suy cho cùng, giờ đây ta có thể thúc đẩy bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội để khuyến khích mọi người gắn kết. Nhiều kênh tiếp thị inbound cũng đang thiên về hoạt động kiếm tiền, vì vậy ta có thể cần phân bổ ngân sách để vượt qua đối thủ cạnh tranh.

Những điểm khác biệt về phương pháp

Với tiếp thị inbound vs. outbound, tiếp thị outbound mang tính trực tiếp hơn nhiều. Nếu outbound là một con người, họ sẽ cho ta biết tất cả về sản phẩm tuyệt vời này và lý do tại sao nên mua ngay. Trong khi đó, inbound thì sẽ phát mẫu thử miễn phí hoặc phát tờ rơi thông tin. Trong trường hợp này, điểm khác biệt giữa hai loại nằm ở phương pháp. Trong khi inbound nuôi dưỡng thị trường mục tiêu thông qua các bài đăng và quà tặng miễn phí thì outbound lại hướng đến hard sell, chẳng hạn như giảm giá cho những ai hành động sớm.

Những điểm khác biệt về hiệu quả

Hiệu quả của tiếp thị inbound và outbound có thể được xem xét theo cùng góc độ giống như đầu tư và chi tiêu. Với tiếp thị outbound, ta mua thứ gì đó có thể mang lại kết quả ngay lập tức. Trong trường hợp này, ta có thể trả tiền quảng cáo để thấy doanh số bán hàng tăng tức thì. Tuy nhiên, mức tăng đó có thể không kéo dài, và sẽ kết thúc ngay khi ta cắt giảm ngân sách. Khi tìm hiểu tác động của tiếp thị inbound vs. outbound, thì với tiếp thị inbound, ta có thể thấy sự tăng vốn xã hội của thương hiệu hoặc doanh nghiệp theo thời gian. Như vậy, ta có thể không thấy kết quả ngay lập tức; tuy nhiên, cách này có thể giúp đặt nền tảng cho thành công trong tương lai.

Thiên về inbound? Hãy xem qua những lợi ích của tiếp thị inbound vs. outbound

Quý vị thiên về tiếp thị inbound? Xin chúc mừng! Loại tiếp thị này có nhiều lợi thế hữu ích. Như đã thảo luận, trọng tâm của phương pháp này là thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp mà không cần phải nói thẳng với họ. Tất nhiên, điều này sẽ được cơ cấu theo một cách nhất định. Nếu ta lựa chọn tiếp thị inbound thay vì outbound thì có lợi thế gì không? Mặc dù những điểm khác biệt của hai phương pháp không nhất thiết có nghĩa là phương pháp này tốt hơn phương pháp kia, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng có những trường hợp, tiếp thị inbound sẽ tạo ra kết quả tốt hơn. Vậy, nếu quý vị thích tiếp thị inbound hơn outbound thì sau đây là những lý do để quý vị hành động theo trực giác của mình!

Độ tin cậy được tăng cường

Độ tin cậy là một trong những tài sản quan trọng nhất của một thương hiệu hoặc doanh nghiệp. Ngoài việc liên tục cung cấp chất lượng, một cách để tăng độ tin cậy là chọn tiếp thị inbound thay vì outbound. Khi liên tục tạo nội dung có giá trị cho công chúng, ta chứng minh chuyên môn của mình và thể hiện giá trị mà mình có thể cung cấp. Sử dụng các chiến lược tiếp thị inbound có nghĩa là xây dựng một tài sản dài hạn để chứng minh độ tin cậy của ta với tư cách là nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong lĩnh vực này.

Mối quan hệ với thị trường mục tiêu được củng cố

Giữa tiếp thị inbound vs. outbound, tiếp thị inbound là lựa chọn tuyệt vời nếu ta muốn xây dựng mối quan hệ với thị trường mục tiêu của mình. Với tiếp thị inbound, ta sẽ có thể:

Nuôi dưỡng sự gắn kết liên tục: Rất lâu sau khi ta tạo một bài đăng, mọi người vẫn có thể gắn kết với bài đăng đó.

Rất lâu sau khi ta tạo một bài đăng, mọi người vẫn có thể gắn kết với bài đăng đó. Cá nhân hóa tương tác: Với tiếp thị inbound vs. outbound, không có điểm khác biệt về mức độ cá nhân hóa. Tuy nhiên, ở đây, trọng tâm cụ thể là tương tác thay vì bán hàng.

Với tiếp thị inbound vs. outbound, không có điểm khác biệt về mức độ cá nhân hóa. Tuy nhiên, ở đây, trọng tâm cụ thể là tương tác thay vì bán hàng. Nhận phản hồi: Giữa tiếp thị inbound vs. outbound, chỉ tiếp thị inbound cho ta cơ hội thu thập dữ liệu trực tiếp liên quan đến nhận định của khán giả mục tiêu về chiến lược của mình.

Mức hiệu quả về chi phí cao hơn

Cho dù ta chọn tiếp thị inbound hay outbound thì tiếp thị inbound vẫn thường rẻ hơn. Có nhiều kênh tiếp thị inbound miễn phí, vì vậy ta chỉ cần đầu tư thời gian tạo nội dung. Liên quan đến việc sử dụng các tùy chọn trả phí, các công cụ inbound sẽ luôn ít tốn kém hơn. Bởi vì mục tiêu không phải là chuyển đổi nên các nhà phát hành và nền tảng quảng cáo sẵn lòng giảm giá cho tiếp thị inbound. Ví dụ như số tiền trả cho lượt hiển thị phù hợp hơn với loại hình quảng cáo này và tiết kiệm hơn nhiều so với trả tiền cho lượt click.

Các vấn đề tiềm ẩn khi sử dụng chiến lược tiếp thị inbound là gì?

Mặc dù chiến lược này rất tuyệt vời theo một số phương diện nhất định nhưng đây không phải lúc nào cũng là giải pháp hoàn hảo. Vì lý do này, chúng ta cần nhớ là khi đánh giá xem nên sử dụng tiếp thị inbound hay outbound, ta nên luôn ghi nhớ mục tiêu của mình. Hiển nhiên, ta sẽ thấy một số nhược điểm nhất định, nhưng điều này không có nghĩa là ta nên từ bỏ tiếp thị inbound. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp mà tiếp thị inbound không phù hợp. Hãy sử dụng thông tin trong các tiểu mục sau để đánh giá mức độ phù hợp của tiếp thị inbound đối với chiến dịch của mình.

Tốn thời gian

Giả sử mùa lễ hội đang đến gần và ta muốn tận dụng xu hướng mọi người mua sắm nhiều hơn. Trong trường hợp này, chiến lược tiếp thị inbound có liên quan như thế nào? Thực sự là không liên quan nhiều. Mặc dù nội dung tuyệt vời có thể giúp thúc đẩy thương hiệu nhưng cách này thường chỉ hiệu quả khi là một phần của chiến lược lớn hơn. Vậy, khi nào thì ta không nên chọn tiếp thị inbound? Nếu quý vị cần đạt kết quả nhanh chóng, tốt hơn là nên khám phá những cách khác có thể đáp ứng kỳ vọng của quý vị tốt hơn trong thời gian biểu dự kiến.

Tiềm năng hạn chế về tỷ lệ chuyển đổi

Hãy suy xét điều này: Tại sao khách hàng lại mua ngay lập tức khi ta đã cung cấp giá trị miễn phí? Đây là một trong những vấn đề tiềm ẩn khi đánh giá tiếp thị inbound vs. outbound. Mặc dù chiến lược như vậy có thể giúp xây dựng thương hiệu và uy tín trong thời gian dài nhưng ở hiện tại, chiến lược này không có tác dụng thuyết phục thị trường mục tiêu mua hàng. Chúng tôi khuyên không nên chọn tiếp thị inbound nếu quý vị muốn bán hàng. Loại này không được thiết kế để chuyển đổi mọi người thành khách hàng ngay lập tức.

Chọn outbound? Đây là những lợi ích của chiến lược tiếp thị outbound vs. inbound

Nếu quý vị tin rằng tiếp thị outbound phù hợp hơn với mục đích của mình thì thật tuyệt! Suốt nhiều thập kỷ, các nhà quảng cáo đã thấy rất nhiều kết quả tích cực thông qua tiếp thị outbound. Khi đánh giá tiếp thị inbound vs. outbound, khi nào thì ta nên chọn outbound? Thông thường, outbound được sử dụng để tăng nhận thức về thương hiệu và tăng doanh số bán hàng, bởi vì loại này giúp quảng bá tên tuổi của chúng ta. Với các công cụ tập trung vào việc chuyển đổi, outbound tập trung nhiều hơn vào việc bán hàng hoặc tạo khách hàng tiềm năng. Dưới đây là những lợi ích tiềm năng khi lựa chọn chiến lược này.

Kết quả tức thì

Khi quyết định giữa tiếp thị inbound vs. outbound, ta có thể mất một thời gian mới thấy được kết quả có thể đo lường từ những nỗ lực của mình với inbound. Với outbound, ta có thể gặt hái được lợi ích ngay khi chạy chiến dịch. Điều này rất quan trọng nếu như nội dung được tạo ra chỉ phù hợp trong một thời gian giới hạn. Tất nhiên, chất lượng nội dung vẫn sẽ quyết định kết quả của các nỗ lực tiếp thị outbound.

Tiềm năng ROI tốt hơn

Khi lựa chọn giữa tiếp thị inbound vs. outbound, inbound có thể giúp ta có được lượt xem nhưng không có nhiều lượt bán hàng. Vì lý do này, tiếp thị outbound rất giá trị đối với ROI. Ta đang đưa thông điệp về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình ra thế giới để khán giả nhìn thấy. Với lời kêu gọi hành động rõ ràng và thông điệp hay, ta có thể chuyển đổi chúng thành lượt bán hàng dễ dàng hơn so với chiến lược inbound. Vậy, khi ta muốn thấy được lợi nhuận tài chính từ khoản đầu tư của mình thì outbound chắc chắn là lựa chọn thông minh hơn.

Kiểm soát mức độ tiếp xúc

Khi phân tích tiếp thị inbound vs. outbound thì với inbound, ta có thể không tiếp cận được khách hàng tiềm năng nếu họ chưa quen với thương hiệu. Với outbound, chỉ những đối tượng khán giả có liên quan mới thấy được nội dung của ta. Khi sử dụng tiếp thị outbound, ta khó có thể nuôi dưỡng lòng tin lâu dài với nhóm nhân khẩu học mục tiêu của mình; mặt khác, tiếp thị inbound chỉ giúp ta kết nối với đối tượng khán giả đã quan tâm đến thương hiệu. Với tiếp thị outbound, ta có thể tạo một mạng lưới nhỏ nhưng được nhắm mục tiêu để thu hút các nhóm nhân khẩu học chính xác mà ta muốn tiếp cận, ngay cả khi người dùng chưa từng tương tác với thương hiệu.

Những vấn đề tiềm ẩn khi sử dụng chiến lược tiếp thị outbound là gì?

Tiếp thị outbound ắt hẳn cũng có một số nhược điểm. Như ta đã thấy trong bài viết này, có những lý do chính đáng khiến các nhà quảng cáo chọn tiếp thị inbound thay vì outbound. Chúng tôi xin dành hai mục tiếp theo để thảo luận về những nhược điểm của tiếp thị outbound. Tuy nhiên, ta cần phải ghi nhớ bối cảnh chiến dịch và các mục tiêu của mình. Chúng tôi mời quý vị sử dụng thông tin được trình bày trong mục này để quyết định loại nào sẽ hiệu quả nhất với mình.

Chi phí cao

Một trong những lý do khiến nhà quảng cáo có thể chọn tiếp thị inbound thay vì outbound là vì chi phí để chạy chiến dịch outbound quá đắt. Mức độ cạnh tranh đối tượng khán giả được nhắm mục tiêu cao là rất lớn, vì vậy ta cần đảm bảo rằng mọi yếu tố của chiến dịch đều vững vàng trước khi ra mắt. Những người có ngân sách hạn chế thậm chí có thể chọn tiếp thị inbound và chỉ hy vọng trở nên “viral”. Chúng tôi khuyên hãy khám phá các nền tảng hoặc phân khúc đối tượng khán giả tương đối chưa bão hòa với nhu cầu quảng cáo thấp hơn.

Hiệu quả theo thời gian

Khi xem xét tiếp thị inbound vs. outbound, có thể mất một thời gian mới thấy được kết quả nếu ta chọn inbound. Tuy nhiên, theo thời gian, phương án này có thể hiệu quả hơn. Outbound thì mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng sẽ dừng lại ngay khi ta chấm dứt chiến dịch. Có phải như vậy nghĩa là ta nên chọn loại này thay vì loại kia? Hoàn toàn không! Với outbound, kết quả đạt được trong thời gian ngắn có thể đủ để đáp ứng tất cả các mục tiêu của ta, đặc biệt là các mục tiêu liên quan đến thu nhập. Ta chỉ cần đảm bảo rằng chiến dịch được nhắm mục tiêu và đủ hiệu quả để tạo ra sự chuyển đổi đồng thời vẫn duy trì trong phạm vi ngân sách.

Ranh giới mờ nhạt giữa tiếp thị inbound vs. outbound

Với các chiến lược quảng cáo trực tuyến, ranh giới giữa tiếp thị inbound và outbound đang trở nên mờ nhạt hơn. Người ta vốn nghĩ rằng giữa tiếp thị inbound và outbound thì outbound liên quan đến việc phủ sóng rộng. Tuy nhiên, suy nghĩ này không nhất thiết là đúng vào ngày nay. Ví dụ như việc tạo chiến dịch nhắm mục tiêu lại tập trung vào một phân khúc thị trường cụ thể (vốn là đặc điểm inbound) nhưng thúc đẩy mua hàng. Dẫu vậy, ta có thể dễ dàng xác định các trường hợp tiếp thị outbound và inbound. Nói như vậy nghĩa là luật chơi có thể thay đổi nhưng mục tiêu thì vẫn giữ nguyên. Inbound luôn liên quan đến việc xây dựng cầu nối, còn outbound thì liên quan đến việc khiến đối tượng khán giả băng qua cầu nối đó.

Tiếp thị Inbound vs. Outbound: Nên ưu tiên loại nào?

Tiếc thay, không ai sống trong một thế giới có ngân sách vô hạn cả. Đối với các nỗ lực tiếp thị, ta sẽ luôn cần đưa ra những quyết định khó khăn về cách phân bổ ngân sách. Vậy, trong cuộc chiến tiếp thị inbound vs. outbound thì đó sẽ là quyết định gì? Ở phần trước, ta đã biết rằng mình không phải cam kết hoàn toàn với bất kỳ lựa chọn nào; tuy nhiên, cũng hiếm khi có trường hợp 50-50. Vậy, nên ưu tiên tiếp thị inbound hay outbound? Không có câu trả lời chính xác. Hãy cân nhắc các yếu tố sau đây để tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa hai chiến lược.

Ngân sách cho chiến dịch

Nếu ngân sách hạn chế, ta nên chọn tiếp thị inbound thay vì outbound. Bởi vì một số chiến lược inbound là miễn phí, chẳng hạn như đăng bài trên mạng xã hội, nên ta vẫn có thể thực hiện bất chấp hạn chế về ngân sách. Tuy nhiên, ta không nên chỉ dựa trên chi phí ban đầu mà lựa chọn giữa tiếp thị inbound và outbound. Ta cũng nên đánh giá hiệu quả quyết định của mình. Ví dụ như nếu ta có kỹ năng cao trong việc tạo quảng cáo outbound thì sẽ hợp lý khi chi nhiều ngân sách hơn cho loại này. Khi lựa chọn giữa tiếp thị inbound và tiếp thị outbound, hãy nghĩ đến loại kết quả mà ta sẽ nhận được nếu bỏ tiền vào.

Cần phải bơm vốn

Như chúng ta đã nói trước đây, một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa tiếp thị inbound và tiếp thị outbound chính là kết quả tạo ra. Với tiếp thị outbound, ta sẽ nhận được lợi nhuận đầu tư ngay tức thì — tất nhiên là với điều kiện ta đã tạo một chiến dịch tuyệt vời! Vậy, nếu cần tiền ngay tức thì và có thể lựa chọn giữa tiếp thị inbound và outbound, ta nên dành phần lớn thời gian, công sức và ngân sách cho tiếp thị outbound. Tuy nhiên, xin nói rõ rằng điều này không có nghĩa là ta hoàn toàn bỏ qua inbound. Suy cho cùng, có nhiều cách miễn phí để ta triển khai tiếp thị inbound.

Cạnh tranh cho cùng một thị trường

Một yếu tố khác mà ta có thể xem xét chính là đối thủ cạnh tranh hiện tại. Hãy quan sát các nỗ lực và chiến dịch hiện tại của họ. Họ có xu hướng tập trung nhiều hơn vào tiếp thị inbound hay outbound? Họ đang gặt hái được kết quả gì từ công sức bỏ ra? Những thông tin như vậy có thể hữu ích, giúp chúng ta quyết định nên làm gì. Nếu họ đang đạt được những kết quả tuyệt vời với việc phân bổ ngân sách, ta có thể thử đi theo con đường thành công của họ. Tuy nhiên, ta cũng có thể đi theo hướng ngược lại nếu thấy rằng một cách tiếp cận nào đó không hiệu quả với họ. Vậy thì ta nên làm gì? Hãy quan sát và sử dụng thông tin mà mình thu thập được để đưa ra quyết định sáng suốt.

Cách tích hợp các chiến lược tiếp thị inbound và outbound

Xuyên suốt phần thảo luận về các chiến lược tiếp thị này, ta có thể thấy rằng cả hai loại đều hữu ích. Do vậy, ta không nên gay gắt trong việc phân bổ nguồn lực giữa tiếp thị inbound và outbound. Tại sao chúng ta không tái định khung trọng tâm để xác định hai chiến lược này có thể hoạt động với nhau như thế nào? Làm như vậy, ta sẽ có thể tận hưởng những lợi thế đi kèm với cả hai loại. Ta cũng có thể cân bằng những bất lợi của tiếp thị inbound và outbound. Nếu quý vị cần ý tưởng về cách sử dụng cả hai để tạo ra các chiến dịch hiệu quả, xin hãy đọc tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng các ví dụ trong phần tiếp theo sẽ là nguồn cảm hứng cho quý vị, nhưng chúng tôi khuyến khích quý vị hãy vượt ra ngoài khuôn khổ để biến chúng thành của riêng mình.

Sử dụng mục tiêu không đổi

Chúng ta biết giữa tiếp thị inbound vs. outbound có rất nhiều điểm khác biệt, vậy tại sao không sử dụng những điểm khác biệt này để đạt được mục tiêu hiệu quả hơn? Ví dụ như ta muốn tăng nhận thức về thương hiệu của công ty mình. Thay vì lựa chọn sử dụng tiếp thị inbound hay outbound, hãy sử dụng cả hai! Sử dụng mô hình CPC cho tiếp thị outbound, ta sẽ tự động có được sự nhận thức về thương hiệu mà không phải trả tiền trừ khi người ta click vào! Nếu đối tượng khán giả được lợi từ những thông tin đã có, ta có thể dán các link vào phần bình luận để tăng mức độ hiển thị. Ngay cả khi chi phí tiếp thị inbound có thấp đi chăng nữa thì việc nhận được miễn phí vẫn tốt hơn!

Sử dụng cả hai như các bộ phận của cùng một kênh tiếp thị

Ngay cả đối với cách hiểu truyền thống về tiếp thị inbound vs. outbound, ta vẫn có thể tích hợp cả hai vào cùng một kênh. Giả sử như ta chọn con đường tiếp thị outbound và đã tạo tờ rơi để quảng cáo giảm giá tại cửa hàng thực tế. Lúc đầu, ta đã cân nhắc phân bổ nhiều tiền hơn cho tiếp thị inbound. Khi có thêm không gian trên tờ rơi, tại sao lại không coi đó là cơ hội để giới thiệu với mọi người về website mới của mình chứ? Ta có thể để lại mã QR hay thậm chí chỉ cần địa chỉ trang. Theo cách này, khách truy cập có thể có những thông tin và nguồn lực có giá trị trong khi họ được khuyến khích mua hàng.

Chia sẻ dữ liệu trên các chiến dịch riêng biệt

Trọng tâm của tiếp thị inbound vs. outbound có thể khác nhau, nhưng nói như vậy không có nghĩa là không thể sử dụng chung nguồn lực. Dữ liệu sẽ luôn có giá trị bất kể ta thích tiếp thị inbound hay outbound. Bằng cách chia sẻ dữ liệu trên các chiến dịch riêng biệt, ta có thể có được những kiến thức chuyên sâu – nếu xem chúng là những nỗ lực riêng lẻ, ta sẽ không có được những kiến thức này. Suy cho cùng, đây không phải là cuộc chiến giữa tiếp thị inbound vs. outbound. Mục tiêu cuối cùng là như nhau: đóng góp vào lợi nhuận bền vững lâu dài cho thương hiệu hoặc doanh nghiệp. Để làm được việc này, hãy luôn lưu một bản sao của mọi dữ liệu thô. Làm như vậy, ta sẽ có thể thực hiện các phân tích bổ sung khi cần.

Ví dụ về tiếp thị kỹ thuật số outbound và inbound

Chúng ta đã nói rất nhiều về tiếp thị inbound và outbound, nhưng trong thực tế thì chúng trông như thế nào? Chí ít là bây giờ, khoan hãy thảo luận về việc nên chọn tiếp thị inbound hay outbound. Chúng ta cùng xem cả hai loại tiếp thị này trông như thế nào trên thực tế! Trong hai mục tiếp theo, chúng tôi sẽ nêu các ví dụ về tiếp thị inbound và outbound. Vì vậy, nếu quý vị vẫn chưa nắm rõ cách xác định loại nào là loại nào thì xin hãy đọc tiếp. Đến cuối phần này, quý vị sẽ có thể xác định rõ tiếp thị inbound và outbound.

Ví dụ về tiếp thị inbound

Sau đây là một số ví dụ về các nỗ lực tiếp thị inbound của MGID.

1 MGID blog: Vâng, ngay cả nội dung chữ mà quý vị đang đọc ngay lúc này cũng được coi là tiếp thị inbound!

2 Sự kiện theo yêu cầu của MGID: Chúng tôi đã ghi lại các sự kiện hội thảo web này, do đó quý vị vẫn có thể xem lại sau nhiều tháng hoặc nhiều năm sau khi sự kiện kết thúc.

3 Video YouTube: Chúng tôi có các hội thảo và những buổi tọa đàm mà quý vị có thể xem bất cứ lúc nào.

Mặc dù lợi nhuận từ tiếp thị inbound khó thấy hơn nhưng chúng ta có thể sử dụng tư liệu sau nhiều năm. Mọi khách truy cập trang web đều tiếp tục được hưởng lợi từ các nguồn lực này.

Ví dụ về tiếp thị outbound

Sau đây là một số ví dụ về tiếp thị outbound mà quý vị sẽ thấy online:

1 Chrysler 300C Reveal: Trong video này, Chrysler 300C được giới thiệu đến công chúng và có thể được coi là quảng bá trực tiếp xe này.

2 Quảng bá Datacamp: Ở đây, giảm giá 50% cho các gói đăng ký hàng năm. Khi click vào quảng cáo, người ta sẽ được dẫn đến trang bán hàng.

3 Quảng cáo tìm kiếm có trả phí Cloudways: Quảng cáo được tài trợ từ Google sẽ xuất hiện sau khi tìm kiếm một thuật ngữ nhất định.

Các tùy chọn outbound cũng bao gồm phương tiện truyền thông truyền thống như quảng cáo trên radio, quảng cáo trên truyền hình và nhiều nữa.

Tiếp thị inbound vs. outbound? Không nhất thiết phải cạnh tranh!

Có rất nhiều cách để chúng ta tiếp cận hoạt động tiếp thị và hiếm khi có giải pháp nào là giải pháp tức thời. Vì vậy, đừng suy nghĩ kiểu so sánh tiếp thị inbound với tiếp thị outbound. Cả hai có thể hoạt động trong một chiến dịch và thậm chí tạo ra hiệu ứng hiệp lực để nâng cao những kết quả mà ta sẽ đạt được bằng cách sử dụng độc lập inbound và outbound. Nói như vậy nghĩa là: hãy tìm không gian cho cả hai trong chiến dịch của mình. Bất kể lộ trình tiếp thị thành công trông như thế nào, quý vị luôn có thể tin rằng MGID sẽ trợ giúp quý vị từng bước. Hãy đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu sử dụng các công cụ tiên tiến, có được người quản lý cá nhân và tiếp cận các chuyên gia sáng tạo. Quý vị đang tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho tiếp thị inbound vs. tiếp thị outbound? Chúng tôi có thể trợ giúp dù quý vị chọn cách nào!